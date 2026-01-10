Schiavi crossa da destra e Cerofolini è costretto a respingere in tuffo. Sul prosieguo dell'azione Schiavi cerca ancora di servire Abiuso, ma il cross è troppo alto e l'attaccante non riesce a deviare il pallone.16:33

Il match termina con l’importante successo della Carrarese per 1-0. Il primo tempo è caratterizzato dalla molta prudenza delle due squadre, il che ha portato a concentrare il gioco a centrocampo, con pochissime azioni d’attacco degne di nota. La gara si accende improvvisamente a inizio ripresa. La prima vera occasione del match con Gytkjaer che impegna Bleve ad un difficile intervento di piede. Subito dopo i padroni di casa si portano in vantaggio con una deviazione sotto misura di Abiuso, che successivamente sprecherà delle opportunità per raddoppiare. La fase restante della partita è equilibrata, con gli uomini di Calabro che nel recupero sprecano con Sekulov una buona occasione per andare sul 2-0.17:00

PREPARTITA

Carrarese - Bari è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Bari sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bari si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte).

Carrarese ha segnato 25 gol e ne ha subiti 29; il Bari ha segnato 16 gol e ne ha subiti 29.

In casa Carrarese ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Monza e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Mantova pareggiando 0-0 mentre Il Bari ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.

Carrarese e Bari si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Bari non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese è una delle otto squadre contro cui il Bari non ha mai vinto in Serie BKT; entrambi i precedenti tra queste due formazioni sono arrivati nello scorso campionato: pareggio 0-0 il 29 ottobre 2024 al San Nicola e vittoria 2-1 dei toscani lo scorso 30 marzo allo stadio dei Marmi.

Dalla decima giornata in avanti la Carrarese ha ottenuto un solo successo, con tre pareggi e cinque sconfitte a completare il bilancio; nel periodo nessuna squadra ha collezionato meno punti dei toscani nella competizione, sei, come Südtirol, Virtus Entella e Pescara.

Nelle nove partite casalinghe di questo campionato la Carrarese o ha segnato tre gol, o non ne ha trovato nemmeno uno, in cinque occasioni: la squadra toscana è quella che più volte non ha segnato in casa nella Serie BKT 2025/26.

Dalla prima partita di Vincenzo Vivarini come allenatore, il Bari non ha vinto ancora un incontro in Serie BKT (4N, 2P); nel periodo, dalla fine di novembre, sono solo altre tre le squadre a non aver ottenuto nemmeno un successo nella competizione: Südtirol, Virtus Entella e Mantova.

Il Bari non è riuscito a segnare nelle ultime tre trasferte di Serie BKT e nella competizione, considerando un singolo campionato non fa peggio dal 2017, quando arrivò a quota sei.

La Carrarese è una delle cinque squadre di questo campionato, con Frosinone, Empoli, Catanzaro e Venezia, a contare almeno due giocatori con almeno cinque reti realizzate nella Serie BKT 2025/26: Nicolás Schiavi a quota sei e Fabio Abiuso a cinque.

Lorenzo Dickmann ha fornito tre assist in questo campionato e in una singola stagione di Serie BKT non ha mai fatto meglio da questo punto di vista; nell'ultima partita disputata ha anche trovato la rete che mancava dalla stagione 2023/24.

