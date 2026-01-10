Sale a quota 23 la Carrarese, che torna al successo dopo un pareggio e una sconfitta, uscendo dalla zona pericolosa.
Resta a 17 punti il Bari, a secco di vittorie ormai da 10 giornate, nelle quali hanno ottenuto solamente 5 pareggi.
Nel prossimo turno la Carrarese andrà in scena sul campo dell’Avellino, mentre il Bari ospiterà sul proprio terreno di gioco la Juve Stabia.
Il match termina con l’importante successo della Carrarese per 1-0. Il primo tempo è caratterizzato dalla molta prudenza delle due squadre, il che ha portato a concentrare il gioco a centrocampo, con pochissime azioni d’attacco degne di nota. La gara si accende improvvisamente a inizio ripresa. La prima vera occasione del match con Gytkjaer che impegna Bleve ad un difficile intervento di piede. Subito dopo i padroni di casa si portano in vantaggio con una deviazione sotto misura di Abiuso, che successivamente sprecherà delle opportunità per raddoppiare. La fase restante della partita è equilibrata, con gli uomini di Calabro che nel recupero sprecano con Sekulov una buona occasione per andare sul 2-0.17:00
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Carrarese-Bari 1-016:59
90'+6'
Dickmann prova l'ultimo tentativo, da posizione defilata, che termina sul fondo.16:58
90'+4'
Cross di Dickmann sul secondo palo, ma Pagano è in ritardo e il pallone termina direttamente sul fondo.16:56
90'+1'
Melegoni crossa per Sekulov, che di testa manda alto da ottima posizione.16:53
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:52
90'
Lungo lancio per Cerri, che non riesce ad agganciare il pallone.16:52
88'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Luis Hasa ed entra Gabriele Parlanti.16:50
87'
Sinistro di Colangiuli dai 25 metri che termina alto di poco.16:49
86'
Dopo un lungo fraseggio Cicconi serve Sekulov, la cui conclusione a giro impegna Cerofolini.16:48
84'
Cambio per il Bari. Esce l'esterno Moussa Manè ed entra l'attaccante Leonardo Cerri.16:47
84'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Fabio Abiuso ed entra Ernesto Torregrossa.16:46
84'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Emaneuele Zuelli ed entra Filippo Melegoni.16:46
83'
Verreth cerca un pallone filtrante per Moncini, che non trova il pallone.16:45
80'
Bellomo crossa dalla sinistra ma Bleve respinge di pugni. Il portiere si scontra con Illanes e resta dolorante a terra.16:42
76'
Sekulov fugge sulla destra, rientra sul sinistro, e prova un'improbabile conclusione, che termina decisamente fuori bersaglio.16:39
76'
Gran tiro di Bellomo dal limite dell'area. Pallone che termina di poco alto.16:37
74'
Cambio in difesa per il Bari. Esce Raffaele Pucino ed entra Vincenzo Colangiuli.16:36
73'
Tentativo di Bellomo da dentro l'area, parato a terra da Bleve.16:35
70'
Schiavi crossa da destra e Cerofolini è costretto a respingere in tuffo. Sul prosieguo dell'azione Schiavi cerca ancora di servire Abiuso, ma il cross è troppo alto e l'attaccante non riesce a deviare il pallone.16:33
69'
Zuelli riceve sulla fascia, si accentra e prova la conclusione. Cerofolini devia in angolo.16:31
68'
Corner di Verreth, ribattuta della difesa, il pallone giunge a Dickmann, che calcia alto dal limite.16:30
66'
Cambio sulla trequarti per la Carrarese. Esce Mattia Finotto ed entra Nikola Sekulov.16:29
66'
Cambio di esterni per la Carrarese. Esce Niccolò Belloni ed entra Manuel Cicconi.16:28
65'
Cross di Hasa che termina direttamente sul fondo.16:27
63'
Cross dalla destra di Bouah e debole colpo di testa di Abiuso. Pallone sul fondo.16:25
62'
Cambio sulla trequarti per il Bari. Esce Giulio Maggiore ed entra Riccardo Pagano.16:26
62'
Cambio in attacco per il Bari. Esce Christian Gytkjaer ed entra Gabriele Moncini.16:24
62'
Verreth sbaglia l'ultimo passaggio per Gytkjaer, che si sarebbe presentato solo davanti a Bleve.16:24
59'
Perfetta imbucata di Verreth per Gytkjaer, che entra in area e prova a mettere in mezzo un cross rasoterra, sul quale Bleve riesce a liberare, anticipando Maggiore.16:21
56'
Schiavi pennella un cross per Abiuso, che di testa da pochi passi, tutto solo, mette alto.16:18
54'
Abiuso entra in area dalla destra e tira da dentro l'area, impegnando Bleve.16:16
53'
Mane crossa da destra per Gytkjaer, il cui colpo di testa è centrale e trova la presa facile di Bleve.16:16
53'
Hasa serve Zuelli, che imbuca per Abiuso, che solo davanti al portiere si fa ribattere di piede da Cerofolini il suo tiro.16:15
50'
GOL! CARRARESE-Bari 1-0. Rete di Fabio Abiuso. Corner di Belloni, la palla giunge a Calabrese che la mette in mezzo e Abiuso è il più lesto di tutti nel mettere in rete a porta vuota.16:14
49'
Abiuso viene contrastato in area da Pucino, ma l'arbitro non nota irregolarità.16:17
48'
Sulla ripartenza del Bari Gytkjaer riceve in area, ma si respingere di piede la conclusione da ottima posizione da Bleve.16:11
48'
Hasa serve Finotto, che in area perde l'attimo per concludere.16:10
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Carrarese.16:06
45'
Cambio sulla trequarti per il Bari. Esce Gaetano Castrovilli ed entra Nicola Bellomo.16:08
Termina a reti inviolate un primo tempo caratterizzato dalla molta prudenza delle due squadre, il che ha portato a concentrare il gioco a centrocampo, con pochissime azioni d’attacco degne di nota.15:51
45'+1'
Fischio finale del primo tempo. Carrarese-Bari 0-015:49
45'+1'
Un minuto di recupero.15:48
43'
Cross di Belloni pericoloso che viene liberato da Verreth a pochi metri da Cerofolini.15:46
42'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Fabio Abiuso per un intervento in ritardo ai danni di Verreth.15:44
38'
Punizione dalla trequarti di Belloni e colpo di testa di Illanes che finisce sul fondo. L'arbitro segnala un fallo in attacco, commesso dallo stesso difensore.15:42
30'
Su azione di corner Illanes sbaglia il colpo di testa, servendo Castrovillli, la cui conclusione a giro dal limite termina a lato.15:33
30'
Primo corner per il Bari.15:32
28'
Dickmann ha l'opportunità di battere a rete da dentro l'area, ma il suo sinistro viene rimpallato da Bouah.15:31
27'
Tentativo dai 25 metri di Zuelli, che termina abbondantemente fuori.15:30
25'
Il corner di Hasa genera una conclusione di Oliana, che viene parata da Cerofolini. Nel prosieguo dell'azione diversi giocatori provano a colpire di testa, ma nessuno riesce ad indirizzare verso la porta.15:29
24'
Cross di Belloni dalla sinstra e Cistana in tuffo di testa devia in corner.15:27
19'
Tentativo di Maggiore dalla distanza, che cerca di sorprendere Bleve fuori dai pali. Il portiere blocca senza problemi.15:22
17'
Su azione di corner, battuto da Hasa e ribattuto dalla difesa, Zuelli prova dal limite la conclusione, che termina alta.15:20
15'
Contrasto in area tra Cistana e Abiuso, che si contendevano un pallone proveniente dalla trequarti, ma nessuno ci arriva e si riprende con una rimessa dal fondo.15:19
14'
La Carrarrese conquista il primo calcio d'angolo.15:16
13'
Cross di Mane dalla trequarti bloccato da Bleve senza difficoltà.15:16
9'
Si continua a giocare quasi esclusivamente a centrocampo. Nessuna delle due squadre riesce ad impostare un'azione degna di nota.15:12
5'
Inizio di partita con entrambe le squadre che pressano molto e il gioco fatica a decollare.15:08
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Bari.15:03
Le squadre osservano un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Crans Montana15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Carlo Giuseppe Allegretta di Molfetta.14:59
Carrarese - Bari è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Bari sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025
Serie B
Reggiana-Calcio Padova 1-2
Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bari si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte). Carrarese ha segnato 25 gol e ne ha subiti 29; il Bari ha segnato 16 gol e ne ha subiti 29.
In casa Carrarese ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Monza e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Mantova pareggiando 0-0 mentre Il Bari ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.
Carrarese e Bari si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Bari non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Carrarese è una delle otto squadre contro cui il Bari non ha mai vinto in Serie BKT; entrambi i precedenti tra queste due formazioni sono arrivati nello scorso campionato: pareggio 0-0 il 29 ottobre 2024 al San Nicola e vittoria 2-1 dei toscani lo scorso 30 marzo allo stadio dei Marmi.
Dalla decima giornata in avanti la Carrarese ha ottenuto un solo successo, con tre pareggi e cinque sconfitte a completare il bilancio; nel periodo nessuna squadra ha collezionato meno punti dei toscani nella competizione, sei, come Südtirol, Virtus Entella e Pescara.
Nelle nove partite casalinghe di questo campionato la Carrarese o ha segnato tre gol, o non ne ha trovato nemmeno uno, in cinque occasioni: la squadra toscana è quella che più volte non ha segnato in casa nella Serie BKT 2025/26.
Dalla prima partita di Vincenzo Vivarini come allenatore, il Bari non ha vinto ancora un incontro in Serie BKT (4N, 2P); nel periodo, dalla fine di novembre, sono solo altre tre le squadre a non aver ottenuto nemmeno un successo nella competizione: Südtirol, Virtus Entella e Mantova.
Il Bari non è riuscito a segnare nelle ultime tre trasferte di Serie BKT e nella competizione, considerando un singolo campionato non fa peggio dal 2017, quando arrivò a quota sei.
La Carrarese è una delle cinque squadre di questo campionato, con Frosinone, Empoli, Catanzaro e Venezia, a contare almeno due giocatori con almeno cinque reti realizzate nella Serie BKT 2025/26: Nicolás Schiavi a quota sei e Fabio Abiuso a cinque.
Lorenzo Dickmann ha fornito tre assist in questo campionato e in una singola stagione di Serie BKT non ha mai fatto meglio da questo punto di vista; nell'ultima partita disputata ha anche trovato la rete che mancava dalla stagione 2023/24.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: