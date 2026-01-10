Dopo la sconfitta di Catanzaro, perde ancora il Cesena. Prima sconfitta interna a distanza di tre mesi dall'ultima, dopo cinque risultati utili consecutivi tra le mura amiche. Ottimo risultato per l'Empoli, che torna a salire in classifica in ottica promozione. Decide Ilie su assist di Ghion.
Prossima giornata: Empoli-Sudtirol e Reggiana-Cesena.
90'+5'
FINE PARTITA: CESENA-EMPOLI 0-1. Decide Ilie. 21:26
90'+4'
Incursione devastante di Ignacchiti sulla destra, ma l'assist al centro è bloccato da Guidi. 21:25
90'+4'
Ottimo anticipo di Obaretin in area su Cristian Shpendi. 21:24
90'+3'
Tiro-cross di Carboni sul fondo. 21:23
90'
Quattro minuti di recupero. 21:21
90'
Altro calcio d'angolo per il Cesena.21:21
88'
Ciervo respinto da Lovato, poi Zaro di testa sorvola la traversa: l'arbitro, però, rileva un fuorigioco. 21:19
87'
Empoli tutto chiuso dietro, grande sacrificio anche da parte degli attaccanti. 21:18
85'
CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Guidi.21:16
84'
Altro rammendo decisivo di Lovato, ma nuova opportunità dalla bandierina per il Cesena.21:16
83'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Ghion, dentro Carboni. 21:14
81'
Assedio Cesena, altro calcio d'angolo: Bastoni chiama lo schema.21:12
80'
Cross da calcio d'angolo, Zaro di testa non impensierisce Fulignati. 21:11
80'
Bene Lovato su Blesa, ma altro corner per i padroni di casa.21:10
79'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Ciofi, dentro Magni. 21:10
79'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Berti, dentro Guidi.21:10
79'
Ci prova Bastoni, sinistro direttamente sul fondo. 21:09
78'
Ennesimo calcio d'angolo per il Cesena, che le sta provando tutte per agguantare il pareggio. 21:09
77'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Elia, dentro Ceesay. 21:07
77'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Shpendi, dentro Popov.21:07
76'
Stiven Shpendi anticipato da Zaro, riparte il Cesena: ora solo capovolgimenti da una parte e dall'altra. 21:07
74'
OCCASIONE CESENA! Zaro a botta sicura da distanza ravvicinata, clamoroso salvataggio di Nasti con il piede. 21:06
73'
Nuova opportunità dalla bandierina per il Cesena.21:04
71'
Ciervo dietro per Bastoni, sinistro murato. 21:01
68'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Bisoli, dentro Bastoni. 21:00
68'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Frabotta, dentro Celia. 20:59
68'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Degli Innocenti, dentro Haas.20:59
68'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Ilie, dentro Ignacchiti.20:59
66'
Castagnetti dentro per Cristian Shpendi, che non aggancia in area. 20:58
66'
Altro calcio d'angolo per il Cesena, che insiste in questa fase alla ricerca del pareggio. 20:56
65'
Quinto calcio d'angolo della partita per il Cesena; ne ha battuti solo due l'Empoli. 20:56
63'
Alta e ordinata la linea difensiva dell'Empoli. 20:53
58'
Azione insistita del Cesena, Ciervo ostacolato da Moruzzi in area: si salva in qualche modo l'Empoli. 20:49
57'
OCCASIONE EMPOLI! Scarico di Nasti per Stiven Shpendi, destro rasoterra a fil di palo. 20:48
56'
Gran mancino di Frabotta dal limite, Fulignati si rifugia in angolo. 20:46
54'
Berti dentro per Blesa, ottima diagonale difensiva di Elia. 20:45
53'
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Francesconi, dentro Castagnetti. 20:45
52'
Parabola alta di Berti da calcio di punizione, palla direttamente sul fondo. 20:43
51'
CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Moruzzi per un fallo su Ciervo. 20:41
47'
GOL! Cesena-EMPOLI 0-1. Rete di Ilie. Ripartenza rapida di Ghion, autore dell'assist rifinito dal destro piazzato di Ilie. 20:39
46'
Francesconi, su invito di Blesa, trova il corridoio giusto ma viene poi chiuso da Lovato. 20:37
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI CESENA-EMPOLI. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.20:36
Nessun cambio previsto. 20:36
Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 20:35
Partita tesa e giocata soprattutto a centrocampo nella prima parte, l'occasione capitata sui piedi di Stiven Shpendi alla mezz'ora accende in qualche modo il match. Ci prova, a pochi minuti dallo scadere, anche il gemello Cristian per il Cesena, ma non basta. Si va al riposo con un pareggio che ben riflette gli equilibri in campo. 20:23
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: CESENA-EMPOLI 0-0. La partita si accende solo alla mezz'ora. 20:21
45'+1'
Bisoli dentro per Frabotta, murato in area. 20:21
45'
Due minuti di recupero. 20:19
45'
OCCASIONE CESENA! Verticalizzazione di Blesa per Cristian Shpendi, che calcia in corsa: Fulignati è attento. 20:19
42'
Frabotta dentro per Ciervo, che con l'esterno prova a sorprendere Fulignati: il suo tocco è però solo accennato. 20:16
40'
Tiro respinto di Ghion sugli sviluppi dell'angolo. 20:13
39'
Soffre il Cesena in questa fase, cross di Moruzzi deviato in angolo da Ciervo. 20:13
37'
Cross di Elia da destra, Stiven Shpendi si accentra e conclude sul fondo. 20:11
36'
Blesa cade in area sugli sviluppi di un angolo, l'arbitro lo invita a rialzarsi. 20:10
34'
OCCASIONE EMPOLI! Scambio tra Stiven Shpendi e Ilie in area, il primo viene neutralizzato da Klinsmann. 20:09
33'
Partita bloccata fino a questo momento. 20:07
31'
CARTELLINO GIALLO PER L'EMPOLI. Ammonito Guarino per un fallo su Blesa. 20:04
29'
CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Francesconi per un fallo sul vivace Elia. 20:03
27'
Cross di Elia da destra, Ciofi in anticipo su Nasti. 20:00
26'
Sinistro in controbalzo di Moruzzi sugli sviluppi dell'angolo, palla altissima. 19:59
25'
Calcio d'angolo anche per l'Empoli. 19:59
22'
Duello tra Frabotta ed Elia, calcio d'angolo per il Cesena. 19:56
17'
Assistenza di Ghion per Stiven Shpendi: l'attaccante conclude in scivolata verso Klinsmann, che blocca a terra. 19:52
16'
CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Frabotta per un fallo su Degli Innocenti. 19:50
14'
Retropassaggio rischioso di Moruzzi, Fulignati costretto a un'uscita tempestiva.19:47
12'
Destro debole sul fondo di Francesconi al termine di un'azione insistita del Cesena, con il duello tra Guarino e Cristian Shpendi e il tentativo di Bisoli. 19:47
6'
Staff medico in campo per Mangraviti. 19:40
6'
Transizione di Degli Innocenti e destro sgonfio che non arreca problemi a Klinsmann. 19:40
3'
Sponda forse involontaria di Stiven Shpendi, Ilie si coordina ma conclude alto sopra la traversa.19:37
INIZIA CESENA-EMPOLI. Prima palla per gli ospiti. 19:34
Il Cesena non perde in casa da inizio ottobre. 19:31
L'Empoli scende in campo così: Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Ghion, Degli Innocenti, Moruzzi - Ilie - Shpendi, Nasti. 19:34
3-5-2 per il Cesena: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Bisoli, Francesconi, Berti, Frabotta - Blesa, Shpendi. 19:19
Ventidue i precedenti tra le due squadre nel campionato cadetto: dodici i successi dei toscani. 19:18
Una sola vittoria nelle ultime quattro partite anche per l'Empoli. 19:14
La squadra di Mignani vuole rialzare la testa dopo il pesante ko esterno contro il Catanzaro. 19:14
Sfida di medio-alta classifica tra due squadre con velleità di promozione. 19:13
Benvenuti alla diretta del match tra Cesena ed Empoli, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. 19:12
Cesena - Empoli è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Empoli sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Attualmente il Cesena si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Empoli si trova 8° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Il Cesena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 21; l'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 24.
In casa il Cesena ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Juve Stabia e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Mantova e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 2-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.
Cesena e Empoli si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 4 volte, l'Empoli ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Cesena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha segnato otto gol nelle ultime due sfide di Serie BKT contro il Cesena, solo uno in meno di quelli realizzati nelle precedenti sette gare contro i romagnoli.
Dopo aver ottenuto solo due successi (2N, 3P) nelle prime sette trasferte contro il Cesena in Serie BKT, l'Empoli ha vinto tre delle ultime quattro (1P).
Il Cesena è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT (4V 1N); la squadra romagnola aveva registrato quattro successi nelle precedenti 16 gare interne nella competizione (8N 4P).
L'Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1P), dopo che nelle precedenti sette aveva ottenuto un solo successo e subito sei sconfitte; la squadra toscana inoltre ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare esterne, dopo una serie di otto partite con almeno un gol subito.
Il Cesena ha segnato 11 reti nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo in Serie B, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra; in contrasto, i bianconeri hanno realizzato solo due gol nella prima mezz'ora di gioco.
Cristian Shpendi ha effettuato 21 tiri nello specchio in questo campionato, meno solamente di John Yeboah a quota 24; il calciatore del Cesena è quello con la più alta differenza tra Expected Goals (10.3) e reti effettivamente realizzate (sei) nella Serie BKT 2025/26.
In sole sette presenze in questa Serie BKT, Marco Nasti ha già segnato tre gol, superando le due reti realizzate in 26 partite nella Serie BKT 2024/25 con la Cremonese. Per la prima volta in cadetteria, il calciatore dell'Empoli ha segnato in due presenze di fila.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: