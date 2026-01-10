PREPARTITA

Cesena - Empoli è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Empoli sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2

Attualmente il Cesena si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Empoli si trova 8° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 21; l'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 24.

In casa il Cesena ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Juve Stabia e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Mantova e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 2-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.

Cesena e Empoli si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 4 volte, l'Empoli ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Cesena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli ha segnato otto gol nelle ultime due sfide di Serie BKT contro il Cesena, solo uno in meno di quelli realizzati nelle precedenti sette gare contro i romagnoli.

Dopo aver ottenuto solo due successi (2N, 3P) nelle prime sette trasferte contro il Cesena in Serie BKT, l'Empoli ha vinto tre delle ultime quattro (1P).

Il Cesena è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT (4V 1N); la squadra romagnola aveva registrato quattro successi nelle precedenti 16 gare interne nella competizione (8N 4P).

L'Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1P), dopo che nelle precedenti sette aveva ottenuto un solo successo e subito sei sconfitte; la squadra toscana inoltre ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare esterne, dopo una serie di otto partite con almeno un gol subito.

Il Cesena ha segnato 11 reti nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo in Serie B, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra; in contrasto, i bianconeri hanno realizzato solo due gol nella prima mezz'ora di gioco.

Cristian Shpendi ha effettuato 21 tiri nello specchio in questo campionato, meno solamente di John Yeboah a quota 24; il calciatore del Cesena è quello con la più alta differenza tra Expected Goals (10.3) e reti effettivamente realizzate (sei) nella Serie BKT 2025/26.

In sole sette presenze in questa Serie BKT, Marco Nasti ha già segnato tre gol, superando le due reti realizzate in 26 partite nella Serie BKT 2024/25 con la Cremonese. Per la prima volta in cadetteria, il calciatore dell'Empoli ha segnato in due presenze di fila.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: