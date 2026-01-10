Partita equilibrata nel primo tempo, con occasioni da una parte e dall'altra. Nella ripresa, invece, tutto è stato deciso dal rosso diretto comminato a Frosinini. Forcing poi del Frosinone che ha trovato il vantaggio con Monterisi e il raddoppio, nel finale, con Ghedjemis. Il Catanzaro, comunque, non aveva smesso di giocare e, anche in 10, ha creato qualcosa dalle parti di Palmisani. Ineccepibile il rosso a Frosinini, qualche dubbio ci resta invece sull'assegnazione dell'angolo che ha portato al gol del Frosinone. Ma in quel caso il VAR non può intervenire...
E, con questo risultato, il Frosinone - come dicevamo - chiude in testa il girone d'andata con 41 punti. A +3 sul Venezia che, centrando la quarta vittoria consecutiva, è la nuova seconda forza del campionato. Il Monza scivola a -4 dopo il ko con la Virtus Entella. Catanzaro che resta invece 5° con 31 punti, ma potrà essere superato da Cesena e Modena che devono ancora giocare.
Frosinone che tornerà in campo sabato 17 gennaio nello scontro diretto col Monza. Si giocherà al Brianteo. Catanzaro che, invece, sarà alla sua seconda trasferta consecutiva perché la squadra di Aquilani sarà a Venezia, sempre sabato 17. Sarà un sabato di scontri diretti ad altissima quota.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Frosinone-Catanzaro e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.17:08
IL FROSINONE È CAMPIONE D'INVERNO. La squadra ciociara chiude il girone d'andata in testa. Il titolo di Campione d'inverno è assolutamente platonico, ma il fatto di essere in testa vuol dire tanto in questo momento. Frosinone, infatti, che era ultimo in classifica a gennaio dell'anno scorso.17:03
90'+9'
E FINISCE QUI!!! Sul gol di Ghedjemis, l'arbitro Dionisi fischia tre volte. Vince il Frosinone 2-0: le reti di Monterisi e Ghedjemis mandano ko il Catanzaro.17:18
90'+9'
7° gol in campionato per Ghedjemis17:01
90'+8'
GOL! FROSINONE-Catanzaro 2-0. Rete di Farès Ghedjemis. E in contropiede il Frosinone la chiude con la rete di Ghedjemis che batte Pigliacelli, sfruttando un 4 contro 1 in campo aperto. L'assist l'ha fatto Zilli.
FROSINONE VICINO AL RADDOPPIO!!! Troppo veloce Pigliacelli che regala palla a Calò che cerca il destro al volo dalla distanza, a porta vuota, ma non inquadra il bersaglio. Che rischio per il Catanzaro.16:59
90'+7'
E ammonito lo stesso Bracaglia che ha accentuato parecchio sul contatto con Cissè17:17
90'+6'
E arrivano le ammonizioni. Il primo è Favasuli che era il "più arrabbiato" dei giocatori del Catanzaro nella rissa17:17
90'+5'
Ora parte anche una mezza rissa dopo un fallo subito da Bracaglia che resta a terra16:57
90'+4'
Lamentele di quelli del Catanzaro perché il Frosinone non sta più giocando. Ora sono i calabresi a chiedere i cartellini. Ricordiamo che, sullo 0-0, sono stati ammoniti Petriccione e Pigliacelli che avevano ritardato, rispettivamente, un corner e una rimessa dal fondo.17:17
90'+3'
Monza che ha perso a Chiavari. E Frosinone che arriverà alla scontro diretto con un +4 se dovesse finire con una vittoria sul Catanzaro. Tanto che al 2° posto salirebbe il Venezia che sta vincendo in casa della Reggiana16:55
90'+2'
Zilli conquista un calcio di punizione sull'out di destra. Fa passare il tempo il Frosinone16:54
90'+1'
Ultimo cambio per il Catanzaro con Nuamah che prende il posto di Pittarello16:53
90'+1'
7 minuti di recupero16:53
90'+1'
CITTADINI A TERRA IN AREA!!! Il difensore del Frosinone si spinge fino all'area avversaria, va a terra sul contrasto con Brighenti ma è tutto regolare. Buon tackle del giocatore del Catanzaro16:53
90'
Scivola Cittadini, ma alle sue spalle c'è Palmisani che recupera senza problemi16:52
89'
Ci prova da fuori RISPOLI ma il giocatore del Catanzaro non trova la porta di Palmisani16:51
87'
Ultimo cambio per il Frosinone con l'ingresso in campo di Kone per Cichella. Un po' di muscoli in più a centrocampo per questo finale16:49
85'
Ammonito Francesco Gelli che spende un fallo tattico su Liberali lanciato da Cissè16:48
85'
E dentro anche Pandolfi che prende il posto di Matias Antonini che si è perso Monterisi in occasione del gol16:46
84'
DENTRO LIBERALI!!! Aquilani cerca ora la fantasia di Liberali per recuperare la partita. Fuori Petriccione già ammonito16:46
83'
E Frosinone che si trova a +4 sul Monza in questo momento. I brianzoli stanno perdendo 1-0 sul campo della Virtus Entella16:46
83'
DENTRO ZILLI!!! Un altro attaccante per il Frosinone, con Zilli che prende il posto di Raimondo. Cambio accordato prima del gol, con Alvini che voleva sbloccare il risultato con forze fresche.16:46
82'
1° gol in campionato per Monterisi in questa stagione16:43
81'
GOL! FROSINONE-Catanzaro 1-0. Rete di Ilario Monterisi. I padroni di casa passano in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, col colpo di testa di Monterisi che supera nello stacco aereo Antonini sfruttando l'assist di Calò. Partita sbloccata.16:44
80'
E Petriccione era diffidato e salterà la prossima contro il Venezia16:42
79'
Ammonito Petriccione per averci messo troppo tempo per battere l'angolo. Incredibile16:41
78'
Catanzaro vivo, vivissimo, soprattutto con Cissè che è sempre pericoloso palla al piede. Questa volta guadagna un angolo per il Catanzaro che tiene gli avversari lontani dalla propria metà campo16:41
76'
Ci prova due volte Petriccione: punizione sulla barriera, ribattuta deviata e recupera Palmisani senza problemi16:38
75'
Subito un giallo per Cittadini appena entrato. Fallo su Favasuli che stava per entrare in area pericoloso16:37
75'
MA COSA FA PIGLIACELLI? Solo in area con due giocatori del Frosinone, il portiere del Catanzaro accenna ad un "gioco dal basso" rischiando di perdere palla. Poi spazza via16:37
74'
Ammonizione per Pigliacelli per aver ritardato la rimessa dal fondo per guadagnare qualche secondo16:37
74'
E, infine, dentro anche Cittadini che prende il posto di Calvani. Diventa un 4-3-2-1 quello del Frosinone16:38
74'
Dentro anche Marchizza che prende il posto di Anthony Oyono già ammonito16:35
73'
Cambi nel Frosinone! Dentro Francesco Gelli al posto di Kvernadze16:35
71'
OCCASIONISSIMA RAIMONDO!!! L'attaccante del Frosinone si è visto poco, ma questo sinistro è da urlo ma si supera Pigliacelli che manda in angolo16:33
69'
Si può riprendere e sembra tutto ok per il portiere Pigliacelli16:32
68'
Qualche problema fisico per Pigliacelli. Deve entrare lo staff medico del Catanzaro16:31
66'
Sono 6 le partite di questo pomeriggio, alle 15, in Serie B e sono solo due le gare che non si sono ancora sbloccate. Frosinone-Catanzaro e l'altra che più interessa alla squadra ciociara: Virtus Entella-Monza sempre sullo 0-0.16:29
65'
Ammonito Calvani per l'intervento su Cissè che stava facendo partire il contropiede per i calabresi16:27
63'
Fischiato dal pubblico di casa Pietro Iemmello. Iemmello che è anche un ex: 19 presenze e 3 reti per lui con la maglia del Frosinone in due mezze stagioni16:25
63'
Fuori anche Pontisso che lascia il campo a Verrengia16:24
62'
FUORI IEMMELLO!!! Aquilani toglie il suo bomber che lascia il posto a Rispoli. Il Catanzaro pensa a difendersi ovviamente16:24
59'
Aquilani a colloquio con il suo vice e i propri collaboratori. Dopo il rosso a Frosinini, c'è da cambiare un po' la squadra16:23
58'
ROSSO A FROSININI!!! L'arbitro Dionisi riguarda tutto al monitor a bordo campo e estrae il cartellino rosso a Frosinini per l'intervento scomposto su Cichella16:21
58'
Da rivedere un intervento di Frosinini su Cichella a centrocampo prima della conclusione di Kvernadze. Potrebbe arrivare il rosso.16:20
58'
DIONISI RICHIAMATO DAL VAR!!!16:20
57'
CI PROVA KVERNADZE!!! Frosinone pericoloso con un'altra discesa di Ghedjemis che trova Kvernadze a centro area, ma il destro del georgiano finisce alto sopra la traversa.16:19
56'
Contropiede Frosinone con Ghedjemis, ma il suo cross in mezzo viene respinto dalla difesa del Catanzaro16:18
54'
PALMISANI SALVA IL FROSINONE!!! Occasionissima per il Catanzaro con Iemmello davanti a Palmisani, ma il portiere dell'Under 21 respinge. Poi arriva Pittarello per il tap-in, ma Bracaglia salva ancora concedendo l'angolo.16:17
51'
PITTARELLO CI PROVA!!! La punta del Catanzaro viene servita da Cissè, Pittarello difende bene palla, si gira e calcia senza trovare però la porta di Palmisani16:14
49'
Protesta Alberto Aquilani col quarto ufficiale per questo trattamento 'speciale' del Frosinone. Da ricordare, inoltre, che Oyono era già ammonito16:12
49'
Nuova interruzione. Ancora Brighenti a terra, questa volta per fallo di Oyono. Due falli subiti in pochi minuti16:11
48'
È di Cichella la prima conclusione di questa ripresa, ma il suo tentativo viene murato dalla difesa avversaria16:10
47'
Fallo immediato di Monterisi e, intanto, animi già accesi tra Koutsoupias e Cassandro. Evidentemente, qualcosa nato già nel primo tempo16:08
46'
SI RIPARTE ALLO STIRPE!!!16:07
Il Frosinone deve aggiustare la mira, perché la squadra di Alvini ha creato qualcosa di più ma senza successo. Senza trovare la porta. E, soprattutto, c'era troppo distanza tra i reparti, soprattutto tra centrocampo e difesa. Il Catanzaro è stato più volte in superiorità numerica nella trequarti avversaria. Dall'altra parte, Catanzaro che ha trovato questa buona intesa tra Pittarello e Iemmello ma, finora, i due non l'hanno sfruttata nell'area opposta.15:56
Bel primo tempo con diverse occasioni. Da una parte Iemmello e Pittarello pericolosi, dall'altra Kvernadze, Calò e Cichella non hanno trovato la porta, oltre all'intervento di Pigliacelli su Raimondo. Insomma, il risultato sarebbe potuto cambiare più volte, ma questo 0-0 non si sblocca. Più possesso del Frosinone ma, dobbiamo dire, nessuna delle due squadre ha spiccato sull'altra.15:54
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Tante occasioni, da una parte e dall'altra, ma sempre 0-0 allo Stirpe di Frosinone.15:52
45'+1'
C'è Koutsoupias a terra sulla fascia destra, ma il Catanzaro continua la sua azione. Fischi del pubblico di casa15:52
45'
Un minuto di recupero ufficializzato adesso15:50
45'
Bracaglia resta a terra dolorante dopo l'intervento di Pontisso. Vediamo se si rialza in tempi brevi. Interruzione che porterà almeno ad un minuto di recupero.15:49
44'
Pontisso si gioca il fallo tattico sulla ripartenza lanciata dal Frosinone e arriva il giallo per il centrocampista del Catanzaro15:49
43'
Cross in mezzo di Cassandro col pallone che attraversa tutta l'area del Frosinone, ma nessuno del Catanzaro riesce a colpire15:48
42'
PROTESTE CATANZARO!!! Sugli sviluppi del corner, gli ospiti chiedono il rigore per un possibile tocco di mano di Kvernadze ma l'arbitro fa cenno di continuare.15:46
41'
Koutsoupias devia in angolo sul cross di Favasuli. Primo corner di questo primo tempo.15:45
39'
Ghedjemis solo contro tre sulla destra, cross in mezzo ma intercetta Pigliacelli in presa alta15:44
37'
ALTRA CHANCE!!! Occasioni da una parte e dall'altra. Cissè per Pittarello che salta Monterisi, ma non Palmisani che gliela tocca quanto basta per evitare la conclusione. Non sarà neanche angolo perché l'ultimo a toccare è stato Pittarello.15:42
36'
OCCASIONE FROSINONE!!! Di nuovo pericolosa la squadra ciociara con lo scarico di Ghedjemis per Cichella che spara però alto da buonissima posizione. Un rigore in movimento fallito però dai padroni di casa.16:02
35'
Petriccione cerca e trova Cissè in area, ma il centrocampista del Catanzaro non riesce a sfondare col suo sinistro parato in due tempi da Palmisani15:40
32'
CHANCE CATANZARO!!! Palla dentro per Iemmello che sguscia via a Cichella e prova il mancino che però sfiora solamente la traversa della porta di Palmisani. Diverse occasioni in questo primo tempo.15:37
31'
Giallo per Oyono per il fallo su Frosinini15:36
31'
54% di possesso per il Frosinone nella prima mezz'ora di gioco15:36
30'
BRIVIDO CATANZARO!!! Iemmello, davanti alla sua area di rigore, la passa all'indietro per Pigliacelli e per poco non ne approfitta il Frosinone. Prima Ghedjemis scivola, poi calcia Calvani con parata dell'estermo difensore ospite.15:35
27'
ANCORA FROSINONE!!! Ancora pericolosa la squadra di casa col calcio di punizione di Calò che non va tanto lontano dal palo alla sinistra di Pigliacelli15:32
26'
OCCASIONE FROSINONE!!! Oyono riesce a sfondare a destra, palla dentro per Raimondo che si inserisce ma non riesce a calciare. La tocca solamente e Pigliacelli ha il riflesso giusto per parare. Chance per i padroni di casa15:31
23'
PETRICCIONE A TERRA!!! Transizione del Catanzaro guidata da Petriccione che, al momento del tiro, finisce però a terra scivolando sul terreno di gioco. Poi viene anche fischiato un fallo in attacco di Pittarello.15:28
22'
Monterisi su Pittarello, l'attaccante del Catanzaro lamenta una trattenuta ma l'arbitro fischia un fuorigioco15:27
19'
Ottimo intervento di Calvani, in diagonale, a chiudere su Iemmello lanciato da Cissè15:24
18'
Batti e ribatti nell'area del Catanzaro, l'ultimo tentativo è quello di Bracaglia ma salva tutto Antonini. Occasione per il Frosinone15:23
16'
Bracaglia su Iemmello, nei pressi dell'area di rigore: intervento energico ma per l'arbitro è tutto regolare15:21
14'
Di nuovo dolorante Kvernadze dopo un contatto con Cassandro sull'out di sinistra15:18
12'
CI PROVA IEMMELLO!!! Prima chance per il bomber del Catanzaro servito, con un colpo di tacco, da Pittarello, ma Iemmello calcia a lato. Che occasione.15:17
11'
Si riparte... Dovrebbe presto rientrare in campo Kvernadze15:16
10'
Gioco fermo perché è rimasto a terra Kvernadze. Dolorante la ginocchio, il giocatore georgiano era andato a rincorrere il pallone per fermare un potenziale contropiede del Catanzaro15:59
9'
Che rischio per Favasuli che scivola in area sul cross di Oyono, ma per sua fortuna riesce a bloccarla col piede d'appoggio e a sgusciare sul pressing di Kvernadze.15:14
8'
Favasuli messo giù sull'out di destra, proteste dei giocatori del Catanzaro, ma il sig. Dionisi lascia continuare15:13
6'
OCCASIONISSIMA FROSINONE!!! Padroni di casa vicini al gol dopo il regalo di Petriccione, ci prova Kvernadze che calcia da fuori sfiorando la traversa di Pigliacelli15:11
5'
Prima sortita offensiva del Frosinone con Oyono che entra in area e crossa in mezzo, ma intercetta Pigliacelli15:10
3'
ANCORA CATANZARO!!! Ci prova Pittarello con il destro da fuori, conclusione però centrale e para Palmisani15:07
2'
Subito il Catanzaro pericoloso con Pittarello che cerca in area Iemmello, ma ci mette il piede Calvani che anticipa il bomber dei calabresi15:06
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...15:05
Il direttore di gara sarà il sig. Federico Dionisi della sezione di L'Aquila. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Niedda e Zanellati e dal quarto ufficiale, il sig. Ciro Aldi. In sala VAR abbiamo Daniele Paterna (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).14:37
Sono 20 i precedenti tra Frosinone e Catanzaro, in tutte le competizioni. Bilancio assolutamente in equilibrio con 7 vittorie dei ciociari, 6 dei calabresi e 7 pareggi. Nella passata stagione, allo Stirpe, finì 1-1 con le reti di Lusuardi e Quagliata. L'ultima volta che una delle due ha vinto contro l'altra, risale al 19 gennaio 2014 col 3-0 per il Frosinone. Era il big match di Serie C: prima contro quarta. A segno per i laziali Curiale, Ciofani e Paganini.14:35
Un solo cambio per Aquilani rispetto alla vittoria col Cesena. C'è Frosinini al posto di D'Alessandro, che parte dalla panchina, sulla fascia sinistra. Catanzaro senza Di Francesco, Oudin, Pompetti e Bashi.15:38
Frosinone che recupera i fratelli Oyono, dopo l'esperienza in Coppa d'Africa con il Gabon. Anthony Oyono va proprio ad occupare la corsia di destra, con Bracaglia che passa a sinistra al posto di Marchizza. L'altro cambio rispetto all'ultima contro l'Empoli, è l'inserimento di Chichella a centrocampo al posto di Gelli.14:50
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Brighenti - Favasuli, Pontisso, Petriccione, A.Cissè, Frosinini - Pittarello, Iemmello. All. Alberto Aquilani. A disposizione: Marietta - Verrengia, Di Chiara, Bettella - Rispoli, Nuamah, Alesi, Liberali, Buglio - Pandolfi, M.D'Alessandro, Buso.15:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Palmisani - A.Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia - Calò, Koutsoupias, Cichella - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Massimiliano Alvini. A disposizione: Lolic, Pisseri - Cittadini, Marchizza, J.Gelli, Corrado, J.Oyono - F.Gelli, BL Kone - Zilli, Vergani.14:46
Dall'altra parte c'è un Catanzaro che sta andando fortissimo. La squadra di Aquilani ha chiuso l'anno col 2-0 sul Cesena, allungando la striscia di vittorie consecutive a 5. La formazione calabrese ha risalito la classifica fino al 5° posto: l'ultimo ko è quello con l'Empoli dell'8 novembre scorso.14:31
Il Frosinone riparte subito con un'avversaria di livello, con la capolista che ospita il Catanzaro in casa. L'ultima dell'anno ha visto la squadra di Alvini pareggiare 1-1 con l'Empoli, interrompendo così una striscia di 5 vittorie consecutive che aveva portato i ciociari in testa. Frosinone che non perde dal ko, proprio qui allo Stirpe, contro il Monza del 18 ottobre scorso.14:28
Benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Catanzaro, gara valida per la Giornata 19 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.14:25
Frosinone - Catanzaro è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Catanzaro sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Federico Dionisi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025
Serie B
Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025
Coppa Italia
Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025
Serie A
Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025
Serie B
Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025
Serie B
Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025
Serie B
Empoli-Palermo 1-3
Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 41 punti (frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 36 gol e ne ha subiti 16; il Catanzaro ha segnato 26 gol e ne ha subiti 21.
In casa il Frosinone ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, lo Spezia e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Bari e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Cesena vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.
Frosinone e Catanzaro si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Catanzaro non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Frosinone-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Entrambi i confronti di Serie BKT tra Catanzaro e Frosinone, giocati nella stagione 2024/25, sono terminati in parità: 0-0 all'andata e 1-1 al ritorno.
Il Frosinone si trova in prima posizione in classifica con 38 punti in 18 partite; nell'era dei tre punti a vittoria sono state 15 le squadre a ottenere almeno 38 punti a questo punto del campionato e ben 12 di queste a fine stagione sono state promosse, con le uniche eccezioni rappresentate da Genoa 2004/05, Mantova 2005/06 e Pisa 2021/22.
Il Frosinone ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie BKT e non arriva a tre successi interni consecutivi nella competizione da dicembre 2022 - febbraio 2023, con Fabio Grosso in panchina.
Il Catanzaro ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie BKT per quella che è la sua miglior striscia di successi consecutivi nella competizione, al pari di quanto fatto tra maggio 1971 e settembre 1972, ma a cavallo di due stagioni distinte.
Il Catanzaro ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie BKT (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare esterne disputate nella competizione (8N, 4P).
Antonio Raimondo (18 marzo 2004), a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli, ha realizzato 15 reti totali in Serie BKT; tra i calciatori con almeno 15 gol dal 2023/24 in avanti nella competizione solo Francesco Pio Esposito (28 giugno 2005) è più giovane dell'attaccante del Frosinone.
Pietro Iemmello, autore di un gol e un assist nell'ultimo turno contro il Cesena, è arrivato a quota cinque reti e quattro passaggi vincenti in questo campionato; solamente in una stagione di Serie BKT ha fornito più assist: nel 2023/24 (cinque sempre in maglia Catanzaro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: