Partita equilibrata nel primo tempo, con occasioni da una parte e dall'altra. Nella ripresa, invece, tutto è stato deciso dal rosso diretto comminato a Frosinini. Forcing poi del Frosinone che ha trovato il vantaggio con Monterisi e il raddoppio, nel finale, con Ghedjemis. Il Catanzaro, comunque, non aveva smesso di giocare e, anche in 10, ha creato qualcosa dalle parti di Palmisani. Ineccepibile il rosso a Frosinini, qualche dubbio ci resta invece sull'assegnazione dell'angolo che ha portato al gol del Frosinone. Ma in quel caso il VAR non può intervenire...

E, con questo risultato, il Frosinone - come dicevamo - chiude in testa il girone d'andata con 41 punti. A +3 sul Venezia che, centrando la quarta vittoria consecutiva, è la nuova seconda forza del campionato. Il Monza scivola a -4 dopo il ko con la Virtus Entella. Catanzaro che resta invece 5° con 31 punti, ma potrà essere superato da Cesena e Modena che devono ancora giocare.

Frosinone che tornerà in campo sabato 17 gennaio nello scontro diretto col Monza. Si giocherà al Brianteo. Catanzaro che, invece, sarà alla sua seconda trasferta consecutiva perché la squadra di Aquilani sarà a Venezia, sempre sabato 17. Sarà un sabato di scontri diretti ad altissima quota.