Cala il sipario allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia! Piccinini manda i titoli di coda di un match appassionante e dai due volti, conclusosi con un equo 2-2. Dopo una prima frazione con poche azioni insidiose, in cui si registra però il vantaggio di Giacomo Olzer che sigla lo 0-1, nella ripresa la gara assume tutta un'altra fisionomia. Pareggia dapprima i conti Correia al minuto 68', che sfrutta il suggerimento di Pierobon per insaccare in rete, quest'ultima viene convalidata dopo un check da parte del VAR. Gara che prosegue a ritmi elevati, negli ultimi dieci di gioco accade di tutto in terra campana: al minuto 88' viene assegnato un penalty ai padroni di casa, sul dischetto compare Candellone che con personalità batte Desplanches e porta i suoi sul 2-1; Pescara che però non cede, al minuto 93' è infatti il subentrato Sgarbi a concretizzare l'assist di Riccardo Brosco, regalando agli abruzzesi un punto di fondamentale importanza. Gara che si chiude al minuto 99' dopo un più che copioso extra-time.
Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto in più a testa nella classifica generale. Uomini di Abate e Gorgone che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Bari e Modena.
90'+9'
TRIPLICE FISCHIO DI PICCININI! Juve Stabia-Pescara termina 2-2.19:20
90'+9'
Serie di sostituzioni nei secondi finali di questo match, tecnici che non vogliono concedere sorprese.19:19
90'+8'
Sostituzione Juve Stabia: abbandona il campo Giuseppe Leone, subentra per lui Matteo Baldi.19:18
90'+8'
Sostituzione Pescara: fuori Matteo Dagasso, lo sostituisce Lorenzo Meazzi.19:18
90'+7'
Sostituzione Pescara: fuori Fabrizio Caligara, dentro Gianmarco Cangiano.19:17
90'+6'
Spinge ancora il Pescara che sembra non accontentarsi del pareggio, chiamata a difendersi la Juve Stabia.19:17
90'+4'
AMMONITO Lorenzo Sgarbi: giallo per il subentrato che dopo la rete eccede nell'esultanza togliendo la maglia da gioco.19:16
90'+3'
GOL! GOL SGARBI! Juve Stabia-PESCARA: 2-2. Incredibile al Menti, pareggia il Pescara! La rete è del subentrato Sgarbi, che sul secondo palo raccoglie il suggerimento di Brosco e davanti a Confente rimane freddo battendo in rete. Ancora pari al Romeo Menti, assist servito da Riccardo Brosco.19:24
90'
Sostituzione Pescara: fuori Tommaso Corazza, lo sostituisce Lorenzo Sgarbi.19:13
90'
Sostituzione Pescara: fuori Luca Valzania, dentro Julian Brandes.19:13
90'
Sono ben 8' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Dorillo, si giocherà fino al minuto 98'.19:13
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato il recupero.19:12
89'
GOL! GOL CANDELLONE! JUVE STABIA-Pescara: 2-1. Ribalta tutto la Juve Stabia, la rete è di Leonardo Candellone! Dopo un lungo check da parte della sala VAR, Piccinini assegna la chance dal dischetto ai padroni di casa, sul punto di battuta compare il capitano gialloblu Candellone che nonostante il tocco di Desplanches insacca in rete e firma il 2-1. Vantaggio casalingo, gara che si infiamma.
CHECK OVER! SARA' RIGORE! Penalty assegnato alla Jue Stabia.19:10
86'
Check in corso per il tocco di mano di Olzer, valutazioni in corso.19:09
84'
Proteste degli ospiti per un presunto tocco di mano in area gialloblu', Piccinini fa giocare senza interruzioni.19:04
84'
Candellone calcia sul primo palo, deviazione di Corbo che mette in corner.19:04
82'
AMMONITO Luca Valzania: era l'unico diffidato del Pescara, salterà la prossima.19:03
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato l'extra-time.19:00
80'
AMMONITO Tommaso Corazza: fallo tattico speso dal numero 16 biancazzurro.19:00
79'
Cross di Leone per la torre di Candellone, palla però totalmente fuori traiettoria e sfera che viene bloccata da Desplanches.18:59
76'
Altro calcio d'angolo per la Juve Stabia, sempre Mannini dalla bandierina, respinge Desplanches.18:56
75'
Fallo in attacco, punizione che verrà battuta da Desplanches.18:55
75'
Iniziativa personale di Candellone che porta un corner alla Juve Stabia, batte Mannini dalla bandierina.18:54
73'
Dos Santos sfida Corazza all'uno contro uno, mantiene efficacemente la posizione il difensore pescarese che guadagna anche un fallo sulla carica del subentrato delle Vespe.18:53
71'
Sostituzione Juve Stabia: fuori Fabio Maistro, dentro per lui Mattia Mannini.18:52
70'
Due minuti di check da parte del VAR per valutare il presunto tocco irregolare di Correia prima della rete: check over, rete convalidata alla Juve Stabia.18:51
68'
GOL! GOL CORREIA! JUVE STABIA-Pescara: 1-1. Pareggia i conti la formazione di casa, lo fa con Omar Correia! Pierobon si insedia in area avversaria e con guizzo salta un difensore biancazzurro, poi con il mancino mette dentro un morbido pallone su cui, dopo due rimpalli, finalizza Correia. Tutto pari a Castellammare, assist servito da Christian Pierobon.18:51
67'
Manovra rapida della Juve Stabia, costretto a difendersi il Pescara.18:48
64'
Sostituzione Juve Stabia: abbandona il campo Lorenzo Carissoni, subentra Matheus Luz Priveato dos Santos.18:44
63'
Sarà ora corner per la Juve Stabia, salgono i ritmi della sfida.18:42
61'
CANDELLONE! Capovolgimento di fronte immediato, ad andare molto vicino al pareggio è Candellone che sfiora l'incrocio dei pali facendo tremare i biancazzurri. Partita equilibrata e divertente ora al Romeo Menti!18:42
60'
DI NARDO FUORI D'UN SOFFIO! Azione tutta personale di Valzania, che finta il filtrante per Dagasso e lo effettua poi per Di Nardo, che tutto solo apre il piattone a giro ma la sfera termina di poco al lato della porta difesa da Confente.18:42
58'
Reagisce la Juve Stabia al buon momento del Pescara, Desplanches si stende a terra per neutralizzare la conclusione mancina di Leone.18:38
57'
Di Nardo attacca il primo palo, Berardi prova a servirlo con una sponda ma Ruggero chiude tempestivamente in corner.18:38
56'
AMMONITO Riccardo Capellini: quarto cartellino del match.18:37
53'
ANCORA OLZER E ANCORA CONFENTE! Frustata di testa da parte dell'autore dello 0-1, ancora una volta è attento Confente che concede soltanto un altro giro dalla bandierina agli abruzzesi.18:34
53'
Punizione violentissima di Olzer che con il mancino inquadra la porta avversaria, Confente non può bloccare e devia con i guantoni in calcio d'angolo.18:33
52'
AMMONITO Marco Ruggero: fallo tattico speso su Di Nardo.18:32
52'
Di Nardo punta la porta avversaria e aumenta il passo, Ruggero insegue e nel tentativo di recuperare la sfera commette fallo. Punizione spendibile ora dal Pescara.18:32
50'
Leone vede l'allungo di Zeroli ma non può premiarlo, apre quindi il gioco verso Pierobon, attende il Pescara.18:31
47'
TRAVERSA DI DI NARDO! Subito un brivido per la Juve Stabia, con Di Nardo che colpisce il legno orizzontale, gioco che però viene fermato da Piccinini a causa di una posizione di off-side.18:28
46'
Sostituzione Juve Stabia: fuori anche Nicola Mosti, subentra per lui Christian Pierobon.18:27
46'
Sostituzione Juve Stabia: fuori dal campo Alessio Cacciamani, dentro per lui Kevin Zeroli.18:27
46'
Sostituzione Pescara: fuori Gaetano Letizia, dentro per lui Lorenzo Berardi.18:26
46'
Il primo pallone del secondo tempo è amministrato dal Pescara.18:26
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.18:25
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:07
Si chiude la prima frazione di gioco allo Stadio Menti di Castellammare, parziale sullo 0-1 che sorride momentaneamente al Pescara. In questi primi 45' di gioco è andata in scena una gara apparentemente condotta nei minuti iniziali dalla Juve Stabia, con diverse occasioni offensive create dalle Vespe, che nonostante i numerosi calci piazzati e il continuo palleggio non trovano la via del gol. Al minuto 35', però, sblocca il match il Pescara e lo fa con la rete di Giacomo Olzer: punizione dai trenta metri, Olzer anticipa tutti, controlla e con deviazione insacca alle spalle di Confente. Due ammoniti sinora, uno per compagine, si tratta rispettivamente di Mosti e Brosco.18:07
45'+2'
FISCHIO DI PICCININI: termina il primo tempo.18:06
45'
Due minuti addizionali assegnati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.18:05
44'
Ultimo minuto di gioco del primo tempo, poi possibile assegnazione del recupero.18:05
44'
AMMONITO Riccardo Brosco: arriva il primo giallo anche a carico del Pescara.18:05
43'
Maistro batte da distanza siderale una palla inattiva alla ricerca di soluzioni amiche, nessuna maglia gialloblu sul suggerimento e Pescara che recupera il possesso.18:03
42'
Resta a terra per qualche secondo Letizia, colpo subito in un contrasto ma il numero 3 si rialza e sembra in grado di proseguire. Riprende il gioco al Menti.18:03
40'
Filtrante di Valzania per la sovrapposizione di Di Nardo, palla però troppo lunga e può recuperare Correia.18:02
38'
Suggerimento profondo verso Candellone, Brosco anticipa ed allontana in fallo laterale.17:58
36'
Breve check sulla rete di Giacomo Olzer, il direttore di gara ne conferma la regolarità dopo pochi istanti di attesa.17:55
35'
GOL! GOL OLZER! Juve Stabia-PESCARA: 0-1. Arriva al minuto 35' la rete che sblocca il match, il timbro è messo da Giacomo Olzer! Dagli sviluppi di un calcio piazzato, Olzer tenta il guizzo e prende il tempo su un difensore avversario, poi controlla e calcia in porta trovando la rete con una deviazione fortuita.17:55
34'
Punizione a favore del Pescara, palla velenosa messa dentro!17:53
33'
AMMONITO Nicola Mosti: intervento duro, primo cartellino del match.17:51
31'
Superate le porte dei primi trenta di gioco, reti ancora inviolate ma numerosi gli attacchi della Juve Stabia in questa mezz'ora.17:50
30'
MOSTI! Sul rimpallo il giocatore dei campani è rapido e calcia in porta con il destro, altra deviazione determinante della retroguardia biancazzurra che concede un calcio d'angolo.17:50
28'
Deviato il tiro in porta di Carissoni, spinge ora la Juve Stabia che ottiene un altro corner.17:49
26'
Conclusione forte ma poco precisa da parte di Cacciamani, devia in fallo laterale Desplanches.17:48
24'
Giro dalla bandierina spendibile dai biancoazzurri, impatta Corbo di testa ma non riesce ad indirizzare verso lo specchio spedendo oltre la porta difesa da Confente.17:45
22'
Punizione a favore della formazione di casa, Maistro batte diretto verso la porta ma trova la respinta con la testa da parte di Corbo.17:41
19'
Calcio d'angolo a favore della Juve Stabia, batte Maistro dalla bandierina ma nessun compagno di squadra giunge sul suggerimento.17:38
18'
Olzer sfida due uomini avversari, punta la porta ma viene poi rimontato da Leone che recupera il possesso per la Juve Stabia.17:37
16'
Conclusione pericolosa di Dagasso che prova a finalizzare la ripartenza del Pescara, palla che termina però oltre la traversa difesa da Confente.17:35
15'
Traversone morbido di Mosti che va alla ricerca della torre di Candellone, svetta Desplanches che blocca la sfera e fa ripartire i suoi.17:35
13'
Ora il palleggio è amministrato dal Pescara, aumentano i giri del proprio motore gli ospiti.17:32
11'
Cross velenoso e tagliato di Olzer, interviene Ruggero che allontana la minaccia.17:31
9'
Letizia dalla bandierina, calcio d'angolo a favore del Pescara, palla sul primo palo ma Confente allontana con i pugni.17:28
9'
Suggerimento profondo di Corazza per Dagasso, il centravanti protegge efficacemente e guadagna una rimessa con le mani.17:27
7'
Cacciamani punta Corazza, poi subisce il raddoppio avversario e perde di vista il pallone, recupera il Pescara.17:27
4'
Palleggio prolungato della Juve Stabia, attende il Pescara che sale ora in pressing.17:23
1'
Il primo possesso della sfida è giostrato dalla Juve Stabia.17:19
1'
PARTITI! Al via Juve Stabia-Pescara.17:19
Fischio d’inizio programmato alle ore 17:15.17:04
Le squadre sono in campo per rifinire il riscaldamento pre partita.17:03
FORMAZIONI UFFICIALI: PESCARA (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Desplanches; Capellini-Brosco-Corbo; Corazza-Olzer-Valzania-Dagasso-Letizia; Caligara-Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone. A disposizione: Giannini, Brandes, Berardi, D'Emilio, Tonin, Meazzi, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra, Saio.17:03
A coadiuvare il fischietto romagnolo sono designati gli assistenti di campo Fontemurato-Pressato; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Dorillo di Torino; postazione VAR presidiata dal Sig. Ghersini di Olbia, ausiliato dall’A. VAR Giua.16:59
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Marco Piccinini, della sezione di Forlì.16:59
Luci accese allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, tra pochi istanti sarà Juve Stabia-Pescara! Penultimo match di questo copioso sabato di B, al confronto sono chiamati Gialloblu e Biancazzurri che presentano momentaneamente due situazioni di classifica differenti. Le Vespe sono infatti in 8^ posizione, vantano due punti di distacco dall’Empoli e ne hanno sinora guadagnati 26 nelle prime 18 del torneo; attuale ultimo posto invece per il Pescara, i Delfini hanno concluso le ultime tre gare con il punteggio di 2-1, subendo due sconfitte ed ottenendo una vittoria ai danni della Reggiana.16:59
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juve Stabia-Pescara, sfida valida per il 19^ turno del Campionato di Serie B.16:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori16:58
Juve Stabia - Pescara è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Pescara sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
117
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
15
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
6.8
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
Attualmente Juve Stabia si trova 8° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 21 gol e ne ha subiti 22; il Pescara ha segnato 25 gol e ne ha subiti 37.
In casa Juve Stabia ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Cesena e il Sudtirol ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 1-0 mentre Il Pescara ha incontrato lo Spezia perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.
Juve Stabia e Pescara si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 3 volte, il Pescara ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Juve Stabia-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le squadre contro cui la Juve Stabia non ha mai pareggiato in Serie BKT, solo contro l'Empoli (otto) i campani hanno disputato più sfide che contro il Pescara (sei).
La Juve Stabia ha vinto tutte le tre partite casalinghe contro il Pescara in Serie BKT, contro nessuna squadra con cui ha il 100% di successi interni conta altrettante sfide nella competizione.
La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata tre volte nel mese di dicembre, lo stesso numero di volte registrato tra settembre e novembre; nel mese scorso, è stata la squadra con più clean sheets nella Serie BKT.
La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT, risultato già raggiunto in altre tre occasioni nella competizione (tuttavia la squadra campana non è mai arrivata a quattro clean sheet interni di fila).
Il Pescara non vince una trasferta di Serie BKT dal 2 marzo 2021 contro il Cittadella e in particolare in questo campionato ha collezionato tre pareggi e subito cinque sconfitte fuori casa, subendo un totale di 20 gol (record negativo condiviso con la Carrarese),
Fabio Maistro ha partecipato a quattro marcature nelle ultime tre partite disputate in Serie BKT (un gol e tre assist), tante partecipazioni attive quante quelle collezionate nelle precedenti 29 gare nella competizione.
Gaetano Letizia (39) ha creato più occasioni di qualsiasi altro difensore in questa Serie BKT; solo Giacomo Calò (56) ne conta di più tra tutti i ruoli.
