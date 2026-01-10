Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto in più a testa nella classifica generale. Uomini di Abate e Gorgone che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Bari e Modena.

Cala il sipario allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia! Piccinini manda i titoli di coda di un match appassionante e dai due volti, conclusosi con un equo 2-2. Dopo una prima frazione con poche azioni insidiose, in cui si registra però il vantaggio di Giacomo Olzer che sigla lo 0-1, nella ripresa la gara assume tutta un'altra fisionomia. Pareggia dapprima i conti Correia al minuto 68', che sfrutta il suggerimento di Pierobon per insaccare in rete, quest'ultima viene convalidata dopo un check da parte del VAR. Gara che prosegue a ritmi elevati, negli ultimi dieci di gioco accade di tutto in terra campana: al minuto 88' viene assegnato un penalty ai padroni di casa, sul dischetto compare Candellone che con personalità batte Desplanches e porta i suoi sul 2-1; Pescara che però non cede, al minuto 93' è infatti il subentrato Sgarbi a concretizzare l'assist di Riccardo Brosco, regalando agli abruzzesi un punto di fondamentale importanza. Gara che si chiude al minuto 99' dopo un più che copioso extra-time.

Luci accese allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, tra pochi istanti sarà Juve Stabia-Pescara! Penultimo match di questo copioso sabato di B, al confronto sono chiamati Gialloblu e Biancazzurri che presentano momentaneamente due situazioni di classifica differenti. Le Vespe sono infatti in 8^ posizione, vantano due punti di distacco dall’Empoli e ne hanno sinora guadagnati 26 nelle prime 18 del torneo; attuale ultimo posto invece per il Pescara, i Delfini hanno concluso le ultime tre gare con il punteggio di 2-1, subendo due sconfitte ed ottenendo una vittoria ai danni della Reggiana.16:59

GOL! GOL OLZER! Juve Stabia-PESCARA: 0-1. Arriva al minuto 35' la rete che sblocca il match, il timbro è messo da Giacomo Olzer! Dagli sviluppi di un calcio piazzato, Olzer tenta il guizzo e prende il tempo su un difensore avversario, poi controlla e calcia in porta trovando la rete con una deviazione fortuita.17:55

Si chiude la prima frazione di gioco allo Stadio Menti di Castellammare, parziale sullo 0-1 che sorride momentaneamente al Pescara. In questi primi 45' di gioco è andata in scena una gara apparentemente condotta nei minuti iniziali dalla Juve Stabia, con diverse occasioni offensive create dalle Vespe, che nonostante i numerosi calci piazzati e il continuo palleggio non trovano la via del gol. Al minuto 35', però, sblocca il match il Pescara e lo fa con la rete di Giacomo Olzer: punizione dai trenta metri, Olzer anticipa tutti, controlla e con deviazione insacca alle spalle di Confente. Due ammoniti sinora, uno per compagine, si tratta rispettivamente di Mosti e Brosco.18:07

CANDELLONE! Capovolgimento di fronte immediato, ad andare molto vicino al pareggio è Candellone che sfiora l'incrocio dei pali facendo tremare i biancazzurri. Partita equilibrata e divertente ora al Romeo Menti!18:42

Juve Stabia - Pescara è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Pescara sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 117 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0

Attualmente Juve Stabia si trova 8° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 21 gol e ne ha subiti 22; il Pescara ha segnato 25 gol e ne ha subiti 37.

In casa Juve Stabia ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Cesena e il Sudtirol ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 1-0 mentre Il Pescara ha incontrato lo Spezia perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.

Juve Stabia e Pescara si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 3 volte, il Pescara ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Juve Stabia-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre contro cui la Juve Stabia non ha mai pareggiato in Serie BKT, solo contro l'Empoli (otto) i campani hanno disputato più sfide che contro il Pescara (sei).

La Juve Stabia ha vinto tutte le tre partite casalinghe contro il Pescara in Serie BKT, contro nessuna squadra con cui ha il 100% di successi interni conta altrettante sfide nella competizione.

La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata tre volte nel mese di dicembre, lo stesso numero di volte registrato tra settembre e novembre; nel mese scorso, è stata la squadra con più clean sheets nella Serie BKT.

La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT, risultato già raggiunto in altre tre occasioni nella competizione (tuttavia la squadra campana non è mai arrivata a quattro clean sheet interni di fila).

Il Pescara non vince una trasferta di Serie BKT dal 2 marzo 2021 contro il Cittadella e in particolare in questo campionato ha collezionato tre pareggi e subito cinque sconfitte fuori casa, subendo un totale di 20 gol (record negativo condiviso con la Carrarese),

Fabio Maistro ha partecipato a quattro marcature nelle ultime tre partite disputate in Serie BKT (un gol e tre assist), tante partecipazioni attive quante quelle collezionate nelle precedenti 29 gare nella competizione.

Gaetano Letizia (39) ha creato più occasioni di qualsiasi altro difensore in questa Serie BKT; solo Giacomo Calò (56) ne conta di più tra tutti i ruoli.

