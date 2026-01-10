Il Venezia vince ancora, 3-1 alla Reggiana e secondo posto in classifica a quota 38 punti, alle spalle del Frosinone a 41. La formazione di Stroppa chiude il primo tempo avanti per 2-1 grazie ai gol di Adorante e Yeboah - per i padroni di casa segna Girma - e mette un'ipoteca al match con la rete straordinaria, al 57', di Svoboda che si mette in proprio e con il mancino preciso batte Motta che nel finale della prima frazione di gioco ha parato anche un penalty ad Adorante. Dal 69' in poi il Venezia ha giocato in 10 per via del rosso a Schingtienne per fallo da ultimo uomo.
Settimo successo in otto gare per il Venezia, mentre per la Reggiana di Dionigi si tratta della quarta sconfitta consecutiva.
90'+6'
Finisce qui: Reggiana 1-3 Venezia.17:02
90'+5'
Cartellino giallo per Venturi.17:00
90'+4'
Destro violento di Portanova, manca la precisione.17:00
90'+2'
Due cambi per il Venezia: fuori Yeboah e Kike Perez per Marin e Lella.16:57
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:56
90'
Destro potente dalla distanza di Conte, Stankovic legge la traiettoria e fa sua la sfera.16:56
89'
Il Venezia lavora bene in fase difensiva.16:54
88'
Manovra offensiva insistita della Reggiana.16:54
85'
Sostituzione Reggiana: Dionigi richiama Rover e manda in campo Conte. La formazione di casa è ora super offensiva.16:51
83'
Ripartenza veloce del Venezia, Yeboah attacca l'area ma Rozzio lo ferma.16:49
82'
Sostituzione Venezia: fuori Sagrado, dentro Pietrelli.16:48
80'
Doppio cambio di Dionigi: fuori Papetti e Charlys per Sampirisi e Belardinelli.16:45
79'
Mancino di Busio, Motta blocca.16:45
78'
Cross di Reinhart, Rozzio e Novakovich tentano il colpo di testa ma non concretizzano.16:44
77'
Ancora Girma dinamico a destra, il cross dentro viene deviato in corner.16:43
75'
Destro dalla distanza di Girma, pallone alto.16:41
73'
Sostituzione Reggiana: esce Bozzolan per Tripaldelli.16:38
72'
Portanova ci prova da fuori area, debole.16:38
72'
Sostituzione Venezia: fuori Adorante per Venturi.16:37
69'
Cartellino rosso per Schingtienne che commette fallo da ultimo uomo su Girma diretto palla al piede verso Stankovic.16:35
67'
Reinhart si rende pericoloso in area, controlla Stankovic.16:33
63'
Sagrado spinge a sinistra e crossa per Adorante che non ci arriva bene, nulla di fatto.16:29
60'
Giropalla del Venezia.16:26
57'
GOL! Reggiana 1-3 Venezia! Segna Svoboda che si mette in proprio, porta a spasso la difesa di casa, e dal limite con un sinistro chirurgico batte Motta!
Cross di Kike Perez dalla bandierina, allontana la Reggiana.16:22
54'
Riprende il match.16:20
53'
Gioco fermo: problemi per Sverko.16:20
52'
Il Venezia prova a impostare in avanti.16:18
49'
OCCASIONE VENEZIA! Sinistro secco di Yeboah, palo pieno!16:15
46'
Sostituzione Reggiana: esce Libutti per Novakovich.16:11
46'
Si ricomincia!16:10
Solo un giallo fino ad ora: ai danni di Girma, che ha strattonato Yeboah in area in occasione del secondo calcio di rigore.15:58
Il primo tempo del Mapei si chiude con il vantaggio del Venezia per 2-1. Gli ospiti vanno in gol al 21' con Adorante che capitalizza il contropiede condotto da Doumbia, poi raddoppia con Yeboah al 34' da penalty. Al 39' Girma accorcia le distanze, sul finale i veneti hanno l'occasione di riallungare ma sbagliano dagli undici metri con Adorante. Bravissimo Motta a intuire.15:58
45'+5'
Fine primo tempo: Reggiana 1-2 Venezia.15:56
45'+5'
PARA MOTTA! L'estremo difensore di casa ipnotizza Adorante!15:55
45'+4'
Cartellino giallo per Girma.15:54
45'+4'
SECONDO CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Girma commette fallo in area ai danni del 10 avversario!15:54
45'+3'
ALTRO CHECK AL VAR! Possibile rigore a favore del Venezia: Girma avrebbe fermato fallosamente Yeboah.15:53
45'+1'
Due i minuti di recupero.15:50
45'
Il Venezia spinge, si difende la Reggiana.15:49
43'
Giropalla del Venezia.15:47
39'
GOL! Reggiana 1-2 Venezia! Rete di Girma che attacca il secondo palo e capitalizza il cross da sinistra, con deviazione, di Reinhart!
Otto i precedenti di Serie B tra le due formazioni: cinque i successi della Reggiana, un pareggio e due vittorie a favore del Venezia. Quest'ultimo è in un autentico momento d'oro, essendo imbattuto nelle ultime sette gare grazie a sei vittorie e un pari.13:57
Garzelli e Santarossa saranno i due assistenti; Migliorini il quarto uomo. Var e Avar saranno Volpi e Meraviglia.13:53
Il match tra Reggiana e Venezia - il fischio d'inizio al Mapei Stadium è alle 15 - sarà diretto da Niccolò Turrini.13:52
Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Venezia, gara che vale la 19ª giornata del campionato di Serie B.13:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori13:50
Reggiana - Venezia è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Venezia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Niccolò Turrini
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025
Serie B
Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025
Serie B
Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025
Coppa Italia
Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025
Serie B
Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025
Serie B
Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025
Serie B
Modena-Catanzaro 1-2
20-12-2025
Serie B
Cesena-Juve Stabia 1-1
Attualmente la Reggiana si trova 13° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece il Venezia si trova 2° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). La Reggiana ha segnato 23 gol e ne ha subiti 28; il Venezia ha segnato 34 gol e ne ha subiti 15.
In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 0 punti. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-1 mentre Il Venezia ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.
Reggiana e Venezia si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 14 volte, il Venezia ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Reggiana-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana ha vinto cinque degli otto match di Serie BKT contro il Venezia nell'era dei tre punti a vittoria (5V 1N 2P), più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo.
La Reggiana ha vinto tutte le ultime cinque partite interne di Serie BKT contro il Venezia, subendo un solo gol; la squadra granata ha avuto una striscia di successi interni più lunga nella competizione solamente contro il Pisa tra il 1941 e il 1952 (sette in quel caso).
La Reggiana ha perso le ultime tre partite di Serie BKT, tutte per 1-2; i Granata non registrano più sconfitte consecutive nella competizione considerando un singolo campionato dal marzo 2021 (quattro in quel caso).
La Reggiana ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie BKT dopo un'imbattibilità interna durata otto gare (5V, 3N) e non arriva a tre sconfitte di fila in casa da dicembre 2020 - gennaio 2021 (quattro in quel caso).
Il Venezia è imbattuto nelle ultime sette partite di Serie BKT e in particolare nel periodo ha ottenuto ben sei successi (1N), tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 15 gare disputate nella competizione (4N, 5P); la squadra veneta, inoltre, ha vinto le ultime tre sfide nel campionato cadetto e non fa meglio dai cinque successi consecutivi tra ottobre e dicembre 2023.
Manolo Portanova, a segno nell'ultima partita di Serie BKT, non trova il gol per due gare consecutive nella competizione dallo scorso maggio; il calciatore della Reggiana non ha trovato ancora un assist nella stagione in corso e, tra i centrocampisti senza passaggi vincenti solamente Nicolás Schiavi (sei) e Francesco Ruocco (cinque) hanno segnato di più (quattro reti per Portanova).
I sei gol e i cinque passaggi vincenti (11 G+A) di John Yeboah sono arrivati da ottobre in avanti; nel periodo in Serie BKT l'unico calciatore con più partecipazioni attive è Joel Pohjanpalo, autore di nove reti e tre assist (12 in totale).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: