Reggiana-Venezia: 1-3 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
10 Gennaio 2026 ore 15:00
Reggiana
1
Venezia
3
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 21' 0-1 Andrea Adorante
  2. 34' 0-2 John Yeboah (R)
  3. 39' 1-2 Natan Girma
  4. 57' 1-3 Michael Svoboda
0'
45'
90'
90'
96'

Il Venezia vince ancora, 3-1 alla Reggiana e secondo posto in classifica a quota 38 punti, alle spalle del Frosinone a 41. La formazione di Stroppa chiude il primo tempo avanti per 2-1 grazie ai gol di Adorante e Yeboah - per i padroni di casa segna Girma - e mette un'ipoteca al match con la rete straordinaria, al 57', di Svoboda che si mette in proprio e con il mancino preciso batte Motta che nel finale della prima frazione di gioco ha parato anche un penalty ad Adorante. Dal 69' in poi il Venezia ha giocato in 10 per via del rosso a Schingtienne per fallo da ultimo uomo.

Settimo successo in otto gare per il Venezia, mentre per la Reggiana di Dionigi si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

  1. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!17:08

  2. 90'+6'

    Finisce qui: Reggiana 1-3 Venezia.17:02

  3. 90'+5'

    Cartellino giallo per Venturi.17:00

  4. 90'+4'

    Destro violento di Portanova, manca la precisione.17:00

  5. 90'+2'

    Due cambi per il Venezia: fuori Yeboah e Kike Perez per Marin e Lella.16:57

  7. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.16:56

  8. 90'

    Destro potente dalla distanza di Conte, Stankovic legge la traiettoria e fa sua la sfera.16:56

  9. 89'

    Il Venezia lavora bene in fase difensiva.16:54

  10. 88'

    Manovra offensiva insistita della Reggiana.16:54

  11. 85'

    Sostituzione Reggiana: Dionigi richiama Rover e manda in campo Conte. La formazione di casa è ora super offensiva.16:51

  13. 83'

    Ripartenza veloce del Venezia, Yeboah attacca l'area ma Rozzio lo ferma.16:49

  14. 82'

    Sostituzione Venezia: fuori Sagrado, dentro Pietrelli.16:48

  15. 80'

    Doppio cambio di Dionigi: fuori Papetti e Charlys per Sampirisi e Belardinelli.16:45

  16. 79'

    Mancino di Busio, Motta blocca.16:45

  17. 78'

    Cross di Reinhart, Rozzio e Novakovich tentano il colpo di testa ma non concretizzano.16:44

  19. 77'

    Ancora Girma dinamico a destra, il cross dentro viene deviato in corner.16:43

  20. 75'

    Destro dalla distanza di Girma, pallone alto.16:41

  21. 73'

    Sostituzione Reggiana: esce Bozzolan per Tripaldelli.16:38

  22. 72'

    Portanova ci prova da fuori area, debole.16:38

  23. 72'

    Sostituzione Venezia: fuori Adorante per Venturi.16:37

  25. 69'

    Cartellino rosso per Schingtienne che commette fallo da ultimo uomo su Girma diretto palla al piede verso Stankovic.16:35

  26. 67'

    Reinhart si rende pericoloso in area, controlla Stankovic.16:33

  27. 63'

    Sagrado spinge a sinistra e crossa per Adorante che non ci arriva bene, nulla di fatto.16:29

  28. 60'

    Giropalla del Venezia.16:26

  29. 57'

    GOL! Reggiana 1-3 Venezia! Segna Svoboda che si mette in proprio, porta a spasso la difesa di casa, e dal limite con un sinistro chirurgico batte Motta!

    Guarda la scheda del giocatore Michael Svoboda16:24

  31. 57'

    Cross di Kike Perez dalla bandierina, allontana la Reggiana.16:22

  32. 54'

    Riprende il match.16:20

  33. 53'

    Gioco fermo: problemi per Sverko.16:20

  34. 52'

    Il Venezia prova a impostare in avanti.16:18

  35. 49'

    OCCASIONE VENEZIA! Sinistro secco di Yeboah, palo pieno!16:15

  37. 46'

    Sostituzione Reggiana: esce Libutti per Novakovich.16:11

  38. 46'

    Si ricomincia!16:10

  39. Solo un giallo fino ad ora: ai danni di Girma, che ha strattonato Yeboah in area in occasione del secondo calcio di rigore.15:58

  40. Il primo tempo del Mapei si chiude con il vantaggio del Venezia per 2-1. Gli ospiti vanno in gol al 21' con Adorante che capitalizza il contropiede condotto da Doumbia, poi raddoppia con Yeboah al 34' da penalty. Al 39' Girma accorcia le distanze, sul finale i veneti hanno l'occasione di riallungare ma sbagliano dagli undici metri con Adorante. Bravissimo Motta a intuire.15:58

  41. 45'+5'

    Fine primo tempo: Reggiana 1-2 Venezia.15:56

  43. 45'+5'

    PARA MOTTA! L'estremo difensore di casa ipnotizza Adorante!15:55

  44. 45'+4'

    Cartellino giallo per Girma.15:54

  45. 45'+4'

    SECONDO CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Girma commette fallo in area ai danni del 10 avversario!15:54

  46. 45'+3'

    ALTRO CHECK AL VAR! Possibile rigore a favore del Venezia: Girma avrebbe fermato fallosamente Yeboah.15:53

  47. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.15:50

  49. 45'

    Il Venezia spinge, si difende la Reggiana.15:49

  50. 43'

    Giropalla del Venezia.15:47

  51. 39'

    GOL! Reggiana 1-2 Venezia! Rete di Girma che attacca il secondo palo e capitalizza il cross da sinistra, con deviazione, di Reinhart!

    Guarda la scheda del giocatore Natan Girma15:44

  52. 37'

    Il Venezia resta alto, la Reggiana si difende e prova a sfruttare le ripartenze.15:47

  53. 34'

    GOL! Reggiana 0-2 Venezia! Rete di Yeboah che calcia basso e centrale e batte Motta!

    Guarda la scheda del giocatore John Yeboah15:39

  55. 33'

    RIGORE VENEZIA! Confermato il tocco di mano di Quaranta.15:41

  56. 31'

    POTENZIALE PENALTY PER IL VENEZIA! Possibile tocco di mano di Quaranta nel duello in area con Adorante.15:40

  57. 30'

    CHANCE REGGIANA! Reinhart verticalizza per Girma che tocca morbido ma Stankovic para!15:34

  58. 28'

    Continua a spingere il Venezia che insiste sulle vie laterali.15:33

  59. 26'

    Mancino di Busio, pallone oltre la linea di fondo.15:30

  61. 24'

    La Reggiana spreca dalla bandierina, il Venezia torna a palleggiare.15:28

  62. 23'

    Reazione immediata della Reggiana, che prima ci prova con Portanova e poi conquista anche un corner.15:27

  63. 21'

    GOL! Reggiana 0-1 Venezia! Rete di Adorante che viene servito bene in verticale da Doumbia, supera due uomini in area e con il destro insacca in porta!

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante15:27

  64. 20'

    Calcio d'angolo a favore dei veneti, Kike Perez crossa morbido in area per Adorante che becca la traversa. Tuttavia il direttore di gara segnala l'offside.15:25

  65. 19'

    Doumbia affonda a sinistra e va al cross, il suggerimento è però troppo lungo. Resta in avanti il Venezia.15:23

  67. 16'

    Tentativo di ripartenza della Reggiana che lancia in avanti Portanova, esce con i tempi giusti Stankovic che rinvia lungo.15:21

  68. 14'

    Inserimento in area di Yeboah, chiude la difesa di casa.15:18

  69. 11'

    Il Venezia imposta in avanti.15:15

  70. 9'

    Ci prova dalla distanza Portanova, conclusione imprecisa.15:13

  71. 7'

    I padroni di casa tentano lo spunto in avanti ma Stankovic è attento, il possesso resta comunque della Reggiana.15:12

  73. 3'

    Il Venezia spinge e conquista subito un secondo calcio d'angolo. Cross dentro, Adorante attacca lo specchio della porta ma non ci arriva.15:07

  74. 2'

    Cross di Busio dalla bandierina, la Reggiana si difende bene e conquista anche un fallo. Ripartono i ragazzi di Dionigi.15:08

  75. 1'

    Si comincia! Il primo pallone lo gioca la Reggiana!15:04

  76. La Reggiana è reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria per 2-1, il Venezia si è imposto 1-0 sull'Entella.14:32

  77. FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Sverko - Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Sagrado - Yeboah, Adorante.15:13

  79. FORMAZIONE REGGIANA (5-3-2): Motta - Papetti, Libutti, Rozzio, Quaranta, Bozzolan - Rover, Charlys, Reinhart - Girma, Portanova.14:28

  80. Otto i precedenti di Serie B tra le due formazioni: cinque i successi della Reggiana, un pareggio e due vittorie a favore del Venezia. Quest'ultimo è in un autentico momento d'oro, essendo imbattuto nelle ultime sette gare grazie a sei vittorie e un pari.13:57

  81. Garzelli e Santarossa saranno i due assistenti; Migliorini il quarto uomo. Var e Avar saranno Volpi e Meraviglia.13:53

  82. Il match tra Reggiana e Venezia - il fischio d'inizio al Mapei Stadium è alle 15 - sarà diretto da Niccolò Turrini.13:52

  83. Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Venezia, gara che vale la 19ª giornata del campionato di Serie B.13:50

  85. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori13:50

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Venezia

Reggiana
Venezia
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
  • (22) MATTEO ENZA (P)
  • (33) ALESSANDRO TRIPALDELLI (D)
  • (6) FRANCESCO VALLARELLI (C)
  • (57) LUCA BELARDINELLI (C)
  • (27) TOMAS LEPRI (D)
  • (91) OUMAR CONTE (A)
  • (31) MARIO SAMPIRISI (D)
  • (12) ANDREA SECULIN (P)
  • (44) LEONARDO MENDICINO (C)
  • (15) MARTÍN SUÁREZ (C)
  • (9) ANDRIJA NOVAKOVICH (A)
ALLENATORE REGGIANA
  • Davide Dionigi
TITOLARI VENEZIA
PANCHINA VENEZIA
ALLENATORE VENEZIA
  • Giovanni Stroppa
PREPARTITA

Reggiana - Venezia è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Venezia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 7 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2
20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1

Attualmente la Reggiana si trova 13° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece il Venezia si trova 2° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 23 gol e ne ha subiti 28; il Venezia ha segnato 34 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 0 punti.
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-1 mentre Il Venezia ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.

Reggiana e Venezia si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 14 volte, il Venezia ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Reggiana-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Reggiana ha vinto cinque degli otto match di Serie BKT contro il Venezia nell'era dei tre punti a vittoria (5V 1N 2P), più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo.
  • La Reggiana ha vinto tutte le ultime cinque partite interne di Serie BKT contro il Venezia, subendo un solo gol; la squadra granata ha avuto una striscia di successi interni più lunga nella competizione solamente contro il Pisa tra il 1941 e il 1952 (sette in quel caso).
  • La Reggiana ha perso le ultime tre partite di Serie BKT, tutte per 1-2; i Granata non registrano più sconfitte consecutive nella competizione considerando un singolo campionato dal marzo 2021 (quattro in quel caso).
  • La Reggiana ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie BKT dopo un'imbattibilità interna durata otto gare (5V, 3N) e non arriva a tre sconfitte di fila in casa da dicembre 2020 - gennaio 2021 (quattro in quel caso).
  • Il Venezia è imbattuto nelle ultime sette partite di Serie BKT e in particolare nel periodo ha ottenuto ben sei successi (1N), tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 15 gare disputate nella competizione (4N, 5P); la squadra veneta, inoltre, ha vinto le ultime tre sfide nel campionato cadetto e non fa meglio dai cinque successi consecutivi tra ottobre e dicembre 2023.
  • Manolo Portanova, a segno nell'ultima partita di Serie BKT, non trova il gol per due gare consecutive nella competizione dallo scorso maggio; il calciatore della Reggiana non ha trovato ancora un assist nella stagione in corso e, tra i centrocampisti senza passaggi vincenti solamente Nicolás Schiavi (sei) e Francesco Ruocco (cinque) hanno segnato di più (quattro reti per Portanova).
  • I sei gol e i cinque passaggi vincenti (11 G+A) di John Yeboah sono arrivati da ottobre in avanti; nel periodo in Serie BKT l'unico calciatore con più partecipazioni attive è Joel Pohjanpalo, autore di nove reti e tre assist (12 in totale).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaVenezia
Partite giocate1818
Numero di partite vinte510
Numero di partite perse83
Numero di partite pareggiate55
Gol totali segnati2231
Gol totali subiti2514
Media gol subiti per partita1.40.8
Percentuale possesso palla44.561.8
Numero totale di passaggi61038870
Numero totale di passaggi riusciti48417646
Tiri nello specchio della porta6698
Percentuale di tiri in porta51.645.6
Numero totale di cross306286
Numero medio di cross riusciti7368
Duelli per partita vinti952902
Duelli per partita persi970904
Corner subiti11082
Corner guadagnati6680
Numero di punizioni a favore254266
Numero di punizioni concesse282273
Tackle totali311210
Percentuale di successo nei tackle56.954.8
Fuorigiochi totali2825
Numero totale di cartellini gialli4236
Numero totale di cartellini rossi22

Reggiana - Venezia Live

Lucart

Classifica SERIE B

  1. Frosinone41
  2. Venezia38
  3. Monza37
  4. Palermo33
  5. Cesena31
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo12
  2. Massimo Coda9
  3. Ettore Gliozzi9
  4. Andrea Adorante8
  5. Farès Ghedjemis7
