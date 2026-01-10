Il Venezia vince ancora, 3-1 alla Reggiana e secondo posto in classifica a quota 38 punti, alle spalle del Frosinone a 41. La formazione di Stroppa chiude il primo tempo avanti per 2-1 grazie ai gol di Adorante e Yeboah - per i padroni di casa segna Girma - e mette un'ipoteca al match con la rete straordinaria, al 57', di Svoboda che si mette in proprio e con il mancino preciso batte Motta che nel finale della prima frazione di gioco ha parato anche un penalty ad Adorante. Dal 69' in poi il Venezia ha giocato in 10 per via del rosso a Schingtienne per fallo da ultimo uomo.

Il match tra Reggiana e Venezia - il fischio d'inizio al Mapei Stadium è alle 15 - sarà diretto da Niccolò Turrini.13:52

Garzelli e Santarossa saranno i due assistenti; Migliorini il quarto uomo. Var e Avar saranno Volpi e Meraviglia.13:53

Otto i precedenti di Serie B tra le due formazioni: cinque i successi della Reggiana, un pareggio e due vittorie a favore del Venezia. Quest'ultimo è in un autentico momento d'oro, essendo imbattuto nelle ultime sette gare grazie a sei vittorie e un pari.13:57

Attualmente la Reggiana si trova 13° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece il Venezia si trova 2° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 23 gol e ne ha subiti 28; il Venezia ha segnato 34 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 0 punti.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-1 mentre Il Venezia ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.

Reggiana e Venezia si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 14 volte, il Venezia ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Reggiana-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana ha vinto cinque degli otto match di Serie BKT contro il Venezia nell'era dei tre punti a vittoria (5V 1N 2P), più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo.

La Reggiana ha vinto tutte le ultime cinque partite interne di Serie BKT contro il Venezia, subendo un solo gol; la squadra granata ha avuto una striscia di successi interni più lunga nella competizione solamente contro il Pisa tra il 1941 e il 1952 (sette in quel caso).

La Reggiana ha perso le ultime tre partite di Serie BKT, tutte per 1-2; i Granata non registrano più sconfitte consecutive nella competizione considerando un singolo campionato dal marzo 2021 (quattro in quel caso).

La Reggiana ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie BKT dopo un'imbattibilità interna durata otto gare (5V, 3N) e non arriva a tre sconfitte di fila in casa da dicembre 2020 - gennaio 2021 (quattro in quel caso).

Il Venezia è imbattuto nelle ultime sette partite di Serie BKT e in particolare nel periodo ha ottenuto ben sei successi (1N), tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 15 gare disputate nella competizione (4N, 5P); la squadra veneta, inoltre, ha vinto le ultime tre sfide nel campionato cadetto e non fa meglio dai cinque successi consecutivi tra ottobre e dicembre 2023.

Manolo Portanova, a segno nell'ultima partita di Serie BKT, non trova il gol per due gare consecutive nella competizione dallo scorso maggio; il calciatore della Reggiana non ha trovato ancora un assist nella stagione in corso e, tra i centrocampisti senza passaggi vincenti solamente Nicolás Schiavi (sei) e Francesco Ruocco (cinque) hanno segnato di più (quattro reti per Portanova).

I sei gol e i cinque passaggi vincenti (11 G+A) di John Yeboah sono arrivati da ottobre in avanti; nel periodo in Serie BKT l'unico calciatore con più partecipazioni attive è Joel Pohjanpalo, autore di nove reti e tre assist (12 in totale).

