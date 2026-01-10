Dopo 13 partite di digiuno dai tre punti torna a vincere il Sudtirol che in casa ribalta lo Spezia. Vantaggio ospite alla mezzora con la correzione di Vlahovic sul tiro di Nagy, subito dopo trova il pari Pecorino con un bel diagonale che non lascia scampo a Radunovic. Nella ripresa gli altoatesini partono meglio e completano la rimonta grazie al colpo da biliardo di Kofler dopo un batti e ribatti in area. Lo Spezia cresce col passare dei minuti ma sciupa occasioni importanti e scende in zona playout. Ossigeno puro invece per il Sudtirol.

L'arbitro del match è Manganiello di Pinerolo. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Luciani e dal quarto ufficiale Zanotti. In sala Var Rutella e Di Vuolo. 14:56

GOL! Sudtirol-SPEZIA 0-1. Ha segnato Vlahovic! Sugli sviluppi lunghi di un calcio d'agnolo Nagy calcia di prima intenzione dal limite dopo una respinta corta della difesa altoatesima. La conclusione schiacciata diventa un assist involontario per Vlahovic che è lesto a deviare prendendo in controtempo Adamonis e portando avanti i liguri. Guarda la scheda del giocatore Vanja Vlahovic 15:35

GOL! SUDTIROL-Spezia 1-1. Ha segnato Pecorino! Pareggio immediato dei padroni di casa. Il centravanti siculo lavora spalle alla porta al limite e scarica per Casiraghi che da sinistra gli restituisce un bel pallone filtrante in area. Pecorino controlla e scarica in diagonale alle spalle di Radunovic. 15:40

Lo Spezia ora ha preso in mano le redini del match e sta cercando di spingere alla ricerca del pari. 16:29

PREPARTITA

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Spezia sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 147 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0

Attualmente il Sudtirol si trova 14° in classifica con 19 punti (frutto di 3 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 18 gol e ne ha subiti 22; lo Spezia ha segnato 18 gol e ne ha subiti 27.

In casa il Sudtirol ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Virtus Entella e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Frosinone e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Pescara vincendo 2-1.

Sudtirol e Spezia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, lo Spezia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Sudtirol-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Spezia è imbattuto contro il Südtirol in Serie BKT, grazie a due vittorie esterne e due pareggi interni in quattro confronti totali.

Il Südtirol non vince da 13 partite di Serie BKT (8N, 5P), striscia aperta senza successi più lunga tra le squadre attualmente nella competizione; in generale solo Derthona (21, ultima gara nel 1935) e Valdagno (19 nel 1961) hanno una serie aperta superiore alla squadra tirolese.

Il Südtirol non ha segnato in cinque delle ultime nove partite casalinghe in Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 25; in particolare è rimasto a secco nelle due più recenti e non è mai arrivato a tre di fila nella competizione.

Con Roberto Donadoni in panchina la media punti dello Spezia è più che raddoppiata rispetto a quella con Luca D'Angelo in questo campionato: 1.43 punti a partita con l'attuale tecnico, 0.64 con il precedente.

Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 15 gare esterne disputate nella competizione (4V, 8N).

Raphael Odogwu ha realizzato tutti gli ultimi tre gol del Südtirol in Serie BKT, nessun giocatore è riuscito a segnare quattro gol consecutivi per questa squadra nella competizione: in due occasioni Daniele Casiraghi era arrivato a quota tre, nel 2023 e nel 2024.

Gabriele Artistico ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite di Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 17 presenze nella competizione.

