Dopo 13 partite di digiuno dai tre punti torna a vincere il Sudtirol che in casa ribalta lo Spezia. Vantaggio ospite alla mezzora con la correzione di Vlahovic sul tiro di Nagy, subito dopo trova il pari Pecorino con un bel diagonale che non lascia scampo a Radunovic. Nella ripresa gli altoatesini partono meglio e completano la rimonta grazie al colpo da biliardo di Kofler dopo un batti e ribatti in area. Lo Spezia cresce col passare dei minuti ma sciupa occasioni importanti e scende in zona playout. Ossigeno puro invece per il Sudtirol.
Era da 105 giorni che il Sudtirol non vinceva una partita di Serie B.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+5'
FINE PARTITA. SUDTIROL-SPEZIA 2-1. Ribaltone Pecorino-Kofler dopo l'iniziale vantaggio di Vlahovic.16:53
90'+2'
Sudtirol tutto raccolto nella propria metà campo.16:50
90'
Saranno quattro i minuti di recupero. 16:49
88'
Cross pericolosissimo di Veseli che taglia tutta l'area dello Spezia, incerto Radunovic che non esce. Ma nessun giocatore del Sudtirol è pronto alla deviazione vincente.16:47
87'
AMMONIZIONE PER LO SPEZIA. Giallo anche ad Adamo.16:47
84'
OCCASIONE ANCHE PER IL SUDTIROL! Odogwu controlla in area spalle alla porta servendo involontariamente Merkaj che ha a disposizione una sorta di rigore in movimento. Sparato alto, però. Potevano chiuderla gli altoatesini. 16:43
82'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Di Serio, dentro Lapadula.16:42
81'
Momento di massima pressione dello Spezia. 16:39
81'
Sulla seguente punizione dai 25 metri, Beruatto cerca la gran botta. Il pallone gli scappa sul fondo. 16:38
80'
AMMONIZIONE PER IL SUDTIROL. Merkaj in ritardo su Adamo. 16:37
78'
SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Casiraghi, dentro Frigerio.16:37
78'
SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Tronchin, dentro Bordon.16:36
77'
Kouda, liberato al tiro, conclude una lunga azione dello Spezia. Tiro ancora impreciso.17:06
75'
OCCASIONE PER LO SPEZIA! Sul cross di Adamo da destra Comotto va praticamente a botta sicura, di testa, sul secondo palo. Grande riflesso di Adamonis sulla linea che la sputa fuori dalla porta.16:35
74'
SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Pecorino, dentro Odogwu.16:31
73'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Nagy, dentro Comotto.16:33
73'
SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Zedadka, dentro Pietrangeli.16:31
73'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Aurelio, dentro Adamo.16:30
70'
Lo Spezia ora ha preso in mano le redini del match e sta cercando di spingere alla ricerca del pari. 16:29
66'
OCCASIONE PER KOUDA! Gran cross da destra di Sernicola, prolungato di testa da Aurelio. Il pallone arriva sul secondo palo dove Kouda, tutto solo, non riesce a inquadrare lo specchio di porta.16:26
65'
Merkaj questa volta ci prova da dentro l'area dopo un'ottima sponda di Pecorino, il pallone termina alto. 16:23
62'
SOSTITUZIONE PER IL SUDTIROL. Fuori Tait, dentro Davi. 16:20
61'
Tiro di Di Serio. Conclusione violenta dal limite, che si perde alta sul fondo.16:19
61'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Vignali, dentro Sernicola.16:17
60'
SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Vlahovic, dentro Artistico. 16:33
59'
Girata di Merkaj dal limite dopo un pallone sanguinoso perso dallo Spezia. Tiro non irresistibile, blocca Radunovic.16:17
55'
Partita più aperta rispetto al primo tempo, maggiori ribaltamenti di fronte.16:16
53'
Sta provando a reagire lo Spezia.16:13
51'
GOL! SUDTIROL-Spezia 2-1. Ha segnato Kofler! Al termine di un batti e ribatti in area il difensore degli altoatesini trova il pertugio giusto col destro per battere Radunovic. Conclusione non potente ma angolata su cui non riesce ad arrivare il portiere. Rimonta completata.17:08
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni. 16:03
Nella prossima giornata il Sudtirol farà visita all'Empoli, mentre lo Spezia giocherà a Palermo. 15:55
Lo Spezia stappa il primo tempo alla mezzora con la zampata di Vlahovic sul tiro di Nagy, risponde immediatamente il Sudtirol col diagonale di Pecorino ispirato da Casiraghi. Partita equilibrata e tirata al Druso. 15:53
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: SUDTIROL-SPEZIA 1-1. Vlahovic e Pecorino, botta e risposta. 15:51
45'
Un solo minuto di recupero.15:48
43'
Zedadka cerca il cross da sinistra, pallone direttamente sul fondo. 15:46
42'
El Kaouakibi abile ad allontanare di testa un cross velenoso da destra di Vignali. 15:44
39'
Scontro in area Spezia tra Zedadka e Vignali. Si può proseguire.15:41
38'
Di nuovo un momento della partita favorevole al Sudtirol dopo il pari. 15:55
34'
GOL! SUDTIROL-Spezia 1-1. Ha segnato Pecorino! Pareggio immediato dei padroni di casa. Il centravanti siculo lavora spalle alla porta al limite e scarica per Casiraghi che da sinistra gli restituisce un bel pallone filtrante in area. Pecorino controlla e scarica in diagonale alle spalle di Radunovic. 15:40
33'
Uscita alta di Radunovic coi pugni protesi nella propria area, sbrogliata una situazione potenzialmente pericolosa.15:36
32'
Per Vlahovic è la seconda rete stagionale. 15:35
31'
GOL! Sudtirol-SPEZIA 0-1. Ha segnato Vlahovic! Sugli sviluppi lunghi di un calcio d'agnolo Nagy calcia di prima intenzione dal limite dopo una respinta corta della difesa altoatesima. La conclusione schiacciata diventa un assist involontario per Vlahovic che è lesto a deviare prendendo in controtempo Adamonis e portando avanti i liguri.
Ennesima punizione di Casiraghi sventagliata in area, sicura l'uscita di Radunovic che fa suo il pallone. 15:32
28'
AMMONIZIONE PER LO SPEZIA. Vignali in netto ritardo su Casiraghi. 15:30
26'
Tanti duelli, soprattutto fisici, in mezzo al campo. 15:29
22'
Sembra aver preso un po' di coraggio lo Spezia dopo l'occasione avuta da Di Serio. 15:25
19'
OCCASIONE PER DI SERIO! L'attaccante dello Spezia sfrutta un buco difensivo del Sudtirol per involarsi a tu per tu con Adamonis. Prima di calciare sterza sul destro ed esplode il tiro assorbito però dall'uscita del portiere.15:23
17'
Un po più intraprendente il Sudtirol in questo primo quarto d'ora di gara.15:19
15'
Merkaj finisce a terra in area Spezia dopo un duello con Beruatto. Lascia correre Manganiello e il Var conferma la decisione di campo.15:17
13'
El Kaouakibi, pescato in area da una punizione di Casiraghi, cerca la sponda di testa da ottima posizione. Decisivo Hristov in chiusura.15:17
9'
Buona iniziativa di El Kaouakibi che sterza in area e poi cerca l'imbucata dopo un'ottima azione del Sudtirol. Si rifugia in corner lo Spezia.15:11
7'
Sugli sviluppi di un piazzato battuto da Casiraghi verso l'area dello Spezia, Pecorino commette fallo in attacco su Hristov. 15:09
3'
Gioco molto spezzettato in questi primissimi minuti, difficile decodificare il copione di gara. 15:05
1'
È cominciata SUDTIROL-SPEZIA! Buona partita a tutti.15:02
Prima del fischio d'inizio allo Stadio Druso viene osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Crans-Montana.15:01
L'arbitro del match è Manganiello di Pinerolo. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Luciani e dal quarto ufficiale Zanotti. In sala Var Rutella e Di Vuolo. 14:56
Donadoni manda subito in campo il neo acquisto Radunovic fra i pali, mentre a centrocampo torna titolare Nagy, così come Vlahovic in attacco. Out, Verde a causa della febbre. Gli altri nuovi Sernicola e Adamo partono dalla panchina.14:58
Qualche novità per gli altoatesini: El Kaouakibi da braccetto, Molina come quinto. In mediana agirà il terzetto Tait-Tronchin-Casiraghi. Davanti Pecorino vince il ballottaggio con Odogwu. Resta fuori Pietrangeli. 14:58
FORMAZIONE SPEZIA (3-5-2): Radunovic - Wisniewski, Hristov, Beruatto - Vignali, Kouda, Nagy, Cassata, Aurelio - Vlahovic, Di Serio.14:48
FORMAZIONE SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - El Kaouakibi, Kofler, Veseli - Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka - Merkaj, Pecorino. 14:47
Lo Spezia ha un un punto in più in classifica del Sudtirol. I luguri arrivano dalla vittoria ottenuta in pieno recupero col Pescara ma anche per loro quello odierno è un autentico scontro salvezza.14:46
La squadra di Castori occupa il 17° posto in classifica con 16 punti e si trova in zona playout. I biancorossi hanno chiuso il 2025 con la sconfitta in casa della Juve Stabia per 1-0 e devono cercare di risolvere i propri problemi offensivi per ritrovare un successo che manca da troppo tempo.14:43
Lo Spezia, sotto la gestione Donadoni, ha più che raddoppiato la propria media punti portandola da 0.64 a 1.43.14:39
Il Sudtirol non vince da 13 partite di Serie B (8N, 5P), striscia aperta senza successi più lunga tra le squadre attualmente nella competizione.14:38
Lo Spezia non ha mai perso con il Sudtirol in Serie B grazie a due vittorie esterne e due pareggi interni in quattro confronti totali.14:35
Benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Spezia, gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie B.14:32
Sudtirol - Spezia è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Spezia sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
147
Fuorigioco
15
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
Attualmente il Sudtirol si trova 14° in classifica con 19 punti (frutto di 3 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 18 gol e ne ha subiti 22; lo Spezia ha segnato 18 gol e ne ha subiti 27.
In casa il Sudtirol ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Virtus Entella e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Frosinone e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Pescara vincendo 2-1.
Sudtirol e Spezia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, lo Spezia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Sudtirol-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Lo Spezia è imbattuto contro il Südtirol in Serie BKT, grazie a due vittorie esterne e due pareggi interni in quattro confronti totali.
Il Südtirol non vince da 13 partite di Serie BKT (8N, 5P), striscia aperta senza successi più lunga tra le squadre attualmente nella competizione; in generale solo Derthona (21, ultima gara nel 1935) e Valdagno (19 nel 1961) hanno una serie aperta superiore alla squadra tirolese.
Il Südtirol non ha segnato in cinque delle ultime nove partite casalinghe in Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 25; in particolare è rimasto a secco nelle due più recenti e non è mai arrivato a tre di fila nella competizione.
Con Roberto Donadoni in panchina la media punti dello Spezia è più che raddoppiata rispetto a quella con Luca D'Angelo in questo campionato: 1.43 punti a partita con l'attuale tecnico, 0.64 con il precedente.
Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 15 gare esterne disputate nella competizione (4V, 8N).
Raphael Odogwu ha realizzato tutti gli ultimi tre gol del Südtirol in Serie BKT, nessun giocatore è riuscito a segnare quattro gol consecutivi per questa squadra nella competizione: in due occasioni Daniele Casiraghi era arrivato a quota tre, nel 2023 e nel 2024.
Gabriele Artistico ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite di Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 17 presenze nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: