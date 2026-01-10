Cala il sipario allo Stadio Comunale di Chiavari! Perri manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con una vittoria per 1-0 a favore della Virtus Entella. Dopo un primo tempo opaco e dai ritmi non eccessivamente alti, nella ripresa, anche grazie alle forze fresche inserite dai rispettivi tecnici, si assiste ad una gara diversa. Il primo squillo arriva al minuto 67' con Debenedetti che calcia da distanza ravvicinata ma trova la risposta di Thiam; a ciò risponde Alvarez che in due occasioni subisce però la presa sicura di Colombi. A sbloccare i conti è la rete di Andrea Franzoni, al minuto 84' infatti il biancoceleste trasforma la chance da penalty guadagnata da Guiu e , dopo aver ribattuto il calcio di rigore, sentenzia l'1-0. Dopo 5' di extra time termina la sfida, vittoria di fondamentale importanza per l'Entella.
Con l'odierno trionfo l'Entella si proietta a quota 19 punti, resta invariata la situazione del Monza. Uomini di Chiappella e Bianco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Sampdoria e Frosinone.
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI PERRI! Virtus Entella-Monza termina 1-0.16:55
90'+5'
Entella che evita il corner e concede solo una rimessa laterale, assedio del Monza che non cede.16:55
90'+4'
Fallo su Hernani, ultime possibilità per il Monza per riprendere il match, Colombi esce con grande sicurezza e neutralizza anche questo pallone.16:53
90'+1'
AMMONITO Mattia Alborghetti: altro giallo estratto dal direttore di gara.16:51
90'
AMMONITO Lorenzo Lucchesi: fallo tattico punito da Perri.16:51
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Calzavara, si giocherà fino al 95'.16:50
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato il recupero.16:50
87'
Sostituzione Virtus Entella: esce dal campo Stefano Di Mario, entra per lui Denis Portanova.16:45
86'
Sostituzione Virtus Entella: esce tra gli applausi Bernat Guiu, lo sostituisce Flavio Russo.16:45
84'
GOL! GOL FRANZONI! VIRTUS ENTELLA-Monza: 1-0. La sbloccano i padroni di casa al minuto 84', la firma è quella di Andrea Franzoni! Il numero 24 biancoceleste ribatte con freddezza il calcio di rigore guadagnato dal guizzo di Guiu, spiazza Thiam e porta i suoi in un importante vantaggio.
Penalty che deve essere nuovamente battuto, ancora Franzoni sul punto di battuta.16:42
81'
RIGORE PER L'ENTELLA AL MINUTO 81'! Guiu salta Thiam che è costretto a commettere fallo, giocata efficace del giocatore biancoceleste che guadagna una preziosa chance negli ultimi minuti di gara.16:41
80'
Ultimi 600'' di gioco a Chiavari, poi sarà recupero.16:40
77'
Sostituzione Virtus Entella: fuori anche Nermin Karic, lo sostituisce Davide Bariti.16:37
77'
Sostituzione Virtus Entella: fuori Alessandro Debenedetti, subentra Tommaso Fumagalli.16:37
75'
DETERMINANTE PARODI! Chiusura fondamentale del giocatore biancoceleste: Petagna protegge bene con il corpo in area avversaria, attende l'arrivo da dietro di Alvarez e lo serve, poi il subentrato colpisce con il destro ma viene contrastato dal tackle provvidenziale del capitano delll'Entella.16:36
73'
Azzi sposta il pallone sul destro e serve una morbida parabola al centro dell'area avversaria, sulla sfera piomba Alvarez che stacca ed indirizza verso lo specchio ma trova la presa di Colombi che neutralizza.16:33
70'
Si aprono le porte degli ultimi venti di gioco più recupero, parziale ancora fisso a reti bianche.16:30
70'
Alvarez cerca la conclusione diretta in porta dai 25 metri, scherma la retroguardia casalinga che respinge il tiro del subentrato biancorosso.16:29
68'
Sostituzione Virtus Entella: fuori Luca Ravanelli, dentro per lui Lorenzo Lucchesi.16:27
67'
OCCASIONE VIRTUS! Il primo vero squillo della gara arriva al minuto 67' e scaturisce dai piedi di Debenedetti, che da dentro l'area di rigore avversaria apre il piattone ma trova la presa sicura di Thiam. Prima vera occasione del match, è creata dalla Virtus Entella.16:27
66'
Soluzione personale di Karic lungo l'out di destra, poi il numero 8 dei padroni di casa tenta il cross rasoterra che viene però presto allontanato da Carboni.16:25
65'
Buona la riaggressione di Karic su Hernani per recuperare il pallone, la compie però fallosamente e sarà quindi punizione per i biancorossi.16:24
63'
Il tecnico Bianco rivoluziona tutto il proprio tridente offensivo, forze fresche ora al minuto 63'.16:23
62'
Sostituzione Monza: fuori anche Keita Baldé, lo sostituisce Andrea Colpani.16:23
62'
Sostituzione Monza: fuori Patrick Ciurria, dentro Agustín Álvarez.16:22
61'
Sostituzione Monza: esce dal campo Dany Mota Carvalho, subentra Andrea Petagna.16:22
61'
Il Monza riparte da una palla inattiva, distanza però troppo grande dallo specchio avversario per battere direttamente, si palleggia sulla linea del centrocampo.16:22
58'
AMMONITO Filippo Delli Carri: punito il fallo commesso ai danni di Guiu.16:17
58'
Delli Carri prova a svettare sul suggerimento da corner ma non riesce nell'intento, si riparte da Colombi.16:17
57'
Palla inattiva dai 25 metri a favore del Monza, Hernani batte direttamente in porta ma centra la barriera di maglie biancoazzurre e sarà soltanto calcio d'angolo.16:16
54'
Deviazione di Birindelli, ancora una rimessa spendibile dalla Virtus Entella, batte Parodi verso Guiu.16:13
52'
Ciurria spacca in due il campo e da vita alla ripartenza biancorossa, poi prova a servire Mota ma sbaglia a calibrare e la sfera torna tra i piedi dei biancocelesti.16:11
48'
Delli Carri concede il corner, Guiu dalla bandierina batte verso Thiam ma il portiere respinge con sicurezza.16:07
46'
Sostituzione Monza: fuori Leonardo Colombo, lo sostituisce Hernani Azevedo Júnior.16:06
46'
Il primo pallone del secondo tempo è giostrato dall'Entella.16:05
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:05
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:49
Si chiude dopo un leggero recupero la prima frazione di gioco a Chiavari, parziale fisso sullo 0-0. Poche le azioni insidiose in questi primi 45' di gioco tra Entella e Monza, parte bene la formazione ospite che sembra monopolizzare, quantomeno inizialmente, il possesso palla. Subito due corner per i Biancorossi, ma la retroguardia biancoceleste è attenta e non lascia spazi; l'Entella sale dopo il decimo di gioco, risponde al Monza con due corner e qualche iniziativa personale di Guiu, ma anche in questo caso non viene trovata la chance che sblocca i conti. Due ammoniti, entrambi a carico del Monza, rispettivamente Balde' e Colombo per un fallo tattico allo scadere del primo tempo.15:49
45'+1'
FISCHIO DI PERRI: termina il primo tempo.15:49
45'
Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.15:48
44'
Ultimo giro d'orologio, poi spazio al possibile extra time.15:48
43'
Fase di studio da parte delle due squadre, su un recupero palla Di Mario si affida di testa ai guantoni di Colombi.15:48
41'
AMMONITO Leonardo Colombo: trattenuta irregolare su Karic.15:44
40'
Scocca il 40', fase lenta del match, parziale fisso sullo 0-0.15:42
36'
Filtrante ambizioso di Karic per lo scatto di Guiu, palla fuori misura e Monza che recupera il possesso.15:38
34'
Altro giro dalla bandierina spendibile dai biancorossi, rinvia in avanti Alborghetti allontanando la minaccia.15:36
33'
Ancora possesso da parte del Monza, poche occasioni in questa prima mezz'ora.15:36
30'
Dribbling di Keita e cross al centro dell'area, palla rinviata dalla retroguardia biancoceleste e corner a favore del Monza.15:33
29'
OCCASIONE ENTELLA! Palla velenosa messa al centro dell'area da Guiu, Parodi prova a tuffarsi di testa sul suggerimento ma tarda all'appuntamento con il pallone, sfera ancora sul fondo.15:32
28'
Schiacciata di Debenedetti che non indirizza però verso lo specchio, palla sul fondo.15:31
28'
Due diffidati per il Monza quest'oggi in campo, la prossima sfida sarà lo scontro diretto con il Frosinone.15:30
27'
AMMONITO Keita Baldé: gesto di stizza punito dall'arbitro.15:29
23'
Altro corner a favore dell'Entella, batte Guiu a rientrare, Di Mario calcia forte in porta ma la traiettoria è troppo larga.15:26
21'
Azzi perde un pallone velenoso da ultimo uomo, poi è costretto al fallo su Guiu per interrompere la ripartenza. Palla disponibile per l'Entella dai 30 metri.15:24
19'
Punizione dai 25 metri a favore del Monza, Keita cerca il secondo palo ma non trova ancora una volta soluzioni. Rilancio dal fondo per Colombi allo scoccare del 20'.15:22
16'
Punizione troppo bassa battuta dell'Entella, mette fuori Birindelli che di testa allontana in avanti.15:18
14'
Calcio d'angolo che si conclude con un nulla di fatto, Keita mette in mezzo un pallone invitante ma non piomba nessuno sul suggerimento, si ripartirà dal fondo con Colombi.15:17
13'
Azzi prova a sfondare lungo l'out di sinistra, sarà soltanto corner per i brianzoli.15:16
12'
Fallo ai danni di Colombo, palla inattiva a favore del Monza dalla metà di campo.15:15
9'
Delli Carri non trova soluzioni offensive e ancora una volta è costretto a tornare da Thiam, palleggia la formazione ospite.15:14
7'
Ottimo intervento di Di Mario che sul rinvio di Thiam si intromette in spaccata recuperando il pallone, possesso Entella e ripartenza biancorossa che svanisce.15:13
5'
Primo giro dalla bandierina a favore del Monza, schema efficace su cui piomba Colombo che di testa, però, non indirizza spedendo sul fondo.15:08
3'
Lenta manovra del Monza, attende l'Entella.15:06
1'
Il primo possesso del match è amministrato dal Monza.15:02
1'
PARTITI! Al via Virtus Entella-Monza.15:02
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.16:46
FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-3). Ospiti che rispondono con: Thiam; Delli Carri-Ravanelli-Carboni; Birindelli-Colombo-Pessina-Azzi; Ciurria-Mota-Balde'. Allenatore: Paolo Bianco. A disposizione: Brorsson, Lucchesi, Capolupo, Bakoune, Ballabio, Hernani, Colpani, Alvarez, Mout, Maric, Petagna, Pizzignacco.16:46
FORMAZIONI UFFICIALI: VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1). Scendono in campo: Colombi; Parodi-Alborghetti-Marconi; Mezzoni-Karic-Nichetti-Di Mario; Franzoni-Guiu; Debenedetti. Allenatore: Andrea Chiappella. A disposizione: Del Lungo, Moretti, Portanova, Squizzato, Benali, Bariti, Fumagalli, Ankeye, Russo, Del Frate, Syaulis.16:46
A coadiuvare il fischietto capitolino sono designati gli assistenti di linea Belsanti-Votta; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Calzavara di Varese; postazione VAR presidiata dal Sig. Cosso, ausiliato dall’A.VAR Baroni.16:46
La direzione del match è stata affidata dal direttore di gara Mario Perri, della sezione di Roma 1.16:46
Tutto pronto allo Stadio Comunale di Chiavari, è tempo di Virtus Entella-Monza! Nel 19^ turno di B il calendario mette a confronto Biancocelesti e Brianzoli in un matche che pone in palio tre punti che sarebbero fondamentali per entrambe le compagini; Entella che è attualmente in terzultima posizione con 16 punti totali, ad una sola lunghezza di distanza dal 15^ posto, situazione invece più avanzata quella del Monza, che attualmente presidia il 2^ posto ed ha sinora collezionato 37 punti nelle prime 18 stagionali.16:46
Benvenuti alla diretta scritta di Virtus Entella-Monza, gara valida per il turno numero 19^ del Campionato di Serie B.14:24
Virtus Entella - Monza è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Monza sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 17 gol e ne ha subiti 26; il Monza ha segnato 27 gol e ne ha subiti 15.
In casa la Virtus Entella ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Carrarese e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 1-0 mentre Il Monza ha incontrato Modena vincendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol.
Virtus Entella e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, il Monza ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Virtus Entella-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Monza è imbattuto contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a un successo interno e un pareggio nella stagione 2020/21.
La Virtus Entella ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare disputate in questa stagione (3V, 6N).
Nelle nove partite casalinghe di questo campionato la Virtus Entella non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato (3V, 5N, 1P), con un pareggio nella più recente contro il Südtirol.
Da inizio ottobre in avanti il Monza ha perso solo una delle 13 partite di Serie BKT disputate (9V, 3N) collezionando 30 punti, almeno quattro in più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo.
Dopo una serie di tre vittorie esterne di fila senza gol subiti in Serie BKT, il Monza ha ottenuto un solo successo nelle ultime tre, in cui ha sempre subito gol (1N, 1P).
Nessuna squadra ha concesso più gol di testa rispetto alla Virtus Entella in questo campionato (sette, come la Sampdoria); solo Frosinone e Palermo (uno) ne hanno subiti meno del Monza (due) con questo stesso fondamentale.
La Virtus Entella ha subito 14 gol nell'ultima mezz'ora di gioco in questa Serie BKT, più di qualsiasi altra squadra; inoltre, con 20 dei 26 gol subiti nel secondo tempo (77%), è la squadra con la più alta percentuale di reti concesse dopo l'intervallo.
Il Monza ha trovato il gol con 13 calciatori diversi in questo campionato, record condiviso con il Venezia nella Serie BKT 2025/26.
Alessandro Debenedetti ha realizzato tre gol in 18 presenze in questo campionato, inclusi gli ultimi due della Virtus Entella in ordine di tempo; è a una sola rete di distanza da quanto fatto in 29 partite con il Mantova nel 2024/25 (quattro).
Tutte le quattro partecipazioni attive in gol di Keita Baldé (due reti e due assist) nella Serie BKT di questa stagione sono arrivate in trasferta: nessun altro giocatore ha registrato più coinvolgimenti tra coloro che hanno segnato e fornito assist solo in gare fuori casa in questo campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: