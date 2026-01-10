Con l'odierno trionfo l'Entella si proietta a quota 19 punti, resta invariata la situazione del Monza. Uomini di Chiappella e Bianco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Sampdoria e Frosinone.

Cala il sipario allo Stadio Comunale di Chiavari! Perri manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con una vittoria per 1-0 a favore della Virtus Entella. Dopo un primo tempo opaco e dai ritmi non eccessivamente alti, nella ripresa, anche grazie alle forze fresche inserite dai rispettivi tecnici, si assiste ad una gara diversa. Il primo squillo arriva al minuto 67' con Debenedetti che calcia da distanza ravvicinata ma trova la risposta di Thiam; a ciò risponde Alvarez che in due occasioni subisce però la presa sicura di Colombi. A sbloccare i conti è la rete di Andrea Franzoni, al minuto 84' infatti il biancoceleste trasforma la chance da penalty guadagnata da Guiu e , dopo aver ribattuto il calcio di rigore, sentenzia l'1-0. Dopo 5' di extra time termina la sfida, vittoria di fondamentale importanza per l'Entella.

Tutto pronto allo Stadio Comunale di Chiavari, è tempo di Virtus Entella-Monza! Nel 19^ turno di B il calendario mette a confronto Biancocelesti e Brianzoli in un matche che pone in palio tre punti che sarebbero fondamentali per entrambe le compagini; Entella che è attualmente in terzultima posizione con 16 punti totali, ad una sola lunghezza di distanza dal 15^ posto, situazione invece più avanzata quella del Monza, che attualmente presidia il 2^ posto ed ha sinora collezionato 37 punti nelle prime 18 stagionali.16:46

Si chiude dopo un leggero recupero la prima frazione di gioco a Chiavari, parziale fisso sullo 0-0. Poche le azioni insidiose in questi primi 45' di gioco tra Entella e Monza, parte bene la formazione ospite che sembra monopolizzare, quantomeno inizialmente, il possesso palla. Subito due corner per i Biancorossi, ma la retroguardia biancoceleste è attenta e non lascia spazi; l'Entella sale dopo il decimo di gioco, risponde al Monza con due corner e qualche iniziativa personale di Guiu, ma anche in questo caso non viene trovata la chance che sblocca i conti. Due ammoniti, entrambi a carico del Monza, rispettivamente Balde' e Colombo per un fallo tattico allo scadere del primo tempo.15:49

Virtus Entella - Monza è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Monza sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2

Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 17 gol e ne ha subiti 26; il Monza ha segnato 27 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Virtus Entella ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Carrarese e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 1-0 mentre Il Monza ha incontrato Modena vincendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol.

Virtus Entella e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, il Monza ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Virtus Entella-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Monza è imbattuto contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a un successo interno e un pareggio nella stagione 2020/21.

La Virtus Entella ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare disputate in questa stagione (3V, 6N).

Nelle nove partite casalinghe di questo campionato la Virtus Entella non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato (3V, 5N, 1P), con un pareggio nella più recente contro il Südtirol.

Da inizio ottobre in avanti il Monza ha perso solo una delle 13 partite di Serie BKT disputate (9V, 3N) collezionando 30 punti, almeno quattro in più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo.

Dopo una serie di tre vittorie esterne di fila senza gol subiti in Serie BKT, il Monza ha ottenuto un solo successo nelle ultime tre, in cui ha sempre subito gol (1N, 1P).

Nessuna squadra ha concesso più gol di testa rispetto alla Virtus Entella in questo campionato (sette, come la Sampdoria); solo Frosinone e Palermo (uno) ne hanno subiti meno del Monza (due) con questo stesso fondamentale.

La Virtus Entella ha subito 14 gol nell'ultima mezz'ora di gioco in questa Serie BKT, più di qualsiasi altra squadra; inoltre, con 20 dei 26 gol subiti nel secondo tempo (77%), è la squadra con la più alta percentuale di reti concesse dopo l'intervallo.

Il Monza ha trovato il gol con 13 calciatori diversi in questo campionato, record condiviso con il Venezia nella Serie BKT 2025/26.

Alessandro Debenedetti ha realizzato tre gol in 18 presenze in questo campionato, inclusi gli ultimi due della Virtus Entella in ordine di tempo; è a una sola rete di distanza da quanto fatto in 29 partite con il Mantova nel 2024/25 (quattro).

Tutte le quattro partecipazioni attive in gol di Keita Baldé (due reti e due assist) nella Serie BKT di questa stagione sono arrivate in trasferta: nessun altro giocatore ha registrato più coinvolgimenti tra coloro che hanno segnato e fornito assist solo in gare fuori casa in questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: