PREPARTITA

Arezzo - Cremonese è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo.

Arbitro di Arezzo - Cremonese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 23 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Pisa-Empoli 1-1 29-08-2026 Serie B Ascoli-Carrarese 1-1 03-09-2026 Coppa Italia Cagliari-Verona 1-2

Attualmente l'Arezzo si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece la Cremonese si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte).

L'Arezzo ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13; la Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Arezzo ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Empoli e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Cesena e la Virtus Entella ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Arezzo ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 1-4 mentre La Cremonese ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol.

Arezzo e Cremonese si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Arezzo ha vinto 1 volta, la Cremonese ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Arezzo-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver mancato il successo nei primi 11 confronti con la Cremonese in Serie BKT (7N, 4P), l'Arezzo ha vinto il più recente per 1-0 nel febbraio 2006. Tuttavia, i grigiorossi hanno poi vinto sei degli otto incontri successivi a quella data contro i toscani in Serie C (1N, 1P), inclusi tutti gli ultimi quattro.

Arezzo e Cremonese hanno pareggiato tutte e sei le partite disputate in casa dei toscani in Serie BKT; in questo parziale entrambe le formazioni hanno realizzato appena tre gol a testa.

Per la prima volta nella sua storia, l'Arezzo ha perso entrambe le prime due sfide interne di un campionato di Serie BKT; in generale, i toscani, dopo i passi falsi contro Palermo e Südtirol, potrebbero subire tre ko casalinghi consecutivi per la prima volta nel torneo cadetto.

Dopo avere perso le prime due gare di questo campionato con Marco Giampalo in panchina, la Cremonese è finora imbattuta nelle tre sfide successive sotto la gestione di Fabio Pecchia (1V, 2N); tuttavia, i grigiorossi hanno pareggiato le due più recenti (contro Cesena ed Entella) e potrebbero mettere in fila tre segni 'X' consecutivi in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2024, con Giovanni Stroppa alla guida.

Si affrontano la squadra che ha subito il maggior numero di gol nell'ultima mezzora di gioco in questo campionato (l'Arezzo con sei reti sulle 13 complessive) e una delle due che invece non ne ha ancora incassati in questo intervallo temporale (la Cremonese, al pari del Modena).

Con il gol segnato nell'ultimo turno contro il Südtirol, Leonardo Mancuso ha raggiunto quota 70 reti realizzate su azione in Serie BKT: dalla sua prima marcatura nel torneo (dal 2017/18), nessun giocatore ha fatto meglio - a 70 anche Massimo Coda; l'attaccante dell'Arezzo conta anche quattro centri contro la Cremonese nel torneo (uno con la maglia del Pescara e tre con quella dell'Empoli), ma in tutti gli ultimi cinque incroci contro i grigiorossi nella competizione non ha preso parte ad alcun gol.

Federico Bonazzoli ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime tre gare di campionato: nel mese di settembre appena concluso, nessun giocatore ha fatto meglio considerando sia la Serie A che la Serie BKT - quattro partecipazioni anche per Cristian Shpendi, Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Dennis Johnsen.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: