Una partita senza gol, intensa e a tratti confusionaria. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nella seconda frazione l'Arezzo ingrana la marcia e, approfittando anche dell'uomo in più causa espulsione di Pezzella, sfiora a più riprese un vantaggio che però non arriva.
Primo punto in casa per l'Arezzo.
Prossima giornata: Pisa-Cremonese e Sampdoria-Arezzo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:28
90'+5'
FINE PARTITA: AREZZO-CREMONESE 0-0. Non crolla il muro della Cremonese. 21:25
90'+4'
Angolo per l'Arezzo, ultima chance della partita.21:24
90'
Quattro minuti di recupero. 21:21
89'
CARTELLINO GIALLO PER L'AREZZO. Ammonito Arena. 21:21
88'
Mancino di Arena murato. 21:17
85'
Velo di Ionita in area e mancino in controbalzo di Mancuso alto sopra la traversa.21:15
83'
CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito anche il tecnico Pecchia.21:13
82'
Mancuso riceve in area da Mawuli e conclude in diagonale sul fondo. 21:12
81'
CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Fulignati per perdita di tempo. 21:11
78'
SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Sala, dentro Cianci.21:08
77'
Destro da fuori di Tavernelli, che non trova la porta.21:07
76'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Elia, dentro De Luca.21:06
76'
SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Chierico, dentro Mawuli. 21:05
70'
Sala per Mancuso, Fulignati è costretto all'uscita al limite dell'area.21:00
68'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Grassi, dentro Licina.20:58
68'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Vandeputte, dentro Lottici Tessadri. 20:58
65'
Cremonese in apnea, cerca di spingere l'Arezzo. 20:55
64'
OCCASIONE AREZZO! Cross di Arena per Tavernelli sul secondo palo: palla fuori di poco in controbalzo.20:54
62'
SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Leone, dentro Tavernelli. 20:52
62'
SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Cerri, dentro Mancuso. 20:52
62'
SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Pattarello, dentro Arena. 20:51
61'
OCCASIONE AREZZO! Cross di Righetti per Cerri, che di testa impegna severamente Fulignati. 20:51
59'
CARTELLINO ROSSO PER LA CREMONESE. Espulso, per doppia ammonizione, Pezzella: in questo caso il fallo è su Sala. 20:49
58'
Punizione battuta da Righetti, palla altissima. 20:48
57'
CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Pezzella per un fallo su Pattarello. 20:47
56'
In difficoltà la Cremonese, che non riesce a uscire dalla propria metà campo. 20:46
55'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Collocolo, dentro Barbieri.20:46
55'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Nasti, dentro Berti. 20:46
54'
Cross di Sala, per poco non ci arriva Ionita: poi Leone conclude sul fondo. 20:44
52'
Bene l'Arezzo in questo avvio, calcio d'angolo conquistato da Renzi. 20:41
48'
CARTELLINO GIALLO PER L'AREZZO. Ammonito Cerri per un fallo su Fulignati. 20:38
47'
Subito destro di Chierico murato. 20:36
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI AREZZO-CREMONESE. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 20:35
Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 20:35
Succede poco in questa prima frazione. La Cremonese prova a fare la partita, ma riesce a rendersi pericolosa solo in un'occasione con Nasti. L'Arezzo prova a pungere in contropiede, ma di conclusioni se ne segnalano poche e spesso murate. 20:19
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: AREZZO-CREMONESE 0-0. Primo tempo equilibrato. 20:18
45'
Un minuto di recupero. 20:17
44'
Le due squadre si stanno allungando in questa fase finale di frazione. 20:16
43'
Sinistro di Ionita murato sugli sviluppi dell'angolo. 20:14
42'
Arriva il primo calcio d'angolo anche per l'Arezzo. 20:14
38'
Pattarello si accentra e calcia ma viene murato da Pezzella, poi Leone con il destro termina alto. 20:10
35'
Cade Pattarello in area, la palla arriva a Sala che conclude: c'è il muro della Cremonese. 20:07
34'
Lo schema sembra uno: la Cremonese fa la partita, pur a ritmi non eccellenti, l'Arezzo si fa vedere sporadicamente in avanti con qualche iniziativa individuale. 20:06
32'
Tiro-cross da dimenticare di Baschirotto, tutto facile per Nunziante.20:04
28'
Staff medico in campo per Leone. 20:00
27'
La difesa dell'Arezzo è spalancata, ma Elia spreca tutto concludendo centralmente su Nunziante. 19:59
23'
Il primo calcio d'angolo della partita è per la Cremonese.19:55
18'
OCCASIONE CREMONESE! Nasti, quasi in spaccata, cerca il colpaccio in area: la difesa dell'Arezzo è un po' distratta, Nunziante no. 19:50
16'
Si fa vedere un paio di volte in avanti l'Arezzo. 19:48
13'
Conclusione debole di Elia trovato da Thorsby, Nunziante blocca senza problemi. 19:45
10'
Break in contropiede dell'Arezzo, ma Baschirotto fa buona guardia.19:41
8'
Cross dalla trequarti, Nasti di testa spedisce alto. 19:39
4'
Inizio a buon ritmo da parte di entrambe le squadre. 19:37
INIZIA AREZZO-CREMONESE. Prima palla per gli ospiti. 19:32
4-2-3-1 per la Cremonese: Fulignati - Baschirotto, Bianchetti, Luperto, Pezzella - Grassi, Collocolo - Thorsby, Elia, Vandeputte - Nasti. 19:28
4-3-3 per l'Arezzo: Nunziante - Renzi, Gilli, Coppolaro, Righetti - Ionita, Chierico, Sala - Pattarello, Cerri, Leone. 19:28
Anche oggi più di settemila spettatori allo stadio. 19:14
Una sola, invece, per la quotata Cremonese: una squadra partita con alte ambizioni e che sembra faticare a ingranare. 19:11
Due vittorie, entrambe in trasferta, per i padroni di casa fino a oggi. 19:10
La classifica vede i toscani avanti di un punto sui grigiorossi. 19:10
Benvenuti alla diretta del match tra Arezzo e Cremonese, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. 19:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Città di Arezzo Città: Arezzo Capienza: 13128 spettatori19:07
Arezzo - Cremonese è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo. Arbitro di Arezzo - Cremonese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
23
Fuorigioco
1
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2026
Coppa Italia
Pisa-Empoli 1-1
29-08-2026
Serie B
Ascoli-Carrarese 1-1
03-09-2026
Coppa Italia
Cagliari-Verona 1-2
Attualmente l'Arezzo si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece la Cremonese si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). L'Arezzo ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13; la Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.
In casa l'Arezzo ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Empoli e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Cesena e la Virtus Entella ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Arezzo ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol perdendo 1-4 mentre La Cremonese ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol.
Arezzo e Cremonese si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Arezzo ha vinto 1 volta, la Cremonese ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Arezzo-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver mancato il successo nei primi 11 confronti con la Cremonese in Serie BKT (7N, 4P), l'Arezzo ha vinto il più recente per 1-0 nel febbraio 2006. Tuttavia, i grigiorossi hanno poi vinto sei degli otto incontri successivi a quella data contro i toscani in Serie C (1N, 1P), inclusi tutti gli ultimi quattro.
Arezzo e Cremonese hanno pareggiato tutte e sei le partite disputate in casa dei toscani in Serie BKT; in questo parziale entrambe le formazioni hanno realizzato appena tre gol a testa.
Per la prima volta nella sua storia, l'Arezzo ha perso entrambe le prime due sfide interne di un campionato di Serie BKT; in generale, i toscani, dopo i passi falsi contro Palermo e Südtirol, potrebbero subire tre ko casalinghi consecutivi per la prima volta nel torneo cadetto.
Dopo avere perso le prime due gare di questo campionato con Marco Giampalo in panchina, la Cremonese è finora imbattuta nelle tre sfide successive sotto la gestione di Fabio Pecchia (1V, 2N); tuttavia, i grigiorossi hanno pareggiato le due più recenti (contro Cesena ed Entella) e potrebbero mettere in fila tre segni 'X' consecutivi in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2024, con Giovanni Stroppa alla guida.
Si affrontano la squadra che ha subito il maggior numero di gol nell'ultima mezzora di gioco in questo campionato (l'Arezzo con sei reti sulle 13 complessive) e una delle due che invece non ne ha ancora incassati in questo intervallo temporale (la Cremonese, al pari del Modena).
Con il gol segnato nell'ultimo turno contro il Südtirol, Leonardo Mancuso ha raggiunto quota 70 reti realizzate su azione in Serie BKT: dalla sua prima marcatura nel torneo (dal 2017/18), nessun giocatore ha fatto meglio - a 70 anche Massimo Coda; l'attaccante dell'Arezzo conta anche quattro centri contro la Cremonese nel torneo (uno con la maglia del Pescara e tre con quella dell'Empoli), ma in tutti gli ultimi cinque incroci contro i grigiorossi nella competizione non ha preso parte ad alcun gol.
Federico Bonazzoli ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime tre gare di campionato: nel mese di settembre appena concluso, nessun giocatore ha fatto meglio considerando sia la Serie A che la Serie BKT - quattro partecipazioni anche per Cristian Shpendi, Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Dennis Johnsen.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: