Gli allenatori delle due squadre sono Antonio Floro Flores, per il Benevento, e Alessandro Diamanti, per il Cesena: le squadre sono potenzialmente schierate a specchio, ma nel corso dei 90' potrebbero esserci modifiche ai vestiti tattici scelti dagli allenatori.14:49

Il Benevento ha un rendimento casalingo che lo ha visto raccogliere complessivamente 4 punti in 3 partite: frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.14:54

Sotto una pioggia battente, ma con un terreno di gioco che comunque ha evidenziato un'ottima tenuta, il Cesena ha provato a fare la partita in casa di un Benevento abile a chiudersi e molto rapido nel rubare palla e ripartire. In questo modo è nata l'azione dell'attuale 1-0, firmata da Siatounis su assist di Okereke.15:52

In questo momento il Benevento staccherebbe in classifica il Cesena salendo a quota 10 punti e lasciando a 7 i romagnoli: gli uomini di Diamanti hanno a disposizione un tempo di gioco per cercare di raddrizzare una gara che finora gli ha visto poco abili nel creare azioni offensive pericolose.15:54

PREPARTITA

Benevento - Cesena è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Arbitro di Benevento - Cesena sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 33 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Venezia-Modena 3-2 22-08-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 1-0

Attualmente il Benevento si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Benevento ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; il Cesena ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Benevento ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Verona e la Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, la Cremonese e la Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese vincendo 0-1 mentre Il Cesena ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.

Benevento e Cesena si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 1 volta, il Cesena ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Benevento-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Un successo per parte nei due confronti tra Benevento e Cesena in Serie BKT, entrambi risalenti alla stagione 2016/17: vittoria giallorossa per 2-1 all'andata, mentre i bianconeri trionfarono 4-1 nel match di ritorno.

Dopo i successi contro Hellas Verona (3-1) e Carrarese (1-0), il Benevento potrebbe centrare tre vittorie di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2022, sotto la guida di Fabio Caserta.

Il Cesena arriva da tre pareggi consecutivi in Serie BKT e nella competizione non impatta quattro gare di fila da ottobre 2016, con Massimo Drago in panchina; in generale, tra Serie A e Serie BKT i bianconeri sono quelli che hanno chiuso in parità più partite in questa stagione (quattro).

Il Benevento è la squadra che ha tentato più tiri a seguito di un recupero palla offensivo in questo campionato: 13, di cui due trasformati in rete, altro record del torneo ma condiviso con Palermo e Pisa.

Considerando solo i primi tempi di questo campionato, il Cesena sarebbe secondo con 12 punti, dietro all'Avellino che ne avrebbe 13; in particolare, la squadra di Alessandro Diamanti ha il miglior attacco condiviso nelle prime frazioni: cinque gol, come Avellino, Palermo e Virtus Entella.

Dopo il gol nell'ultima presenza casalinga nel successo per 3-1 contro l'Hellas Verona, David Okereke potrebbe trovare la rete per due gare interne di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo l'aprile 2019 con la maglia dello Spezia (vs Ascoli e Perugia in quel caso).

Cristian Shpendi è andato a segno in ciascuna delle prime cinque giornate di questo campionato: nelle precedenti 20 stagioni in Serie BKT (dal 2006/07), solo Francesco Tavano nel 2011/12 con l'Empoli ci era riuscito, arrivando a segnare in particolare in ciascuna delle prime sette giornate.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: