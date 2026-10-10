Il Benevento vince la terza partita consecutiva in questa Serie BKT avendo la meglio per 2-0 sul Cesena. Più abili, rispetto agli avversari, gli uomini di Floro Flores a creare pericoli e a concretizzarli. I romagnoli, prima del gol di Cherubini che chiude il match, sfiorano il pareggio a più riprese senza trovare però il modo di segnare.
Con questa vittoria, il Benevento sale a quota 10 punti agganciando il Modena e l'Avellino. Rimane fermo a 7 invece il Cesena. Nel prossimo turno i campani ospiteranno il Vicenza, mentre i romagnoli attenderanno - anche loro in casa - l'Avellino.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Benevento-Cesena 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT.17:05
90'+5'
Finisce qui: Benevento-Cesena 2-0. I campani si impongono con le reti, una per tempo di Siatounis e Cherubini.16:59
90'+3'
GOL! Benevento-Cesena 2-0! Rete di Luigi Cherubini! Pasticcio difensivo di Ilic che legge male un lancio dei campani lasciando la palla a disposizione del numero 10: Cherubini è bravo a saltare il portiere e a piazzare la palla nell'angolo basso di destra evitando il recupero dei difensori.
Benevento che gestisce il pallone tenendo vicino alla bandiera del fronte offensivo di gioco.16:55
90'
Saranno 5 i minuti di recupero di questo Benevento-Cesena.16:53
88'
Gol annullato per posizione di offside a Cherubini: il giocatore subentrato al posto di Okereke aveva trovato il modo di raddoppiare per il Benevento partendo però da una posizione non regolare.16:53
86'
Finisce sulla lista dei cattivi anche Francesco Salvemini: giallo per lui.16:54
85'
Finisce nell'elenco degli ammoniti anche Raffaele Romano.16:55
85'
Viene ammonito Stefano Scognamillo: si frappone con il corpo all'avanzata di Frabotta, ma lo fa in maniera irregolare.16:54
84'
Ulteriore avvicendamento nei minuti finali per il Benevento di Floro Flores: esce Mattia Maita, al suo posto Pier Luigi Simonetti.16:55
81'
Ammonito Luigi Cherubini: ripiegamento difensivo del giocatore del Benevento che ferma con le cattive un avversario.16:52
81'
Corner per il Benevento, che però non ne approfitta. Riparte rapido il Cesena che riesce a guadagnare tanti metri di campo arrivando sino alla trequarti offensiva.16:44
80'
Siano compie un miracolo sul sinistro di Beruatto! Poi Frabotta riesce ad allontare. Benevento vicino al raddoppio.16:43
79'
Altro cambio nel Benevento: esce Edoardo Pierozzi, al suo posto c'è Raffaele Romano.16:51
79'
Sostituzione nel Benevento: esce David Okereke, al suo posto Luigi Cherubini.16:50
78'
Fallo di Debenedetti su Vannucchi. Dopo la battuta del corner, controcross di Bisoli che però non sortisce effetti se non quello di far franare il suo compagno sul portiere del Benevento.16:41
77'
Shpendi guadagna un corner nel duello con Saio. Spingono i romagnoli che hanno meno di un quarto d'ora - più recupero - per provare a raddrizzare le cose.16:39
77'
Ora il Cesena cerca di alzare il baricentro gestendo lungamente il pallone.16:39
75'
Ultimo cambio per il Cesena: esce Andrea Ciofi, al suo posto Diamanti sceglie Vittorio Magni.16:51
73'
Spunto personale di Okereke che cerca la conclusione con il destro a giro dal limite dell'area: lo aspetta Siano che blocca in presa.16:35
71'
Cercato Salvemini in area di rigore: pallone impreciso, chance cestinata per il Benevento.16:33
70'
Torna in attacco il Benevento: cross da destra sul secondo palo, Frabotta chiude in angolo.16:32
69'
Contrasto fra il neo entrato Debenedetti e Saio: l'attaccante del Cesena arriva in ritardo sulla palla commettendo fallo.16:32
69'
Gioco interrotto per un problema all'auricolare della direttrice di gara. Risolto immediatamente dal quarto ufficiale: si può riprendere a giocare.16:31
68'
Nuova sostituzione per il Cesena: esce Riccardo Pagano, al suo posto Xavello Druiventak.16:29
67'
Ulteriore avvicendamento per il Cesena: esce Luca D'Andrea, entra Alessandro Debenedetti. Cesena che arriva così a quattro sostituzioni sulle cinque disponibili.16:30
67'
Pagano mette dentro dalla bandierina: allontana il Benevento. Ci prova ancora il Cesena con Bisoli: palla fuori.16:29
66'
Iniziativa di Shpendi: cerca lo spunto per liberarsi al tiro, lo mura Saio.16:28
65'
Flipper nell'area del Cesena: Dalle Mura non arriva sul pallone per poco e poi Saio con il tiro in corsa spedisce alto.16:28
64'
Kouan con il filtrante per Okereke: in uscita Siano gli sbarra la strada! Calcio d'angolo per il Benevento.16:27
63'
Benevento in attacco: Siatounis in area, passaggio arretrato per Pierozzi. L'esterno dei campani, in caduta, fa partire un tiro che finisce di poco alto sopra la porta del Cesena.16:25
62'
Primo cambio per il Benevento: esce Davide Lamesta, al suo posto entra Christian Dalle Mura. I campani passando al 5-3-2.16:26
61'
Palo del Cesena con Guidi! Tiro cross del giocatore del Cesena: il pallone rimbalza in modo strano davanti a Vannucchi schizzando verso la porta: la traiettoria della sfera va a incocciare contro il palo. 16:24
59'
Siano sbaglia a impostare da dietro: Lamesta legge il passaggio del portiere ai suoi compagni, avanza con il pallone fra i piedi e poi cerca il sinistro a giro. Palla fuori di poco.16:21
57'
Salvemini è ovunque: ora si prende un fallo sulla propria trequarti difensiva proteggendo il pallone dall'attacco di Ilic. Per lui gli applausi del Vigorito.16:19
54'
Succede di tutto al Vigorito: Benevento pericoloso con un cross di Okereke che attraversa tutta l'area del Cesena senza trovare una deviazione vincente. Ribaltamento di fronte: Shpendi libera Fiori, conclusione mancina del giocatore degli ospiti e parata con i piedi di Vannucchi.16:18
53'
Dopo revisione VAR, viene annullata la rete di Bisoli al Cesena: l'1-1 del centrocampista degli ospiti non viene convalidato, perché sul precedente sviluppo dell'azione, Shpendi si era trovato in fuorigioco attivo sul cross di Frabotta.16:17
48'
Attacca ancora il Benevento: parte un cross da sinistra, Siano è costretto a uscire per interrompere l'azione avversaria.16:11
47'
Siatounis con l'inserimento e il tiro! Azione a tutta velocità del Benevento con Salvemini che riceve, si gira e punta la porta: a un certo punto libera il compagno di fianco a sé. Siatounis fa tutto da solo, ma spreca da pochi passi con il sinistro.16:11
46'
Sostituzione per il Cesena: esce Emil Bohinen non in perfette condizioni fisiche, lo rileva Matteo Guidi.16:34
46'
Cambio fra il primo e il secondo tempo per il Cesena: fuori Marco Dalla Vecchia, al suo posto entra Antonio Fiori.16:07
46'
Ricomincia la gara: palla gestita dal Benevento, nei primi momenti della ripresa.16:09
In questo momento il Benevento staccherebbe in classifica il Cesena salendo a quota 10 punti e lasciando a 7 i romagnoli: gli uomini di Diamanti hanno a disposizione un tempo di gioco per cercare di raddrizzare una gara che finora gli ha visto poco abili nel creare azioni offensive pericolose.15:54
Sotto una pioggia battente, ma con un terreno di gioco che comunque ha evidenziato un'ottima tenuta, il Cesena ha provato a fare la partita in casa di un Benevento abile a chiudersi e molto rapido nel rubare palla e ripartire. In questo modo è nata l'azione dell'attuale 1-0, firmata da Siatounis su assist di Okereke.15:52
45'+2'
Si chiude il primo tempo: Benevento-Cesena 1-0. Si va al riposo.15:50
45'+2'
Lamesta prova la giocata d'esterno, dopo aver ricevuto da Maita: la sua "imbucata" si perde fra le braccia di Siano.15:49
45'
Saranno 2 i minuti di recupero.15:48
44'
Arriva il primo cartellingo giallo del match: è per Christian Kouan, entrata in ritardo del centrocampista del Benevento su Pagano.15:47
44'
Va D'Andrea con il sinistro: cross lungo sul secondo palo, non trova nessun compagno. Palla che si spegne sul fondo.15:46
42'
Aumenta ulteriormente la pioggia, mentre Beruatto ferma con le cattive D'Andrea. Nuova punizione per il Cesena al limite dell'area del Benevento, pallone spostato nella zona di destra.15:45
41'
Lamesta cerca un'accelerazione sulla destra, non riesce però a crossare: lo chiude mettendoci il fisico Mangraviti. Rimessa dal fondo per il Cesena.15:44
40'
Torna a sporgersi in avanti il Benevento: azione prolungata al limite dell'area del Cesena per i giallorossi, conclusa dalla botta di sinistro di Beruatto che non trova la porta.15:43
39'
Fallo di Pagano su Okereke: il Cesena prova a forzare i ritmi ora per andare alla caccia del pareggio.15:42
38'
Aumenta l'intensità della pioggia sul Vigorito.15:41
37'
Ricomincia la gara, Bohinen si è rialzato: è in grado di tornare in campo.15:39
35'
Bisoli è attento a liberare. Okereke si avventa sulla respinta: prova a entrare in area di rigore, ma nella progressione palla al piede si allunga la sfera franando addosso Bohinen che rimane a terra. Sul campo arrivano i sanitari.15:38
34'
Rovescia in fretta il fronte di gioco il Benevento che ora prova con un cross da sinistra: palla messa fuori dalla retroguardia del Cesena. Ora corner per i padroni di casa.15:36
33'
Ci ha provato direttamente Frabotta: tiro respinto. Poi una doppia chance con Pagano di tirare da fuori: la palla si perde sul fondo.15:35
32'
Iniziativa personale di D’Andrea che arriva sino al limite dell'area: Beruatto commette fallo. Punizione dai 20 metri per il Cesena, leggermente spostata sul fronte di destra.15:34
30'
Benevento sempre molto abile nel recupero alto del pallone: opportunità per Lamesta, tiro che si perde sul fondo.15:33
28'
Cerca la reazione ora il Cesena: gli uomini di Alessandro Diamanti si prendono tanti rischi nella prima costruzione dell'azione.15:31
25'
GOL! Benevento-Cesena 1-0! Rete di Antonis Siatounis! Rubano palla i campani e ripartono immediatamente: Cesena che fatica a ripiegare, Okereke trova il filtrante per il compagno che arriva davanti al portiere dei romagnoli e non sbaglia segnando il punto del vantaggio.15:29
24'
Cesena che continua con un elaborato possesso palla provando ad alzare tutti i propri effettivi dentro la metà campo del Benevento.15:27
23'
Kouan recupera un paio di palloni in mezzo al campo, il centrocampista del Benevento poi però non trova la lucidità per lanciare i compagni d'attacco.15:25
21'
Ciofi arriva in corsia a mettere dentro un pallone teso: Scognamillo intercetta guadagnando anche un fallo.15:23
20'
Alza l'intensità il Cesena per provare a scardinare le linee strette del Benevento.15:22
18'
Si attiva il Benevento in attacco: lunga azione da sinistra a destra, poi cross di Lamesta per Salvemini; l'attaccante non arriva per poco all'impatto col pallone. Rimessa dal fondo per il Cesena.15:20
16'
Gioco interrotto per un momento: intercetto involontario della direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi su un passaggio effettuato dal Benevento. I padroni di casa si vedono restituire la palla.15:19
15'
Tiro di Lamesta con il sinistro, sul ribaltamento di fronte: palla sul fondo.15:17
15'
Uscita di Vannucchi: il portiere fa sua la palla e rilancia rapidamente il contropiede beneventano.15:17
14'
Attacca ancora il Cesena: Frabotta con un tiro-cross, Scognamillo si rifugia in corner.15:16
12'
Allontanta di testa la palla dai saltatori del Benevento, ci prova Ciofi sulla respinta: palla alta sopra la traversa della porta difesa da Vannucchi.15:15
12'
Respinge il primo assalto la difesa del Benevento, ci sarà però un'altra chance dalla bandierina per i romagnoli.15:14
11'
Arriva il primo corner del match: lo batterà il Cesena.15:13
10'
Il Cesena prova con il suo giropalla a trovare spazi: Benevento che per ora non concede varchi.15:13
8'
Pagano cerca di prendere l'iniziativa per il Cesena: passaggio filtrante a cercare D’Andrea, arriva il recupero del Benevento con Okereke.15:11
7'
Piove a Benevento, ma il terreno dello stadio Vigorito sembra per ora tenere al meglio. Questo consente alle squadre di provare a giocare tenendo principalmente la palla a terra.15:10
6'
Attacca il Benevento sulla sinistra: Beruatto va con il cross, allontanato dalla difesa del Cesena.15:09
4'
Attacca il Cesena con Pagano: Maita lo chiude ottenendo anche la rimessa dal fondo.15:06
3'
Benevento che per ora attende il Cesena dietro la linea del pallone in maniera molto ordinata.15:06
2'
Gestiscono il pallone gli ospiti nelle prime battute del match.15:04
Si parte! Il primo pallone del match viene mosso dal Cesena.15:04
Partita che sta per iniziare: capitani al sorteggio per scegliere chi comincerà la gara.15:01
Il Cesena ha raccolto 4 punti in trasferta, per effetto della vittoria ottenuta sul campo dell'Entella e del pareggio trovato in casa della Juve Stabia14:59
Il Benevento ha un rendimento casalingo che lo ha visto raccogliere complessivamente 4 punti in 3 partite: frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.14:54
Gli allenatori delle due squadre sono Antonio Floro Flores, per il Benevento, e Alessandro Diamanti, per il Cesena: le squadre sono potenzialmente schierate a specchio, ma nel corso dei 90' potrebbero esserci modifiche ai vestiti tattici scelti dagli allenatori.14:49
FORMAZIONI UFFICIALI: il Cesena scende in campo con un 4-3-3: Siano; Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Pagano; D’Andrea, Shpendi, Dalla Vecchia.14:46
FORMAZIONI UFFICIALI: il Benevento scende in campo con un 4-3-3: Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Koaun, Maita, Siatounis; Lamesta, Salvemini, Okereke.14:44
Prima della sosta per le nazionali, il Cesena ha impattato sull'1-1 nel pareggio esterno sul campo della Juve Stabia.14:39
Nell'ultimo turno prima della sosta, il Benevento si è imposto per 0-1 in casa della Carrarese.14:38
Benevento e Cesena arrivano entrambe con 7 punti a questa sfida: i romagnoli occupano l'ottava posizione, mentre i campani la nona piazza.14:36
Benvenuti alla diretta scritta della sfida fra Benevento e Cesena, gara valida per la Giornata 6 della Serie BKT 2026-2027.14:31
Benevento - Cesena è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro di Benevento - Cesena sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
33
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
1
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Venezia-Modena 3-2
22-08-2026
Serie B
Südtirol-Virtus Entella 1-0
Attualmente il Benevento si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta). Il Benevento ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; il Cesena ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Benevento ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Verona e la Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, la Cremonese e la Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese vincendo 0-1 mentre Il Cesena ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.
Benevento e Cesena si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 1 volta, il Cesena ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Benevento-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Un successo per parte nei due confronti tra Benevento e Cesena in Serie BKT, entrambi risalenti alla stagione 2016/17: vittoria giallorossa per 2-1 all'andata, mentre i bianconeri trionfarono 4-1 nel match di ritorno.
Dopo i successi contro Hellas Verona (3-1) e Carrarese (1-0), il Benevento potrebbe centrare tre vittorie di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2022, sotto la guida di Fabio Caserta.
Il Cesena arriva da tre pareggi consecutivi in Serie BKT e nella competizione non impatta quattro gare di fila da ottobre 2016, con Massimo Drago in panchina; in generale, tra Serie A e Serie BKT i bianconeri sono quelli che hanno chiuso in parità più partite in questa stagione (quattro).
Il Benevento è la squadra che ha tentato più tiri a seguito di un recupero palla offensivo in questo campionato: 13, di cui due trasformati in rete, altro record del torneo ma condiviso con Palermo e Pisa.
Considerando solo i primi tempi di questo campionato, il Cesena sarebbe secondo con 12 punti, dietro all'Avellino che ne avrebbe 13; in particolare, la squadra di Alessandro Diamanti ha il miglior attacco condiviso nelle prime frazioni: cinque gol, come Avellino, Palermo e Virtus Entella.
Dopo il gol nell'ultima presenza casalinga nel successo per 3-1 contro l'Hellas Verona, David Okereke potrebbe trovare la rete per due gare interne di fila per la seconda volta in Serie BKT, dopo l'aprile 2019 con la maglia dello Spezia (vs Ascoli e Perugia in quel caso).
Cristian Shpendi è andato a segno in ciascuna delle prime cinque giornate di questo campionato: nelle precedenti 20 stagioni in Serie BKT (dal 2006/07), solo Francesco Tavano nel 2011/12 con l'Empoli ci era riuscito, arrivando a segnare in particolare in ciascuna delle prime sette giornate.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: