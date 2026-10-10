Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-Palermo e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.17:07

È vero che l'Empoli era alla prima con Andreoletti e, quindi, con una squadra tutta da risistemare. Ma grande Palermo che, in trasferta, ha giocato davvero da grande squadra. Dopo aver dominato, in lungo e in largo, il primo tempo, va sotto ad inizio ripresa. Niente psicodramma e la squadra di Inzaghi ha fatto di finta di niente, tornando a giocare come sa. Anche quando l'Empoli l'ha riaperta, il Palermo ha respirato e ha ricominciato cercando il gol. Atteggiamento, appunto, da grande squadra, ma i rosanero devono però migliorare sotto porta. Tanti, troppi, gol sbagliati.16:59

90'+6' E FINISCE QUI!!! Il Palermo resta saldamente in testa.dopo il 4-2 all'Empoli. Partita pazza tra le tante occasioni mancate dai rosanero al vantaggio toscano col rigore di Saporiti. Poi la squadra di Inzaghi la ribalta con Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen. Sussulto Empoli col rigore di Popov, la chiude il Palermo con Cassandro16:56

90'+3' Prova ad entrare nel tabellino anche Gabrielloni, ma la sua conclusione è parata da Seghetti16:52

90' Addirittura 6 i minuti di recupero... A pesare su questa decisione, tutto il tempo perso per il check VAR sul secondo rigore per l'Empoli16:50

89' Ultimo cambio anche per Andreoletti che inserisce Egan al posto di Ceesay. Egan si metterà davanti con Popov e Shpendi16:49

89' 1° gol in campionato per Cassandro16:48

89' GOL! Empoli-PALERMO 2-4. Rete di Cassandro. E arriva il poker dei rosanero in contropiede. Proprio dall'angolo dell'Empoli, risale il campo veloce il Palermo. Gabrielloni non riesce a calciare, crossa dall'altra parte dove c'è Cassandro: stop e tiro e, questa volta, Seghetti non è perfetto e la tocca soltanto.



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Cassandro16:48

88' Ci crede l'Empoli. Degli Innocenti si inserisce in area e guadagna un angolo da destra su deviazione di Ceccaroni16:46

87' Adesso è battaglia a centrocampo. Tanti falli e tante interruzioni16:45

85' Ultimo cambio per Inzaghi che inserisce anche Peda al posto di Johsen, autore del momentaneo 3-116:43

84' Zedadka perde una brutta palla in mezzo al campo, ma c'è il fallo di Mazzitelli16:43

81' Lascia il campo anche Segre con Inzaghi che cambia tutta la linea mediana. Dentro Hernani16:42

81' Riposo anche per Pohjanpalo che lascia il campo a Gabrielloni16:42

81' Dentro anche Estevez per Ranocchia. Si capisce subito qual è l'idea di Inzaghi per questi ultimi 10 minuti16:39

80' QUATTRO CAMBI DI INZAGHI!!! Adesso serve anche tenere il risultato e Inzaghi inserisce Mazzitelli per Palumbo16:42

80' 2° gol in campionato per Popov16:41

79' GOL! EMPOLI-Palermo 2-3. Rete di Popov. E l'ucraino non sbaglia spiazzando Fortin col suo rigore. Il portiere del Palermo si tuffa a destra, palla a sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Bohdan Popov17:00

78' SI DEVE RIBATTERE IL RIGORE!!! Dopo il check in sala VAR, un giocatore del Palermo è entrato in area di rigore prima della conclusione, e ci sarà nuovamente rigore per l'Empoli16:37

78' Davvero lungo questo check VAR. Siamo a più di un minuto senza giocare16:36

77' ALTRO CHECK VAR!!! Gioco fermo perché in sala VAR stanno rivedendo l'azione del rigore, per vedere se il portiere avesse almeno un piede sulla linea e se i giocatori siano entrati in area prima della conclusione di Shpendi16:35

76' RIGORE SBAGLIATO!!! Shpendi pronto per riaprire il match, ma Fortin gli dice di no e respinge. Si resta sul 3-1 Palermo16:37

75' Arriva anche il giallo per Ranocchia per la trattenuta in area su Shpendi16:34

74' RIGORE PER L'EMPOLI!!! Non è finita questa partita. Subito Shpendi che salta Bani e Ranocchia e finisce a terra. Per l'arbitro non ci sono dubbi: rigore per i padroni di casa16:33

72' E arriva l'ingresso di una punta in più. Tocca a Shpendi che prende il posto di Corrado16:33

71' DOPPIO CAMBIO EMPOLI!!! Altri inserimenti da parte di Andreoletti. Degi Innocenti prende il posto di Biondini16:31

70' E sono 4 i gol di Dennis Johnsen in campionato16:32

69' GOL! Empoli-PALERMO 1-3. Rete di Dennis Johsen. E il Palermo trova anche il doppio vantaggio con Johsen che, questa volta, non si fa ipnotizzare da Seghetti e manda in rete dopo l'assist di Palumbo.



Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen16:31

66' 2° gol in campionato anche per Palumbo16:24

65' GOL! Empoli-PALERMO 1-2. Rete di Antonio Palumbo. E il Palermo la ribalta con Palumbo che entra in area dopo il tocco di Johsen, aggira due difensori e calcia di potenza sotto la traversa dove Seghetti non ci può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Palumbo16:24

63' Augello cerca Vavassori in area, lo anticipa Cauz di testa. Il Palermo è di nuovo in attacco per trovare il vantaggio. Vediamo se Inzaghi cambierà qualcosa a breve16:22

60' Augello prova a spingere sulla sinistra, Zedadka va in tackle e vince il rimpallo. Rimessa per l'Empoli16:20

58' Secondo gol in campionato per Pohjanpalo dopo quello alla Samp16:18

58' Ammonizione per Seghetti che aveva qualcosa da dire dopo il gol del pareggio. Giallo per proteste16:17

58' GOL! Empoli-PALERMO 1-1. Rete di Joel Pohjanpalo. Pareggio dei rosanero che alla 26a conclusione riesce a trovare il gol con Pohjanpalo a tu per tu con Seghetti sull'assist da destra di Bani.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo16:17

57' PALO DEL PALERMO!!! Terzo legno per i rosanero. Johsen se la porta sul destro, calcia forte, ma Seghetti si veste da superman e la manda sul palo16:16

55' Ceesay prova a sfruttare un Palermo tutto d'attacco, ma commette fallo su Bani e non riesce ad involarsi verso la porta16:14

52' SUBITO IL PALERMO!!! Palumbo per Vavassori che liscia la conclusione di tacco a tu per tu con Seghetti. Ennesima occasione sfumata16:10

51' 24 conclusioni a 4 per il Palermo, ma in vantaggio c'è l'Empoli. Il bello del calcio16:09

51' 2° gol in campionato per Saporiti16:09

50' GOL! EMPOLI-Palermo 1-0. Rete di Edoardo Saporiti. Fortin capisce tutto, ma Saporiti la manda sotto la traversa e firma il vantaggio per i padroni di casa.16:08

49' RIGORE PER L'EMPOLI!!! Marinelli richiamato all'on field review e, dopo averla rivista, comanda il rigore in favore dell'Empoli per tocco di mano di Ceccaroni sul tocco di Saporiti16:08

48' VAR IN CORSO!!! Check in sala VAR per capire se c'è stato un tocco di mano di Ceccaroni su questa conclusione di Saporiti16:06

48' OCCASIONE EMPOLI!!! Si rivede davanti la squadra di casa con Saporiti che fa partire il destro a giro, col corpo la tocca Ceccaroni che manda in angolo16:06

47' SUBITO CHANCE PALERMO!!! Johsen se ne va sulla sinistra, cross per Vavassori che da buona posizione non trova lo specchio16:05

47' Dentro anche Lapo Deli che si piazza in mezzo al posto di Bandinelli, bocciato come regista. Saporiti interno e Ceesay va a fare l'attaccante con Popov16:05

47' DOPPIO CAMBIO EMPOLI!!! Dentro Zedadka che prende il posto di Romagnoli. L'ex Napoli si metterà largo a destra16:05

46' SI RIPARTE A EMPOLI!!!16:04

La situazione sugli altri campi: Benevento-Cesena 1-0, Virtus Entella-Juve Stabia 0-0, Sudtirol-Ascoli 0-015:52

Che dire. L'Empoli fa una fatica clamorosa a tenere il Palermo lontano dalla propria area di rigore. Non si riesce a fare filtro a centrocampo, ma non si riesce neanche a buttarla dall'altra parte. A parte la prima occasione di Popov, l'Empoli non si è quasi mai visto in area, con l'attaccante ucraino che predica un po' nel deserto. Anche perché, Saporiti era dato come seconda/mezza punta all'inizio, ma è stato costretto a giocare interno visto il predominio del Palermo. A livello di gioco grande qualità, invece, per i rosanero, ma non si possono sbagliare tutti questi gol.15:59

Dominio totale del Palermo sul campo dell'Empoli, ma tra Seghetti, i legni colpiti e i tanti errori sotto porta dei giocatori di Inzaghi, siamo ancora sullo 0-0. Da annotare che la prima occasione è dell'Empoli: traversa di Popov, poi Biondini manca il tap-in. Poi è un soliloquio dei rosanero che, tra le tante occasioni sfumate, colpiscono un palo e una traversa con Vavassori.15:49

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Solo Palermo in campo al Castellani, ma risultato ancora fermo sullo 0-015:48

44' TRAVERSA DEL PALERMO!!! E siamo a due legni colpiti dal Palermo. Questa volta con Vavassori col mancino che prende la traversa, palla che va verso la linea della porta, ma la difesa dell'Empoli spazza via. Si respinge l'assedio15:48

42' ANCORA UN GOL MANGIATO!!! Johsen se la porta al limite dell'area, in una situazione di 3 contro 2 per il Palermo, ma calcia a lato da buona posizione. Cominciano ad essere davvero troppe le occasioni sprecate per la squadra di Inzaghi, che sarà scontento in panchina15:58

41' ANCORA PALERMO!!! Ranocchia appoggia per Pohjanpalo, sterza, se la porta sul destro, ma la sua conclusione viene ribattuta da Romagnoli15:44

39' ASSEDIO PALERMO!!! Ranocchia pennella per Bani, ma il suo colpo di testa è centrale e ci arriva Seghetti. Ma Palermo che calcia ad ogni affondo15:57

38' Palumbo ci prova dalla distanza ma, questa volta, para Seghetti in due tempi15:40

37' Colpo di testa di Vavassori sul cross di Cassandro, mette fuori la difesa dell'Empoli15:39

34' 16 conclusioni a 2 per il Palermo dopo soli 33 minuti. Però, nello specchio, "solo" 4 a 0. E il risultato recita ancora 0-015:37

33' POHJANPALO SI MANGIA UN GOL!!! Gran palla di Palumbo per Segre che serve, all'indietro, per Pohjanpalo che non inquadra però la porta. Clamoroso.15:36

32' Magnino a terra sul contatto con Cassandro. L'arbitro lascia continuare e il Palermo è di nuovo pericoloso con Vavassori. Fischi del pubblico di casa, convinto che fosse fallo quello su Magnino15:56

30' 62% di possesso palla per il Palermo in questa prima mezz'ora di gioco...15:33

29' ANCORA PALERMO!!! Ancora Seghetti decisivo su Johnsen, poi Pohjanpalo addirittura col tacco senza guardare la porta, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Seghetti.15:32

28' SBAGLIA IL PALERMO!!! Errore di Cauz in impostazione, riparte il Palermo in una situazione di 4 contro 3 in favore dei rosanero, ma Johnsen sbaglia il passaggio per Pohjanpalo. Occasione sfumata15:31

27' Si rivede in avanti l'Empoli, ma il tocco di Saporiti non è sufficiente per trovare Cauz dentro l'area15:30

24' Ranocchia trova Pohjanpalo, sul secondo palo, ma il destro del finlandese si perde sul fondo15:26

23' Vavassori prova a sfruttare un errore di Curto e va subito al tiro, ma ribatte col corpo lo stesso difensore dell'Empoli15:26

21' PALERMO ANCORA VICINO AL GOL!!! Palumbo di tacco serve Johsen, inserimento e conclusione, ma c'è ancora una deviazione provvidenziale in angolo15:24

21' ANCORA PALERMO!!! Si supera ancora Seghetti, questa volta sul sinistro liftato di Palumbo. Spinge il Palermo che vuole il vantaggio15:23

20' PALO DEL PALERMO!!! Segre verticalizza per Vavassori che corre, sterza e si gira col tacco, ci prova con l'esterno del piede destro, ma è provvidenziale Seghetti che la manda sul palo. Super chance per il Palermo15:23

17' OCCASIONE PALERMO!!! Torre di Pohjanpalo che favorisce l'inserimento di Vavassori, ma il suo sinistro da dentro l'area è da dimenticare. Chance sfumata per il Palermo15:20

15' Cassandro viene dentro il campo, trova l'opposizione di Saporiti che lo mette a terra. Nuovo calcio di punizione insidioso in favore del Palermo. Vedremo se riusciranno a sfruttarlo questa volta15:19

13' Calcio di punizione sprecato dal Palermo. Il cross di Palumbo viene respinto da Popov, prova a rimetterla dentro Ranocchia che calcia direttamente sul fondo15:16

12' Ancora Johnsen davanti, Bandinelli prova a difendere, ma finisce a terra e la tocca con la mano. Regalata una punizione interessante al Palermo15:15

10' RISPONDE IL PALERMO!!! Palumbo ci prova col mancino, ma Seghetti dice di no e la manda in angolo. Ritmi alti in questa prima parte15:13

9' Arbitro richiamato dalla sala VAR: nessuna deviazione dal portiere del Palermo e, quindi, niente angolo per l'Empoli15:11

8' CHANCE EMPOLI!!! Colpo di testa di Popov che si stampa sulla traversa, prova il tap-in Biondini ma tocca Ceccaroni e Fortin manda in angolo. Clamorosa doppia occasione Empoli15:11

7' ANCORA JOHNSEN!!! Il norvegese ha il piedino caldo e si libera per la conclusione dalla distanza, ma la mira non è alleata del giocatore del Palermo15:10

4' Ci prova da fuori Augello, ma la sua conclusione è da dimenticare. Buona partenza, comunque, di un Palermo molto aggressivo15:07

3' Cassandro vola sulla fascia destra, il suo cross non raggiunge però nessuno in area. C'è Johnsen all'altezza del limite dell'area, ma la sua conclusione viene ribattuta da Ceesay15:06

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Palermo...15:03

L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza e dal quarto ufficiale, il sig. Edoardo Mazzoni. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Lorenzo Maggioni (VAR) e Antonio Rapuano (AVAR).08:25

Sono 28 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Empoli e Palermo. Bilancio che pende dalla parte dei toscani con 11 vittorie oltre a 10 pareggi e 7 successi dei siciliani. I rosanero hanno vinto al Castellani nella passata stagione per 3-1, grazie ai gol di Le Douaron e Pohjanpalo (doppietta). Di Pellegri la rete per i padroni di casa. Da non dimenticare la gara precedente qui a Empoli, con i toscani che si imposero per 4-0 con tripletta di Francesco Caputo.08:22

Barba, Strefezza e Joronen gli assenti in casa Palermo. Anche dopo la pausa, Fortin viene confermato titolare tra i pali. Restano in panchina Estévez, Hernani e Mazzitelli.14:27

Nuovo Empoli con Andreolotti alla guida e c'è subito una sorpresa: Shpendi resta in panchina, in attacco c'è la coppia Popov-Saporiti (adattato da seconda punta). L'albanese non era comunque al meglio, mentre non sono convocati per infortunio Yepes e Monaco. In difesa, rientra Curto dalla squalifica, piazzandosi tra Romagnoli e Cauz.15:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Fortin - Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello - Segre, Ranocchia - Vavassori, Palumbo, Johnsen - Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Perin, Nespola - Magnani, Bozzolan, Peda, Pierozzi - C.Gomes, Mazzitelli, Estévez, Gyasi, Hernani - Gabrielloni.14:09

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Seghetti - S.Romagnoli, Curto, Cauz - Ceesay, Biondini, Bandinelli, Magnino, Corrado - Saporiti, Popov. All. Matteo Andreoletti. A disposizione: Perisan, Filippis - Indragoli, Egan, Bembnista - Degli Innocenti, L.Deli, Zedadka, Belardinelli - Meznar, S.Shpendi.15:01

Al contrario, invece, il Palermo guarda tutti dall'alto. 13 punti su 15 per la squadra di Filippo Inzaghi che, a parte il pareggio con l'Avellino, ha vinto tutte le altre gare. Compreso il 2-1 in rimonta col Padova all'ultima di campionato, con la doppietta di Vavassori a ribaltare il vantaggio iniziale di Pastina. Occhio, proprio, a questa capacità del Palermo di sovvertire il risultato del match nel secondo tempo. Sono state già diverse le rimonte dei rosanero in questo primo scorcio di stagione.08:34

L'Empoli è in crisi, con la squadra toscana che aveva chiuso - prima della pausa per Nazionali - con 3 sconfitte nelle 4 gare precedenti. Rendimento che ha portato alle dimissioni di Guido Pagliuca, che ha risolto poi il contratto per firmare - qualche giorno dopo - con la Carrarese. Al posto di Pagliuca, è arrivato il giovane allenatore Matteo Andreoletti (37 anni). Lo stesso Andreoletti conosciuto al Padova, essendo stato proprio lui a riportare i biancoscudati in Serie B nel 2025. È stato esonerato nel marzo scorso dopo un filone di 4 sconfitte consecutive.08:31

Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Palermo, gara valida per la Giornata 6 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena di Empoli.08:19

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