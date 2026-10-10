Finisce senza gol la sfida a Bolzano tra Südtirol e Ascoli: dopo un primo tempo con una sola vera occasione, di Vasic parata da Vitale, nella ripresa le squadre scendono in campo con un altro ritmo. Grandi protagonisti i due portieri da ambo le parti, sempre attento Plizzari, specie sui minuti finali su un tiro di Chakir, ma dall'altra parte anche Vitale, super reattivo sulla conclusione potente di Mixtur.
Il Südtirol allunga la propria striscia di imbattibilità e in attesa delle altre sfide, rimane ancora in seconda posizione con 12 punti in 6 partite. L'Ascoli invece conquista il secondo pareggio dopo quello contro la Carrarese.
Il Südtirol torna in campo domenica 18 alle ore 15.00 per la sfida contro la Juve Stabia. L'Ascoli invece ospiterà il giorno prima l'Empoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dallo Stadio Druso di Bolzano è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Südtirol-Ascoli. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata! 17:06
90'+4'
Fine partita! Südtirol-Ascoli 0-0!16:56
90'+4'
Conclusione potente di Tronchin sullo scadere, in due tempi la tiene Vitale!16:55
90'+3'
Non molla il Südtirol, accelerata di Mixtur che serve poi Burnete, il suo tiro da posizione defilata viene parato da Vitale.17:06
90'+1'
Si stanno prendendo il finale di partita De Pieri e Chakir, il 2006 verticalizza per l'attaccante che, complice l'uscita bassa di Plizzari, si allunga un po' troppo il pallone e non riesce nella conclusione vincente.16:52
90'
Segnalati quattro minuti di recupero. 16:52
89'
Rimane in attacco l'Ascoli sempre con Chakir, attenti i giocatori del Südtirol. 16:50
88'
Gran parata di Plizzari su Chakir! Cross sulla sinistra di Bolsius, in acrobazia si allunga Chakir e riesce a colpire spingendola verso la porta, ma Plizzari non si fa trovare impreparato!16:50
87'
Mixtur cerca il tiro a giro con il destro, Vitale para a presa sicura. 16:48
87'
Esce anche Simone D'Uffizi, dentro Don Bolsius.16:47
81'
De Pieri riesce a tenere in campo una palla difficilissima e poi con il tacco al volo crossa in area dove però non ci sono compagni. 16:43
80'
Lascia il campo anche Fabio Rispoli per Dhirar Brik.16:41
80'
Nel Südtirol esce Giacomo Stabile per Davide Veroli.16:40
77'
Tentativo di Rispoli dalla distanza, il suo tiro con il sinistro termina alto. 16:37
75'
Duello tra Acampora e Molina, il giocatore del Südtirol cade in area e protesta per una spinta, tutto regolare secondo l'arbitro. 16:36
75'
Ammonito Nicholas Rizzo.16:36
75'
Cambio per il Südtirol, esce Aljosa Vasic per Lorenzo Anghelè.16:35
73'
Fuori anche Tommaso Milanese per Gennaro Acampora.16:34
73'
In attacco esce Matteo Brunori per Mohammed Chakir.16:33
73'
Primi cambi per l'Ascoli: esce Andrea Silipo per Giacomo De Pieri.16:33
71'
La difesa dell'Ascoli si perde Mixtur che va all'uno contro uno verso la porta avversaria. L'attaccante poi però perde il tempo per la conclusione e viene murato. 16:32
70'
Tentativo in rovesciata di Vasic, anticipato però dalla difesa avversaria. 16:30
69'
Chance per Burnete che però allarga male e consente il recupero agli avversari. Tanti errori in questo match da ambo le parti. 16:30
67'
Subito giallo, appena entrato, a Rares Burnete per un un fallo su Oliveri.16:27
66'
Finisce la partita di Vasco Rafael Fortes Lopes, al suo posto Rares Burnete.16:24
60'
Cartellino giallo per Vasco Lopes per aver fermato la ripartenza di D'Uffizi.16:19
59'
Palo del Südtirol con Stivanello! Nella mischia riesce a uscire e ripartire l'Ascoli in contropiede con D'Uffizi!16:19
55'
Spinge ancora il Südtirol, prima con un tiro respinto di Tronchin, poi con un tacco volante di Stivanello fuori dallo specchio della porta. 16:13
54'
Ci prova ancora Lopes, palla deviata da Oliveri in corner. 16:11
53'
Da una parte all'altra del campo, contropiede dell'Ascoli che termina con una conclusione di Guiebre alta sopra la traversa. 16:11
52'
Che parata di Vitale! Mixtur stoppa e calcia potente con il destro sotto la traversa, bravissimo Vitale che si allunga e devia in corner! Occasione pazzesca per i padroni di casa! 16:10
51'
Occasione Südtirol! Ancora una grande azione di Lopes che dribbla e riesce a servire un cross morbido in area, attento Oliveri di testa a respingere. 16:09
48'
Qualche protesta per l'ammonizione, l'arbitro indica la gamba alta del giocatore del Südtirol. 16:06
48'
Ammonito Giacomo Stabile per fallo ai danni di Oliveri. 16:05
47'
Parte bene l'Ascoli, Guiebre tenta l'inserimento in area tra due ma viene fermato, successivamente recupera Plizzari. 16:04
46'
Subito un cambio per il Südtirol: esce Alvin Okoro per Kenny Mixtur.16:03
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Südtirol-Ascoli!16:02
Finisce 0 a 0 il primo tempo a Bolzano tra Südtirol e Ascoli, in 45 minuti non particolarmente ricchi di occasioni e con un ritmo abbastanza basso. Solo una vera palla gol da parte dei padroni di casa con Vasic, attento Vitale a chiudere la propria porta. Dall'altra parte si è reso pericoloso Silipo, senza mai far preoccupare troppo Plizzari. 15:52
45'
Fine primo tempo! Südtirol-Ascoli 0-0.15:49
43'
Fa tutto da solo Lopes in mezzo agli avversari: dribbling, finta e poi va alla conclusione che però termina larga di poco. 15:48
40'
Lancio lungo di Damiani per Silipo, ancora una volta i giocatori dell'Ascoli sorpresi in fuorigioco. 15:45
37'
Salvatore Molina perde la calma e colpisce il pallone buttandolo fuori. Viene ammonito dall'arbitro. 15:43
35'
Vitale dice di no! Grande risposta del portiere dell'Ascoli! Palla verticale e tentativo di prima di Vasic, Vitale chiude il proprio specchio della porta!15:38
28'
Ancora un'occasione per l'Ascoli! Cucchiaio di Brunori su Plizzari, la palla esce di pochissimo, sarebbe stato comunque tutto annullato per posizione di fuorigioco dell'attaccante. 15:31
27'
Riparte in contropiede il Südtirol, cavalcata di Vasic che arriva fino al limite dell'area di rigore: il suo tiro però finisce alto sopra la traversa. 15:29
25'
Palla lunga sul secondo palo e deviazione del Südtirol, sarà nuovamente corner per l'Ascoli. 15:28
25'
Dribbling di Brunori deviato in calcio d'angolo. Dalla bandiera è pronto D'Uffizi.15:28
24'
Occasione Ascoli! Brunori apre per D'Uffizzi che poi serve in area Silipo, il numero 7 va al tiro respinto, poi recupera la difesa del Südtirol e manda in fallo laterale. 15:27
19'
Prova ad attaccare ancora l'Ascoli, attento Stivanello in chiusura. 15:22
17'
Tentativo dell'Ascoli! Silipo da posizione defilata calcia con il destro, in tuffo respinge Plizzari. 15:20
15'
Attacca ancora il Südtirol in contropiede, Okoro non riesce ad arrivare su una palla lunga, recupera l'Ascoli. 15:18
13'
Tentativo di Molina dalla distanza, Vitale esce dai pali per la parata. 15:16
10'
Ancora nessun tiro dopo i primi dieci minuti. Possesso palla molto lungo da parte di entrambe le squadre che continuano a studiarsi in questra prima fase di gioco. 15:12
2'
Riparte dal proprio portiere l'Ascoli per far sistemare i suoi. Damiani di testa serve all'indietro Vitale. 15:04
1'
Parte attaccando il Südtirol con Okoro, bravo poi Vasic a rimediare fallo. 15:03
1'
Si parte! Comincia Südtirol-Ascoli! Fischia l'arbitro Turrini!15:02
FORMAZIONE UFFICIALE ASCOLI (4-2-3-1): Vitale - Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebre - Damiani, Corradini - Silipo, Milanese, D'Uffizi - Brunori. All. Tomei.14:19
FORMAZIONE UFFICIALE SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari - Stivanello, Giorgini, Stabile - Molina, Rispoli, Tronchin, Davì - Vasco Lopes, Vasic - Okoro. All. Possanzini.14:59
Partito molto bene anche l'Ascoli, tornato in Serie B dopo due stagioni di assenza. Il club marchigiano fin qui ha vinto 3 partite contro Verona, Avellino e Benevento e ha perso solo un match contro il Padova. 10:49
Terminata la sosta per le nazionali, si torna in campo allo Stadio Druso di Bolzano. La squadra di Possanzini è una delle quattro imbattute di questo inizio di campionato e vanta 11 punti, dietro solo al Palermo, primo in classifica con 13. Il Südtirol ha conquistato 3 vittorie e 2 pareggi, mentre l'unica sconfitta risale alla Coppa Italia contro il Genoa. 10:48
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Südtirol-Ascoli, match valido per la 6ª giornata di Serie B!10:37
Sudtirol - Ascoli è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Ascoli sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Niccolò Turrini
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2026
Coppa Italia
Sassuolo-Cesena 3-0
Attualmente il Sudtirol si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Ascoli si trova 4° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Sudtirol ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3; l'Ascoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Modena e l'Arezzo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Padova e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo vincendo 1-4 mentre L'Ascoli ha incontrato l'Avellino vincendo 3-1.
Sudtirol e Ascoli si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, l'Ascoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sudtirol-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Due successi negli ultimi due precedenti in Serie BKT con l'Ascoli per il Südtirol; gli altoatesini nei precedenti due incontri con i bianconeri nella competizione avevano raccolto un solo punto (1N, 1P).
Il Südtirol è imbattuto nei due confronti casalinghi con l'Ascoli in Serie BKT (1V, 1N), disputati tra il 2022 e il 2023, nei quali ha sempre segnato almeno due reti (cinque gol totali).
Il Südtirol sta vivendo la sua miglior partenza in Serie BKT dopo cinque giornate (11 punti); inoltre, con tre gol subiti - miglior difesa del torneo - ha stabilito anche il suo miglior rendimento difensivo a questo punto della competizione.
L'Ascoli non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in questo torneo (3V, 1N, 1P); dopo il successo contro l'Avellino, i bianconeri potrebbe vincere due match di seguito in un singolo torneo cadetto per la prima volta da febbraio 2023, con Roberto Breda alla guida.
Il Südtirol è la squadra che in questo campionato ha tentato meno tiri (47) e giocato meno palloni in area di rigore avversaria (68, mentre l'Ascoli ne conta 140, 3° in questa graduatoria); tuttavia, con ben nove reti segnate, gli altoatesini hanno la più alta percentuale realizzativa tra Serie A e Serie BKT (19.2%).
Kenny Mixtur è uno dei due giocatori di questo campionato ad aver trovato il gol "dalla panchina" in più di una partita (due come Vanja Vlahovic); inoltre, tra chi vanta più di un gol, solo Daniel Mosquera (11') ha un miglior rapporto minuti giocati/gol segnati rispetto al classe 2003 (in media una rete ogni 33').
L'Ascoli è una delle due squadre - assieme al Modena - ad avere più di un attaccante tra quelli che hanno già partecipato ad almeno 20 conclusioni in questo campionato: Andrea Silipo (12 tiri e nove occasioni create) e Simone D'Uffizi (9+12), entrambi quindi a quota 21.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: