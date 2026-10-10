Terminata la sosta per le nazionali, si torna in campo allo Stadio Druso di Bolzano. La squadra di Possanzini è una delle quattro imbattute di questo inizio di campionato e vanta 11 punti, dietro solo al Palermo, primo in classifica con 13. Il Südtirol ha conquistato 3 vittorie e 2 pareggi, mentre l'unica sconfitta risale alla Coppa Italia contro il Genoa. 10:48

Partito molto bene anche l'Ascoli, tornato in Serie B dopo due stagioni di assenza. Il club marchigiano fin qui ha vinto 3 partite contro Verona, Avellino e Benevento e ha perso solo un match contro il Padova. 10:49

Finisce 0 a 0 il primo tempo a Bolzano tra Südtirol e Ascoli, in 45 minuti non particolarmente ricchi di occasioni e con un ritmo abbastanza basso. Solo una vera palla gol da parte dei padroni di casa con Vasic, attento Vitale a chiudere la propria porta. Dall'altra parte si è reso pericoloso Silipo, senza mai far preoccupare troppo Plizzari. 15:52

Si stanno prendendo il finale di partita De Pieri e Chakir, il 2006 verticalizza per l'attaccante che, complice l'uscita bassa di Plizzari, si allunga un po' troppo il pallone e non riesce nella conclusione vincente.16:52

PREPARTITA

Sudtirol - Ascoli è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Ascoli sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Sassuolo-Cesena 3-0

Attualmente il Sudtirol si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Ascoli si trova 4° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Sudtirol ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3; l'Ascoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Modena e l'Arezzo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Padova e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo vincendo 1-4 mentre L'Ascoli ha incontrato l'Avellino vincendo 3-1.

Sudtirol e Ascoli si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, l'Ascoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sudtirol-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Due successi negli ultimi due precedenti in Serie BKT con l'Ascoli per il Südtirol; gli altoatesini nei precedenti due incontri con i bianconeri nella competizione avevano raccolto un solo punto (1N, 1P).

Il Südtirol è imbattuto nei due confronti casalinghi con l'Ascoli in Serie BKT (1V, 1N), disputati tra il 2022 e il 2023, nei quali ha sempre segnato almeno due reti (cinque gol totali).

Il Südtirol sta vivendo la sua miglior partenza in Serie BKT dopo cinque giornate (11 punti); inoltre, con tre gol subiti - miglior difesa del torneo - ha stabilito anche il suo miglior rendimento difensivo a questo punto della competizione.

L'Ascoli non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in questo torneo (3V, 1N, 1P); dopo il successo contro l'Avellino, i bianconeri potrebbe vincere due match di seguito in un singolo torneo cadetto per la prima volta da febbraio 2023, con Roberto Breda alla guida.

Il Südtirol è la squadra che in questo campionato ha tentato meno tiri (47) e giocato meno palloni in area di rigore avversaria (68, mentre l'Ascoli ne conta 140, 3° in questa graduatoria); tuttavia, con ben nove reti segnate, gli altoatesini hanno la più alta percentuale realizzativa tra Serie A e Serie BKT (19.2%).

Kenny Mixtur è uno dei due giocatori di questo campionato ad aver trovato il gol "dalla panchina" in più di una partita (due come Vanja Vlahovic); inoltre, tra chi vanta più di un gol, solo Daniel Mosquera (11') ha un miglior rapporto minuti giocati/gol segnati rispetto al classe 2003 (in media una rete ogni 33').

L'Ascoli è una delle due squadre - assieme al Modena - ad avere più di un attaccante tra quelli che hanno già partecipato ad almeno 20 conclusioni in questo campionato: Andrea Silipo (12 tiri e nove occasioni create) e Simone D'Uffizi (9+12), entrambi quindi a quota 21.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: