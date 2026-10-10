Il Pisa batte 3-0 un Vicenza mai veramente pericoloso. Nella prima frazione di gioco è Pittarello a sbloccarla di testa al 19°, mentre nella seconda tocca a Calabresi colpire di testa e siglare la rete del 2-0 al minuto 48. Nel finale è il contropiede finalizzato da Rao a chiudere definitivamente i giochi.

Il Vicenza non è riuscito a dare continuità alla vittoria ottenuta all'esordio stagionale, ai danni del Catanzaro, e viaggia con la media di un punto a partita. I berici, con i loro 5 punti, orbitano nel gruppone della zona play-out. Scottante la sconfitta subita dai berici, contro i rivali storici del Verona, nell'ultima partita prima della pausa per le nazionali: dopo il vantaggio iniziale siglato da Rauti è arrivata la doppietta del neo-entrato Mosquera a ribaltare il risultato.08:54

Il Pisa, tornato in cadetteria dopo una stagione disputata in Serie A, ha totalizzato 7 punti nelle prime cinque giornate di campionato e si trova esattamente a metà classifica. Due vittorie consecutive tra seconda e terza giornata di campionato sembrava aver dato slancio alla compagine nerazzurra ma, successivamente, la sconfitta interna con la Virtus Entella e l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Fiorentina hanno subito ridimensionato le ambizioni della formazione toscana. Nell'ultima giornata di campionato il Pisa ha visto sfumare un'altra vittoria venendo raggiunto in pieno recupero dal gol di Vlahovic che ha permesso al Mantova di fissare il risultato sul 2-2.09:00

OCCASIONE VICENZA! Vicini al pareggio i biancorossi. Confente non è inizialmente posizionato benissimo e viene sorpreso dalla rimessa laterale lunga del Vicenza. Rientra subito tra i pali il portiere del Pisa e riesce ad arginare la conclusione di Zonta.17:43

Calabresi e Primasso sono francobollati su Alessio e Merkaj che non riescono a dare riferimenti offensivi al resto della formazione berica.17:48

Duello acceso tra Calabresi e Alessio con quest'ultimo che prova a liberarsi dalla marcatura e subisce la trattenuta e il fallo da parte dell'avversario.17:58

PREPARTITA

Vicenza - Pisa è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza.

Arbitro di Vicenza - Pisa sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Gabriele Restaldo.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 21 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1 03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2 12-09-2026 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-0

Attualmente il Vicenza si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Vicenza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13; il Pisa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Vicenza ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Juve Stabia e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, la Virtus Entella e il Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Mantova pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Silvio Merkaj con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 2 gol.

Vicenza e Pisa si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 11 volte, il Pisa ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Vicenza-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Vicenza e Pisa hanno pareggiato tre dei loro ultimi quattro incontri in Serie BKT (un successo toscano completa il quadro), tanti segni "X" quanti nei 10 confronti precedenti. In questi quattro match sono stati realizzati in totale 20 gol, una media esatta di cinque a partita.

Dopo il successo per 3-1 nell'ultimo confronto in casa del Vicenza in Serie BKT nel settembre 2021, il Pisa potrebbe ottenere due vittorie esterne di fila contro i veneti nella competizione per la prima volta nella sua storia.

Dopo avere vinto la prima gara di questo campionato (3-2 in casa contro il Catanzaro), il Vicenza ha raccolto soltanto due punti in tutte le successive quattro (2N, 2P), segnando quattro reti e subendone esattamente il doppio (otto); i veneti potrebbero restare per cinque match di fila senza vittorie in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2022 (4N, 1P), con Cristian Brocchi come allenatore.

Dopo due successi consecutivi (contro Catanzaro e Juve Stabia), il Pisa ha collezionato soltanto un punto (2-2 nel turno più recente contro il Mantova) nelle ultime due sfide di campionato (1P); i nerazzurri potrebbero mancare la vittoria per tre partite di fila nello stesso torneo di Serie BKT per la prima volta dalle ultime cinque gare (3N, 2P) dell'edizione 2023/24, sotto la gestione di Alberto Aquilani.

Il Vicenza è la squadra che in percentuale ha segnato più gol su sviluppo di palla inattiva in questo torneo: il 57%, ovvero quattro sui sette totali; nel dettaglio, quella veneta e quella pisana sono le due compagini che contano più reti realizzate a seguito di un corner: tre a testa.

Contro nessuna squadra Gabriele Moncini ha segnato più gol che contro il Pisa in Serie BKT: quattro, come contro il Pescara; tuttavia, l'attaccante del Vicenza non ha ancora trovato la via della rete in questo torneo e potrebbe restare senza centrare il bersaglio nelle prime cinque gare giocate di un campionato cadetto per la prima volta dal 2021/22, con il Benevento, quando timbrò il cartellino soltanto all'11ª partita.

Stefano Moreo - un gol contro il Vicenza proprio nell'ultimo incrocio di Serie BKT giocato nell'aprile 2022 con il Brescia - ha sia segnato che fornito assist nell'ultimo match di campionato contro il Mantova; dal suo esordio col Pisa in Serie BKT il 21 gennaio 2023, l'attaccante dei nerazzurri ha preso parte a 31 marcature (21G+10A) tra Serie A e Serie B, più di qualsiasi altro compagno di squadra (segue Tramoni con 30).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: