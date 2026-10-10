Il Pisa batte 3-0 un Vicenza mai veramente pericoloso. Nella prima frazione di gioco è Pittarello a sbloccarla di testa al 19°, mentre nella seconda tocca a Calabresi colpire di testa e siglare la rete del 2-0 al minuto 48. Nel finale è il contropiede finalizzato da Rao a chiudere definitivamente i giochi.
Il Vicenza continua con il suo digiuno di vittorie e rimane ancorato nella zona bassa della classifica, a soli 5 punti. Nel prossimo turno di campionato i biancorossi saranno ospitati dal Benevento.
Vittoria scaccia crisi per il Pisa che raggiunge quota 10 punti in classifica e sale, momentaneamente, all’8° posto. Nella prossima giornata di cadetteria, il Pisa ospiterà la Cremonese all’Arena Garibaldi.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!19:08
90'+6'
TRIPLICHE FISCHIO ALLO STADIO ROMEO MENTI! Vicenza-Pisa 0-319:07
90'+4'
Lungo palleggio del Pisa ad addormentare del tutto la partita.19:07
90'+2'
GOOL!! Vicenza-PISA 0-3!! Rete di Emanuele Rao! Rao chiude i giochi finalizzando con uno scatto fulmineo il contropiede nerazzurro. Assist di Marras.
5° sostituzione Pisa. Esce Mehdi Léris ed entra Simone Canestrelli.19:02
90'
Cinque minuti di recupero.19:02
89'
Normale amministrazione per il Pisa che controlla il doppio vantaggio senza affanni.19:00
86'
Gioco fermo da un paio di minuti per un problema fisico subito da Leris, in preda ai crampi.19:02
86'
4° sostituzione Pisa. Esce Simone Zanon ed entra Francesco Coppola.18:59
83'
CORREIA SPRECA IL COLPO DEL KO! Marras avanza in campo aperto e aspetta all'ultimo per servi centralmente a Correia eludendo il rientro di Marchizza. Correia sbaglia clamorosamente la conclusione che avrebbe portato al 3-0, mandando a lato da due passi.18:56
79'
Doppia cifra per il Pisa per quanto riguarda i calci d'angolo. Ora la formazione toscana è tornata a tenere il Vicenza schiacciato nella propria metà campo.18:51
77'
Si riporta in attacco il Pisa con Correia che conclude da fuori area e va a prendersi calcio d'angolo sulla deviazione della difesa.18:49
76'
Tentativo da distanza siderale da parte di Marchizza. Nessun problema per Confente.18:48
76'
Nuovamente corner per la formazione di casa che prova a riaprire la partita.18:47
75'
Leris, ben appostato sul secondo palo, prolunga il cross di Costa in calcio d'angolo.18:46
73'
Marras, appena entrato in campo, va subito a cercare la conclusione da fuori area. Il suo mancino viene attutito dalla difesa avversaria e termina docile tra i guantoni di Gagno.18:45
73'
5° sostituzione Vicenza. Esce Maxime Leverbe ed entra Filippo Costa.18:44
72'
3° sostituzione Pisa. Esce Mattéo Tramoni ed entra Emanuele Rao.18:44
72'
2° sostituzione Pisa. Esce Stefano Moreo ed entra Tommaso Marras.18:43
72'
1° sostituzione Pisa. Esce Andrea Primasso ed entra Rosen Bozhinov.18:43
69'
Pestone fortuito di Leris ai danni di un difensore avversario. Ammonito.18:42
68'
Cross da sinistra d Rauti a cercare Moncini che non riesce a deviare pulito e ad impensierire Confente.18:40
66'
Angolo Pisa. Palla al centro, ovviamente di Tramoni, dove Primasso stacca di testa mandando sopra la traversa.18:37
65'
PISA ANCORA VICINO ALLO 0-3! Leone ci riprova dalla distanza, sempre ricevendo da Tramoni, e fa partire un destro che impegna Gagno.18:37
64'
4° sostituzione Vicenza. Esce Filippo Alessio ed entra Gabriele Moncini.18:35
63'
Leverbe viene anticipato da Pittarello e lo tocca sulla caviglia in scivolata. Di Marco estrae il primo cartellino della partita.18:35
62'
Timida reazione di Rauti che si mette in proprio sulla sinistra e mette una bella palla sul primo palo. Respinge la difesa toscana.18:33
61'
Il Pisa continua a disporre a piacemento della difesa avversaria. Tramoni serve Leone che va alla conclusione da fuori area senza trovare lo specchio della porta.18:33
60'
MOREO COLPISCE IL PALO! Azione lunghissima e avvolgente del Pisa. Leris, da destra, va al centro dove arriva il velo di Pittarello che favorisce la conclusione di Moreo a botta sicura che viene respinta soltanto dal palo.18:32
56'
OCCASIONE PISA! Botta dal limite di Pittarello. Vola Gagno a deviare a mano aperta in corner.18:28
56'
Ancora Tramoni a fare da mattatore nella metà campo avversaria, parte a campo aperto e raggiunge il fondo a sinistra dove mette palla al centro. Si salva la difesa berica.18:27
54'
3° sostituzione Vicenza. Esce Giuseppe Cuomo ed entra Mattia Valoti.18:25
54'
2° sostituzione Vicenza. Esce Alessandro Pietrelli ed entra Lorenzo Caferri.18:25
52'
Tramoni a caccia della rete personale. Conclusione violenta dal limite ribattuta dalla difesa.18:24
51'
OCCASIONE VICENZA! Arriva la reazione del Lane con Alessio che ci prova dal limite e manda a lato di un nonnulla.18:23
50'
Triangolo tra Tramoni, Leris e Moreo. Il cross di quest'ultimo è facile preda di Gagno.18:21
48'
GOOL!! Vicenza-PISA 0-2!! Rete di Arturo Calabresi! Ancora da sviluppo di calcio d'angolo. Ancora su assist di Matteo Tramoni che mette palla sul primo palo dove arriva l'incornata di Calabresi.
Ancora Tramoni. Ancora accentrandosi da sinistra mette palla al centro per Pittarello che viene anticipato dalla difesa vicentina in calcio d'angolo.18:19
46'
Subito pericoloso Tramoni accentrandosi da sinistra. La palla al centro, tesa, viene deviata da Leverve e Correia non riesce a controllarla.18:18
46'
1° sostituzione Vicenza. Esce Marco Carraro ed entra Nicola Rauti.18:16
46'
SI RIPARTE! Pallone ai padroni di casa.18:17
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:03
Nessun minuto di recupero nei primi 45 minuti di gioco. Il Pisa rientra in vantaggio negli spogliatoi grazie al colpo di testa di Pittarello che, al minuto 19, trasforma sull'assist preciso di Tramoni.18:02
45'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Vicenza-Pisa 0-018:01
45'
Tentativo dalla grande distanza da parte di Leris. Il pallone termina distante dai pali.18:01
44'
Cuomo riesce ad arginare l'avanzata a sinistra di Tramoni.18:00
42'
Duello acceso tra Calabresi e Alessio con quest'ultimo che prova a liberarsi dalla marcatura e subisce la trattenuta e il fallo da parte dell'avversario.17:58
40'
Fase di stallo ora con il Pisa che vuole difendere il risultato in vista dell'intervallo.17:56
38'
Ancora Tramoni dalla bandierina. Palla verso il primo palo dove Leris prova a staccare ma viene anticipato dalla difesa biancorossa.17:54
36'
OCCASIONE PISA! Si rifà vedere Tramoni che lascia partire un destro da fuori area che sibila al di sopra della traversa.17:52
34'
Intervento decisivo di Moreo che toglie il pallone dalla testa di Sandon sul cross ben calibrato di Angori. Avrebbe colpito da pochi passi.17:50
33'
Numero di Alessio che se ne va alla marcatura stretta di Primasso per andare al cross dal fondo. Respinge la difesa toscana.17:49
31'
Calabresi e Primasso sono francobollati su Alessio e Merkaj che non riescono a dare riferimenti offensivi al resto della formazione berica.17:48
29'
Leverve lancia sulla destra e trova Pietrelli che raccoglie sul fondo e mette palla sul primo palo dove Alessio non riesce a difendere con il fisico.17:45
28'
Pittarello prova la percussione a destra ma è costretto a rientrare e si appoggia su Zanon che va al cross di prima intenzione ma di fatto consegna il pallone tra le braccia di Gagno.17:44
26'
OCCASIONE VICENZA! Vicini al pareggio i biancorossi. Confente non è inizialmente posizionato benissimo e viene sorpreso dalla rimessa laterale lunga del Vicenza. Rientra subito tra i pali il portiere del Pisa e riesce ad arginare la conclusione di Zonta.17:43
24'
Doppio passo di Leris sulla fascia. Leverve arriva in ritardo e lo abbatte regalando calcio di punizione al Pisa sulla trequarti.17:41
23'
Nel momento in cui il Vicenza porta più uomoni a pressare il Pisa riesce immediatamente a sviluppare la manovra alle spalle del centrocampo biancorosso. Tramoni viene trovato tra le linee ma subisce un grande recupero da parte di Pellizzari.17:40
21'
Azione confusa nell'area di rigore toscana. Sandon crossa dalla sinistra dove Alessio non trova il pallone in un primo momento ma lo raggiunge dopo una serie di rimpalli fortunosi. Alessio prova a concludere dal limite dell'area piccola ma trova solo calcio d'angolo.17:38
19'
GOOL!! Vicenza-PISA 0-1!! Rete di Filippo Pittarello! Il Pisa leggitima quasi 20 minuti di supremazia con il gol di testa di Pittarello che raccoglie l'assist da sinistra di Tramoni e approfitta dell'uscita decisamente non perfetta di Gagno.
Correia riceve largo a sinistra ma vine arginato in calcio d'angolo.17:37
16'
Manovra offensiva per il Vicenza con Pellizzari che avanza centralmente e, invece di andare alla conclusione dal limite, prova a servire Alessio in area di rigore. Questo tentativo permette alla difesa toscana di ripiegare e di chiudere gli spazi.17:33
14'
Ancoa in avanti il Pisa con Correia che, trovato in profondità, sposta la palla sul mancino e prova a piazzare ma non trova né potenza né precisione.17:31
14'
OCCASIONE PISA! Lampo improvviso di Tramoni che si aggiusta palla da sinistra e lascia partire un destro violentissimo. Gagno respinge.17:30
13'
I padroni di casa alzano la linea del pressing per provare a riconquistare palla in posizione avanzata.17:29
11'
Palleggio prolungato del Vicenza nella proprià metà campo.17:27
8'
Ancora Tramoni a creare nella metà campo avversaria. Parte da sinistra cercando lo spazio per andare a concludere ma viene chiuso dalla difesa berica.17:25
7'
Bello spunto di Tramoni largo a sinistra. Il fantasista nerazzurro nasconde il pallone e va al cross dal fondo senza trovare compagni a raccogliere la sua assistenza.17:23
6'
La palla esce dall'area di rigore nerazzura dove Zonta si coordina per battere di prima intenzione. Palla sopra la traversa.17:22
5'
Parata semplice per Gagno che prende il pallone e va immediatamente al rinvio profondissimo. Merkaj recupera su Primasso e riesce a conquistare un tiro dalla bandierina.17:21
4'
Il Pisa prova a sfondare per vie centrali dove arriva l'ottima copertura di Carraro.17:20
2'
Il primo corner della partita è per la formazione ospite. Va Tramoni sul punto di battuta con Correia che riesce a farsi trovare libero ma non a girare verso la porta difesa da Gagno.17:18
INIZIA LA PARTITA! Fischia Di Marco e il Pisa gioca il primo pallone del match.17:16
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Vicenza-Pisa!17:15
A disposizione Vicenza. Tantalocchi, Caferri, Corazza, Costa, Moncini, Morra, Papetti, Rauti, Talarico, Valoti.16:57
FORMAZIONE UFFICIALE PISA. 3-4-2-1. Confente; Angori, Calabresi, Primasso; Leris, Correia, Leone, Zanon; Tramoni, Moreo; Pittarello.16:56
FORMAZIONE UFFICIALE VICENZA. 3-5-2. Gagno; Sandon, Leverbe, Cuomo; Marchizza, Pellizzari, Carraro, Zonta, Pietrelli; Alessio, Merkaj.16:54
Il direttore di gara designato è il sig. Davide Di Marco della sezione di Ciampino.09:08
L'ultimo precedente tra Vicenza e Pisa risale al 15 Febbraio del 2022, terminato 2-2 all'Arena Garibaldi con i toscani in grado di recuperare dalla situazione di 0-2. Quello di questa sera è il 31° incrocio tra queste due squadre, con i veneti avanti nelle statistiche grazie alle 11 vittorie ottenute contro le 9 dei nerazzurri.09:07
Il Pisa, tornato in cadetteria dopo una stagione disputata in Serie A, ha totalizzato 7 punti nelle prime cinque giornate di campionato e si trova esattamente a metà classifica. Due vittorie consecutive tra seconda e terza giornata di campionato sembrava aver dato slancio alla compagine nerazzurra ma, successivamente, la sconfitta interna con la Virtus Entella e l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Fiorentina hanno subito ridimensionato le ambizioni della formazione toscana. Nell'ultima giornata di campionato il Pisa ha visto sfumare un'altra vittoria venendo raggiunto in pieno recupero dal gol di Vlahovic che ha permesso al Mantova di fissare il risultato sul 2-2.09:00
Il Vicenza non è riuscito a dare continuità alla vittoria ottenuta all'esordio stagionale, ai danni del Catanzaro, e viaggia con la media di un punto a partita. I berici, con i loro 5 punti, orbitano nel gruppone della zona play-out. Scottante la sconfitta subita dai berici, contro i rivali storici del Verona, nell'ultima partita prima della pausa per le nazionali: dopo il vantaggio iniziale siglato da Rauti è arrivata la doppietta del neo-entrato Mosquera a ribaltare il risultato.08:54
Siamo allo Stadio Romeo Menti! Il Vicenza di Fabio Gallo ospita il Pisa di Paolo Bianco.17:28
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Vicenza e Pisa, gara valida per la 6° giornata di Serie BKT.08:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Vicenza Città: Vicenza Capienza: 17163 spettatori08:48
Vicenza - Pisa è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza. Arbitro di Vicenza - Pisa sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Gabriele Restaldo.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
21
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2026
Serie A
Sassuolo-Torino 2-1
03-09-2026
Coppa Italia
Palermo-Mantova 5-2
12-09-2026
Serie B
Catanzaro-Carrarese 1-0
Attualmente il Vicenza si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 7° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Vicenza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13; il Pisa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Vicenza ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Juve Stabia e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, la Virtus Entella e il Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Mantova pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Silvio Merkaj con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Arturo Calabresi con 2 gol.
Vicenza e Pisa si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 11 volte, il Pisa ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Vicenza-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Vicenza e Pisa hanno pareggiato tre dei loro ultimi quattro incontri in Serie BKT (un successo toscano completa il quadro), tanti segni "X" quanti nei 10 confronti precedenti. In questi quattro match sono stati realizzati in totale 20 gol, una media esatta di cinque a partita.
Dopo il successo per 3-1 nell'ultimo confronto in casa del Vicenza in Serie BKT nel settembre 2021, il Pisa potrebbe ottenere due vittorie esterne di fila contro i veneti nella competizione per la prima volta nella sua storia.
Dopo avere vinto la prima gara di questo campionato (3-2 in casa contro il Catanzaro), il Vicenza ha raccolto soltanto due punti in tutte le successive quattro (2N, 2P), segnando quattro reti e subendone esattamente il doppio (otto); i veneti potrebbero restare per cinque match di fila senza vittorie in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2022 (4N, 1P), con Cristian Brocchi come allenatore.
Dopo due successi consecutivi (contro Catanzaro e Juve Stabia), il Pisa ha collezionato soltanto un punto (2-2 nel turno più recente contro il Mantova) nelle ultime due sfide di campionato (1P); i nerazzurri potrebbero mancare la vittoria per tre partite di fila nello stesso torneo di Serie BKT per la prima volta dalle ultime cinque gare (3N, 2P) dell'edizione 2023/24, sotto la gestione di Alberto Aquilani.
Il Vicenza è la squadra che in percentuale ha segnato più gol su sviluppo di palla inattiva in questo torneo: il 57%, ovvero quattro sui sette totali; nel dettaglio, quella veneta e quella pisana sono le due compagini che contano più reti realizzate a seguito di un corner: tre a testa.
Contro nessuna squadra Gabriele Moncini ha segnato più gol che contro il Pisa in Serie BKT: quattro, come contro il Pescara; tuttavia, l'attaccante del Vicenza non ha ancora trovato la via della rete in questo torneo e potrebbe restare senza centrare il bersaglio nelle prime cinque gare giocate di un campionato cadetto per la prima volta dal 2021/22, con il Benevento, quando timbrò il cartellino soltanto all'11ª partita.
Stefano Moreo - un gol contro il Vicenza proprio nell'ultimo incrocio di Serie BKT giocato nell'aprile 2022 con il Brescia - ha sia segnato che fornito assist nell'ultimo match di campionato contro il Mantova; dal suo esordio col Pisa in Serie BKT il 21 gennaio 2023, l'attaccante dei nerazzurri ha preso parte a 31 marcature (21G+10A) tra Serie A e Serie B, più di qualsiasi altro compagno di squadra (segue Tramoni con 30).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: