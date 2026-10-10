Entella e Juve Stabia si dividono la posta in palio per effetto dei gol di Di Nardo che, a inizio ripresa, coglie l'assist di Sibilli favorito da Tiritiello, e di Corona che, a recupero scaduto, insacca grazie al grave errore di Boer. Proteste campane per l'ammonizione a Kumi e la non concessione del penalty.
In classifica, biancocelesti a quota 6, gialloblù a quota 2. Nel prossimo turno, Padova-Entella e Juve Stabia-Sudtirol.
Per la diretta di Entella-Juve Stabia è tutto. Buon proseguimento di giornata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+7'
E' FINITA! ENTELLA-JUVE STABIA 1-1! Reti di Di Nardo e Corona. 16:58
90'+6'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 9 biancoceleste. 16:57
90'+6'
GOL! ENTELLA-Juve Stabia 1-1! Rete di Corona. Pareggio dei padroni di casa: cross di Mezzoni, errore di Boer che perde la sfera e Corona insacca.
FERNANDES! Doppio tentativo, primo stoppato da Parodi, secondo tiro sul fondo. 16:51
90'+2'
Traversone insidioso di Kritta, sicuro Boer. 16:51
90'+1'
BATTISTELLA! Punizione potente sul palo di Del Frate, destro deviato in corner. 16:49
90'
Cinque minuti di recupero. 16:48
90'
Fallo di Franzoni ai danni di Ricciardi al limite dell'area di rigore. 16:47
88'
Svetta Corona in mischia, Bettella tocca di petto e favorisce la presa del proprio portiere. 16:46
86'
Punizione di Guiu dalla media distanza: destro sopra la barriera che non si abbassa e termina alto. 16:44
84'
Corona anticipa Boer in uscita ma la sfera non si muove verso la rete. 16:42
82'
QUINTO CAMBIO NELL'ENTELLA: entra Tirelli, esce Cuppone. 16:40
82'
QUARTO CAMBIO NELL'ENTELLA: entra Kritta, esce Di Mario. 16:40
81'
QUINTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Battistella, esce Buglio. 16:39
81'
QUARTO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Ricciardi, esce Pierobon. 16:39
79'
Guiu tenta la conclusione in rovesciata ma sfiora appena il pallone. 16:37
77'
Buglio alza l'assist per Piscopo, sfera alta per i guantoni di Del Frate. 16:35
75'
Sinistro al volo di Felippe, murato dalla retroguardia ospite.16:33
73'
TERZO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Candellone, esce Di Nardo. 16:31
72'
GOL ANNULLATO ALLA JUVE STABIA! Grandissima realizzazione di Di Nardo ma c'era Piscopo in posizione di offside. 16:31
71'
Contropiede della Juve Stabia condotto da Di Nardo, assist per Fernandes intercettato in fallo laterale. 16:29
70'
Tiro dalla bandierina per i biancocelesti. 16:28
68'
Metà della ripresa, parziale di 0 a 1. 16:27
67'
SECONDO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Fernandes, esce Sibilli. 16:24
66'
PRIMO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Piscopo, esce Maistro. 16:24
65'
TERZO CAMBIO NELL'ENTELLA: entra Corona, esce Vignali. 16:22
65'
Cross sul secondo palo di Sibilli, Del Frate non si fida e smanaccia in corner. 16:23
63'
Gioco ancora fermo per un colpo subito da Bellich. 16:21
62'
Sugli sviluppi, serie di batti e ribatti: ci prova Vignali che però sbatte sul muro campano. 16:20
61'
Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 16:19
60'
Azione prolungata dell'Entella, che prova a reagire dopo lo svantaggio. 16:19
58'
Maistro arriva prima di Vignali su una seconda palla, fischio di Drigo. 16:16
56'
Tiritiello anticipa Buglio dopo il tiro di Sibilli smorzato da un avversario. 16:14
54'
SECONDO CAMBIO NELL'ENTELLA: entra Mezzoni, esce Benedetti. 16:12
53'
PRIMO CAMBIO NELL'ENTELLA: entra Felippe, esce Squizzato. 16:24
53'
OCCASIONISSIMA PER LA JUVE STABIA! Kumi per Sibilli, stoppato da Tiritiello, pallone di nuovo a Kumi che calcia: destro alto sopra la traversa. 16:13
51'
Pierobon tenta di servire di tacco Kumi, muro della retroguardia di casa. 16:09
49'
Lungo check del VAR che, infine, conferma la marcatura di Di Nardo. 16:08
47'
PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale dell'attaccante sui cinque totali dei gialloblù. 16:07
47'
GOL! Entella-JUVE STABIA 0-1! Rete di Di Nardo. Ospiti in vantaggio: Tiritiello scivola e fa involare Sibilli in area, il quale attira difensori e portiere, assist per Di Nardo che controlla e insacca sotto la traversa.
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ENTELLA-JUVE STABIA! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:04
Squadre negli spogliatoi dove i due tecnici studiano le mosse in vista della ripresa. 15:51
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al "Sannazzari": poche occasioni da gol per Entella e Juve Stabia, portieri praticamente inoperosi. Match combattuto, diversi falli e tre cartellini gialli. 15:51
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! ENTELLA-JUVE STABIA 0-0. 15:48
45'
Un minuto di recupero. 15:47
44'
Destro di Di Nardo da posizione defilata, pallone in curva. 15:46
42'
Controlla male Douglas, rimessa laterale per la formazione di Chiappella. 15:45
41'
Punizione di Maistro in area, Tiritiello prolunga la sfera in calcio d'angolo. 15:43
40'
Fallo di Parodi su Sibilli. 15:43
38'
Occasionissima per la Juve Stabia con Maggioni, fermato prima da Del Frate e poi da Di Mario. Tutto inutile per posizione di partenza in fuorigioco. 15:41
36'
Tentativo di colpo di testa di Buglio sul cross di Maistro, impatto difficile che non impensierisce l'estremo difensore dei Diavoli neri. 16:15
35'
Retropassaggio all'indietro a Del Frate, pressato da Sibilli. 15:37
32'
AMMONITO BELLICH: fallo ai danni di Cuppone. 15:34
30'
Traversone di Pierobon sul secondo palo, c'è solo Vignali che di testa appoggia comodo a Del Frate. 15:33
28'
Destro dai 25 metri di Guiu sul primo palo, Boer si allunga e blocca la sfera. 15:30
27'
AMMONITO BENEDETTI: trattenuto Pierobon. 15:28
26'
MAISTRO! Aggancio in area, girata sul destro e tiro potente che però non centra lo specchio di porta. 15:28
25'
Nel frattempo, Bettella rientra in campo. Ristabilita la parità numerica. 15:27
24'
Boer para su Cuppone, il quale era comunque scattato in posizione di offside. 15:26
23'
COLPO DI TESTA DI PARODI! Sugli sviluppi del corner, Parodi stacca bene ma non inquadra il bersaglio grosso. 15:25
22'
Gioco fermo: botta subita da Bettella all'altezza della caviglia. Sanitari in campo, De Giorgio in apprensione. 15:24
20'
TIRO DELLA JUVE STABIA! Maistro calcia dal limite, destro a lato non di molto. 15:24
20'
Maggioni salva su Guiu, pescato da Di Mario in area, pronto alla conclusione. 15:23
19'
AMMONITO SQUIZZATO: fallo su Douglas. 15:21
18'
ENTELLA PERICOLOSO! Scatto di Cuppone sulla destra, assist a centro area per Guiu che, tutto solo, manca l'impatto di testa. 15:21
17'
Cross basso di Vignali troppo sul portiere ospite, che blocca la sfera. 15:19
15'
Uscita fuori area di Boer sul contropiede dell'Entella, anticipato Cuppone. 15:17
14'
Avanza Bellich palla al piede, Squizzato lo sgambetta: punizione per le Vespe. 15:16
13'
Kumi serve Maistro al limite dell'area, sinistro da posizione defilata che termina alto sopra la traversa. 15:15
12'
Cuppone si smarca in maniera irregolare da Bellich. 15:14
10'
Altro fischio di Drigo: gioco frammentato in questa fase. 15:12
8'
Richiamo verbale del direttore di gara nei confronti di Pierobon, entrato in maniera fallosa su Guiu. 15:10
6'
Scatto di Kumi in contropiede ma il lancio dalle retrovie è impreciso. 15:09
5'
Pressing dei padroni di casa che recuperano la sfera: Maggioni ferma Cuppone in maniera irregolare. 15:07
4'
Fallo di Parodi ai danni di Sibilli sulla trequarti campo. 15:05
2'
Tiro-cross di Di Nardo deviato in corner ma c'è fuorigioco di Sibilli. 15:04
1'
INIZIA ENTELLA-JUVE STABIA! Primo pallone giocato da Di Nardo. 15:02
Squadre in campo agli ordini di Drigo: padroni di casa in maglia biancoceleste, ospiti in casacca gialloblù. 15:00
Chiappella conferma lo schieramento con Cuppone-Guiu coppia d'attacco, Squizzato in cabina di regia, Vignali e Di Mario sulle corsie esterne e retroguardia a tre. De Giorgio opta per tre novità: giocano Sibilli e Maistro per Candellone e Patanè nel tridente offensivo completato da Di Nardo; Kumi preferito a Karic a centrocampo. 14:59
FORMAZIONE JUVE STABIA (4-3-3): Boer - Maggioni, Bellich, Bettella, Douglas - Pierobon, Buglio, Kumi - Maistro, Di Nardo, Sibilli. A disposizione: Vukovic, Ricciardi, Baldi, Battistella, Patanè, Piscopo, Karic, Candellone, Sandrucci, Fernandes, Artioli, Gallea Beidi. 14:44
FORMAZIONE ENTELLA (3-5-2): Del Frate - Parodi, Tiritiello, Alborghetti - Vignali, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario - Cuppone, Guiu. A disposizione: Torrielli, Colombi, Previtali, Corona, Turicchia, Tirelli, Annoni, Valori, Motolese, Felippe, Kritta, Mezzoni. 14:39
Prima della sosta, i liguri hanno pareggiato a Cremona mentre i campani hanno impattato contro il Cesena tra le mura amiche. 14:35
Dirige l'incontro il signor Mattia Drigo di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti. Quarto Ufficiale Calzavara. Al VAR Pezzuto, AVAR Santoro.14:33
Il match del "Sannazzari" oppone i padroni di casa, a quota 5 in classifica, agli ospiti, che si trovano in fondo alla graduatoria con un solo punto (-4 di penalizzazione). 14:36
Benvenuti alla diretta di Entella-Juve Stabia, gara valida per il 6° turno del campionato di Serie B. 14:08
Virtus Entella - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Juve Stabia sarà Mattia Drigo. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Mattia Drigo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
46
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
5
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
9.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Monza-Avellino 3-0
22-08-2026
Serie B
Avellino-Arezzo 1-2
06-09-2026
Serie B
Cesena-Mantova 1-1
Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; la Juve Stabia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.
In casa la Virtus Entella ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Pisa e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Vicenza e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 0-0 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Alborghetti con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 4 gol.
Virtus Entella e Juve Stabia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 1 volta, la Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Virtus Entella-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetto equilibrio nei quattro incontri in campionato tra Virtus Entella e Juve Stabia, tutti in Serie BKT, con un successo per parte e due pareggi. Nell'ultimo dello scorso gennaio a imporsi sono stati i campani per 1-0 con rete decisiva di Leonardo Candellone.
La Virtus Entella non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide contro squadre campane in Serie BKT, raccogliendo solo due punti, segnando solo quattro reti e subendone il triplo (12) in questo parziale.
Dopo le sconfitte nelle prime due gare in questo campionato (1-0 vs Südtirol e 1-2 vs Cesena), la Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle successive tre (1V, 2N) e in Serie BKT non registra una più lunga serie di imbattibilità da febbraio-marzo 2021: quattro pareggi di fila con Vincenzo Vivarini alla guida.
La Juve Stabia ha pareggiato le ultime due partite in Serie BKT (vs Vicenza e Cesena) e potrebbe impattare tre match consecutivi in una singola stagione per la prima volta dalle prime tre giornate dello scorso campionato
Virtus Entella (42) e Juve Stabia (40) sono rispettivamente la seconda e la terza squadra di questo campionato per recuperi palla offensivi - entro al massimo 40 metri dalla porta avversaria - ed entrambe seguono la Sampdoria (47) in questa graduatoria.
Solo Giuseppe Ambrosino (33) ha preso parte a più conclusioni di Bernat Guiu (27, di cui 15 tiri e 12 occasioni create) in questo campionato - a quota 27 anche Dennis Johnsen; inoltre, il classe 2000 ha partecipato attivamente a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime tre presenze in Serie BKT.
L'ultima rete in Serie BKT di Leonardo Candellone è arrivata proprio contro la Virtus Entella, il 24 gennaio 2026, decisiva per la vittoria finale della Juve Stabia (1-0); il classe '97 non ha ancora trovato la prima rete in questo campionato, mentre nella scorsa stagione furono tre i suoi gol dopo cinque presenze nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: