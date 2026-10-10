Entella e Juve Stabia si dividono la posta in palio per effetto dei gol di Di Nardo che, a inizio ripresa, coglie l'assist di Sibilli favorito da Tiritiello, e di Corona che, a recupero scaduto, insacca grazie al grave errore di Boer. Proteste campane per l'ammonizione a Kumi e la non concessione del penalty.

Chiappella conferma lo schieramento con Cuppone-Guiu coppia d'attacco, Squizzato in cabina di regia, Vignali e Di Mario sulle corsie esterne e retroguardia a tre. De Giorgio opta per tre novità: giocano Sibilli e Maistro per Candellone e Patanè nel tridente offensivo completato da Di Nardo; Kumi preferito a Karic a centrocampo. 14:59

GOL! Entella-JUVE STABIA 0-1! Rete di Di Nardo. Ospiti in vantaggio: Tiritiello scivola e fa involare Sibilli in area, il quale attira difensori e portiere, assist per Di Nardo che controlla e insacca sotto la traversa. Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo 16:06

PREPARTITA

Virtus Entella - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Juve Stabia sarà Mattia Drigo. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Mattia Drigo Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 46 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 9.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Monza-Avellino 3-0 22-08-2026 Serie B Avellino-Arezzo 1-2 06-09-2026 Serie B Cesena-Mantova 1-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; la Juve Stabia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7.

In casa la Virtus Entella ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Pisa e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Vicenza e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 0-0 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Alborghetti con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 4 gol.

Virtus Entella e Juve Stabia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 1 volta, la Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Virtus Entella-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetto equilibrio nei quattro incontri in campionato tra Virtus Entella e Juve Stabia, tutti in Serie BKT, con un successo per parte e due pareggi. Nell'ultimo dello scorso gennaio a imporsi sono stati i campani per 1-0 con rete decisiva di Leonardo Candellone.

La Virtus Entella non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide contro squadre campane in Serie BKT, raccogliendo solo due punti, segnando solo quattro reti e subendone il triplo (12) in questo parziale.

Dopo le sconfitte nelle prime due gare in questo campionato (1-0 vs Südtirol e 1-2 vs Cesena), la Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle successive tre (1V, 2N) e in Serie BKT non registra una più lunga serie di imbattibilità da febbraio-marzo 2021: quattro pareggi di fila con Vincenzo Vivarini alla guida.

La Juve Stabia ha pareggiato le ultime due partite in Serie BKT (vs Vicenza e Cesena) e potrebbe impattare tre match consecutivi in una singola stagione per la prima volta dalle prime tre giornate dello scorso campionato

Virtus Entella (42) e Juve Stabia (40) sono rispettivamente la seconda e la terza squadra di questo campionato per recuperi palla offensivi - entro al massimo 40 metri dalla porta avversaria - ed entrambe seguono la Sampdoria (47) in questa graduatoria.

Solo Giuseppe Ambrosino (33) ha preso parte a più conclusioni di Bernat Guiu (27, di cui 15 tiri e 12 occasioni create) in questo campionato - a quota 27 anche Dennis Johnsen; inoltre, il classe 2000 ha partecipato attivamente a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime tre presenze in Serie BKT.

L'ultima rete in Serie BKT di Leonardo Candellone è arrivata proprio contro la Virtus Entella, il 24 gennaio 2026, decisiva per la vittoria finale della Juve Stabia (1-0); il classe '97 non ha ancora trovato la prima rete in questo campionato, mentre nella scorsa stagione furono tre i suoi gol dopo cinque presenze nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: