Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:32

Pausa per le Nazionali, fra due settimane la quattordicesima giornata: i ragazzi di Vanoli faranno visita al Bari mentre la squadra di Vivarini è attesa dal derby contro il Cosenza.22:32

Terzo successo di fila degli arancioneroverdi che volano in classifica a ridosso del Parma: decidono i gol di Pohjanpalo e Johnsen nella prima frazione, nella seconda parte Pohjanpalo, Busio e Gytkjaer sprecano il colpo del ko e si ritrovano a soffrire negli ultimi minuti in inferiorità numerica (espulso Bjarkason tramite VAR). Terza sconfitta di fila per i giallorossi, non basta Ghion, reazione troppo tardiva.22:31

90'+6' FINITA! Venezia-Catanzaro 2-1, triplice fischio di Santoro.22:28

90'+6' Da corner, mischia in area arancioneroverde, Tessmann spazza.22:26

90'+5' OCCASIONE CATANZARO! Traversone di Ghion, sponda di Biasci, destro di Brignola sporcato in angolo da Modolo.22:33

90'+4' Pontisso la butta in avanti, Altare domina l'area.22:24

90'+2' OCCASIONE CATANZARO! Cross tagliato di Brignola, nessuno la tocca, Bertinato non si fa sorprendere dal rimbalzo.22:33

90'+1' AMMONITO Gytkjaer, gioco pericoloso su Brighenti.22:21

90' Sette minuti di recupero.22:20

89' ULTIMO CAMBIO CATANZARO. All-in di Vivarini: Biasci per Krajnc.22:20

89' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Vanoli corre ai ripari: Lella per Johnsen.22:20

89' ESPULSO Bjarkason, Santoro cambia il colore del cartellino dopo aver rivisto le immagini al VAR: gamba alta su Ghion.22:19

88' Santoro viene richiamato al VAR per rivedere il fallo di Bjarkason.22:18

87' Entrata a gamba tesa di Bjarkason su Ghion, Santoro estrae il giallo.22:19

86' Ghion tenta il colpo di tacco a liberare Ambrosino che non intuisce le intenzioni del compagno.22:17

84' Busio duetta in area con Johnsen, suggerimento troppo profondo.22:14

81' OCCASIONE VENEZIA! Giocata di Johnsen, Katseris s'immola due volte sulla conclusione ravvicinata di Gytkjaer, Tessmann spara alto.22:11

79' Katseris ha spazio sulla destra, cross mal calibrato.22:09

77' Giro palla dei giallorossi, gli arancioneroverdi attendono nella propria metà campo.22:09

75' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pohjanpalo, spezzone per Gytkjaer.22:05

74' SOSTITUZIONE VENEZIA. Sverko non ce la fa a continuare, entra Dembele.22:05

74' SOSTITUZIONE CATANZARO. Energie fresche sulla fascia: Miranda per Veroli.22:04

74' SOSTITUZIONE CATANZARO. Katseris prende il posto di Situm.22:04

71' Accelerazione di Johnsen sulla destra, girata di Pohjanpalo murata da Situm.22:02

68' SOSTITUZIONE CATANZARO. Staffetta in attacco tra Stoppa e Ambrosino.21:57

67' SOSTITUZIONE CATANZARO. Sounas lascia il campo a favore di Brignola.21:58

65' SOSTITUZIONE VENEZIA. Esce anche Ellertsson, spazio a Bjarkason.21:56

65' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli passa al 3-5-2: Zampano per Pierini.21:56

63' Lancio per Iemmello che prende il tempo a Modolo, Busio prezioso in copertura.21:53

60' OCCASIONE VENEZIA! Candela si accentra dalla destra, Johnsen prolunga per Busio, sinistro sul primo palo protetto da Fulignati.21:51

58' AMMONITO Altare, fallo tattico su Ghion.21:48

56' Problemi per Sverko, gioco nuovamente interrotto.21:48

55' Scintille tra Iemmello e Modolo, Santoro riporta la calma.21:46

53' Iemmello a terra, gioco fermo per qualche istante.21:44

51' OCCASIONE VENEZIA! Ellertsson smarca Candela in area, miracolo di Fulignati sul destro a colpo sicuro di Pohjanpalo.21:42

50' Vandeputte serve Iemmello che dal limite prova a piazzare il sinistro, la palla sorvola la traversa.21:41

49' Iemmello cerca il taglio di Sounas, Altare protegge l'uscita di Bertinato.21:39

47' Pierini dalla destra, cross tagliato, Pohjanpalo non ci arriva.21:37

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Catanzaro 2-1, nessun cambio durante l'intervallo.21:35

Vanoli deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Vivarini ha bisogno di aumentare la qualità delle giocate offensive.21:22

Frazione equilibrata e combattuta, gli arancioneroverdi sfruttano meglio gli spazi in verticale, Ellertsson si guadagna un rigore (uscita in ritardo sull'uomo di Fulignati) che Pohjanpalo trasforma, Ghion pareggia con una bordata dal limite, Johnsen firma il 2-1 dopo una irresistibile percussione di 30 metri.21:21

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Catanzaro 2-1, Johnsen riporta in vantaggio gli arancioneroverdi allo scadere.21:19

45'+1' GOL! VENEZIA-Catanzaro 2-1! Rete di Johnsen. Pohjanpalo fa scattare Johnsen che se ne va per vie centrali, rientra sul destro e piega le mani di Fulignati.



45' Due minuti di recupero.21:16

45' Busio libera in area Johnsen, Veroli decisivo in anticipo su Pohjanpalo.21:15

44' Vandeputte addomestica per Pompetti, sinistro strozzato sul fondo.21:14

42' Johnsen allarga per Pierini che sbaglia il controllo e l'azione sfuma.21:13

40' GOL! Venezia-CATANZARO 1-1! Rete di Ghion. Vandeputte tocca dietro a Ghion che esplode un destro violento dal limite, Bertinato è battuto.



38' Stoppa a terra, gioco fermo per qualche istante.21:10

36' Traversone di Situm, deviato in angolo da Sverko.21:06

35' Bertinato riesce a chiudere lo specchio a Iemmello, l'azione era però viziata da fuorigioco.21:06

34' Lancio di Tessmann per Johnsen, Fulignati arriva prima.21:04

33' Situm scende sulla fascia, Sverko lo contiene.21:05

31' Punizione di Pompetti, Busio libera di testa.21:02

29' Iemmello triangola in area con Stoppa, Candela si rifugia in angolo.21:00

27' Punizione di Vandeputte, direttamente sul fondo.20:58

25' GOL! VENEZIA-Catanzaro 1-0! Rigore di Pohjanpalo. Rasoterra forte e angolato, Fulignati non può nulla, Pohjanpalo perfetto dagli 11 metri.



23' RIGORE VENEZIA! Sverko lungo linea per Ellertsson che supera in velocità Situm, Fulignati lo travolge in uscita bassa, Santoro indica il dischetto.20:54

22' Johnsen scambia con Pohjanpalo, destro contrato da Situm.20:52

20' Giro palla dei giallorossi, pressing alto degli arancioneroverdi.20:51

18' Candela prova a sfondare centralmente, Situm non lo fa passare.20:48

16' Stoppa si fa spazio al limite, destro fiacco, Bertinato blocca sicuro.20:46

14' Ripartenza di Johnsen, cross troppo profondo di Pierini.20:44

12' Pierini centra basso dalla destra, velo di Ellertsson, piatto debole e centrale di Busio, Fulignati senza problemi.20:43

10' Altare nel corridoio per Johnsen, chiusura decisiva di Situm, primo angolo della gara.20:43

7' Iemmello pesca in area Sounas che non trova spazio per concludere, Tessmann allontana.20:39

5' AMMONITO Situm, in ritardo su Busio.20:35

3' Pohjanpalo prolunga per Johnsen, chiuso da Brighenti.20:33

1' INIZIA Venezia-Catanzaro, palla ai giallorossi.20:31

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Santoro.19:55

Squalificato Scognamillo, gioca Krajnc. Vivarini si affida al tandem Stoppa-Iemmello con Sounas e Vandeputte sulle fasce, Pompetti preferito a Pontisso in mediana.19:45

Vanoli opta per il tridente Pierini-Pohjanpalo-Johnsen, continuità per capitan Modolo in difesa e Sverko sull'out di sinistra.19:52

4-4-2 per il Catanzaro: Fulignati - Situm, Krajnc, Brighenti, Veroli - Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte - Stoppa, Iemmello. A disp.: Sala, Borrelli, Oliveri, Krastev, Miranda, Katseris, Pontisso, Brignola, D'Andrea, Ambrosino, Biasci.20:05

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-3: Bertinato - Candela, Altare, Modolo, Sverko - Busio, Tessmann, Ellertsson - Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. A disp.: Grandi, Purg, Zampano, Dembele, Ullmann, Jajalo, Bjarkason, Andersen, Lella, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.19:38

Big match tra le due squadre divise da soli tre punti: i giallorossi, reduci da due sconfitte di fila (vs Como e Modena), ambiscono ad agganciare gli arancioneroverdi, vogliosi invece di consolidare il secondo posto in scia al Parma.18:59

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Catanzaro, anticipo della tredicesima giornata di Serie B.18:57