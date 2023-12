Da Como - Modena é tutto, appuntamento alla prossima sfida di B!18:16

Modena che ci ha provato, nel finale grandissima parata di Semper su Abiuso, in precedenza proteste per un rosso a Odenthal poi tolto dal VAR per un contatto da ultimo uomo con Strizzolo.18:16

Partita non facile per Camplone, rigore e gol convalidati dal VAR, dopo il triplice fischio anche il rosso a Barba per una mischia a centrocampo.18:15

Vittoria importantissima per il Como che trova il terzo posto in classifica, a due punti dalla promozione diretta. Gara che vede i locali in vantaggio con Verdi su rigore, pareggia Zaro con convalida VAR, decide Gabrielloni nel finale.18:14

90'+8' Cartellino Rosso Federico Barba18:19

90'+8' FINISCE COMO - MODENA! 2-1 il finale, tensione dopo il triplice fischio.18:13

90'+7' GIOVANNINI! Grande stop in area del giovane, il suo tiro finisce peró alto!18:12

90'+6' SUPER PARATA DI SEMPER! Incornata di Abiuso, il portiere si supera e salva il risultato del Como!18:11

90'+5' Modena tutto in avanti, ci prova Bozhanaj ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato.18:10

90'+3' OCCASIONE MODENA! Succede di tutto nell'area del Como, alla fine Odenthal riesce a spazzare!18:07

90'+2' Modena ora tutto in avanti, i canarini guadagnano l'angolo.18:06

90'+1' Sostituzione COMO: esce Lucas da Cunha, entra Tommaso Cassandro.18:13

90'+1' Sette i minuti di recupero.18:05

90'+1' Sostituzione COMO: esce Patrick Cutrone, entra Tommaso Arrigoni.18:04

90' Sostituzione MODENA: esce Edoardo Duca, entra Fabio Abiuso.18:04

89' Sostituzione MODENA: esce Jacopo Manconi, entra Romeo Giacomo Giovannini.18:03

88' AMMONITO Luca Strizzolo. Giallo per proteste alla punta. 18:03

87' GOL! COMO - Modena 2-1! Rete di Alessandro Gabrielloni. La punta, in mischia, insacca di prepotenza dopo la parata di Gagno sul colpo di testa di Curto. Secondo gol in campionato per la punta, determinante nei finali.



85' Nervi tesi ora in campo, Cutrone arriva in anticipo ma travolge Duca, fallo in attacco per la punta.18:00

83' AMMONITO Alessandro Pio Riccio. Barba anticipa l'esterno che lo stende, giallo per lui. 17:58

81' CAMPLONE CAMBIA LA SUA DECISIONE! Dopo aver rivisto le immagini, l'arbitro dice che non é fallo, rimane in campo il difensore.17:57

80' Camplone va al monitor, da valutare se l'intervento di Odenthal sia fallo o meno.17:55

79' Altro check del VAR, gioco momentaneamente fermo.17:54

78' Camplone estrae il rosso per un fallo da ultimo uomo di Odenthal su Strizzolo, grandi proteste del Como.17:56

77' Conclusione al volo di Palumbo, respinge la difesa del Como: alla fine Curto riesce a spazzare.17:51

76' Sala non si fida e mette ancora in angolo un cross di Ponsi: buon momento del Modena.17:50

75' Angolo ora per il Modena: Palumbo al centro, colpo di testa in tuffo di Pergreffi, palla a lato.17:50

74' Angolo per il Como: fallo in attacco di Barba su Palumbo, scintille in campo.17:48

72' Sembrano funzionare i cambi di Fabregas, Como che sta spingendo alla ricerca del nuovo vantaggio.17:46

71' Sostituzione MODENA: esce Matteo Cotali, entra Alessandro Pio Riccio.17:44

70' Sostituzione MODENA: esce Diego Falcinelli, entra Luca Strizzolo.17:44

70' AMMONITO Kleis Bozhanaj. Fallo su Da Cuhna, Camplone molto severo in questa occasione. 17:44

69' Cross morbido di Da Cuhna, Cutrone non riesce nel colpo di testa, anticipato da Zaro.17:43

67' Da Cuhna prova ad Impegnare Gagno, la sua conclusione é peró scarico.17:41

66' Che rischio per Duca, il centrocampista giá ammonito calcia lontano il pallone. Lo grazia Camplone.17:40

65' Sostituzione COMO: esce Simone Verdi, entra Alessandro Gabrielloni.17:39

64' Fabregas vede i suoi in difficoltà, pronti i primi cambi per il catalano.17:38

62' Como che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del gol, Modena che continua ad attaccare.17:37

60' MANCONI! Bella combinazione con Falcinielli, il suo tiro a giro é peró respinto.17:35

59' Gara riaperta, Modena che corona un ottimo inizio di secondo tempo.17:35

57' Check del VAR, Camplone dice di aspettare, poi convalida!17:34

57' ANNULLATO IL GOL A ZARO! Il difensore insacca in mischia, Camplone indica il fuorigioco.17:31

56' GOL! Como - MODENA 1-1! Rete di Giovanni Zaro. Cross di Cotali, deviazione che favorisce il difensore, abile nel insaccare a due passi dalla porta. Rete annullata per fuorigioco da Camplone, poi convalidata dal VAR.



56' OCCASIONE MODENA! Conclusione dalla distanza di Bozhanaj, Semper ancora attento.17:30

55' Cutrone si scontra con Zaro, gomitata involontaria che stende il difensore. Il giocatore del Modena tarda ma si rialza, dicendo che puó continuare il match.17:29

54' Ci prova anche Manconi, conclusione dalla distanza che termina lontano dalla porta di Semper.17:28

53' Verdi prova una conclusione a giro, punizione che termina altissima sopra il sette.17:27

52' Sostituzione MODENA: esce Luca Tremolada, entra Kleis Bozhanaj.17:26

51' AMMONITO Edoardo Duca. Fallo del centrocampista che stende Versi, lanciato palla al piede verso la porta. 17:25

50' TREMOLADA! Sinistro potente da posizione defilata, Semper alza sopra la traversa!17:24

49' Mancino potente di Tremolada, chiude la retroguardia lariana: secondo tempo decisamente piú emozionante.17:23

48' Ci prova Da Cunha dalla distanza, palla alta sopra la traversa.17:22

47' Nessun cambio nell'intervallo, una sola sostituzione nel primo tempo, Kerrigan uscito per infortunio nel Como.17:21

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!17:20

Partita fino al gol decisamente bloccata, con le due squadre piú intenzionate a non subire che a proporre. Modena mai pericoloso, se non con un tiro dalla distanza di Manconi.17:05

Il Como va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie al rigore realizzato da Verdi nel finale di tempo, penalty guadagnato dallo stesso fantasista dopo una ottima serpentina palla al piede e il fallo in uscita di Gagno.17:05

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI COMO - MODENA! 1-0, decide il gol su rigore di Verdi.17:04

45'+1' Due i minuti di recupero.17:02

45' VERDI! Punizione tagliata del fantasista, sfera indirizzata al sette con Gagno che blocca in presa.17:01

43' Si rompe l'equilibrio di una partita fino a questo momento decisamente bloccata, Como in vantaggio, Modena che dovrà cambiare il piano partita.16:59

42' GOL! COMO - Modena 1-0! Rete su Rigore di Simone Verdi. Il fantasista mette la palla sotto il sette, Gagno intuisce ma non arriva sulla sfera.



41' CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Verdi se ne va palla al piede, salta in velocità Zarco e Pergreffi, Gagno in uscita lo tocca. Camplone ci pensa un paio di secondi e poi indica gli undici metri!16:57

40' Pressing del Como non coordinato, facile per Gagno saltare la prima linea con una semplice apertura per Cotali.16:56

38' Tremolada dalla sinistra lascia partire un cross che si perde sul fondo, errore non da lui vista la sua tecnica.16:55

36' Scintille in campo, Bellemo chiede con forza la ammonizione per Cotali dopo un fallo su Da Cuhna.16:52

35' Tremolada ha lo spazio per il tiro ma cerca il filtrante per Manconi, spazza la difesa locale.16:52

34' Gran chiusura di Odenthal su Falcinelli, lanciato in profonditá da Tremolada.16:51

33' Primo cambio obbligato per Fabregas, non cambia lo schema, cambia la posizione di Cunha.16:48

32' AMMONITO Lucas da Cunha. Intervento in ritardo su Duca, primo giallo del match. 16:48

32' Sostituzione COMO: esce Liam Kerrigan, entra Moutir Chajia.16:47

30' Si stende a terra Kerrigan, si tocca la coscia l'irlandese.16:45

29' PALUMBO! Sinistro potente dalla distanza, palla alta sopra la traversa.16:44

28' Camplone ferma il gioco per un check per un tocco di mano in area, l'arbitro indica che si puó continuare.16:43

27' Cross di Cotali, si coordina Manconi: lo anticipa Sala.16:43

26' Partita ora decisamente bloccata, due squadre che non stanno concedendo spazi e che non prendono rischi.16:41

24' FALCINELLI! Girata in area della punta, facile la presa per Semper.16:41

23' Fallo in attacco di Manconi, si riprende dalla punizione per il Como.16:39

22' Tanto movimento per i quattro (contando Tremolada) di centrocampo del Modena. Nessuna posizione fissa, tanti scambi soprattutto tra Magnino e Palumbo in regia.16:39

20' Manconi entra in area ma perde il pallone al momento del tiro, occasione non sfruttata dall'ex Albinoleffe.16:36

19' Cross di Tremolada che quasi si trasforma in tiro: palla di poco sopra la traversa, con Semper in controllo.16:35

18' Gara fisica, dura, ma fino a questo momento corretta.16:35

17' Sta crescendo il Modena, dopo un inizio di partita a favore del Como.16:33

15' Ci prova Duca dalla distanza, chiude Bellemo.16:31

14' Che rischio per Palumbo, l'ex Ternana perde il pallone a centrocampo ma Verdi non riesce ad approfittarne.16:31

13' Como abbastanza nervoso, proteste con Camplone per un tocco di mano non fischiato a Falcinelli.16:30

12' Pergreffi si allaccia con Kerrigan, cade l'irlandese: per Camplone si puó giocare, proteste dei locali.16:29

11' Falcinelli punta Curto ma perde il pallone, spazza la difesa dei lariani.16:27

10' Cutrone mette a terra un difficile pallone in area, attento Duca in diagonale: fallo in attacco dell'ex Milan.16:26

8' Cotali chiude bene su Kerrigan, Como che spinge ora con forza.16:24

7' Attento Gagno in presa alta sul cross di Cunha.16:24

5' Cutrone rimane a terra, Modena che continua a giocare: fischi da tutto il Sinigaglia in una sfida molto sentita dalle due tifoserie.16:21

4' Modena con un pressing alto, Como che sta faticando a giocare palla a terra come chiesto da Fabregas.16:19

3' MANCONI! conclusione secca dal limite, attento Semper in presa bassa.16:19

2' Lancio per Falcinelli, attento Semper in uscita.16:18

1' INIZIA COMO - MODENA! Primo pallone per gli ospiti.16:16

Arbitro del match Camplone di Pescara, assistenti: Mondin e Garzelli.16:00

Bianco con Falcinelli davanti, alle sue spalle Tremolada e Manconi, con Palumbo a centrocampo. Zaro e Pergreffi al centro della difesa.15:57

Fabregas si affida a Cutrone come prima punta, solo panchina per Cerri. Alle sue spalle Da Cunha, Verdi e Kerrigan, difesa a quattro con Corto e Sala esterni.15:55

Formazione MODENA: (4-3-2-1), Gagno - Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali - Magnino, Palumbo, Duca - Tremolada, Manconi - Falcinelli. A disposizione: Vandelli, Guiebre, Riccio, Oukhadda, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Bozhanaj, Mondele, Bonfanti, Strizzolo, Abiuso.15:53

Sono ufficiali le formazioni del match: COMO (4-2-3-1), Semper - Curto, Odenthal, Barba, Sala - Bellemo, Abildgaard - Da Cunha, Verdi, Kerrigan - Cutrone. A disposizione: Vigorito, Solini, Vignali, Cassandro, Barba, Blanco, Bellemo, Chajia, Arrigoni, Rispoli, Gabrielloni, Cerri, Chinetti.15:52

Il Modena è l'avversario contro cui il Como ha subito il maggior numero di sconfitte in Serie B, totalizzando 17 incontri persi (in parità con il Cagliari). Considerando i 40 confronti totali, si aggiungono 11 pareggi e 10 vittorie a favore dei lariani.15:49

Como quinto in classifica a quota 28 punti, due punti in meno per il Modena che, con un successo, potrebbe effettuare il sorpasso.15:49

Allo Stadio Sinigaglia, il Como di Fabregas ospita il Modena in un vero e prorprio scontro play off in questa sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie B.15:47