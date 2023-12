Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:18

Il Parma stacca il Venezia e si riporta al primo posto in solitaria a quota 34 punti, la vittoria del Como riduce però le distanze dal terzo posto, ora a 3 lunghezze. Il Palermo rimane ottavo con 25 punti.18:18

GOL! PARMA - Palermo 3-3! Rete di Charpentier. Arriva il pareggio proprio sul gong della gara. Bernabè scodella in area dalla trequarti, Charpentier di testa anticipa tutti e la mette all'angolo alla destra di Pigliacelli. Guarda la scheda del giocatore Gabriel Charpentier 18:09

Cartellino giallo anche per Benedyczak.18:03

Cartellino giallo per Mateju per un accenno di rissa.18:02

GOL! Parma - PALERMO 1-3! Rete di Segre. Ristabilisce le distanze Segre con un azione in contropiede. Botteri imbuca per Segre che solo davanti a Chichizola lo beffa con un tiro a fil di palo. Guarda la scheda del giocatore Jacopo Segre 18:22

Cartellino giallo per il Palermo, Ammonito Valente.17:57

MIHAILA! Servito da Camara, entra in area dalla sinistra e prova a piazzarla da posizione defilata. Palla alla sinistra di Pigliacelli.17:53

Sostituzione nel Palermo, entra Aurelio per Hansen.17:49

74'

Camara semina il panico sulla corsia di sinistra e mette un pallone teso in area, la difesa del Palermo si salva come può e spazza in angolo.17:47