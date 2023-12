Grazie per avere seguito con noi la diretta di Reggiana-Brescia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:18

Nel prossimo turno di Serie B per la Reggiana impegno in casa con la Sampdoria, il Brescia affronterà in casa il Como.18:18

Termina in parità il match tra Reggiana e Brescia (1-1). Poche emozioni nel primo tempo, succede tutto nelle ripresa. Padroni di casa in vantaggio con Girma al 76', poi l'autore del gol viene espulso per somma di ammonizioni. In extremis Moncini dal dischetto firma la rete pareggio.18:17

90'+10' Fine partita! REGGIANA-BRESCIA 1-1 (76' Girma, 92' rig. Moncini).18:14

90'+7' Ammonito BERTAGNOLI per gioco scorretto su Djamanca.18:11

90'+6' Il Brescia chiude la gara in attacco, tiro di Bianchi respinto.18:09

90'+3' Otto minuti di recupero, si giocherà fino al 98'.18:06

90'+2' GOL! Reggiana-BRESCIA 1-1! Rete di Moncini. Calcio di rigore trasformato da Moncini, Bardi intuisce l'angolo ma non arriva sul pallone.



89' RIGORE PER IL BRESCIA! Antiste in area interviene in scivolata su Bianchi, l'arbitro indica il dischetto.18:02

87' Ammonito VAN DE LOOI per comportamento non regolamentare.18:00

84' Espulso GIRMA per somma di ammonizioni. Secondo cartellino giallo per gioco scorretto su Cistana.17:58

82' Sostituzione BRESCIA: entra Ferro esce Adorni.17:55

80' Ammonito DJAMANCA per gioco scorretto su Dickmann.17:54

78' Ammonito DICKMANN per comportamento non regolamentare.17:52

78' Ammonito GIRMA per comportamento non regolamentare.17:51

76' GOL! REGGIANA-Brescia 1-0! Rete di Girma. Guizzo di Djamanca sulla corsia di destra, cross al centro, carambola tra Dickmann e Girma, il pallone rotola in rete.



74' Sostituzione REGGIANA: entra Gondo esce Fiamozzi.17:47

73' Sostituzione BRESCIA: entra Bianchi esce Bjarnason.17:47

73' Sostituzione BRESCIA: entra Moncini esce Borrelli.17:46

72' OCCASIONE REGGIANA! Punizione da posizione defilata battuta da Portanova, Lezzerini in tuffo fa buona guardia.17:45

70' Ammonito ADORNI per gioco scorretto su Djamanca.17:48

67' Sostituzione BRESCIA: entra Bertagnoli esce Galazzi.17:41

67' Sostituzione BRESCIA: entra Olzer esce Jallow.17:40

66' Dopo i tre cambi della Reggiana, in arrivo le prime sostituzioni anche per il Brescia.17:40

63' Sostituzione REGGIANA: entra Djamanca esce Romagna.17:48

63' Sostituzione REGGIANA: entra Da Riva esce Nardi.17:36

62' Sostituzione REGGIANA: entra Szyminski esce Marcandalli.17:36

62' Cross di Dickmann, colpo di testa impreciso di Adorni.17:35

60' Gioco di nuovo fermo, problemi per Nardi, chiesto il cambio.17:33

58' Azione prolungata della Reggiana: traversone di Fiamozzi, troppo alto per Portanova.17:32

55' Ammonito ROMAGNA per gioco scorretto su Borrelli.17:28

53' Problema muscolare per Marcandalli, staff medico in campo.17:26

50' Cross rasoterra di Fiamozzi, spazza Bisoli in fallo laterale.17:24

47' PALO REGGIANA! Cross di Bianco, tocca Portanova, Girma in area conclude con il mancino: pallone sul palo!17:21

46' Inizio secondo tempo di REGGIANA-BRESCIA. Si riparte dal risultato di 0-0.17:18

46' Sostituzione REGGIANA: entra Girma esce Melegoni.17:18

Possesso palla favorevole alla Reggiana nel primo tempo: 59,7%.17:06

Nessun gol tra Reggiana e Brescia nel corso del primo tempo, poche le emozioni, gara equilibrata. Galazzi impegna Bardi con un tiro da fuori area. 17:06

45'+3' Fine primo tempo: REGGIANA-BRESCIA 0-0. Si va al riposo senza reti.17:04

45' L'arbitro Rutella concede due minuti di recupero.17:01

43' Bianco avvia l'azione e arriva a centro area dopo una combinazione con Melegoni, chiusura di Bisoli.17:00

41' Sponda di Borrelli, Dickmann non trova spazio sulla fascia destra.16:57

38' Possesso prolungato della Reggiana, il Brescia attende nella propria metà campo.16:54

35' Ammonito NARDI per gioco scorretto su Borrelli.16:51

33' Tentativo di Jallow dal limite dell'area, tiro decisamente fuori misura.16:49

30' Bianco e Borrelli a terra dopo un contrasto, sanitari in campo per le cure del caso.16:47

27' Melegoni riceve da Bianco e in area ci prova di destro, Cistana si oppone in scivolata.16:43

25' Moduli speculari per Reggiana e Brescia, difesa a tre e due trequartisti dietro una punta.16:41

22' Fiamozzi non aggancia la sfera in scivolata, sfuma l'azione della Reggiana.16:38

19' Punizione battuta da Galazzi, pallone alto oltre la traversa.16:36

16' Bianco da fuori area calcia due volte di fila verso la porta, entrambi i tiri murati da Cistana.16:34

14' Dickmann dolorante dopo un contrasto fortuito con Melegoni, gioco fermo.16:29

11' Cross dalla sinistra di Jallow, segnalato un fallo in attacco di Borrelli.16:27

8' Conclusione centrale da fuori area di Galazzi, Bardi respinge con i pugni.16:24

7' Fase di studio della gara, ritmo in campo non elevato.16:24

4' Brescia in avanti, due corner consecutivi per la formazione ospite.16:20

1' Inizio primo tempo di REGGIANA-BRESCIA. Dirige la partita l'arbitro Rutella.16:16

Reggiana imbattuta nelle ultime sei gare casalinghe di Serie B.15:53

Le scelte di Maran: Borrelli guida l'attacco, Galazzi e Bjarnason alle sue spalle. Bisoli e Van de Loi in mediana, Dickmann e Jallow sulle corsie esterne.15:52

Le scelte di Nesta: Antiste al centro dell'attacco, Portanova e Melegoni a supporto. Bianco e Nardi a metà campo. Squalificato Pieragnolo.15:52

Panchina BRESCIA: Andrenacci, Huard, Papetti, Paghera, Fogliata, Bertagnoli, Besaggio, Olzer, Bianchi, Moncini, Ferro.15:51

Panchina REGGIANA: Sposito, Satalino, Rozzio, Da Riva, Szyminski, Djamanca, Girma, Lanini, Gondo, Pettinari.15:51

Formazione BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini - Adorni, Cistana, Mangraviti - Dickmann, Bisoli, Van de Loi, Jallow - Galazzi, Bjarnason - Borrelli.15:49

Formazione REGGIANA (3-4-2-1): Bardi - Sampirisi, Romagna, Marcandalli - Fiamozzi, Nardi, Bianco, Libutti - Melegoni, Portanova - Antiste.16:12

Manca poco all'inizio di Reggiana-Brescia. Squadre divise da due punti in classifica.15:46

Benvenuti alla diretta della partita della 16^ giornata di Serie B, si affrontano Reggiana e Brescia.15:45