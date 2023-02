Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:04

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Palermo, gara valida per la 24^ giornata del Campionato di Serie B.20:04

Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, è tempo di Genoa-Palermo! L'ultimo incrocio con i rosanero ospiti in Liguria risale al 18 dicembre 2016, serata in cui la formazione di Corini si impose sui rossoblù per 4-3. Più di sei anno dopo, il Grifone torna ad ospitare un Palermo che occupa momentaneamente il 6^ posto in classifica, con un totale di 34 punti, e che proviene da ben tre successi consecutivi; la situazione dei padroni di casa delinea altresì uno stato di forma smagliante per la squadra di Alberto Gilardino, che vanta una solida 2^ posizione con un bottino di 40 punti.20:11

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.20:12

A coadiuvare il fischietto tiburtino vi saranno gli assistenti di linea Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Vigile di Cosenza; IV Uomo ufficiale: Sig. Monaldi di Macerata; postazione VAR presidiata dal Sig. Abbattista di Molfetta, ausiliato dall'A.VAR Paterna di Teramo.20:15

FORMAZIONI UFFICIALI: GENOA (3-4-2-1). Scendono in campo: Martinez; Hefti-Dragusin-Bani; Sabelli-Badelj-Frendrup-Sturaro; Aramu-Gudmundsson; Coda. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Czyborra, Calvani, Boci, Matturro, Lipani, Strootman, Jagiello, Salcedo, Puscas, Yalcin, Dragus, Semper.20:19

FORMAZIONI UFFICIALI: PALERMO (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Pigliacelli; Mateju-Nedelcearu-Marconi; Valente-Saric-Damiani-Verre-Sala; Brunori-Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Orihuela, Lancini, Buttaro, Graves, Aurelio, Segre, Broh, Gomes, Tutino, Soleri, Grotta, Massolo.20:21

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:22

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.20:22

1' PARTITI! Al via Genoa-Palermo.20:32

1' Il primo pallone del match è amministrato dai Rosanero.20:33

2' Subito un fischio di Marinelli: Badelj piomba irregolarmente su Di Mariano.20:34

3' Sturaro si accorge del contromovimento di Coda e prova a raggiungerlo con un lancio profondo, interviene Pigliacelli che con sicurezza agguanta la sfera.20:35

5' Genoa che coinvolge tutti i suoi uomini con un possesso palla lento, in attesa dello spazio giusto.20:36

7' Retropassaggio rischioso di Sabelli verso Martinez, con il portiere costretto a concedere il primo corner della gara.20:39

7' Di Mariano si incarica della battuta dalla bandierina, pesca Brunori ma Frendrup devia in anticipo. Sarà ancora corner.20:40

8' Giro dalla bandierina con Di Mariano che si conclude con una traiettoria imprecisa. Rimessa dal fondo.20:41

9' Sturaro guadagna un calcio di punizione interessante dal limite dell'area. Aramu alla battuta.20:42

10' Traversone del numero 10 rossoblù che risulta eccessivamente corto. Si riparte dai piedi di Pigliacelli.20:42

11' Damiani prova l'imbucata verso Di Mariano, ma Badelj ripiega e recupera la sfera.20:43

12' Primo giro dalla bandierina anche per i padroni di casa. Aramu alla battuta.20:44

14' Valente soffia la palla dai piedi di Sturaro, ma aumenta eccessivamente il volume del corpo con una sbracciata. Punizione assegnata dal direttore Marinelli.20:46

15' Verre legge il movimento tra le linee di Brunori, che taglia l'area avversaria e riceve il pallone: stop impreciso del numero 9 e Sturaro che recupera il pallone.20:48

16' Sabelli suona la carica con una rapida percussione sull'out di sinistra, poi alza lo sguardo e mette dentro per Coda. Numero 9 genoano che non arriva d'un soffio all'impatto con il pallone.20:49

18' OCCASIONE GENOA! Gran giocata di Gudmundsson, che con un dribbling fulmineo lascia Mateju sul posto e scarica dentro per Coda. Nedelcearu tiene i suoi a galla con un prodigioso intervento sulla linea.20:51

20' ANCORA ARAMU! Altro cross velenoso del numero 10 in area palermitana, sul quale Coda arriva ma in maniera imprecisa. Deviazione in rimessa laterale e brivido per la formazione di Mister Corini.20:53

22' Aramu riceve il filtrante da Frendrup, orienta il corpo verso lo specchio e scaglia il destro dal limite. Palla che termina alta sopra la traversa.20:55

23' Aquile che ora manovrano lentamente la sfera per sedare il forsing casalingo. Scambi ripetuti tra Dragusin e Bani.20:56

25' Efficace iniziativa personale di Coda: il numero 9 rientra sul mancino, lasciando sul posto Marconi, poi sventaglia di destro verso Gudmundsson, che a tu-per-tu con Mateju perde il controllo della palla.20:57

25' GOL! GOL GUDMUNDSSON! GENOA-Palermo: 1-0. Si sblocca il match al minuto 25'! Gudmundsson raccoglie il rimpallo creato da Mateju, abbassa il baricentro proteggendo la sfera e si proietta verso l'area avversaria, poi resiste all'urto sul fallo di Marconi e fa partire il destro verso lo specchio protetto da Pigliacelli. Palla che colpisce il palo e termina in buca d'angolo, beffando il numero 22 del Palermo. Vantaggio casalingo alla metà della prima frazione.



26' L'arbitro Marinelli non viene richiamato dal Sig. Abbattista per un controllo VAR: prosegue il gioco senza interruzioni.21:09

27' TACCO DI CODA! Colpo estroso del centravanti grifone, che con un delicato colpo di tacco fa sponda per Sturaro, poi Damiani ripiega lucidamente e sventa la minaccia del raddoppio.21:02

30' Dal momento del vantaggio, il possesso è amministrato dal Genoa. Altro corner per il Grifo.21:02

31' AMMONITO Stefano Sabelli: il numero 2 arresta fallosamente il contropiede di Di Mariano.21:03

32' Nicola Valente viene costretto a spendere il fallo tattico sul dribbling rapido di un ispirato Gudmundsson. Scelta provvidenziale del rosanero che blocca il contropiede avversario senza rimediare la sanzione.21:05

34' Marconi nasconde il pallone con il corpo e guadagna una preziosa palla inattiva sul pressing falloso di Coda.21:07

35' CHE OCCASIONE PER IL PALERMO! Serie infinita di rimpalli in area ligure, con Brunori che cade a terra ma tenta comunque la conclusione in porta. Dragusin respinge ma il direttore di gara viene travolto dalle proteste siciliane per un tocco di mano.21:08

36' L'arbitro Marinelli non viene richiamato per un controllo VAR, si prosegue quindi senza interruzioni.21:10

38' Ora la reazione del Palermo assume una fisionomia sempre più chiara: cross invitante di Brunori verso il proprio compagno di reparto Di Mariano, poi la palla viene allontanata in out da Bani.21:11

40' Il Genoa torna in possesso della sfera e sceglie il palleggio lento per scongiurare gli attacchi palermitani.21:12

41' AMMONITO Silvan Hefti: fallo tattico del terzino ai danni di Di Mariano, che era diffidato e salterà la gara di Modena.21:14

42' Punizione dai 25 metri a favore delle Aquile: batte Verre.21:15

43' Palla inattiva che si conclude con un nulla di fatto. Rimessa dal fondo con Martinez.21:15

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile extra-time.21:16

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dal Sig. Marinelli di Tivoli.21:18

45'+1' Di Mariano tenta di eludere la marcatura di Hefti, ma il numero 36 appoggia in sicurezza in laterale.21:19

45'+2' FISCHIO DI MARINELLI! Termina il primo tempo.21:19

Si chiude dopo 120'' di extra-time la prima frazione di gioco, che vede un momentaneo vantaggio casalingo. Match che si apre con dei ritmi decisi ed incessanti, almeno fino al 10', minuto dal quale le squadre optano per un atteggiamento di studio, tramite un palleggio lento e scrupoloso. A suonare la carica ci pensa Aramu, che al 20' si rende protagonista di due cross velenosi, prontamente ammortizzati dalla testa di Nedelcearu. E' necessario attendere il minuto 25' per assistere alla svolta della gara: Gudmundsson sceglie la soluzione personale, e dopo aver neutralizzato il filtrante di Marconi si affaccia in area palermitana, resiste all'urto di Mateju e con l'ausilio del secondo palo sigla la rete che sancisce il momentaneo vantaggio. Dal momento della rete dell'1-0, la reazione delle Aquile è sempre più marcata, con Brunori che in due occasioni ravvicinate sfiora la firma del pareggio. Primo tempo che termina con il Grifo avanti di un gol, decide la rete di Gudmundsson.21:25

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:26

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo.21:35

46' Sostituzione all'intervallo Palermo: fuori Samuele Damiani, dentro Claudio Amarildo Gomes.21:36

47' GOL ANNULLATO GENOA! Gudmundsson ancora una volta si era mostrato attento in area avversaria, cogliendo il filtrante di Sturaro. A tu-per-tu con Pigliacelli sigla la rete del 2-0, ma la bandierina è alta: outside.21:37

48' CHECK OVER: confermata dalla sala VAR la decisione dell'assistente Di Vuolo. Gudmundsson era oltre la linea di gioco.21:39

50' Sabelli chiamato al duello da Mateju, nel quale prevale il rossoblù. Punizione a favore del Genoa.21:40

52' Possesso che torna ora tra i piedi dei giocatori rosanero. Saric ad amministrare il palleggio palermitano.21:42

53' Preciso suggerimento di Aramu verso Coda: il numero 10 imbuca il proprio centravanti con un morbido tocco d'esterno destro, ma Gomes è attento e non lascia spazio.21:44

54' Gioco fermato da Marinelli: problemi sugli spalti per uno spettatore.21:46

56' Riprende il ritmo del gioco con Frendrup. Manovra bassa del Genoa.21:46

57' CONCLUSIONE DI SALA! Traversone invitante di Valente dall'out di destra, che di prima intenzione pesca Sala in area di rigore. Il numero 3 stoppa la palla e calcia in porta, trovando la pronta risposta di Martinez.21:48

60' Iniziativa personale di Valente che prima dribbla Bani, poi salta Dragusin e cerca il tiro a giro dalla lunga distanza: palla che termina larga di molto.21:51

61' Primo giro dalla bandierina della ripresa a favore del Genoa: Gudmundsson disegna una traiettoria precisa verso Bani, che con un terzo tempo impatta la sfera affidandola ai guantoni di Pigliacelli.21:52

63' Triangolazione di scambi tra Sturaro e Aramu, che non trovano però soluzioni offensive. Si torna da Hefti.21:53

64' Proteste veementi dei giocatori rosanero! Verre si libera in area di rigore genoana con uno slalom, poi a contatto con Dragusin cade a terra. Per Marinelli non ci sono gli estremi per l'assegnazione del penalty.21:54

65' Sostituzione Palermo: esce dal campo Francesco Di Mariano, subentra Gennaro Tutino.21:55

66' Sostituzione Palermo: fuori Dario Šarić Jérémie, dentro Delphin Broh Tonye.21:56

66' Tempo di forze fresche per Eugenio Corini. Entrano in campo Broh e Tutino.21:56

68' Sabelli vince il duello con Mateju e guadagna un giro dalla bandierina. Batte Aramu.21:57