Grazie per aver seguito la diretta di Bari-Lecco 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24. 18:14

Nel prossimo turno, il Bari sarà nuovamente di scena al San Nicola per la sfida contro la FeralpiSalò, in programma sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 14:00. Il Lecco ritroverà invece le mura amiche del Rigamonti, ospitando il Cosenza per un match che comincerà alle ore 14:00 di sabato 17 febbraio. 18:14

Festa grande per i biancorossi, che portano quasi in trionfo il loro nuovo allenatore prima di andare sotto la curva. Il Bari sale a quota 30 punti, agganciando al 10° posto sia Pisa che Reggiana e facendo un bel balzo in avanti rispetto alle zone calde della classifica. Il Lecco incassa invece la quinta sconfitta di fila: la panchina di Bonazzoli traballa sempre più. 18:12

90'+6' FINISCE QUI. Bari-Lecco 3-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Cosso. Prima vittoria targata Iachini per i Galletti, che tornano al successo dopo quasi un mese e chiudono una striscia di due sconfitte consecutive. 18:10

90'+4' Lulic troppo altruista. Nasti recupera palla sulla trequarti avversaria e allarga per il compagno. Lulic potrebbe calciare verso la porta di Melgrati, ma invece cerca un assist in mezzo all'area, agevolando così la chiusura della difesa lecchese. 18:08

90'+3' AMMONITO SERSANTI. Il numero otto ospite entra duro su Ricci, dopo che quest'ultimo ha recuperato palla al limite della sua area. 18:06

90'+3' Break di Inglese, palla allargata sulla sinistra per Caporale, il quale va al cross in mezzo. Matino chiude bene di testa, concedendo soltanto calcio d'angolo al Lecco. 18:05

90' Saranno ben sei i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Bari e Lecco. Dorval clamoroso per quante energie ha ancora in corpo: qui ennesima cavalcata sulla destra, ma poi è lui l'ultimo a toccare, mandando così palla oltre la linea di fondo. 18:04

89' Paratona di Brenno, ma è tutto fermo. L'estremo difensore del Bari si supera, deviando sul palo il colpo di testa di Inglese, ma c'è posizione di offside in partenza dell'ex bomber del Parma. Altra grande parata comunque per il brasiliano. 18:02

88' Kallon scappa via sull'out di sinistra, per poi mettere in mezzo un cross rasoterra molto interessante. Stavolta Melgrati è bravo e coraggioso nell'uscita bassa, riuscendo a deviare la palla quel tanto che basta per mettere fuori causa un Lulic prontissimo a deviare in rete. 18:01

87' Il Lecco tenta un disperato forcing finale per recuperare le due reti di svantaggio, ma i padroni di casa sono ottimamente disposti in campo e non disdegnano anche pericolose ripartenze. 18:00

84' A terra Sibilli, per un brutto colpo subito alla caviglia sinistra. Il numero 20 ha subito richiesto l'intervento dello staff medico dopo un contatto con un avversario ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Il Bari ha però già esaurito le cinque sostituzioni a sua disposizione. 17:58

83' AMMONITO RICCI. Intervento scomposto e in ritardo su un avversario, terzo cartellino giallo del direttore di gara a un giocatore del Bari. 17:56

81' GOL! Bari-LECCO 3-1! Rete di Andrija Novakovich. Sugli sviluppi di una punizione dalla destra, Inglese parte in offside ma non interviene sul pallone. La sfera resta al limite e, su contro-cross, il bomber numero 90 anticipa di testa Brenno, firmando così il classico gol della bandiera.



80' 10 minuti più recupero al termine di questo Bari-Lecco. Potrebbe arrivare la prima vittoria stagionale contro una neopromossa per i Galletti.17:54

79' ESCE PURE MENEZ. Sostituito il francese, come sempre punto di riferimento per i Galletti. Mister Iachini fa subentrare Yayah Kallon. 17:51

78' CAMBIO BARI. Fuori Maita, nell'ultimo spezzone di gara ci sarà così spazio per Karlo Lulic. 17:50

75' CI PROVA INGLESE. Il numero 45 stoppa bene un pallone vagante nell'area del Bari e, in un fazzoletto, si gira per calciare col destro. Palla alta ma non di molto sopra la traversa della porta difesa da Brenno. Pezzo di bravura dell'ex Parma. 17:48

74' Bari che ora lascia il pallino del gioco al Lecco, ma senza correre molti rischi. Qui ci prova Inglese col destro a giro dal limite, ma Brenno risulta sicuro nella presa a terra e fa poi ripartire la manovra dei padroni di casa. 17:47

71' Tre gol per un Bari che, prima di questa gara, aveva il secondo peggior attacco dell'intera Serie BKT 2023-24 con soli 23 gol realizzati in altrettante giornate già disputate. Ovviamente è presto per teorizzare i presunti benefici della cura Iachini, ma intanto il nuovo tecnico si presenta così al pubblico di fede biancorossa. 17:44

69' GOL! BARI-Lecco 3-0! Rete di Giuseppe Sibilli. Non è la specialità della casa, eppure il numero 20 trafigge Melgrati con un colpo di testa all'altezza del dischetto, dopo grande cross dalla destra di Dorval. Qui evidenti le colpe dell'estremo difensore ospite.



65' BRENNO DA APPLAUSI. Punizione a due in cui Salcedo tocca per Lepore. Il numero 32 piazza un destro a giro che finirebbe all'incrocio, se non fosse per il volo del portiere del Bari. Palla in angolo, poi scontro dell'ex Gremio con Inglese e intervento dello staff sanitario barese. 17:38

64' Passaggio imperfetto di Menez, Brenno raccoglie il pallone con le mani nella sua area e il direttore di gara fischia punizione a due in favore del Lecco. Proteste vibranti del Bari, perché Menez aveva svirgolato il cambio di gioco e non voleva effettuare un retropassaggio. 17:37

63' ESCE ANCHE BENALI. Sostituiti entrambi gli autori dei gol. C'è spazio ora per Raffaele Maiello. 17:36

63' CAMBIO BARI. Puscas esce tra gli applausi dei tifosi biancorossi. Mister Iachini lo sostituisce con Marco Nasti. 17:35

62' Punizione dalla destra di Inglese, Caporale prolunga di testa e la palla attraversa tutta l'area piccola del Bari senza che nessun giocatore ospite riesca nella deviazione decisiva verso la porta difesa da Brenno. 17:35

61' SOSTITUZIONE LECCO. Spazio per Roberto Inglese, uno dei nuovi arrivati nel mercato di gennaio, mentre viene richiamato in panchina Crociata. 17:34

59' 14.978 i tifosi presenti in questo sabato pomeriggio al San Nicola, oltre 8.000 gli abbonati di fede biancorossa e circa 450 i supporter giunti da Lecco per seguire in trasferta la squadra allenata da Emiliano Bonazzoli. 17:33

57' Il Lecco, uscito sconfitto in ciascuna delle ultime quattro giornate prima di oggi, potrebbe perdere cinque partite di fila in Serie B per la prima volta nella sua storia. Serve infatti un'autentica impresa sportiva per rimontare questi due gol di svantaggio qui al San Nicola. 17:30

55' FUORI ANCHE BUSO. Il Lecco cambia due terzi del suo attacco: ora c'è infatti spazio pure per Eddie Salcedo.17:28

55' CAMBIO LECCO. Parigini lascia il posto a Marcin Listkowski, questa la decisione di mister Bonazzoli. 17:28

53' GOL! BARI-Lecco 2-0! Rete di George Puscas. Angolo dalla sinistra per i Galletti, con Maita che prolunga di tacco a centro area e il decisivo intervento in spaccata del bomber numero 47 a battere un incolpevole Melgrati. Esplode di gioia il San Nicola.



52' CAMBIO BARI. Fuori Di Cesare, al suo posto c'è spazio per Emmanuele Matino. 17:24

49' Menez ancora molto attivo sul fronte offensivo barese, come già successo nel primo tempo di questa sfida. Lecco che invece non sembra rientrato nel migliore dei modi sul terreno di gioco del San Nicola. 17:23

47' COMINCIA LA RIPRESA. Bari-Lecco 1-0. Si riparte qui al San Nicola, manovrano i padroni di casa, che non hanno effettuato sostituzioni nell'intervallo. 17:18

46' CAMBIO LECCO. Franco Lepore rileva Guglielmotti, quest'ultimo un bel po' in difficoltà sulla fascia destra. 17:18

Difficile prevedere cambi per mister Iachini, forte del vantaggio e di una buona prestazione tattica della sua squadra. Non è invece utopistico ipotizzare qualche forza fresca in uscita dalla panchina per gli ospiti, non soltanto perché sotto nel punteggio.17:16

Primo tempo con poche emozioni qui al San Nicola. Galletti avanti grazie al siluro di Benali, ma trascinati anche dalle folate della coppia Menez-Sibilli. Tanto possesso palla per il Lecco (54-46%) ma ancora nessun tiro in porta degli ospiti, con Brenno chiamato in causa soltanto per qualche uscita alta. 17:04

45'+2' FINE 1° TEMPO. Bari-Lecco 1-0. Prima metà di gara con pochi squilli, anche se uno di essi è finora decisivo. Gran gol di Benali al 26'. 17:04

45' Ci sarà un minuto di recupero nel primo tempo tra Bari e Lecco. Padroni di casa che cercano di chiudere in avanti questa prima metà di gara.17:02

43' Tanto palleggio da parte del Lecco, che però non ha ancora portato pericoli alla porta difesa da Brenno. Ai punti, per usare una metafora pugilistica, giusto il vantaggio dei padroni di casa. Partita comunque non scintillante e decisa, per ora, da una prodezza individuale. 17:00

41' AMMONITO SIBILLI. L'esterno del Bari si allunga troppo palla in un tentativo di contropiede e poi, nel tentativo di recuperare, entra duro su Crociata. Giusto il cartellino giallo. 16:57

38' Ripartenza veloce del Bari, con la coppia Menez-Sibilli che dialoga bene sull'out di sinistra. Sibilli riceve il passaggio di ritorno dal francese e poi tenta un destro dalla distanza, nonostante posizione defilata. Conclusione interessante, ma nessun pericolo per la porta difesa da Melgrati. 16:55

36' Lecco che fatica ad arrivare nei pressi dell'area biancorossa, poiché è ottimo il lavoro nel fare filtro del centrocampo barese, ma anche perché manca qualità nelle giocate potenzialmente decisive. Qui Parigini fa tutto bene, saltando due avversari, ma poi sbaglia la misura del cross. 16:54

34' Menez a terra per la terza volta in questo primo tempo, poiché nuovamente toccato duro dai giocatori del Lecco. Poi colloquio col direttore di gara, il signor Cosso. Incredulo il francese per il mancato fischio arbitrale. 16:50

32' Menez gioca sulla linea di fondo e tenta di mettere in mezzo un cross rasoterra, ma la difesa del Lecco smorza la traiettoria del pallone e la sfera finisce così lenta tra le braccia di Melgrati sul primo palo. 16:48

30' AMMONITO GUGLIELMOTTI. Entrata in ritardo del numero 44 su Edjouma. Guglielmotti indica il pallone, ma si prende il cartellino giallo. 16:46

29' Benali adesso gioca in surplus. Qui spezza un prolungato possesso palla del Lecco con un'ottima lettura in anticipo. Intanto sugli spalti del San Nicola continua il tifo incessante dei tifosi biancorossi. 16:46

26' GOL! BARI-Lecco 1-0! Rete di Ahmad Benali. Conclusione strepitosa del centrocampista biancorosso. Sugli sviluppi di un corner, la difesa ospite allontana proprio sui piedi del numero otto: coordinazione perfetta, esterno destro di controbalzo stupendo e palla che si insacca alle spalle di Melgrati. Che gol!



24' Menez scappa sulla sinistra, si scontra con Guglielmotti ma resta in piedi e, praticamente dal fondo, apparecchia per il rimorchio di Sibilli. Quest'ultimo apre troppo il piattone destro e vanifica così l'occasione, ma c'era comunque posizione di fuorigioco in partenza dell'ex Milan. 16:41

23' Sugli sviluppi di un corner dalla destra, uscita semplice di Brenno, ma il portiere brasiliano riesce comunque a deviare di pugno e sventare così la minaccia. 16:40

22' Ora è il Bari che trova il suo primo possesso palla prolungato in questa gara. Menez commette però fallo in attacco, nel tentativo di difendere la sfera, e allora il Lecco ringrazia per ripartire. 16:38

19' Pressione continua del Lecco, che adesso sta tentando di fare la partita e schiacciare il Bari nella sua trequarti. Galletti che invece ci provano in ripartenza e sfruttando tutta la classe di Menez. 16:36

17' OCCASIONE LECCO. Azione prolungata degli ospiti, con Buso che riceve in posizione defilata dentro l'area e prova il destro a giro. Di Cesare s'immola letteralmente per deviarne la conclusione. Presunto tocco di braccio del capitano biancorosso, ma dopo il check del VAR si può riprendere a giocare. 16:34

16' AMMONITO BENALI. Fallo tattico per evitare la ripartenza di Parigini, anche perché Ricci aveva lasciato un buco evidente sulla corsia di destra.16:32

13' Break del Lecco, con Parigini che riceve l'apertura sulla destra di Novakovich, si accentra e prova il sinistro sul primo palo praticamente dal limite. Conclusione strozzata che non trova lo specchio biancorosso. 16:30

11' Guglielmotti chiude in angolo Menez. Sugli sviluppi del seguente corner dalla sinistra, Sibilli mette al centro e trova Vicari, il quale prova ad avvitarsi di testa ma senza trovare la porta difesa da Melgrati. 16:27

8' Bella trama offensiva del Bari in ripartenza. Tutto nasce dal recupero di Edjouma, poi Sibilli cerca la profondità di Dorval in area, ma quest'ultimo parte in offside e vanifica così il buon lavoro dei compagni. 16:28

6' Punizione dalla trequarti di Benali, Melgrati esce coi tempi giusti e respinge di pugno. L'azione prosegue, con palla che arriva all'altezza del dischetto: Menez mette giù bene e cerca il sinistro verso la porta del Lecco, non trovando però lo specchio. Si lamenta l'ex Milan, perché vorrebbe l'angolo. 16:23

4' Menez scappa alle spalle della difesa lecchese, tentando poi di mettere in mezzo da posizione defilata sulla destra. La difesa ospite respinge, poi sull'evoluzione del gioco lo stesso Menez viene pescato in fuorigioco. 16:20

2' Sugli sviluppi di una punizione dalla distanza, Ionita viene anticipato quasi sulla linea di fondo, ma la palla resta nell'area del Bari e Vicari va col destro a incrociare La difesa del Bari concede però soltanto angolo. 16:19

1' INIZIA Bari-Lecco, fischio di Cosso e si può partire qui al San Nicola. Meteo nuvoloso ma oltre 16° di temperatura e piccola brezza. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti, in consueta divisa da trasferta. Maglia bianca e calzoncini rossi per i Galletti. 16:16

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del San Nicola. A dirigere questo Bari-Lecco sarà Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria), coadiuvato da Christian Rossi (La Spezia) e Federico Longo (Paola). IV Ufficiale Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola), VAR Ivano Pezzuto (Lecce) e AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellamare di Stabia).16:13

13 i precedenti tra Bari e Lecco in Serie B, coi biancorossi che hanno vinto cinque volte, a fronte di quattro pareggi e altrettanti successi del club lombardo. Il Bari non ha vinto nessuna delle cinque sfide finora giocate contro avversarie neopromosse (tre pari, due k.o.) e il Lecco potrebbe essere la prima neopromossa a fare bottino pieno contro i Galletti in una singola stagione del torneo cadetto dal Venezia (2017-18). 16:08

Mister Bonazzoli, traballante sulla panchina del Lecco, cambia soprattutto in attacco, proponendo un tridente formato da Buso, Novakovich e Parigini. Nel k.o. contro la Cremonese, avevano invece iniziato Listkowski, Salcedo e Crociata. Quest'ultimo retrocede nei tre di centrocampo.16:32

All'esordio sulla panchina biancorossa, mister Iachini cambia qualcosa rispetto all'11 iniziale della trasferta di Palermo. Confermato il 4-3-3, ma in avanti nel tridente c'è Sibilli (e non Kallon) con Menez e Puscas, mentre in difesa spazio a Ricci. Acampora squalificato, al suo posto gioca Benali. 16:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecco risponde invece con un 4-3-3 in cui agiranno: Melgrati - Caporale, Celjak, Ierardi, Guglielmotti - Ionita, Sersanti, Crociata - Buso, Novakovich, Parigini. All. Bonazzoli. A disposizione: Bonadeo, Saracco, Degli Innocenti, Bianconi, Salcedo, Capradossi, Frigerio, Listkowski, Lepore, Inglese, Lemmens, Galli.16:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari si schiera in un 4-3-3 formato da: Brenno - Dorval, Vicari, Ricci, Di Cesare - Maita, Benali, Edjouma - Sibilli, Menez, Puscas. All. Iachini. A disposizione: Pissardo, Matino, Nasti, Bellomo, Achik, Lulić, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Morachioli, Kallon.16:04

Il Lecco non se la passa granché meglio, avendo patito quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate, inclusi i pesanti k.o. contro Catanzaro (3-5) e FeralpiSalò (1-5). Fuori casa il club lombardo ha vinto soltanto due delle 12 sfide finora giocate, ma il successo non arriva dal 29 ottobre 2023 (2-1 a Palermo). Blucelesti all’ultimo posto in classifica, con soli 20 punti.15:58

Il Bari è reduce da due sconfitte di fila (0-2 con la Reggiana, 0-3 a Palermo) e in casa ha finora conquistato soltanto tre vittorie (oltre che 15 punti) su 11 sfide disputate. La squadra allenata da Iachini occupa il 15° posto in classifica, con sole cinque lunghezze di margine sulla zona Playout, e vanta uno dei peggiori attacchi di tutto il torneo (solo 23 gol realizzati).15:57

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Lecco, gara valida per la Giornata 24 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio San Nicola di Bari.15:57