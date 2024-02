Partita scoppiettante e ricca di emozioni al Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa passano in vantaggio con il primo gol in serie B di Antonini, ma vengono raggiunti dopo pochi minuti dal pareggio di Mantovani. Verso la fine del primo tempo i marchigiani passano in vantaggio con il capitano Botteghin. Nella ripresa l'Ascoli sembra in controllo, ma al 58' viene espulso Valzania con rosso diretto, dopo che Rapuano era stato richiamato al Var a rivedere l'intervento, precedentemente non sanzionato. All'81' arriva il pari del Catanzaro: ottimo spunto di D'Andrea sulla destra, cross basso in mezzo con Bellusci che insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare Iemmello. E proprio l'attaccante del Catanzaro firma poco dopo il gol del 3-2, insaccando su un pallone spizzato da Donnarumma dopo un calcio d'angolo.18:26