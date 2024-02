Grazie per aver seguito la diretta di Cittadella-Parma e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:12

Al Tombolato succede tutto nel primo tempo, con il Parma che, dopo aver sfiorato il vantaggio con Banedyczak, all'8' trova l'1-0 con l'assist proprio del polacco per Bernabé, che batte Kastrati con un preciso sinistro dal limite dell'area. I crociati raddoppiano al 38', con un altro assist di Benedyczak, stavolta trasformato in rete dal destro al volo di Hernani. Poco prima dell'intervallo Negro spinge in porta un cross basso di Vita, ridando una speranza ai padroni di casa, che nella ripresa rischiano però ripetutamente di subire il terzo gol, evitato solo dall'imprecisione del neoentrato Sohm e da due grandi parate di Kastrati. Al 69' il Cittadella ha il pallone del pareggio con Pandolfi, che calcia debolmente un rigore in movimento, facendoselo parare da Chichizola. Nel finale ci prova anche Frare, ma la sua conclusione viene deviata in modo decisivo da Osorio.16:12

Seconda vittoria consecutiva per il Parma, che sale a quota 51 punti, sei in più rispetto alla coppia al secondo posto, formata da Cremonese e Como. Quarta sconfitta di fila, invece, per il Cittadella, che rischia di essere scavalcato al sesto posto dal Catanzaro, in campo tra poco contro l'Ascoli.16:07

90'+5' FISCHIO FINALE: CITTADELLA-PARMA 1-2. La squadra di Pecchia allunga in testa alla classifica.15:58

90'+2' OCCASIONE PER FRARE! Branca batte il corner sul secondo palo per Maistrello, che di testa fa la sponda per Frare, il quale controlla e calcia dall'interno dell'area, ma viene fermato dall'intervento decisivo di Osorio.15:55

90' Segnalati quattro minuti di recupero.15:53

87' Man riceve da Mihaila, rientra sul sinistro e calcia in modo potente, senza trovare però la porta.15:50

86' Quinta sostituzione per il Parma. Richiamato in panchina Adrián Bernabé, minuti per Wylan Cyprien.15:49

83' Quarta sostituzione per il Parma. Gianluca Di Chiara lascia spazio a Woyo Coulibaly.15:45

82' Quinta sostituzione per il Cittadella. Finisce la partita di Alessio Vita, al suo posto Andrea Magrassi.15:45

81' Pittarello riceve al limite dell'area, si sposta il pallone sul sinistro e calcia alla ricerca del secondo palo. Chichizola si allunga e blocca a terra.15:43

78' Quarta sostituzione per il Cittadella. Esce Luca Pandolfi, entra Tommy Maistrello.15:40

77' Ottimo calcio di punizione guadagnato da Circati, bravo a vincere un duello fisico con Pandolfi.15:40

74' CHE OCCASIONE PER MAN! Contropiede ducale orchestrato da Sohm, che porta palla e serve nello spazio il rumeno, il quale controlla e calcia a tu per tu con Kastrati, ma non trova la porta.15:37

73' Terza sostituzione per il Parma. Fuori Adrian Benedyczak, dentro Valentin Mihăilă.15:36

72' Seconda sostituzione per il Parma. Richiamato in panchina Ange-Yoan Bonny, minuti per Antonio-Mirko Čolak.15:35

69' COS'HA SPRECATO PANDOLFI! Pittarello vince il duello con Osorio e scarica all'indietro per il numero 7, che ha l'opportunità di un rigore in movimento, ma calcia in modo debole, facilitando la presa a terra di Chichizola.15:32

68' KASTRATI ANCORA DECISIVO! Sohm raccoflia un pallone al limite, se lo sposta sul destro e calcia rasoterra sul primo palo. Kastrati ci arriva e mette in corner.15:30

67' Sohm scappa sulla destra e scarica all'indietro per Delprato, che calcia a botta sicura, ma la sua conclusione è deviata in calcio d'angolo da Vita.15:30

64' CHE PARATA DI KASTRATI! Bernabé riceve ai 25 metri, controlla e calcia con il sinistro sul primo palo. Kastrati si allunga e, nonostante il rimbalzo pericoloso, riesce a mettere in corner.15:27

61' Terza sostituzione per il Cittadella. Claudio Cassano lascia spazio a Valerio Mastrantonio.15:24

61' Seconda sostituzione per il Cittadella. Finisce la partita di Emil Kornvig, al suo posto Giuseppe Carriero.15:24

61' PARMA A UN PASSO DALL'1-3! Benedyczak scappa sulla destra e mette un pallone a rimorchio che Bonny non riesce a spingere in porta. Man tiene vivo il pallone e lo scarica per Sohm, che entra di forza in area ma, solo davanti a Kastrati, calcia alto.15:24

59' Giropalla del Cittadella, che cerca spazi nella chiusa difesa crociata.15:22

56' AMMONITO Enrico Del Prato per proteste.15:18

55' Quello segnato nel primo tempo è il secondo gol di Hernani in carriera contro il Cittadella, ora il bersaglio preferito in Italia per il brasiliano, al pari del Frosinone.15:18

52' Uscita altissima di Kastrati, bravo ad anticipare Man e ad allontanare in fallo laterale.15:15

49' Pressing alto in questi primi minuti di ripresa da parte del Cittadella, che prova a sfruttare l'onda emotiva causata dal gol in chiusura di primo tempo.15:12

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Cittadella-Parma.15:08

46' Prima sostituzione per il Parma. Esce Nahuel Estévez, entra Simon Sohm.15:08

46' Prima sostituzione per il Cittadella. Fuori Matteo Angeli, dentro Domenico Frare.15:07

Gorini può essere soddisfatto di aver riaperto il match poco prima dell'intervallo, ma dovrà apportare dei cambiamenti per trovare di più Cassano, nascosto tra le maglie del Parma e svantaggiato dalle condizioni del campo. Ottima, invece, la fase offensiva del Parma, con Pecchia che dovrà essere bravo a gestire i primi minuti del secondo tempo e ad aiutare Osorio, in difficoltà nella marcatura su Pittarello durante il primo tempo.15:04

Sfida intensa e ricca di emozioni al Tombolato, dove il Cittadella riesce a dimezzare il vantaggio del Parma nel finale di primo tempo. Gli uomini di Pecchia partono fortissimo e, dopo aver sfiorato il gol con Banedyczak, all'8' trovano l'1-0 con l'assist proprio del polacco per Bernabé, che batte Kastrati con un preciso sinistro dal limite dell'area. I ducali raddoppiano mezz'ora più tardi, con un altro assist di Benedyczak, stavolta trasformato in rete dal destro al volo di Hernani. Estevez sfiora pure il 3-0, ma in pieno recupero Negro segna il suo primo gol in Serie B, spingendo in porta un cross basso di Vita e ridando una speranza ai padroni di casa.15:01

45'+5' FINE PRIMO TEMPO: CITTADELLA-PARMA 1-2. Ducali avanti di una rete all'intervallo.14:51

45'+3' GOL! CITTADELLA-Parma 1-2! Rete di Stefano Negro! Branca batte un calcio di punizione sul secondo palo, Angeli la prolunga in favore di Vita, che controlla e mette un pallone basso in mezzo per il tap-in da due passi di Negro, il quale riapre il match.



Guarda la scheda del giocatore Stefano Negro14:51

45' Concessi tre minuti di recupero.14:47

44' CI PROVA ESTEVEZ! Il numero 8 riceve al limite dell'area e calcia forte sul primo palo. Il pallone termina sul fondo per centimetri.14:46

41' Parma in totale controllo del match. Il Cittadella ha accusato il colpo del secondo gol subito.14:43

38' GOL! Cittadella-PARMA 0-2! Rete di Hernani! Secondo assist di giornata di Benedyczak, che salta Calissoni, rientra sul sinistro e crossa morbido sul secondo palo, dove Hernani è bravo a colpire al volo con il destro e a battere Kastrati sul primo palo.14:41

37' AMMONITO Matteo Angeli per un intervento duro su Bonny.14:38

35' ANGELI A UN PASSO DAL PAREGGIO! Branca crossa sul secondo palo per il numero 4 del Cittadella, che prende il tempo a tutti e colpisce di testa cercando il secondo palo, solo sfiorato.14:38

34' Altro fallo di Osorio su Pittarello, che sta mettendo in difficoltà il difensore del Parma.14:36

31' Ottima presa alta di Chichizola, che blocca in volo un cross dal fondo di Kornvig.14:32

28' Partita più sporca in questa fase, a causa anche del peggioramento delle condizioni del campo, vista la pioggia insistente.14:31

25' BONNY A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Grande azione personale di Man, che viene fermato da Negro al momento del tiro. Bonny raccoglie il pallone vagante in area, lo controlla e calcia sul primo palo, trovando solo l'esterno della rete.14:27

24' Si riprende ora a giocare.14:25

21' Problema tecnico per l'arbitro Ayroldi. Gioco fermo al Tombolato.14:22

19' Quella di Bernabé è la nona rete segnata dal Parma nei primi 15 minuti di partita: nessuno ha fatto meglio dei ducali in questa stagione di Serie B.14:21

16' AMMONITO Nahuel Estévez per una trattenuta ai danni di Kornvig.14:18

15' Pandolfi cerca il cross d'esterno per il taglio di Pittarello, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Chichizola.14:17

12' Stop e tiro improvviso di Pandolfi, che alza però troppo la conclusione.14:14

11' Eccesso di leziosismo, stavolta, da parte di Bernabé, che sceglie di servire di tacco Bonny invece di calciare da ottima posizione. La difesa del Cittadella recupera il pallone e riparte.14:13

8' GOL! Cittadella-PARMA 0-1! Rete di Adrián Bernabé! Bonny lavora un pallone sulla fascia sinistra e lo scarica all'indietro per Benedyczak, che appoggia a due tocchi per l'accorrente Bernabé. Lo spagnolo calcia di prima intenzione mandando il pallone nell'angolino basso.



Guarda la scheda del giocatore Adrián Bernabé14:11

5' Branca recupera un pallone al limite dell'area e cerca una conclusione precisa sul secondo palo, che termina leggermente alta.14:07

4' CHE OCCASIONE PER BENEDYCZAK! Bernabé imbuca di prima una gran palla per Bonny, che vince il duello fisico con Salvi e crossa forte in mezzo per il polacco. Benedyczak gira al volo, ma allarga troppo la conclusione, che finisce sul fondo.14:06

3' Calcio di punizione altissimo di Hernani. Rimessa dal fondo per Kastrati.14:05

2' AMMONITO Stefano Negro per un intervento in gioco pericoloso su Bernabé. Era diffidato, salterà il match con lo Spezia.14:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Cittadella-Parma. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.14:02

Quasi tutto pronto allo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Tra pochi minuti l'arbitro Giovanni Ayroldi darà il via al match.13:58

Pecchia cambia qualcosa in tutti i reparti, tornando a schierare Delprato sulla destra con Di Chiara sull'altra corsia. Hernani ed Estevez si piazzano davanti la difesa, con Bernabé sulla trequarti. Panchina per Mihaila.13:57

Gorini schiera Angeli al fianco di Negro al centro della difesa in luogo dell'indisponibile Pavan e scioglie il ballottaggio a centrocampo in favore di Kornvig, con il nuovo acquisto Amatucci che parte dalla panchina. Confermato Cassano sulla trequarti.13:56

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Parma si schiera in campo con un 4-2-3-1: Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Bernabè, Benedyczak; Bonny. A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Charpentier, Colak, Sohm, Partipilo, Camara, Coulibaly, Mihaila, Zagaritis, Cyprien.13:54

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cittadella si schiera in campo con un 4-3-1-2: Kastrati; Salvi, Negro, Angeli, Carissoni; Branca, Vita, Kornvig; Cassano; Pittarello, Pandolfi. A disposizione: Maniero, Mastrantonio, Sottini, Magrassi, Frare, Tessiore, Carriero, Danzi, Rizza, Maistrello, Cecchetto, Sanogo. 13:53

Momento opposto per i ducali, che nell'ultimo turno hanno ritrovato il successo battendo il Venezia, dopo il passo falso in casa del Modena, l'unico nelle ultime dieci partite. Vincendo oggi, i crociati allungherebbero in testa alla classifica, raggiungendo quota 51 punti.13:51

Sfida d'alta classifica al Tombolato, dove la capolista è ospite della sesta della classe. In piena zona playoff, la squadra di Edoardo Gorini vuole i tre punti per avvicinarsi al secondo posto, ora occupato dal Como (che ha disputato una partita in più) e distante nove lunghezze. I padroni di casa, però, vivono un pessimo momento di forma, visto che sono reduci da tre sconfitte consecutive.13:48

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Cittadella-Parma, gara valida per la 24^ giornata di Serie B.13:45