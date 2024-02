Grazie per aver seguito la diretta di Cremonese-Reggiana 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24. 16:02

Nel prossimo turno di Serie BKT, la Cremonese farà visita all'Ascoli, per l'anticipo del 24° turno che si giocherà venerdì 16 febbraio 2024 dalle ore 20:30. La Reggiana ritroverà invece il pubblico amico del Mapei Stadium – Città del Tricolore, ospitando sabato 17 febbraio (dalle ore 14:00) la Ternana. 16:02

Quinto risultato utile consecutivo per la Cremonese, dopo quattro vittorie di misura (tutte 1-0) nel 2024, utile ad agganciare il Como al secondo posto in classifica con 45 punti, ora però sei in meno del Parma (vittorioso 2-1 col Cittadella). Diventano invece sette le partite senza sconfitte per la Reggiana di Nesta, che sale a 30 punti (meno tre dalla zona Playoff) e prosegue nel suo ottimo momento di forma. 16:00

90'+8' FINISCE QUI. Cremonese-Reggiana 1-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Fabbri. Dopo sei vittorie consecutive casalinghe senza subire gol, si ferma la striscia vincente dei grigiorossi. 15:57

90'+6' Errore di Rocchetti con un retropassaggio troppo corto, Varela capisce tutto, intercetta e punta un avversario. Il destro dell'attaccante granata viene però sporcato dalla deviazione di Bianchetti e il pallone sfila così in calcio d'angolo. 15:54

90'+5' Fallo di Rocchetti su Rozzio, praticamente al limite dell'area della Reggiana. Rumoreggia non poco lo Zini per questa decisione del direttore di gara, il signor Fabbri. 15:53

90'+3' Ci crede la Reggiana, che ora prova a sfruttare la superiorità numerica per quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio esterno a tempo praticamente scaduto. Possesso palla prolungato della squadra allenata da Alessandro Nesta, ma manca lo spunto verso la porta difesa da Saro. 15:51

90'+3' CAMBIO CREMONESE. Esce Coda, dentro Yuri Rocchetti. Si copre mister Stroppa, ovviamente per evitare il k.o. in extremis. 15:50

90'+2' Saranno ben sei i minuti di recupero in questa ripresa tra Cremonese e Reggiana, ma si giocherà almeno fino al 98' per recuperare altre interruzioni. 15:49

90'+1' GIALLO PER MAJER. Ammonito per proteste in neo entrato grigiorosso. 15:49

90' ESPULSO JOHNSEN. Cartellino rosso al numero 71 per un intervento scomposto su Kabashi, il quale resta a terra e sembra essersi fatto abbastanza male. 15:48

89' Zanimacchia si accentra e prova il cross col mancino, ma il suo tocco si trasforma in un tiro che finisce docile tra le braccia di Bardi. Non perfetto tecnicamente qui il numero 98. 15:47

89' TRIPLO CAMBIO GRIGIOROSSO. Anche Falletti si accomoda in panchina, sostituito da Zan Majer. 15:46

88' FUORI CASTAGNETTI. Cambio anche per il regista grigiorosso, richiamato in panchina. Entra al suo posto Frank Tsadjout.15:45

87' CAMBIO CREMO. Esce il Mudo Vazquez, al suo posto dentro Giacomo Quagliata. 15:45

86' Terzo calcio d'angolo per la Reggiana - contro gli otto dei padroni di casa - conquistato con intelligenza da un Pieragnolo autore di una buonissima partita. 15:44

84' ANNULLATO GOL A FALLETTI. Il numero 7 grigiorosso aveva realizzato un gol stupendo, ma dopo on-field review il direttore di gara Fabbri annulla la rete per un precedente fallo a centrocampo di Castagnetti su Bianco. Falletti aveva trovato il gol saltando due avversari granata con una sola finta in area e poi infilando palla a fil di palo col destro a giro. 15:43

80' Lochoshvili si sovrappone bene sulla sinistra, per poi mettere in mezzo un cross rasoterra su cui prova ad avventarsi Coda. Il bomber grigiorosso non riesce nella girata mancina di prima intenzione, Rozzio sventa la minaccia rinviando proprio addosso a Coda e ottenendo così rimessa dal fondo. 15:38

77' La Cremonese adesso spinge alla ricerca del gol del vantaggio, mentre la Reggiana sembra aver esaurito un po' la sua spinta offensiva. Bianco a terra perché fa fatica a respirare dopo un colpo fortuito subito al costato. 15:35

76' ENTRA ANCHE GIRMA. Mister Nesta cambia praticamente tutto l'attacco con questa sostituzione, visto che è Melegoni a lasciare il posto proprio a Natan Girma. 15:33

75' CAMBIO REGGIANA. C'è Muhamed Varela Djamanca al posto di un Gondo che non era al 100% ma ha comunque provato a fare il suo lì davanti. 15:32

73' AMMONITO MELEGONI. Evidente la trattenuta su Abrego, inevitabile il cartellino giallo per l'attaccante granata. 15:31

72' Con questa rete, Coda raggiunge Daniele Casiraghi in vetta alla classifica dei marcatori della Serie BKT 2023-24. Allo Zini, Coda non segnava dal 7 novembre scorso. Bomber implacabile. 15:30

70' GOL! CREMONESE-Reggiana 1-1! Rete di Massimo Coda. Eurogol del bomber grigiorosso, al 10° centro in carriera contro la Regia. Ripartenza dei padroni di casa, cross di Zanimacchia per Coda il quale, a centro area, s'inventa una girata col destro che bacia il palo e si insacca alle spalle di Bardi. Applausi a scena aperta per la sua prodezza.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda15:29

68' Saro risponde presente. Percussione di Bianco, il quale si trova ad arrivare fino in area e provare il destro da posizione defilata. Il portiere della Cremonese è però bravo a proteggere il primo palo con un intervento stilisticamente non bellissimo, ma molto efficace. 15:26

66' ECCO ZANIMACCHIA. Cambia anche mister Stroppa: richiamato in panchina Ghiglione, al suo posto c'è spazio per il numero 98. Zanimacchia si piazza subito a fare l'esterno destro nei cinque di centrocampo. 15:23

64' Break personale di Sernicola, il quale circumnaviga l'area avversaria e poi va al cross dalla destra. Palla troppo morbida, Bardi la fa sua con un'ottima presa alta in uscita. 15:22

63' CAMBIO REGGIANA. Janis Antiste rileva un Portanova abbastanza opaco. Il neo entrato si piazza ovviamente a far coppia con Melegoni alle spalle di Gondo. 15:21

62' Check del VAR terminato. Il tocco di Marcandalli non è col braccio, bensì con la spalla. Non ci sono così gli estremi per un tiro di rigore a favore della Cremonese: intervento non punibile di quello che, per ora è a tutti gli effetti, è il match winner di questa gara. 15:20

60' BARDI DICE NO A VAZQUEZ. Altra ottima parata del portiere granata, che respinge il sinistro da posizione ravvicinata del Mudo. Poi azione convulsa e duri colpi nell'area della Reggiana, infatti c'è il VAR al lavoro...15:18

59' La Cremonese non subiva gol in casa dal 21 ottobre scorso (0-1 contro il Sudtirol), ma in quell'occasione si trattò di un'autorete (Luca Ravanelli). Oltre tre mesi e mezzo senza subire gol tra le mura amiche dello Zini, con numeri che avevano reso la squadra di Stroppa una delle migliori tra tutti i top campionati europei. 15:18

57' GOL! Cremonese-REGGIANA! Rete di Alessandro Marcandalli. Angolo dalla sinistra calciato perfettamente da Melegoni: il cross spiove sul secondo palo, dove Marcandalli sovrasta di tutti di testa e infila la sfera nell'angolino basso alla sinistra di Saro.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Marcandalli15:15

54' AMMONITO FALLETTI. Quarto calciatore della Cremonese gravato di un cartellino giallo in questa partita...15:12

53' GONDO SALVA SULLA LINEA. Cross dalla sinistra, Johnsen stoppa alla grande a centro area e apparecchia per Coda, il quale calcia di prima col destro a giro sul palo lontano. Bardi è battuto, ma praticamente sulla linea di porta c'è Gondo che salva tutto. 15:11

52' Tanto pressing alto per entrambe le squadre, ma anche diversi errori tecnici e troppe palle perse: 11 per la Cremonese, 15 della Reggiana. Qui Falletti conquista l'ennesimo corner dei grigiorossi in questa partita. 15:10

50' Ci prova Johnsen. Il numero 71 riceve palla sull'out di sinistra, si accentra e, dal vertice sinistro dell'area, lascia partire un destro violento ma con cui non centra lo specchio della porta difesa da Bardi. Primo squillo della Cremonese in questa ripresa. 15:08

48' Rischia molto Falletti, che viene pressato al limite della sua area e per questione di centimetri non lascia a un avversario la porta spalancata, anche perché Saro era fuori dai pali dopo aver rimesso in gioco palla dal fondo. 15:06

47' COMINCIA LA RIPRESA. Cremonese-Reggiana 0-0. Si riparte qui allo Zini, manovrano gli ospiti granata. Nessuno dei due allenatori ha deciso di effettuare delle sostituzioni durante l'intervallo. 15:02

Mister Stroppa deve fare i conti con le ammonizioni di Abrego, Bianchetti e Ghiglione, quindi non è assurdo ipotizzare che cambierà qualcosa al rientro dagli spogliatoi. Diverso il discorso invece per la Reggiana, sebbene Gondo non abbia offerto la miglior prova in carriera e sia forse un po' troppo solo in avanti. 14:52

46 minuti di gara, incluso recupero, davvero godibili. Al netto di poche occasioni, ritmi sempre alti ed exploit individuali degni di nota, come la paratona di Bardi sul colpo di testa di Lochoshvili o il salvataggio in scivolata con cui Rozzio è riuscito a negare la gioia del gol a Vazquez. Tre ammoniti per i padroni di casa, Saro sostanzialmente inoperoso tra i suoi pali. 14:49

45'+2' FINE 1° TEMPO. Cremonese-Reggiana 0-0. Termina qui la prima metà di gara allo Zini, partita molto intensa e in crescendo, con Bardi e Rozzio decisivi nel finale.14:48

45' Ci sarà un minuto di recupero in questo primo tempo tra Cremonese e Reggiana. Forcing finale dei padroni di casa. 14:46

44' Melegoni prova a calciare direttamente in porta ma, con una conclusione sballatissima, vanifica così la punizione che si era guadagnato Gondo. Completamente da rivedere la scelta del numero 72 granata. 14:45

43' Punizione al limite, quasi al vertice sinistro dell'area avversaria, per la Reggiana. Fallo su Gondo e situazione potenzialmente interessante: sul pallone c'è Melegoni. 14:44

40' Proteste di mister Stroppa per un mancato cartellino giallo a un giocatore avversario. Il direttore di gara Fabbri ferma il gioco e va a colloquio con l'allenatore dei grigiorossi, ma senza prendere alcun provvedimento. 14:41

39' Dopo lo strepitoso intervento difensivo, Rozzio è rimasto a terra per un problema alla caviglia sinistra. Intervento dello staff sanitario della Reggiana, ma il capitano granata sembra poter proseguire. 14:40

38' ROZZIO DECISIVO. Mercandalli scivola sulla sua trequarti e spalanca la via della porta a Vazquez. Il Mudo scappa via, entra in area e tenta il destro sul primo palo per beffare Bardi, ma l'intervento del capitano granata è provvidenziale e gli nega la gioia del gol. 14:39

37' Angolo dalla destra per la Cremonese, palla che spiove al limite sui piedi di Coda. Il numero 90 tenta la girata di destro in controbalzo, ma smorza troppo la conclusione. Bardi controlla e lascia sfilare sul fondo. 14:38

34' AMMONITO BIANCHETTI. Terzo cartellino giallo estratto dal direttore di gara, il signor Fabbri; stavolta all'indirizzo del numero 15 grigiorosso. 14:34

33' PARATONA DI BARDI. Due palloni in campo ma si gioca comunque e, dalla destra, arriva un cross perfetto verso l'area della Reggiana. Lochoshvili sovrasta tutti e di testa gira in porta, ma la risposta del portiere granata è ottima: intervento a una mano alla sua destra, per salvare il risultato. 14:35

32' Grande break di Bianco, il quale riparte palla al piede dalla sua trequarti, scarta Castagnetti a centrocampo e propizia così un tre contro tre alla sua squadra. Il difensore della Regia si intestardisce però nell'iniziativa personale, cercando alla fine un colpo di tacco visionario per servire al limite un compagno, e l'azione sfuma. 14:34

30' Ritornata a spingere la squadra allenata da Stroppa, che adesso prova a schiacciare nella loro trequarti gli avversari. Pochissime comunque le occasioni da gol in questo primo terzo di gara. 14:31

27' Ci prova Falletti direttamente da calcio piazzato, ma il suo destro si stampa sulla barriera. L'azione prosegue, con carambola in area e Vazquez che tenta la conclusione, venendo però murato nei pressi dell'area piccola. Protesta la Cremo per un presunto tocco di mano, Fabbri lascia giocare. 14:28

25' Punizione in zona interessante per la Cremonese. Sampirisi mette giù Vazquez al limite e Fabbri non ha dubbi nel fischiare fallo. Molto attivo il Mudo finora. 14:26

24' Pieragnolo perde palla sulla sua trequarti e ne scaturisce così un'occasione per i padroni di casa. Ghiglione capisce tutto, recupera e si allarga sulla destra al limite dell'area, ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta difesa da Bardi. 14:25

23' A terra Pieragnolo, dopo l'ennesimo colpo duro subito da un avversario. Stavolta è Castagnetti a commettere fallo: si tratta del nono della Reggiana in nemmeno 25 minuti di gara. Davvero tanti. 14:24

21' Ci prova Coda. Azione insistita della Cremonese, con Ghiglione che va al cross dalla destra e trova il bomber grigiorosso sul secondo pallo. Seppur da posizione non centrale, Coda non ci pensa due volte e calcia al volo col mancino, ma Bardi è attento sul primo palo. 14:22

19' AMMONITO ABREGO. Tanti falli della Cremonese, il numero 32 entra duro e in ritardo su Pieragnolo beccandosi così il cartellino giallo. 14:19

18' ANCORA GONDO! Cross di Kabashi dalla destra, Pieragnolo sovrasta un avversario sul secondo palo e, involontariamente, offre l'assist a Gondo con la sponda aerea. Il tiro al volo del numero 11, sebbene da posizione molto defilata nell'area piccola, è da dimenticare. 14:19

17' AMMONITO GHIGLIONE. Duro intervento praticamente a metà campo del numero 18 grigiorosso, primo cartellino giallo estratto dal taschino del direttore di gara Fabbri. 14:18

16' Dopo un avvio a tinte grigiorosse, adesso la Reggiana sta salendo d'intensità e di qualità. Partita che potrebbe accendersi definitivamente da un momento all'altro...14:17

14' Errore di Coda, sfuma il contropiede della Cremo. Sugli sviluppi di un angolo per la Reggiana, break dei padroni di casa: Johnsen lancia in campo aperto Coda, il quale sterza e prova il passaggio in orizzontale per mettere Vazquez a tu per tu con Bardi. Palla un po' troppo lenta, che agevola il recupero della difesa granata. 14:16

13' OCCASIONE REGGIANA. Lancio perfetto di Melegoni, Gondo taglia alle spalle di Lochoshvili, stoppa di petto e calcia col sinistro da posizione defilata. Palla alta sopra la traversa della porta difesa da Saro, il quale aveva tentato l'uscita disperata. 14:14

11' Bianchetti prova a celebrare la presenza numero 150 in grigiorosso con l'assist per Coda, ma il lancio lungo del difensore è un po' troppo lungo e, non appena tocca terra, schizza via verso le braccia di Bardi. 14:12

9' Spinge la squadra di Stroppa, con Vazquez molto mobile sul fronte offensivo. Prima vince un contrasto a terra con un avversario, aprendo così sulla sinistra per Johnsen. Poi, sull'evoluzione dell'azione, prova il destro dalla distanza, ma la sua conclusione viene murata sui 25 metri dalla difesa ospite. 14:11

7' Possesso palla prolungato dei padroni di casa, che cercano di impostare dalle retrovie ma qui vanificano un calcio d'angolo con un cross troppo basso da parte di Castagnetti. Mette fuori la difesa ospite, ma la Cremo resta in possesso. 14:09

5' Fallo di Vazquez su Bianco. Troppo irruente qui il Mudo nel tentativo di recuperare palla sulla trequarti avversaria. Subito ritmi alti comunque, a confermare l'ottimo momento di forma che stanno vivendo sia Cremonese che Reggiana. 14:06

4' Sugli spalti intanto viene ricordato e omaggiato il gemellaggio tra le due tifoserie. Prima del calcio d'inizio, stupenda coroegrafia dei tifosi della Cremo e vari striscioni nel settore ospiti della Reggiana. Una giornata di amicizia e festa per le due tifoserie, ma anche fondamentale per le due squadre. 14:05

3' Nel pre-partita, Matteo Bianchetti premiato con una maglia celebrativa per le 150 presenze in grigiorosso tra tutte le competizioni, impreziosite da 2 gol e 4 assist. Quella odierna è la presenza numero 24 per il difensore cresciuto nelle primavere di Inter e Hellas Verona.14:03

INIZIA Cremonese-Reggiana, fischio di Fabbri e si può partire qui allo Zini. Meteo piovoso, con temperatura di oltre 10° e un po' di vento, quasi 1.200 i tifosi della Reggiana. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa, che giocano in consueta divisa grigiorossa. Completo bianco con inserti rossi e verdi per gli ospiti. 14:01

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Zini. A dirigere questo Cremonese-Reggiana sarà Michael Fabbri (sezione di Ravenna), coadiuvato da Giuseppe Perrotti (Campobasso) e Domenico Fontemurato (Roma2). IV Ufficiale Valerio Pezzopane (L’Aquila), VAR Matteo Gariglio (Pinerolo) e AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).13:40

Cremonese e Reggiana si sono sfidate già 63 volte tra tutte le competizioni, con 17 successi dei grigiorossi, 24 pareggi e 22 vittorie del club emiliano. Nella gara d’andata, valida per la quinta giornata, finì con un pareggio (2-2), con Michele Collocolo e Massimo Coda a segno per la Cremo dopo il doppio vantaggio granata del primo tempo, a firma Stefano Pettinari e Manolo Portanova.13:40

Diverse invece le novità per la Reggiana di mister Nesta. Se la retroguardia è confermata in toto, Kabashi si piazza nei quattro di centrocampo al posto dell’indisponibile Crnigoj e in attacco Portanova-Melegoni supporteranno Gondo, quest’ultimo preferito ad Antiste.13:39

Mister Stroppa cambia pochissimo rispetto all’undici titolare che aveva iniziato la vittoriosa trasferta di Lecco. Ghiglione prende il posto dello squalificato Antov nei tre di difesa, mentre Zanimacchia parte dalla panchina (a favore di Falletti), con Vazquez al rientro da titolare per fare coppia in avanti assieme a Coda.13:36

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana risponde invece con un 3-4-2-1 in cui figurano: Bardi - Sampirisi, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo - Portanova, Melegoni - Gondo. All. Nesta. A disposizione: Satalino, Sposito; Libutti, Szyminski; Blanco, Cigarini, Girma, Varela; Antiste, Pettinari, Reinhart.13:36

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera in un 3-5-2 formato da: Saro - Ghiglione, Bianchetti, Lochoshvili- Sernicola, Abrego, Castagnetti, Johnsen, Falletti - Coda, Vazquez. All. Stroppa. A disposizione: Brahja, Livieri; Marrone, Rocchetti, Quagliata; Della Rovere, Majer, Zanimacchia; Afena-Gyan, Ciofani, Tsadjout.13:57

La Reggiana arriva invece a questa partita dopo il pareggio (1-1) con la FeralpiSalò, ma è anche in striscia positiva da sei giornate (tre vittorie e altrettanti pareggi). In trasferta i granata non perdono dal 2 dicembre 2023 (1-2 a Modena) e complessivamente occupano il 10° posto in classifica con 29 punti, a sole tre lunghezze di distanza dalla zona Playoff.13:35

La Cremonese è reduce dalla vittoria (1-0) sul Lecco e vanta una striscia aperta di quattro successi consecutivi. Tra le mura amiche dello Zini, i grigiorossi non perdono peraltro dal 21 ottobre scorso, 0-1 contro il Sudtirol: da quella gara hanno inanellato sei vittorie di fila. Cremo che occupa il terzo posto in classifica, a un solo punto dal Como (45) ma con una partita in meno.13:34

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Reggiana, gara valida per la Giornata 24 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.13:34