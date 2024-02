Dal Braglia è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Modena-Cosenza. Arrivederci e alla prossima di Serie B!16:03

Il Modena torna in campo per la grande sfida al Penzo contro il Venezia, appuntamento domenica prossima ore 16:15. Il Cosenza invece sfiderà sabato il Lecco.16:02

Modena che con 33 punti rimane saldo in zona playoff, complici anche il pareggio della Reggiana e la sconfitta del Brescia. Il Cosenza ora è a solo un punto dalla squadra lombarda: i punti per la squadra di Caserta sono 29. 16:01

Un primo tempo spettacolare nel quale entrambe le squadre sono andate a segno: al gol di Gliozzi risponde Tutino - alla decima rete stagionale. Primi 45 minuti che hanno visto protagonisti anche e soprattutto i portieri, con grandi interventi da entrambe le parti. Alla ripresa poi, ritmo un po' più basso: qualche conclusione interessante che però non ha mai cambiato il risultato. Finisce 1 a 1 tra Modena e Cosenza al Braglia.15:59

90'+7' Fine partita! Modena-Cosenza 1-1. Per gli emiliani a segno Gliozzi, per gli ospiti Tutino.15:55

90'+6' Cross sul secondo palo di Bozhanaj: l'albanese calibra male e la palla termina sul fondo.15:55

90'+4' Ancora un po' di tensione in campo, questa volta tra Camporese e Gliozzi.15:53

90'+3' Sicurezza Micai: il portiere del Cosenza esce prontamente su un tiro insidoso.15:52

90'+3' Lascia il campo Gennaro Tutino per Valerio Crespi.15:52

90'+2' L'arbitro ammonisce proprio Alessandro Pio Riccio.15:51

90'+2' Scintille in campo: Riccio protagonista in mezzo ai giocatori del Cosenza dopo aver spinto Fontanarosa.15:51

90' Sei minuti di recupero.15:49

87' Per il Modena lascia il campo anche Thomas Battistella per Kleis Bozhanaj.15:47

87' Fuori anche Simone Mazzocchi per Alessandro Fontanarosa.15:47

87' Cambi ora per il Cosenza, fuori Federico Zuccon dentro Idriz Voca.15:47

86' Check over, l'arbitro cambia il colore del cartellino: espulso Manuel Marras.15:46

85' Camplone va a rivedere il contrasto al monitor.15:44

84' Check del VAR per l'intervento di Marras. Possibile cartellino rosso per il giocatore del Cosenza.15:43

82' Tentativo di Fabio Gerli che termina fuori dallo specchio della porta.15:42

81' Lascia il campo Francesco Forte, dentro Aldo Florenzi.15:40

79' Altro cambio per il Modena, esce Niccolò Corrado per Luca Magnino.15:38

79' Lascia il campo proprio Simone Santoro, dentro Matteo Cotali.15:37

78' Fascia in testa per Santoro, Modena costretto al cambio dopo il duro scontro con Gyamfi. 15:37

77' Scontro tra Gyamfi e Santoro, ad avere la peggio il giocatore del Modena. interviene lo staff medico. 15:36

73' Tentativo in girata al volo di Gliozzi, conclusione troppo alta.15:32

71' Ritmo leggermente calato nel secondo tempo.15:30

69' Cartellino giallo a Federico Zuccon, intervento falloso su Di Stefano.15:28

67' Ammonito Giovanni Zaro.15:26

66' Proteste in campo: l'arbitro, nonostante la respinta di Micai, non consente calcio d'angolo. Sarà rimessa dal fondo.15:26

66' MICAI! Respinge in tuffo il portiere del Cosenza sul calcio di punizione battuto da Battistella.15:25

65' Primo cambio: fuori Fabio Abiuso, dentro Lorenzo Di Stefano.15:24

64' Qualche intervento falloso da entrambe le parti, l'arbitro non estrae cartellini.15:24

61' Tentativo dalla distanza di Praszelik, la palla termina fuori.15:23

54' TUTINO! Il portiere del Modena salva i suoi su una conclusione forte ma leggermente centrale dell'attaccante.15:13

50' Ponsi! Sinistro di prima del giocatore del Modena, la palla termina fuori.15:10

47' Parte rapido il Cosenza che insiste con Tutino e Forte. 15:09

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Modena-Cosenza.15:08

Non sono mancati i cartellini gialli: 3 ammoniti nei primi 45 minuti. Tanti gli indisponibili per il Modena, gli ospiti invece possono contare sui tanti cambi in panchina.14:48

Primo tempo molto divertente ed equilibrato al Braglia: la partita la sblocca Gliozzi che trova il primo gol della stagione, poi a portare il risultato in parità ci pensa Tutino con un gran colpo di testa. Protagonisti anche i portieri: Seculin fa un miracolo sulla conclusione di Marras, Micai dice di no in più occasioni.14:47

45'+1' Fine primo tempo! Modena-Cosenza 1-1. Per gli emiliani a segno Gliozzi, per gli ospiti Tutino.14:47

45' Segnalato un minuto di recupero.14:46

43' Si riprende l'attaccante del Cosenza.14:46

42' Problemi per Tutino: l'attaccante del Cosenza è rimasto a terra a seguito di un contrasto.14:43

39' Check over: non c'è nulla, l'arbitro dice che si può proseguire.14:41

39' Check del VAR in corso per un presunto tocco di braccio.14:40

38' Abiuso! Brivido! Non riesce a dar forza l'attaccante del Modena a un metro dalla porta: facile per Micai. 14:40

38' Copertura difensiva pulita di Marras su Ponsi: il difensore manda in calcio d'angolo.14:39

33' Ammonito anche Gianluca Frabotta.14:35

31' MICAI! Prima con le mani poi con i piedi! Il portiere del Cosenza dice di no alla conclusione al volo di Ponsi!14:33

29' Ammonito Simone Mazzocchi per aver fermato irregolarmente Ponsi.14:31

27' SECULIN CON LA PUNTA DELLE DITA! Conclusione potente e dalla distanza al volo di Marras, prontamente respinta dal portiere del Modena.14:28

23' Assist Bright Gyamfi.14:25

23' TUTINOOOOO! Modena-COSENZA 1-1! Che gol dell'attaccante!! Gyamfi prende tempo per il cross, Tutino stacca di testa e nonostante la distanza angola benissimo e spiazza Seculin.



19' Primo cartellino giallo per Ponsi che dopo aver perso palla ha cercato di recuperarlo, irregolarmente. 14:21

16' Assist Fabio Gerli.14:18

16' GLIOOOOZZI!! MODENA-Cosenza 1-0! Primo gol in campionato per l'ex Pisa. Bellissima la palla di Gerli in verticale per il compagno che, da posizione angolata, riesce a calciare bene sotto la traversa.



15' Cross di Gyamfi in area, respinge la difesa avversaria.14:16

12' Reagisce subito il Cosenza, tentativo di Zuccon respinto. 14:14

11' Buon momento per il Modena che continua ad attaccare l'area avversaria. 14:12

10' Ripartenza del Modena con Riccio, fermato da Venturi. L'arbitro fischia fallo per il Cosenza.14:11

7' Conclusione al volo di Mazzocchi, la palla termina fuori. 14:09

3' Rischia Battistella, intervento duro su Praszelik, il giocatore del Modena colpisce però il pallone.14:06

2' Parte subito forte il Modena, dalla fascia sinistra arriva un cross per Gliozzi: colpisce di testa l'ex Pisa, presa facile per Micai. 14:04

1' Calcio d'inizio! Comincia Modena-Cosenza. Dirige il match l'arbitro Camplone.14:01

Caserta conferma nuovamente il quartetto difensivo. Il riferimento offensivo sarà gestito da Francesco Forte, alle sue spalle Tutino mentre sulle corsie esterne ci saranno Marras e Mazzocchi. Tornano disponibili Cimino e Canotto che partiranno dalla panchina, ancora out Martino e Meroni. Dalla panchina anche Antonucci.13:17

Per sostituire lo squalificato Palumbo, Paolo Bianco preferisce Santoro dal primo minuto rispetto a Magnino, inizialmente in panchina. Confermata la coppia d'attacco formata da Abiuso e Gliozzi, sulle fasce sempre Ponsi e Corrado. Solito blocco difensivo davanti a Seculin. 14:01

FORMAZIONE UFFICIALE COSENZA (4-2-3-1): Micai - Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta - Zuccon, Praszelik - Marras, Forte, Mazzocchi - Tutino. Allenatore: Fabio Caserta.13:10

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (3-5-2): Seculin - Riccio, Zaro, Cauz - Ponsi, Battistella, Gerli, Santoro, Corrado - Abiuso, Gliozzi. Allenatore: Paolo Bianco.13:08

Anche il Cosenza è reduce da un pareggio contro il Pisa e vanta così come il Modena una vittoria contro una delle squadre più in forma del campionato, il Venezia. Al Braglia è una sfida importante ai fini della classifica: emiliani a solo 4 punti in più degli ospiti. 11:37

Obiettivo continuità per il Modena che ospita nella 24ª giornata di Serie B il Cosenza di Caserta. Gli emiliani sono reduci dal pareggio in rimonta contro la Sampdoria e vantano nelle ultime partite anche una vittoria per 3 a 0 contro la capolista, il Parma. Di questo ne ha parlato l'allenatore del Modena Paolo Bianco in conferenza stampa: "Contro il Cosenza servirà l'atteggiamento giusto. L'attenzione, la fame e il coraggio che ci hanno permesso di superare anche il Parma capolista".11:37

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Modena-Cosenza, match valido per la 24ª giornata di Serie B.11:17