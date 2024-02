Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:20

Nel prossimo turno di Serie B per il Pisa impegno in trasferta sul campo del Parma, la Sampdoria affronterà in casa il Brescia.18:19

Il Pisa supera 2-0 la Sampdoria e si porta a quota 30 punti in classifica. Primo tempo con poche emozioni, liguri in dieci per l'espulsione di Giordano (somma di ammonizioni). Il risultato si sblocca al 58', prodezza da fuori area di Caracciolo. Barbieri al 70' realizza la rete del raddoppio. 18:18

90'+6' Fine partita! PISA-SAMPDORIA 2-0 (58' Caracciolo, 70' Barbieri).18:17

90'+4' Ammonito CONTI per gioco scorretto su Esteves.18:16

90'+3' Ghilardi anticipa Bonfanti e avvia l'azione, Nicolas fa buona guardia sul tiro da posizione defilata di De Luca.18:15

90'+1' L'arbitro ha concesso cinque minuti di recupero, si giocherà fino al 95'.18:12

89' Sostituzione SAMPDORIA: entra Alesi esce Depaoli.18:11

89' Sostituzione PISA: entra Piccinini esce Veloso.18:10

86' Possesso gestito dal Pisa, in vantaggio di due reti e con un uomo in più.18:08

83' Piccini in area in scivolata anticipa Bonfanti, sfuma l'azione del Pisa.18:04

80' Sostituzione SAMPDORIA: entra Conti esce Darboe.18:02

79' Crampi per Darboe, a terra dolorante, pronto il cambio.18:01

76' Contrasto in area tra Depaoli ed Esteves, l'arbitro indica il dischetto, poi viene richiamato al monitor: penalty revocato.17:58

73' Sostituzione PISA: entra Moreo esce Torregrossa.17:54

73' Sostituzione PISA: entra Leverbe esce Arena.17:54

72' Ammonito MARIN per gioco scorretto su Darboe.17:53

70' GOL! PISA-Sampdoria 2-0! Rete di Barbieri. Lancio di Marin, sponda di testa di Touré, Barbieri arriva da dietro e in area di sinistro non lascia scampo a Stankovic.



69' Conclusione a giro di Veloso dal vertice dell'area di rigore, il pallone si spegne sul fondo.17:50

67' OCCASIONE SAMPDORIA! De Luca, subito protagonista, impegna Nicolas con un tiro insidioso scoccato dall'interno dell'area di rigore.17:48

66' Sostituzione SAMPDORIA: entra Girelli esce Askildsen.17:47

65' Sostituzione SAMPDORIA: entra De Luca esce Esposito.17:47

64' Insiste il Pisa: Bonfanti in area, servito da Torregrossa, non riesce a deviare la sfera verso la porta. 17:46

63' OCCASIONE PISA! Stankovic chiamato due volte di fila all'intervento, il portiere si oppone in modo efficace alle conclusioni di Bonfanti e Arena.17:45

60' Reazione immediata della Sampdoria, ma il cross di Stojanovic viene intercettato da Barbieri.17:42

58' GOL! PISA-Sampdoria 1-0! Rete di Caracciolo. Prodezza di Caracciolo, splendido tiro di destro imparabile da fuori area (traversa-rete).



57' Aumenta l'intensità della pioggia, terreno di gioco pesante.17:39

54' Azione prolungata del Pisa, la Sampdoria attende nella propria metà campo.17:36

51' Askildsen dalla bandierina, Torregrossa di testa allontana la sfera.17:33

48' Pisa con un attaccante in più, Sampdoria schierata con il 5-3-1.17:29

46' Inizio secondo tempo di PISA-SAMPDORIA! Si riparte dal risultato di 0-0.17:27

46' Sostituzione PISA: entra Bonfanti esce Hermannsson.17:26

46' Sostituzione SAMPDORIA: entra Barreca esce Ricci.17:26

Nessun tiro nello specchio della porta nel corso della prima frazione di gioco.17:10

Nessun gol e poche emozioni tra Pisa e Sampdoria nel primo tempo. Partita equilibrata, molte interruzioni. Espulso Giordano al 46' per somma di ammonizioni, blucerchiati in dieci uomini.17:09

45'+6' Fine primo tempo: PISA-SAMPDORIA 0-0! Si va al riposo senza reti.17:07

45'+3' Nervosismo in campo, ora il gioco è di nuovo fermo, problemi per Torregrossa.17:04

45'+1' OCCASIONE PISA! Punizione velenosa di Veloso da posizione defilata, pallone largo ma non di molto.17:04

45'+1' Espulso GIORDANO per somma di ammonizioni. Secondo cartellino giallo per gioco scorretto su Barbieri.17:03

44' Contatto al limite dell'area tra Barbieri e Giordano, l'arbitro in un primo momento indica il dischetto. Decisione cambiata dal Var. 17:02

42' Ammonito GIORDANO per gioco scorretto su Veloso.16:58

39' Ammonito CANESTRELLI per gioco scorretto su Depaoli.16:58

37' Ricci intercetta un rinvio di Nicolas e calcia subito verso la porta, c'è una deviazione con il braccio di Marin. Punizione per la Sampdoria.16:54

35' Stojanovic mette al centro, colpo di testa impreciso di Depaoli.16:52

32' Arena contuso dopo un contrasto con Darboe, numerose le interruzioni.16:48

30' Guizzo di Darboe, il centrocampista salta due avversari e poi viene fermato con un fallo.16:47

27' Fraseggio prolungato della Sampdoria, Esposito guadagna una punizione dalla trequarti.16:44

24' Ammonito RICCI per gioco scorretto su Touré.16:41

23' Depaoli di tacco per Esposito, Canestrelli ostacola l'attaccante in modo irregolare.16:40

20' Problema con l'attrezzatura elettronica dell'arbitro, il gioco è ancora fermo.16:37

18' Torregrossa a terra dolorante dopo un contrasto con Ghilardi, gioco fermo.16:34

15' Traversone da sinistra di Arena, leggermente alto per Torregrossa.16:32

13' Opportunità per Esposito, ma l'attaccante scatta in posizione irregolare.16:29

12' Pressione alta della Sampdoria, Nicolas costretto al rilancio frettoloso in fallo laterale.16:29

9' Ammonito HERMANNSSON per gioco scorretto su Esposito.16:26

7' Esteves spinge sulla corsia di sinistra, ma si allunga troppo il pallone.16:23

4' Ammonito GONZALEZ per gioco scorretto su Arena.16:21

1' Inizio primo tempo di PISA-SAMPDORIA! Dirige la gara l'arbitro Baroni.16:17

La Sampdoria ha subito gol in ognuna delle ultime cinque partite contro il Pisa.15:58

Le scelte di Pirlo: Esposito guida l'attacco. Ricci in regia, Stojanovic terzino destro, chance per Darboe. Squalificato Yepes, out Borini.15:57

Le scelte di Aquiliani (squalificato): Torregrossa al centro dell'attacco, Arena a supporto, Bonfanti in panchina. Barbieri ed Estves gli esterni. In difesa spazio a Hermannsson.15:56

Panchina SAMPDORIA: Ravaglia, Tantalocchi, Girelli, Conti, Murru, Leoni, Pozzato, Alessi, Alvarez, Kasami, De Luca, Barreca.15:54

Panchina PISA: Loria, Campani, Leverbe, Beruatto, Moreo, Barberis, Valoti, Masucci, L. Tramoni, Bonfanti, Mlakar.15:53

Formazione SAMPDORIA (3-4-21): Stankovic - Gonzalez, Ghilardi, Piccini - Stojanovic, Darboe, Ricci, Giordano - Depaoli, Askildsen - Esposito.16:38

Formazione PISA (3-4-2-1): Nicolas - Canestrelli, Caracciolo, Hermannsson - Barbieri, Marin, Veloso, Esteves - Arena, Touré - Torregrossa.16:43

Manca poco all'inizio di Pisa-Sampdoria. Squadre a pari punti in classifica a quota 27.15:47

Benvenuti alla diretta della partita della 24^ giornata di Serie B, si affrontano Pisa e Sampdoria.15:46