Una seconda frazione giocata a ritmi decisamente più bassi, con una Carrarese troppo timida, permette al Padova di vincere di misura, con la rete di Lasagna siglata nel primo tempo e soprattutto con il minimo sforzo. I padroni di casa controllano, gestiscono e alla fine portano a casa una vittoria meritata.
Il Padova affronta la Sampdoria nel prossimo turno, mentre la Carrarese dovrà vedersela con il Modena.
90'+5'
Fine partita: PADOVA-CARRARESE 1-0 (29' Lasagna).21:58
90'+4'
Grande conclusione di Sekulov, palla deviata in angolo.21:57
90'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!21:52
87'
Vicinissimo al gol Di Maggio: da ottima posizione l'attaccante del Padova conclude di poco fuori a lato.21:48
83'
La Carrarese prova a spingere, soprattutto lateralmente. Il Padova si difende in maniera molto compatta.21:46
79'
Sostituzione Carrarese: esce Nicolò Calabrese, entra Nikola Sekulov.21:43
Sostituzione Padova: esce Francesco Di Mariano, entra Mattia Bortolussi.21:19
54'
Ci prova Zuelli di testa, palla alta sopra la traversa.21:16
50'
Cartellino giallo per Pietro Fusi.21:10
47'
Inizio il secondo tempo di PADOVA-CARRARESE!21:08
46'
Sostituzione Padova: esce Alessandro Seghetti, entra Carlo Faedo.21:08
In casa Padova occhio a Bortolussi per il secondo tempo, tra le fila della Carrarese scalpita Torregrossa.21:07
La prima frazione di Padova-Carrarese non è esaltante, ma le occasioni non mancano, soprattutto per i padroni di casa. I più vivaci sono senza dubbio Rouhi da una parte e Lasagna dall'altra, ed è proprio quest'ultimo a sbloccare la partita al 29' con il classico gol di rapina, da vero rapace d'area. La reazione della Carrarese è timida e anche per questo il Padova chiude la prima frazione in vantaggio.21:03
45'+1'
Finisce il primo tempo di PADOVA-CARRARESE!20:48
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!20:48
44'
Possessi palla prolungato della Carrarese, si difende però in maniera molto organizzata la Carrarese.20:48
40'
Destro di Rubino da fuori area, bravo Sorrentino a bloccare.20:42
37'
Ennesimo spunto interessante di Hasa, questa volta al tiro ci va Hasa. La sua conclusione termina fuori a lato.20:39
33'
Reagisce la Carrarese con Rouhi che conclude con il mancino, palla deviata da Seghetti.20:35
29'
GOL! PADOVA-Carrarese 1-0! Rete di Kevin LASAGNA! Torna titolare e incide di nuovo. Su una palla vagante Lasagna è il più lesto a concludere e a battere Bleve con il piattone mancino.
Ancora Lasagna pericoloso di testa, bravo Bleve a bloccare.20:31
21'
Lasagna cerca l'imbucata per Di Mariano, ma il suo passaggio si rivela troppo impreciso.20:24
17'
Ci prova Seghetti con il destro, la sua conclusione termina di poco fuori a lato.20:21
13'
Tenta una gran conclusione con il destro Zanon, ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa.20:14
11'
Ci prova Harder con il destro, molto bravo Bleve a distendersi e a respingere.20:12
7'
Ci prova Rouhi sulla sinistra, molto bravo Seghetti a fermarlo.20:10
4'
Cartellino giallo per Julián Illanes.20:07
1'
Inizia il primo tempo di PADOVA-CARRARESE!20:03
Le scelte di Calabro: coppia d'attacco formata da Rubino e Abiuso, c'è Rouhi a tutta fascia a sinsitra. In difesa gioca Illanes con Oliana e Calabrese.19:28
Le scelte di Andreoletti: gioca Lasagna in avanti supportato da Harder e Di Mariano. In porta confermatissimo Sorrentino, c'è Perrotta in difesa. Out Gomez.19:27
Padova - Carrarese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Carrarese sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente Padova si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte). Padova ha segnato 25 gol e ne ha subiti 30; Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 33. La partita di andata Carrarese - Padova si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa Padova ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Venezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Padova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 1-0 mentre Carrarese ha incontrato il Sudtirol pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.
Padova e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 2 volte, Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Padova-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova è imbattuto nei tre incontri con la Carrarese in Serie BKT (2V, 1N) e solamente contro Campobasso, Pro Gorizia e Trani (quattro) ha all'attivo più incontri senza mai perdere nella competizione.
Sono cinque le squadre di Serie BKT contro cui il Padova non ha mai subito gol nella competizione: Casale, Siracusa, Casertana, Carrarese e Acireale; tra queste quella toscana è l'avversaria affrontata in più occasioni (tre).
Il Padova ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, tante sconfitte quante quelle subite in tutte le precedenti nove gare interne stagionali nella competizione (2V, 5N).
Dalla decima giornata di Serie B in avanti, la Carrarese ha guadagnato quattro punti in sette trasferte, perdendone cinque; solamente lo Spezia (sei) ha perso più gare esterne nello stesso periodo in campionato.
Mattia Bortolussi ha segnato nove gol in questo campionato; gli ultimi due calciatori del Padova in doppia cifra di reti in Serie BKT sono stati Diego Farias (10) e Aniello Cutolo (12) nella stagione 2012/13.
Filippo Sgarbi, con il gol nell'ultima giornata, è arrivato a quota tre reti in questa Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti sei stagioni disputate nella competizione; tutte le sue tre marcature sono arrivate di testa, più di ogni altro difensore in questo campionato.
Fabio Abiuso è, con Cristian Shpendi e Joel Pohjanpalo, uno degli unici tre giocatori di questa Serie BKT ad aver trovato almeno quattro gol in casa, quattro in trasferta e quattro assist totali.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: