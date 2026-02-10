Il Padova è imbattuto nei tre incontri con la Carrarese in Serie BKT (2V, 1N) e solamente contro Campobasso, Pro Gorizia e Trani (quattro) ha all'attivo più incontri senza mai perdere nella competizione.19:28

Sono cinque le squadre di Serie BKT contro cui il Padova non ha mai subito gol nella competizione: Casale, Siracusa, Casertana, Carrarese e Acireale; tra queste quella toscana è l'avversaria affrontata in più occasioni (tre).19:28

GOL! PADOVA-Carrarese 1-0! Rete di Kevin LASAGNA! Torna titolare e incide di nuovo. Su una palla vagante Lasagna è il più lesto a concludere e a battere Bleve con il piattone mancino. Guarda la scheda del giocatore Kevin Lasagna 20:32

La prima frazione di Padova-Carrarese non è esaltante, ma le occasioni non mancano, soprattutto per i padroni di casa. I più vivaci sono senza dubbio Rouhi da una parte e Lasagna dall'altra, ed è proprio quest'ultimo a sbloccare la partita al 29' con il classico gol di rapina, da vero rapace d'area. La reazione della Carrarese è timida e anche per questo il Padova chiude la prima frazione in vantaggio.21:03

PREPARTITA

Padova - Carrarese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Carrarese sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente Padova si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte).

Padova ha segnato 25 gol e ne ha subiti 30; Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 33.

La partita di andata Carrarese - Padova si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa Padova ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Venezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 1-0 mentre Carrarese ha incontrato il Sudtirol pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.

Padova e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 2 volte, Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Il Padova ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, tante sconfitte quante quelle subite in tutte le precedenti nove gare interne stagionali nella competizione (2V, 5N).

Dalla decima giornata di Serie B in avanti, la Carrarese ha guadagnato quattro punti in sette trasferte, perdendone cinque; solamente lo Spezia (sei) ha perso più gare esterne nello stesso periodo in campionato.

Mattia Bortolussi ha segnato nove gol in questo campionato; gli ultimi due calciatori del Padova in doppia cifra di reti in Serie BKT sono stati Diego Farias (10) e Aniello Cutolo (12) nella stagione 2012/13.

Filippo Sgarbi, con il gol nell'ultima giornata, è arrivato a quota tre reti in questa Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti sei stagioni disputate nella competizione; tutte le sue tre marcature sono arrivate di testa, più di ogni altro difensore in questo campionato.

Fabio Abiuso è, con Cristian Shpendi e Joel Pohjanpalo, uno degli unici tre giocatori di questa Serie BKT ad aver trovato almeno quattro gol in casa, quattro in trasferta e quattro assist totali.

