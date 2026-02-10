Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Padova-Carrarese: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Euganeo di Padova
10 Febbraio 2026 ore 20:00
Padova
1
Carrarese
0
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 29' 1-0 Kevin Lasagna
0'
45'
90'
90'
95'

Una seconda frazione giocata a ritmi decisamente più bassi, con una Carrarese troppo timida, permette al Padova di vincere di misura, con la rete di Lasagna siglata nel primo tempo e soprattutto con il minimo sforzo. I padroni di casa controllano, gestiscono e alla fine portano a casa una vittoria meritata.

Il Padova affronta la Sampdoria nel prossimo turno, mentre la Carrarese dovrà vedersela con il Modena.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Padova-Carrarese, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:02

  2. 90'+5'

    Fine partita: PADOVA-CARRARESE 1-0 (29' Lasagna).21:58

  3. 90'+4'

    Grande conclusione di Sekulov, palla deviata in angolo.21:57

  4. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero!21:52

  5. 87'

    Vicinissimo al gol Di Maggio: da ottima posizione l'attaccante del Padova conclude di poco fuori a lato.21:48

  7. 83'

    La Carrarese prova a spingere, soprattutto lateralmente. Il Padova si difende in maniera molto compatta.21:46

  8. 79'

    Sostituzione Carrarese: esce Nicolò Calabrese, entra Nikola Sekulov.21:43

  9. 79'

    Sostituzione Carrarese: esce Tommaso Rubino, entra Filippo Melegoni.21:43

  10. 78'

    Sostituzione Padova: esce Pietro Fusi, entra Luca Di Maggio.21:43

  11. 75'

    Splendido cross di Varas, determinante la chiusura di Zuelli.21:38

  13. 71'

    Ci prova Rubino con il destro, palla di poco fuori a lato.21:32

  14. 68'

    Fase di stallo del match, ritmi decisamente molto bassi.21:29

  15. 65'

    Cartellino giallo Simone Zanon.21:25

  16. 64'

    Sostituzione Carrarese: esce Julián Illanes, entra Marco Imperiale.21:25

  17. 64'

    Sostituzione Carrarese: esce Jonas Rouhi, entra Niccolò Belloni.21:25

  19. 62'

    Cartellino giallo per Marco Perrotta.21:21

  20. 60'

    Sostituzione Carrarese: esce Emanuele Zuelli, entra Mattia Finotto.21:21

  21. 57'

    Sostituzione Padova: esce Francesco Di Mariano, entra Mattia Bortolussi.21:19

  22. 54'

    Ci prova Zuelli di testa, palla alta sopra la traversa.21:16

  23. 50'

    Cartellino giallo per Pietro Fusi.21:10

  25. 47'

    Inizio il secondo tempo di PADOVA-CARRARESE!21:08

  26. 46'

    Sostituzione Padova: esce Alessandro Seghetti, entra Carlo Faedo.21:08

  27. In casa Padova occhio a Bortolussi per il secondo tempo, tra le fila della Carrarese scalpita Torregrossa.21:07

  28. La prima frazione di Padova-Carrarese non è esaltante, ma le occasioni non mancano, soprattutto per i padroni di casa. I più vivaci sono senza dubbio Rouhi da una parte e Lasagna dall'altra, ed è proprio quest'ultimo a sbloccare la partita al 29' con il classico gol di rapina, da vero rapace d'area. La reazione della Carrarese è timida e anche per questo il Padova chiude la prima frazione in vantaggio.21:03

  29. 45'+1'

    Finisce il primo tempo di PADOVA-CARRARESE!20:48

  31. 45'

    E' stato concesso 1 minuto di recupero!20:48

  32. 44'

    Possessi palla prolungato della Carrarese, si difende però in maniera molto organizzata la Carrarese.20:48

  33. 40'

    Destro di Rubino da fuori area, bravo Sorrentino a bloccare.20:42

  34. 37'

    Ennesimo spunto interessante di Hasa, questa volta al tiro ci va Hasa. La sua conclusione termina fuori a lato.20:39

  35. 33'

    Reagisce la Carrarese con Rouhi che conclude con il mancino, palla deviata da Seghetti.20:35

  37. 29'

    GOL! PADOVA-Carrarese 1-0! Rete di Kevin LASAGNA! Torna titolare e incide di nuovo. Su una palla vagante Lasagna è il più lesto a concludere e a battere Bleve con il piattone mancino.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin Lasagna20:32

  38. 25'

    Ancora Lasagna pericoloso di testa, bravo Bleve a bloccare.20:31

  39. 21'

    Lasagna cerca l'imbucata per Di Mariano, ma il suo passaggio si rivela troppo impreciso.20:24

  40. 17'

    Ci prova Seghetti con il destro, la sua conclusione termina di poco fuori a lato.20:21

  41. 13'

    Tenta una gran conclusione con il destro Zanon, ma la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa.20:14

  43. 11'

    Ci prova Harder con il destro, molto bravo Bleve a distendersi e a respingere.20:12

  44. 7'

    Ci prova Rouhi sulla sinistra, molto bravo Seghetti a fermarlo.20:10

  45. 4'

    Cartellino giallo per Julián Illanes.20:07

  46. 1'

    Inizia il primo tempo di PADOVA-CARRARESE!20:03

  47. Sono cinque le squadre di Serie BKT contro cui il Padova non ha mai subito gol nella competizione: Casale, Siracusa, Casertana, Carrarese e Acireale; tra queste quella toscana è l'avversaria affrontata in più occasioni (tre).19:28

  49. Il Padova è imbattuto nei tre incontri con la Carrarese in Serie BKT (2V, 1N) e solamente contro Campobasso, Pro Gorizia e Trani (quattro) ha all'attivo più incontri senza mai perdere nella competizione.19:28

  50. Le scelte di Calabro: coppia d'attacco formata da Rubino e Abiuso, c'è Rouhi a tutta fascia a sinsitra. In difesa gioca Illanes con Oliana e Calabrese.19:28

  51. Le scelte di Andreoletti: gioca Lasagna in avanti supportato da Harder e Di Mariano. In porta confermatissimo Sorrentino, c'è Perrotta in difesa. Out Gomez.19:27

  52. Panchina Carrarese: 99 Fiorillo, 3 Imperiale, 7 Belloni, 8 Melegoni, 25 Lordkipanidze, 26 Ruggeri, 28 Disfetano, 32 Finotto, 44 Sekulov, 77 Parlanti, 78 Guercio, 92 Torregrossa.21:06

  53. Panchina Padova: 14 Fortin, 6 Crisetig, 20 Bortolussi, 23 Di Maggio, 24 Caprari, 30 Favale, 32 Sgarbi, 41 Silva, 58 Pastina, 72 Faedo, 86 Giunti, 92 Buonaiuto.21:05

  55. Formazione CARRARESE (3-5-2): 1 Bleve; 4 Illanes, 6 Ollana, 37 Calabrese; 72 Zanon, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 70 Hasa, 73 Rouhi; 9 Abiuso, 21 Rubino.19:27

  56. Formazione PADOVA (3-4-2-1): 22 Sorrentino; 55 Villa, 4 Belli, 5 Perrotta; 7 Varas, 8 Fusi, 11 Seghetti, 3 Barreca; 44 Harder, 77 Di Mariano;15 Lasagna.19:25

  57. Il Padova arriva dal 3-3 con la Juve Stabia, mentre la Carrarese è reduce dallo 0-0 con il Sudtirol.19:19

  58. Benvenuti alla diretta di Padova-Carrarese, match valevole per la 24a giornata di Serie B!19:19

  60. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Euganeo
    Città: Padova
    Capienza: 32420 spettatori19:19

    Euganeo

Formazioni Padova - Carrarese

Padova
Carrarese
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Matteo Andreoletti
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Antonio Calabro
PREPARTITA

Padova - Carrarese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Carrarese sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 10 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2
20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1
10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3
31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1
10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0

Attualmente Padova si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte).
Padova ha segnato 25 gol e ne ha subiti 30; Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 33.
La partita di andata Carrarese - Padova si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa Padova ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Venezia e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Padova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 1-0 mentre Carrarese ha incontrato il Sudtirol pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.

Padova e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 2 volte, Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Padova-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Padova è imbattuto nei tre incontri con la Carrarese in Serie BKT (2V, 1N) e solamente contro Campobasso, Pro Gorizia e Trani (quattro) ha all'attivo più incontri senza mai perdere nella competizione.
  • Sono cinque le squadre di Serie BKT contro cui il Padova non ha mai subito gol nella competizione: Casale, Siracusa, Casertana, Carrarese e Acireale; tra queste quella toscana è l'avversaria affrontata in più occasioni (tre).
  • Il Padova ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, tante sconfitte quante quelle subite in tutte le precedenti nove gare interne stagionali nella competizione (2V, 5N).
  • Dalla decima giornata di Serie B in avanti, la Carrarese ha guadagnato quattro punti in sette trasferte, perdendone cinque; solamente lo Spezia (sei) ha perso più gare esterne nello stesso periodo in campionato.
  • Mattia Bortolussi ha segnato nove gol in questo campionato; gli ultimi due calciatori del Padova in doppia cifra di reti in Serie BKT sono stati Diego Farias (10) e Aniello Cutolo (12) nella stagione 2012/13.
  • Filippo Sgarbi, con il gol nell'ultima giornata, è arrivato a quota tre reti in questa Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti sei stagioni disputate nella competizione; tutte le sue tre marcature sono arrivate di testa, più di ogni altro difensore in questo campionato.
  • Fabio Abiuso è, con Cristian Shpendi e Joel Pohjanpalo, uno degli unici tre giocatori di questa Serie BKT ad aver trovato almeno quattro gol in casa, quattro in trasferta e quattro assist totali.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaCarrarese
Partite giocate2323
Numero di partite vinte67
Numero di partite perse97
Numero di partite pareggiate89
Gol totali segnati2431
Gol totali subiti3032
Media gol subiti per partita1.31.4
Percentuale possesso palla49.349.7
Numero totale di passaggi95249251
Numero totale di passaggi riusciti75497494
Tiri nello specchio della porta9496
Percentuale di tiri in porta50.044.7
Numero totale di cross367482
Numero medio di cross riusciti94113
Duelli per partita vinti12021208
Duelli per partita persi11441128
Corner subiti132105
Corner guadagnati92120
Numero di punizioni a favore318341
Numero di punizioni concesse326303
Tackle totali391346
Percentuale di successo nei tackle59.364.7
Fuorigiochi totali4215
Numero totale di cartellini gialli6155
Numero totale di cartellini rossi20

Padova - Carrarese Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia50
  2. Monza47
  3. Frosinone46
  4. Palermo45
  5. Catanzaro38
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo15
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci11
  4. Ettore Gliozzi10
  5. Mattia Bortolussi9
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio