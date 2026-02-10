Virgilio Sport
Pescara-Catanzaro: 0-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
10 Febbraio 2026 ore 20:00
Pescara
0
Catanzaro
2
Partita finita
Arbitro: Simone Galipò
  1. 30' 0-1 Pietro Iemmello
  2. 79' 0-2 Gabriele Alesi
0'
45'
90'
90'
94'

Seconda vittoria consecutiva per il Catanzaro, che conferma le sue potenzialità in ottica promozione. Decidono Iemmello e Alesi. Tredicesimo ko in campionato per il Pescara, Insigne ci prova negli ultimi minuti ma non basta.

Prossima giornata: Catanzaro-Mantova e Avellino-Pescara.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:59

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: PESCARA-CATANZARO 0-2. In gol Iemmello e Alesi. 21:57

  3. 90'+5'

    Sforbiciata sul fondo di Gravillon. 21:56

  4. 90'

    Cinque minuti di recupero. 21:52

  5. 87'

    D'Alessandro con il destro sul fondo. 21:51

  7. 85'

    SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Iemmello, dentro Koffi. 21:48

  8. 84'

    Conclusione completamente fuori misura di Acampora. 21:47

  9. 81'

    Insigne disegna per Olzer, che tocca per Di Nardo: conclusione sul fondo. 21:45

  10. 80'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Valzania, dentro Insigne. 21:43

  11. 79'

    GOL! Pescara-CATANZARO 0-2. Rete di Alesi. Pasticcio difensivo del Pescara, ne approfitta Alesi per lanciarsi verso la porta e infilare con un bel diagonale Desplanches. 21:42

  13. 78'

    Olzer ribattuto, poi con il tacco Meazzi: si salva in qualche modo Pigliacelli. 21:41

  14. 76'

    Destro da fuori di Valzania, ribattuto. 21:38

  15. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Liberali, dentro Pompetti. 21:37

  16. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Faraoni, dentro Berardi. 21:35

  17. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Brugman, dentro Acampora. 21:34

  19. 69'

    Destro piazzato di Iemmello dal limite, blocca a terra Desplanches. 21:31

  20. 68'

    SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Di Francesco, dentro D'Alessandro. 21:49

  21. 67'

    Mancino potente di Gravillon dal limite, la palla termina sul fondo ma Pigliacelli non si era mosso. 21:29

  22. 65'

    Sesto calcio d'angolo per il Pescara. 21:27

  23. 64'

    Nervosismo e contestazioni in campo. 21:26

  25. 60'

    Tanti falli in questa prima parte di frazione, gioco molto spezzettato. 21:23

  26. 59'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Capellini per un fallo su Iemmello. 21:22

  27. 58'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Fanne, dentro Meazzi. 21:21

  28. 58'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Corbo, dentro Di Nardo. 21:20

  29. 58'

    Liberali avanza in autonomia e conclude alto. 21:20

  31. 57'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Corbo per un fallo su Liberali. 21:20

  32. 55'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Antonini per perdita di tempo. 21:17

  33. 54'

    Sinistro di Olzer murato. 21:16

  34. 54'

    OCCASIONE PESCARA! Palo di Brugman da calcio di punizione, Pigliacelli era comunque sulla palla. 21:16

  35. 51'

    Cross da calcio d'angolo, Olzer di testa non inquadra lo specchio. 21:14

  37. 51'

    Calcio d'angolo per il Pescara. 21:13

  38. 46'

    Zampata di Fanne, palla sul fondo. 21:09

  39. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI PESCARA-CATANZARO. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 21:08

  40. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Nuamah, dentro Alesi. 21:08

  41. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Frosinini, dentro Brighenti. 21:07

  43. Iemmello alla mezz'ora sblocca il match dopo due occasioni capitate sui piedi dello stesso Iemmello e di Di Francesco. Pochi minuti dopo ci prova Faraoni, ma nulla di fatto per il Pescara. 20:55

  44. 45'+5'

    FINE PRIMO TEMPO: PESCARA-CATANZARO 0-1. Decide Iemmello. 20:52

  45. 45'+5'

    Destro altissimo di Brugman. 20:52

  46. 45'+4'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Frosinini. 20:52

  47. 45'+1'

    Rovesciata di Caligara, tutto facile per Pigliacelli. 20:49

  49. 45'

    Quattro minuti di recupero. 20:48

  50. 42'

    Annullato un gol a Di Francesco per fuorigioco. 20:47

  51. 39'

    Punizione Catanzaro e colpo di testa centrale di Antonini. 20:42

  52. 38'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Fanne.20:40

  53. 37'

    OCCASIONE PESCARA! Faraoni di testa su cross da angolo, gran risposta di Pigliacelli. 20:41

  55. 37'

    Altro calcio d'angolo per il Pescara.20:39

  56. 34'

    Altro suggerimento di Liberali, questa volta per Di Francesco: Faraoni si immola, primo angolo per il Catanzaro. 20:38

  57. 34'

    Prova a crederci il Pescara, angolo conquistato da Olzer. 20:37

  58. 33'

    Staff medico in campo per Gravillon. 20:36

  59. 32'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Nuamah per il fallo su Gravillon. 20:35

  61. 30'

    GOL! Pescara-CATANZARO 0-1. Rete di Iemmello. Assist perfetto in verticale di Liberali per Iemmello, che infila Desplanches.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello20:34

  62. 26'

    L'occasione del Pescara sembra aver riequilibrato gli ordini in campo. 20:33

  63. 22'

    OCCASIONE PESCARA! Cassandro miracoloso su Faraoni, poi ci riprova Gravillon: calcio d'angolo, il primo del match. 20:27

  64. 21'

    Con il passare dei minuti aumenta la pressione degli ospiti.20:24

  65. 18'

    OCCASIONE CATANZARO! Break di Pontisso con assist per Di Francesco, grande parata di Desplanches. 20:21

  67. 13'

    OCCASIONE CATANZARO! Pontisso di prima intenzione per Iemmello, c'è una voragine nella difesa di casa: Iemmello davanti a Desplanches non inquadra lo specchio. 20:16

  68. 12'

    Destro piazzato di Iemmello dal limite, palla fuori non di molto. 20:14

  69. 10'

    Cross per Antonini, che non aggancia in area: recupera Valzania. 20:12

  70. 4'

    Ritmi bassi in questo avvio. 20:07

  71. INIZIA PESCARA-CATANZARO. Prima palla per gli ospiti. 20:03

  73. La formazione del Catanzaro: Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Frosinini - Favasuli, Petriccione, Pontisso, Nuamah - Liberali, Di Francesco - Iemmello.20:00

  74. 3-4-3 per il Pescara: Desplanches - Gravillon, Capellini, Corbo - Faraoni, Valzania, Brugman, Fanne, Letizia - Caligara, Olzer.19:58

  75. I calabresi cercano quella continuità di risultati che nel 2026 non è mai arrivata. 19:45

  76. Gli abruzzesi hanno assoluta necessità di una vittoria: la zona play-out è distante sei punti. 19:43

  77. La gara d'andata si è conclusa sul punteggio di 3-3. 19:42

  79. Il Catanzaro è invece reduce dalla convincente vittoria per 2-0 contro la Reggiana e occupa attualmente la sesta posizione. 19:40

  80. Il Pescara, fanalino di coda in classifica, ha all'attivo solo due vittorie in campionato. 19:38

  81. Benvenuti alla diretta del match tra Pescara e Catanzaro, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. 19:37

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori19:37

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Catanzaro

Pescara
Catanzaro
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Alberto Aquilani
PREPARTITA

Pescara - Catanzaro è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Catanzaro sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Simone Galipò

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 12 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1
31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1
21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0
20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2
17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2
31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1
10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 27 gol e ne ha subiti 48; il Catanzaro ha segnato 32 gol e ne ha subiti 26.
La partita di andata Catanzaro - Pescara si è giocata il 21 novembre 2025 e si è conclusa 3-3.

In casa il Pescara ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Sudtirol e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 0-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Reggiana vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.

Pescara e Catanzaro si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 5 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Pescara-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Pescara e Catanzaro hanno pareggiato la gara di andata in questo campionato e non hanno mai terminato in equilibrio due gare consecutive in Serie BKT; infatti nei 16 precedenti incontri ci sono stati cinque successi abruzzesi e 10 calabresi (1N).
  • Il Catanzaro ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte contro il Pescara in Serie BKT (2V, 1N, 1P), dopo che aveva subito gol in tutte le precedenti quattro (1V, 3P).
  • Il Pescara ha vinto solamente una delle ultime nove partite casalinghe di Serie BKT (4N, 4P) e nel periodo, dal primo ottobre in avanti, nessuna squadra ha ottenuto meno successi interni nella competizione (alla pari del Padova).
  • Il Catanzaro ha perso le ultime tre trasferte di Serie BKT, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 12 (4V, 5N); è dal 2006 che i giallorossi non fanno peggio (quattro sconfitte esterne di fila in quel caso).
  • Il Pescara ha vinto solo due partite in questa stagione di Serie BKT (9N, 12P); nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo tre squadre hanno ottenuto meno successi: Pisa, Sheffield Wednesday e Wolverhampton (una ciascuna).
  • Antonio Di Nardo ha segnato il gol che ha aperto le marcature nel 3-3 dell'andata tra Catanzaro e Pescara in questo campionato; i giallorossi potrebbero diventare la prima formazione contro cui il classe 1998 andrebbe a bersaglio in più di una sfida nel torneo cadetto.
  • Pietro Iemmello non ha mai perso nei sei match di Serie BKT contro il Pescara (2V, 4N – inclusa post season) e, tra le squadre contro cui è ancora imbattuto nel torneo, contro nessuna ha giocato più partite (sei anche contro Ascoli e Pisa). Contro il Delfino, inoltre, il classe 1992 vanta tre gol in cadetteria, inclusa una doppietta - l’1 dicembre 2019 con il Perugia - e non ha mai realizzato più di una marcatura multipla contro una singola avversaria nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraCatanzaro
Partite giocate2323
Numero di partite vinte29
Numero di partite perse126
Numero di partite pareggiate98
Gol totali segnati2730
Gol totali subiti4626
Media gol subiti per partita2.01.1
Percentuale possesso palla49.554.3
Numero totale di passaggi854210067
Numero totale di passaggi riusciti68348474
Tiri nello specchio della porta10797
Percentuale di tiri in porta43.744.3
Numero totale di cross427407
Numero medio di cross riusciti101108
Duelli per partita vinti11801164
Duelli per partita persi1128984
Corner subiti142102
Corner guadagnati12495
Numero di punizioni a favore337403
Numero di punizioni concesse337273
Tackle totali344322
Percentuale di successo nei tackle62.263.7
Fuorigiochi totali3932
Numero totale di cartellini gialli4357
Numero totale di cartellini rossi22

Pescara - Catanzaro Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia50
  2. Monza47
  3. Frosinone46
  4. Palermo45
  5. Catanzaro38
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo15
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci11
  4. Ettore Gliozzi10
  5. Mattia Bortolussi9
