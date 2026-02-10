Seconda vittoria consecutiva per il Catanzaro, che conferma le sue potenzialità in ottica promozione. Decidono Iemmello e Alesi. Tredicesimo ko in campionato per il Pescara, Insigne ci prova negli ultimi minuti ma non basta.
Prossima giornata: Catanzaro-Mantova e Avellino-Pescara.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:59
90'+5'
FINE PARTITA: PESCARA-CATANZARO 0-2. In gol Iemmello e Alesi. 21:57
90'+5'
Sforbiciata sul fondo di Gravillon. 21:56
90'
Cinque minuti di recupero. 21:52
87'
D'Alessandro con il destro sul fondo. 21:51
85'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Iemmello, dentro Koffi. 21:48
84'
Conclusione completamente fuori misura di Acampora. 21:47
81'
Insigne disegna per Olzer, che tocca per Di Nardo: conclusione sul fondo. 21:45
80'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Valzania, dentro Insigne. 21:43
79'
GOL! Pescara-CATANZARO 0-2. Rete di Alesi. Pasticcio difensivo del Pescara, ne approfitta Alesi per lanciarsi verso la porta e infilare con un bel diagonale Desplanches. 21:42
78'
Olzer ribattuto, poi con il tacco Meazzi: si salva in qualche modo Pigliacelli. 21:41
76'
Destro da fuori di Valzania, ribattuto. 21:38
74'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Liberali, dentro Pompetti. 21:37
70'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Faraoni, dentro Berardi. 21:35
70'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Brugman, dentro Acampora. 21:34
69'
Destro piazzato di Iemmello dal limite, blocca a terra Desplanches. 21:31
68'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Di Francesco, dentro D'Alessandro. 21:49
67'
Mancino potente di Gravillon dal limite, la palla termina sul fondo ma Pigliacelli non si era mosso. 21:29
65'
Sesto calcio d'angolo per il Pescara. 21:27
64'
Nervosismo e contestazioni in campo. 21:26
60'
Tanti falli in questa prima parte di frazione, gioco molto spezzettato. 21:23
59'
CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Capellini per un fallo su Iemmello. 21:22
58'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Fanne, dentro Meazzi. 21:21
58'
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Corbo, dentro Di Nardo. 21:20
58'
Liberali avanza in autonomia e conclude alto. 21:20
57'
CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Corbo per un fallo su Liberali. 21:20
55'
CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Antonini per perdita di tempo. 21:17
54'
Sinistro di Olzer murato. 21:16
54'
OCCASIONE PESCARA! Palo di Brugman da calcio di punizione, Pigliacelli era comunque sulla palla. 21:16
51'
Cross da calcio d'angolo, Olzer di testa non inquadra lo specchio. 21:14
51'
Calcio d'angolo per il Pescara. 21:13
46'
Zampata di Fanne, palla sul fondo. 21:09
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI PESCARA-CATANZARO. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 21:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Nuamah, dentro Alesi. 21:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Frosinini, dentro Brighenti. 21:07
Iemmello alla mezz'ora sblocca il match dopo due occasioni capitate sui piedi dello stesso Iemmello e di Di Francesco. Pochi minuti dopo ci prova Faraoni, ma nulla di fatto per il Pescara. 20:55
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO: PESCARA-CATANZARO 0-1. Decide Iemmello. 20:52
45'+5'
Destro altissimo di Brugman. 20:52
45'+4'
CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Frosinini. 20:52
45'+1'
Rovesciata di Caligara, tutto facile per Pigliacelli. 20:49
45'
Quattro minuti di recupero. 20:48
42'
Annullato un gol a Di Francesco per fuorigioco. 20:47
39'
Punizione Catanzaro e colpo di testa centrale di Antonini. 20:42
38'
CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Fanne.20:40
37'
OCCASIONE PESCARA! Faraoni di testa su cross da angolo, gran risposta di Pigliacelli. 20:41
37'
Altro calcio d'angolo per il Pescara.20:39
34'
Altro suggerimento di Liberali, questa volta per Di Francesco: Faraoni si immola, primo angolo per il Catanzaro. 20:38
34'
Prova a crederci il Pescara, angolo conquistato da Olzer. 20:37
33'
Staff medico in campo per Gravillon. 20:36
32'
CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Nuamah per il fallo su Gravillon. 20:35
30'
GOL! Pescara-CATANZARO 0-1. Rete di Iemmello. Assist perfetto in verticale di Liberali per Iemmello, che infila Desplanches.
Pescara - Catanzaro è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Catanzaro sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie B: 12 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025
Serie B
Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025
Serie B
Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025
Serie B
Venezia-Monza 2-0
20-12-2025
Serie B
Avellino-Palermo 2-2
17-01-2026
Serie B
Reggiana-Cesena 1-2
31-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Frosinone 1-1
10-02-2026
Serie B
Pescara-Catanzaro 0-2
Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte). Il Pescara ha segnato 27 gol e ne ha subiti 48; il Catanzaro ha segnato 32 gol e ne ha subiti 26. La partita di andata Catanzaro - Pescara si è giocata il 21 novembre 2025 e si è conclusa 3-3.
In casa il Pescara ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Sudtirol e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 0-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Reggiana vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.
Pescara e Catanzaro si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 5 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Pescara-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Pescara e Catanzaro hanno pareggiato la gara di andata in questo campionato e non hanno mai terminato in equilibrio due gare consecutive in Serie BKT; infatti nei 16 precedenti incontri ci sono stati cinque successi abruzzesi e 10 calabresi (1N).
Il Catanzaro ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte contro il Pescara in Serie BKT (2V, 1N, 1P), dopo che aveva subito gol in tutte le precedenti quattro (1V, 3P).
Il Pescara ha vinto solamente una delle ultime nove partite casalinghe di Serie BKT (4N, 4P) e nel periodo, dal primo ottobre in avanti, nessuna squadra ha ottenuto meno successi interni nella competizione (alla pari del Padova).
Il Catanzaro ha perso le ultime tre trasferte di Serie BKT, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 12 (4V, 5N); è dal 2006 che i giallorossi non fanno peggio (quattro sconfitte esterne di fila in quel caso).
Il Pescara ha vinto solo due partite in questa stagione di Serie BKT (9N, 12P); nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo tre squadre hanno ottenuto meno successi: Pisa, Sheffield Wednesday e Wolverhampton (una ciascuna).
Antonio Di Nardo ha segnato il gol che ha aperto le marcature nel 3-3 dell'andata tra Catanzaro e Pescara in questo campionato; i giallorossi potrebbero diventare la prima formazione contro cui il classe 1998 andrebbe a bersaglio in più di una sfida nel torneo cadetto.
Pietro Iemmello non ha mai perso nei sei match di Serie BKT contro il Pescara (2V, 4N – inclusa post season) e, tra le squadre contro cui è ancora imbattuto nel torneo, contro nessuna ha giocato più partite (sei anche contro Ascoli e Pisa). Contro il Delfino, inoltre, il classe 1992 vanta tre gol in cadetteria, inclusa una doppietta - l’1 dicembre 2019 con il Perugia - e non ha mai realizzato più di una marcatura multipla contro una singola avversaria nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: