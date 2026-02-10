Gli abruzzesi hanno assoluta necessità di una vittoria: la zona play-out è distante sei punti. 19:43

PREPARTITA

Pescara - Catanzaro è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Catanzaro sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0 20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2 17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2 31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1 10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 27 gol e ne ha subiti 48; il Catanzaro ha segnato 32 gol e ne ha subiti 26.

La partita di andata Catanzaro - Pescara si è giocata il 21 novembre 2025 e si è conclusa 3-3.

In casa il Pescara ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Sudtirol e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 0-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Reggiana vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol.

Pescara e Catanzaro si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 5 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Pescara-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pescara e Catanzaro hanno pareggiato la gara di andata in questo campionato e non hanno mai terminato in equilibrio due gare consecutive in Serie BKT; infatti nei 16 precedenti incontri ci sono stati cinque successi abruzzesi e 10 calabresi (1N).

Il Catanzaro ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte contro il Pescara in Serie BKT (2V, 1N, 1P), dopo che aveva subito gol in tutte le precedenti quattro (1V, 3P).

Il Pescara ha vinto solamente una delle ultime nove partite casalinghe di Serie BKT (4N, 4P) e nel periodo, dal primo ottobre in avanti, nessuna squadra ha ottenuto meno successi interni nella competizione (alla pari del Padova).

Il Catanzaro ha perso le ultime tre trasferte di Serie BKT, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 12 (4V, 5N); è dal 2006 che i giallorossi non fanno peggio (quattro sconfitte esterne di fila in quel caso).

Il Pescara ha vinto solo due partite in questa stagione di Serie BKT (9N, 12P); nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni solo tre squadre hanno ottenuto meno successi: Pisa, Sheffield Wednesday e Wolverhampton (una ciascuna).

Antonio Di Nardo ha segnato il gol che ha aperto le marcature nel 3-3 dell'andata tra Catanzaro e Pescara in questo campionato; i giallorossi potrebbero diventare la prima formazione contro cui il classe 1998 andrebbe a bersaglio in più di una sfida nel torneo cadetto.

Pietro Iemmello non ha mai perso nei sei match di Serie BKT contro il Pescara (2V, 4N – inclusa post season) e, tra le squadre contro cui è ancora imbattuto nel torneo, contro nessuna ha giocato più partite (sei anche contro Ascoli e Pisa). Contro il Delfino, inoltre, il classe 1992 vanta tre gol in cadetteria, inclusa una doppietta - l’1 dicembre 2019 con il Perugia - e non ha mai realizzato più di una marcatura multipla contro una singola avversaria nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: