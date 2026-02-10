Virgilio Sport
Reggiana-Mantova: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
10 Febbraio 2026 ore 20:00
Reggiana
1
Mantova
0
Partita finita
Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
  1. 9' 1-0 Charlys
0'
45'
90'
90'
96'

La Reggiana torna a vincere dopo due mesi, tre punti che arrivano nel derby con il Mantova grazie alla rete al nono minuto di Charlys.

Mantova che ci ha provato, nel secondo tempo trova anche il pareggio con Marras ma rete annullata dopo la revisione del VAR per un fallo di Mancuso su Micai.

  1. Da Reggiana - Mantova é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:59

  2. 90'+6'

    FINISCE REGGIANA - MANTOVA! 1-0 il finale!21:55

  3. 90'+6'

    AMMONITI Cella e Rozzio. Giallo ai due giocatori, tra i piú agitati nella rissa.21:55

  4. 90'+5'

    MARRAS! CONCLUSIONE A GIRO! Sinistro a giro che termina alto, ma rissa in campo!21:54

  5. 90'+3'

    Mischia in area della Reggiana, piccolo parapiglia con il Mantova che non vuole perdite di tempo.21:52

  7. 90'+2'

    AMMONITO Bozzolan. Giallo per aver allontanato il pallone.21:51

  8. 90'+1'

    Reggiana ora con praterie in contropiede, che non sta sfruttando.21:51

  9. 90'

    Cinque i minuti di recupero.21:57

  10. 90'

    Sostituzione REGGIANA: escono Belardinelli, Novakovich e Tripaldelli, entrano Bozzolan, Fumagalli e Vallarelli.21:57

  11. 88'

    AMMONITO Kouda. Ammonito il mediano per un fallo in pressing.21:47

  13. 87'

    COSA SI DIVORA NOVAKOVICH! La punta salta Bardi ma conclude alto, la punta statunitense salvata dal fuorigioco.22:00

  14. 85'

    Tensione altissima ora in campo dopo il gol annullato, con le due panchine che non se le mandano a dire.21:43

  15. 84'

    ANNULLATO IL GOL! L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini, annulla il gol!21:42

  16. 82'

    Allegretta richiamato al monitor dal VAR: si valuta il contatto su Micai.21:41

  17. 81'

    Proteste della Reggiana per un contatto tra Mancuso e Micai, con il portiere rimasto a terra e impossibilitato nel respingere il tiro di Marras.21:40

  19. 80'

    Sugli sviluppi dell'angolo, palo di Castellini, ma Marras é il piú rapido nel tap in. Festeggia il Mantova, ma la Reggiana é attorno ad Allegretta per un contatto su Micai.21:42

  20. 79'

    RUOCCO! Cross basso della punta, Micai si distende sul suo palo e mette in angolo!21:38

  21. 78'

    Modesto prova il tutto per tutto, dentro il neo acquisto, una punta, Muci, per un difensore, Meroni.21:36

  22. 77'

    Sostituzione MANTOVA: fuori Meroni, dentro Muci.21:36

  23. 75'

    Rimane a terra Ruocco dopo un contrasto con Mendicino, il giocatore della Reggiana mette in out.21:35

  25. 72'

    GONDO! Conclusione potente del neo entrato, palla alta!21:31

  26. 71'

    Sostituzione REGGIANA: esce Reinhart, entra Mendicino.21:34

  27. 71'

    Sostituzione REGGIANA: esce Girma, entra Gondo.21:33

  28. 69'

    Pronti anche i cambi per la Reggiana.21:30

  29. 68'

    Micai in uscita anticipa tutti, il suo rilancio peró cade nel vuoto.21:27

  31. 67'

    Dopo un buon inizio di secondo tempo della Reggiana, é salito in cattedra il Mantova, ora sempre nella metá campo locale.21:26

  32. 65'

    AMMONITO Andrea Meroni. Giallo per un intervento in ritardo su Novakovich. 21:24

  33. 65'

    Massimo sforzo ora del Mantova, Reggiana schiacciata nella propria area.21:23

  34. 63'

    Sostituzione MANTOVA: esce Nicoló Buso, entra Francesco Ruocco.21:22

  35. 63'

    Sostituzione MANTOVA: esce Tiago Gonçalves, entra Fahem Benaïssa-Yahia.21:21

  37. 62'

    Cross di Mancuso, non arrivano compagni sul secondo palo.21:20

  38. 61'

    Mantova che ora sta prendendo metri, Reggiana che attende.21:20

  39. 59'

    Si muovono le panchine, pronti altri cambi.21:18

  40. 57'

    A terra ora Bonetti, gioco fermo.21:15

  41. 56'

    Reggiana che vuole il 2-0, Mantova forse sorpreso dall'atteggiamento dei locali in questo inizio secondo tempo.21:14

  43. 54'

    Girma con un bellissimo pallone per Belardinelli, sponda per Novakovich che commette fallo in attacco.21:13

  44. 52'

    MIRACOLO DI BARDI! Girma sul secondo palo trova la deviazione da due passi, ma il portiere con un riflesso salva i suoi!21:11

  45. 51'

    Errore di Marras, Novakovich prova ad approfittarne ma Cella chiude la sua conclusione in angolo.21:10

  46. 49'

    MANCUSO! La punta rientra e calcia sul secondo palo, palla di poco a lato.21:08

  47. 47'

    Modesto decide di cambiare davanti, dentro Mancuso e Marras, con Buso che potrebbe alzare la sua posizione per un 3-4-3.21:04

  49. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:03

  50. 46'

    Sostituzione MANTOVA: esce Davide Bragantini, entra Tommaso Marras.21:03

  51. 46'

    Sostituzione MANTOVA: esce Davis Mensah, entra Leonardo Mancuso.21:03

  52. Buona la reazione del Mantova, che non trova peró l'occasione del pareggio ed impegna Micai solo con Kouda.20:52

  53. Reggiana in vantaggio con un gran gol di Charlys che si fa tutto il campo palla al piede e conclude a giro sotto l'incrocio: applausi da tutto lo stadio Tricolore per lui.20:51

  55. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI REGGIANA - MANTOVA! 1-0 il risultato parziale.20:48

  56. 45'+1'

    Un minuto di recupero.20:47

  57. 45'

    NOVAKOVICH! Angolo per la Reggiana: Reinhart mette al centro, la punta di testa manda alto.20:47

  58. 43'

    Altro destro d Kouda, palla decisamente lontana dalla porta di Micai.20:44

  59. 41'

    Cross tagliato di Kouda, pallone direttamente sul fondo.20:43

  61. 39'

    AMMONITO Natan Girma. Fallo a centrocampo su Trimboli. 20:41

  62. 38'

    Sponda volante di Mensah, al conclusione in controbalzo di Buso non trova la porta.20:39

  63. 37'

    Altro fallo in attacco di Novakovich, che sembra decisamente nervoso.20:38

  64. 35'

    Rischia molto la Reggiana che si fa infilare in contropiede da azione da angolo, ancora ottima chiusura di Bonetti.20:37

  65. 34'

    GIRMA! Discesa palla al piede della punta, conclusione che in questo caso Bardi riesce a respingere.20:35

  67. 32'

    Bonetti con una ottima diagonale anticipa Buso, Mantova che continua a spingere.20:34

  68. 30'

    Gara che si sta innervosendo, si tratta sempre di un derby tra due squadre che distano meno di 60 km.20:32

  69. 28'

    AMMONITO Andrija Novakovich. La punta si fa spazio con il gomito, colpendo Cella. 20:30

  70. 28'

    Buon momento del Mantova, che sta chiudendo la Reggiana nella sua trequarti.20:29

  71. 27'

    BUSO! Controllo e conclusione dal limite, palla di poco alta!20:29

  73. 25'

    KOUDA! Bragantini con un cross basso arretrato, conclusione secca dal limite del centrocampista, blocca Micai.20:27

  74. 24'

    Buso prova ad autolanciarsi con una finta di corpo, attento Papetti.20:25

  75. 22'

    Punizione per la Reggiana: Trpaldelli al centro, ma altro fallo in attacco.20:23

  76. 21'

    Cella trattiene Novakovich e commette fallo, ma é il difensore a rimanere a terra dopo un colpo al volto. .20:22

  77. 19'

    Trimboli al centro, Micai non trattiene, ma é fallo in attacco di Mensah.20:20

  79. 17'

    Sta spingendo molto Thiago: il suo cross deviatpo in angolo.20:20

  80. 16'

    Mensah prova un difficile controllo in area, fallo in attacco per lui.20:17

  81. 14'

    Buona comunque la reazione del Mantova, che si sta buttando con continuitá in avanti.20:16

  82. 12'

    Cross di Thiago, attento Micai. Ritmi ora decisamente alti.20:14

  83. 10'

    Un grandissimo gol di Chalys apre le danze di una partita che sembra promettere scintille.20:12

  85. 9'

    GOL! REGGIANA - Mantova 1-0! Rete di Charlys. Il centrocampista parte palla al piede da prima della linea di centrocampo, al limite lascia partire un destro a giro che si infila sotto il sette! Assist di Bonetti. 20:12

  86. 7'

    Dembele mette al centro, Mensah contrastato da Rozzio, palla a Micai.20:09

  87. 6'

    Grande difesa del pallone di Mensah che riesce a guadagnare una rimessa laterale mentre era pressato da tre avversari.20:07

  88. 4'

    Belardinelli con il colpo di testa che non trova la porta di Bardi.20:06

  89. 3'

    Mantova che prova il possesso palla, filtrante per Mensah intercettato.20:05

  91. 2'

    Prime indicazioni dalla Reggiana: Libutti da quinto di destra, Girma in linea con Novakovich.20:03

  92. 1'

    INIZIA REGGIANA - MANTOVA!20:02

  93. Dirige il match l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta.19:50

  94. Mantova con Mensah in avanti supportato da Bragantini e Buso, a centrocampo Dembelé e Goncalves sulle fasce, Cella a guidare la difesa.19:49

  95. Rubinacci alla prima schiera una formazione abbastanza abbottonata, visto anche il momento difficile: Novakovich da prima punta, Girma alle sue spalle, da capire se sará difesa a tre con Libutti da quinto o schieramento a quattro dietro.19:49

  97. La formazione del MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Meroni, Cella, Castellini - Dembelè, Trimboli, Kouda, Goncalves - Bragantini, Buso - Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Wieser, Muci, Radaelli, Ruocco, Marras, Paoletti, Benaissa, Maggioni, Zuccon19:29

  98. Sono ufficiali le formazioni del match: REGGIANA (3-5-1-1): Micai - Papetti, Bonetti, Rozzio - Tripaldelli, Reinhart, Belardinelli, Charlys, Libutti - Girma - Novakovich. A disp.: Seculin, Cardinali, Bozzolan, Vallarelli, Bozhanaj, Gondo, Quaranta, Rover, Vicari, Mendicino, Fumagalli, Lambourde.19:45

  99. Tre punti importantissimi in palio, una sfida che sa giá di salvezza, con i locali in zona play out e gli ospiti sopra di un solo punto.19:27

  100. Benvenuti e benvenute alla sfida tra Reggiana e Mantova, valevole per la vetiquattresima giornata di Serie B.19:25

  102. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori19:25

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Mantova

Reggiana
Mantova
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
ALLENATORE REGGIANA
  • Lorenzo Rubinacci
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
  • (9) LEONARDO MANCUSO (A)
  • (10) DAVID WIESER (C)
  • (23) TOMMASO MARRAS (A)
  • (36) FLAVIO PAOLETTI (C)
  • (17) NICOLÒ RADAELLI (D)
  • (11) NIKOLAS MUCI (A)
  • (5) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (34) ANTE VUKOVIC (P)
  • (19) FRANCESCO RUOCCO (C)
  • (96) TOMMASO MAGGIONI (D)
  • (50) FAHEM BENAÏSSA-YAHIA (D)
  • (98) FEDERICO ZUCCON (C)
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
PREPARTITA

Reggiana - Mantova è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Mantova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Claudio Giuseppe Allegretta

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 11 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1
04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2
10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0
25-01-2026 Serie B Südtirol-Calcio Padova 3-0
10-02-2026 Serie B Reggiana-Mantova 1-0

Attualmente la Reggiana si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece Mantova si trova 17° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 26 gol e ne ha subiti 34; Mantova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 38.
La partita di andata Mantova - Reggiana si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa la Reggiana ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Pescara e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-0 mentre Mantova ha incontrato il Bari vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.

Reggiana e Mantova si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Reggiana-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Reggiana e Mantova si sono incrociate 19 volte in Serie BKT, con gli emiliani che hanno ottenuto sei successi contro i tre lombardi (10 pareggi a completare il bilancio); il Mantova ha pareggiato più incontri solamente contro il Modena (11) nella competizione.
  • Dopo aver perso la prima partita casalinga di Serie BKT contro il Mantova, nel 1947, la Reggiana è rimasta imbattuta nelle successive otto, grazie a tre vittorie e cinque pareggi (inclusi tre nelle tre più recenti).
  • Dopo essere rimasta imbattuta per otto partite casalinghe di fila (5V, 3N), la Reggiana ha perso ben quattro delle ultime cinque (1N), non riuscendo mai a segnare più di un gol in questi incontri (quattro reti in totale).
  • Il Mantova ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 16 (3V, 11P); inoltre ha realizzato quattro reti nelle due più recenti, tante reti quante nelle precedenti 10 messe assieme.
  • Il Mantova è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite di campionato (2V, 3N); i lombardi potrebbero anche vincere almeno due match di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso).
  • Il primo dei quattro gol di Tobías Reinhart in Serie BKT è stato proprio contro il Mantova, il 18 agosto 2024; la squadra lombarda è anche l'unica contro cui ha trovato più di una rete nella competizione (un gol anche nella gara di andata).
  • Leonardo Mancuso, che ha regalato i tre punti al Mantova con un gol nel recupero nell'ultima giornata di Serie BKT, non segna per due gare consecutive nella competizione da gennaio-febbraio 2025 (quattro in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaMantova
Partite giocate2323
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse1212
Numero di partite pareggiate65
Gol totali segnati2524
Gol totali subiti3437
Media gol subiti per partita1.51.6
Percentuale possesso palla43.758.8
Numero totale di passaggi776911241
Numero totale di passaggi riusciti61409708
Tiri nello specchio della porta88120
Percentuale di tiri in porta49.250.0
Numero totale di cross410436
Numero medio di cross riusciti96110
Duelli per partita vinti12221115
Duelli per partita persi12021086
Corner subiti134125
Corner guadagnati91111
Numero di punizioni a favore316417
Numero di punizioni concesse354312
Tackle totali399293
Percentuale di successo nei tackle57.461.8
Fuorigiochi totali3435
Numero totale di cartellini gialli5354
Numero totale di cartellini rossi21

Reggiana - Mantova Live

