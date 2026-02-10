PREPARTITA

Reggiana - Mantova è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Mantova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2 13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2 10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0 25-01-2026 Serie B Südtirol-Calcio Padova 3-0 10-02-2026 Serie B Reggiana-Mantova 1-0

Attualmente la Reggiana si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece Mantova si trova 17° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 26 gol e ne ha subiti 34; Mantova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 38.

La partita di andata Mantova - Reggiana si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa la Reggiana ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Pescara e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-0 mentre Mantova ha incontrato il Bari vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.

Reggiana e Mantova si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Reggiana-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Reggiana e Mantova si sono incrociate 19 volte in Serie BKT, con gli emiliani che hanno ottenuto sei successi contro i tre lombardi (10 pareggi a completare il bilancio); il Mantova ha pareggiato più incontri solamente contro il Modena (11) nella competizione.

Dopo aver perso la prima partita casalinga di Serie BKT contro il Mantova, nel 1947, la Reggiana è rimasta imbattuta nelle successive otto, grazie a tre vittorie e cinque pareggi (inclusi tre nelle tre più recenti).

Dopo essere rimasta imbattuta per otto partite casalinghe di fila (5V, 3N), la Reggiana ha perso ben quattro delle ultime cinque (1N), non riuscendo mai a segnare più di un gol in questi incontri (quattro reti in totale).

Il Mantova ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 16 (3V, 11P); inoltre ha realizzato quattro reti nelle due più recenti, tante reti quante nelle precedenti 10 messe assieme.

Il Mantova è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite di campionato (2V, 3N); i lombardi potrebbero anche vincere almeno due match di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso).

Il primo dei quattro gol di Tobías Reinhart in Serie BKT è stato proprio contro il Mantova, il 18 agosto 2024; la squadra lombarda è anche l'unica contro cui ha trovato più di una rete nella competizione (un gol anche nella gara di andata).

Leonardo Mancuso, che ha regalato i tre punti al Mantova con un gol nel recupero nell'ultima giornata di Serie BKT, non segna per due gare consecutive nella competizione da gennaio-febbraio 2025 (quattro in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: