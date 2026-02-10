Sostituzione MANTOVA: esce Davis Mensah, entra Leonardo Mancuso.21:03
Buona la reazione del Mantova, che non trova peró l'occasione del pareggio ed impegna Micai solo con Kouda.20:52
Reggiana in vantaggio con un gran gol di Charlys che si fa tutto il campo palla al piede e conclude a giro sotto l'incrocio: applausi da tutto lo stadio Tricolore per lui.20:51
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI REGGIANA - MANTOVA! 1-0 il risultato parziale.20:48
45'+1'
Un minuto di recupero.20:47
45'
NOVAKOVICH! Angolo per la Reggiana: Reinhart mette al centro, la punta di testa manda alto.20:47
43'
Altro destro d Kouda, palla decisamente lontana dalla porta di Micai.20:44
41'
Cross tagliato di Kouda, pallone direttamente sul fondo.20:43
39'
AMMONITO Natan Girma. Fallo a centrocampo su Trimboli. 20:41
38'
Sponda volante di Mensah, al conclusione in controbalzo di Buso non trova la porta.20:39
37'
Altro fallo in attacco di Novakovich, che sembra decisamente nervoso.20:38
35'
Rischia molto la Reggiana che si fa infilare in contropiede da azione da angolo, ancora ottima chiusura di Bonetti.20:37
34'
GIRMA! Discesa palla al piede della punta, conclusione che in questo caso Bardi riesce a respingere.20:35
32'
Bonetti con una ottima diagonale anticipa Buso, Mantova che continua a spingere.20:34
30'
Gara che si sta innervosendo, si tratta sempre di un derby tra due squadre che distano meno di 60 km.20:32
28'
AMMONITO Andrija Novakovich. La punta si fa spazio con il gomito, colpendo Cella. 20:30
28'
Buon momento del Mantova, che sta chiudendo la Reggiana nella sua trequarti.20:29
27'
BUSO! Controllo e conclusione dal limite, palla di poco alta!20:29
25'
KOUDA! Bragantini con un cross basso arretrato, conclusione secca dal limite del centrocampista, blocca Micai.20:27
24'
Buso prova ad autolanciarsi con una finta di corpo, attento Papetti.20:25
22'
Punizione per la Reggiana: Trpaldelli al centro, ma altro fallo in attacco.20:23
21'
Cella trattiene Novakovich e commette fallo, ma é il difensore a rimanere a terra dopo un colpo al volto. .20:22
19'
Trimboli al centro, Micai non trattiene, ma é fallo in attacco di Mensah.20:20
17'
Sta spingendo molto Thiago: il suo cross deviatpo in angolo.20:20
16'
Mensah prova un difficile controllo in area, fallo in attacco per lui.20:17
14'
Buona comunque la reazione del Mantova, che si sta buttando con continuitá in avanti.20:16
12'
Cross di Thiago, attento Micai. Ritmi ora decisamente alti.20:14
10'
Un grandissimo gol di Chalys apre le danze di una partita che sembra promettere scintille.20:12
9'
GOL! REGGIANA - Mantova 1-0! Rete di Charlys. Il centrocampista parte palla al piede da prima della linea di centrocampo, al limite lascia partire un destro a giro che si infila sotto il sette! Assist di Bonetti. 20:12
7'
Dembele mette al centro, Mensah contrastato da Rozzio, palla a Micai.20:09
6'
Grande difesa del pallone di Mensah che riesce a guadagnare una rimessa laterale mentre era pressato da tre avversari.20:07
4'
Belardinelli con il colpo di testa che non trova la porta di Bardi.20:06
3'
Mantova che prova il possesso palla, filtrante per Mensah intercettato.20:05
2'
Prime indicazioni dalla Reggiana: Libutti da quinto di destra, Girma in linea con Novakovich.20:03
1'
INIZIA REGGIANA - MANTOVA!20:02
Dirige il match l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta.19:50
Mantova con Mensah in avanti supportato da Bragantini e Buso, a centrocampo Dembelé e Goncalves sulle fasce, Cella a guidare la difesa.19:49
Rubinacci alla prima schiera una formazione abbastanza abbottonata, visto anche il momento difficile: Novakovich da prima punta, Girma alle sue spalle, da capire se sará difesa a tre con Libutti da quinto o schieramento a quattro dietro.19:49
La formazione del MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Meroni, Cella, Castellini - Dembelè, Trimboli, Kouda, Goncalves - Bragantini, Buso - Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Wieser, Muci, Radaelli, Ruocco, Marras, Paoletti, Benaissa, Maggioni, Zuccon19:29
Sono ufficiali le formazioni del match: REGGIANA (3-5-1-1): Micai - Papetti, Bonetti, Rozzio - Tripaldelli, Reinhart, Belardinelli, Charlys, Libutti - Girma - Novakovich. A disp.: Seculin, Cardinali, Bozzolan, Vallarelli, Bozhanaj, Gondo, Quaranta, Rover, Vicari, Mendicino, Fumagalli, Lambourde.19:45
Tre punti importantissimi in palio, una sfida che sa giá di salvezza, con i locali in zona play out e gli ospiti sopra di un solo punto.19:27
Benvenuti e benvenute alla sfida tra Reggiana e Mantova, valevole per la vetiquattresima giornata di Serie B.19:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori19:25
Reggiana - Mantova è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Mantova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025
Serie B
Reggiana-Calcio Padova 1-2
10-01-2026
Serie B
Carrarese-Bari 1-0
25-01-2026
Serie B
Südtirol-Calcio Padova 3-0
10-02-2026
Serie B
Reggiana-Mantova 1-0
Attualmente la Reggiana si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece Mantova si trova 17° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte). La Reggiana ha segnato 26 gol e ne ha subiti 34; Mantova ha segnato 24 gol e ne ha subiti 38. La partita di andata Mantova - Reggiana si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa la Reggiana ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Pescara e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-0 mentre Mantova ha incontrato il Bari vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.
Reggiana e Mantova si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Reggiana-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Reggiana e Mantova si sono incrociate 19 volte in Serie BKT, con gli emiliani che hanno ottenuto sei successi contro i tre lombardi (10 pareggi a completare il bilancio); il Mantova ha pareggiato più incontri solamente contro il Modena (11) nella competizione.
Dopo aver perso la prima partita casalinga di Serie BKT contro il Mantova, nel 1947, la Reggiana è rimasta imbattuta nelle successive otto, grazie a tre vittorie e cinque pareggi (inclusi tre nelle tre più recenti).
Dopo essere rimasta imbattuta per otto partite casalinghe di fila (5V, 3N), la Reggiana ha perso ben quattro delle ultime cinque (1N), non riuscendo mai a segnare più di un gol in questi incontri (quattro reti in totale).
Il Mantova ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 16 (3V, 11P); inoltre ha realizzato quattro reti nelle due più recenti, tante reti quante nelle precedenti 10 messe assieme.
Il Mantova è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite di campionato (2V, 3N); i lombardi potrebbero anche vincere almeno due match di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso).
Il primo dei quattro gol di Tobías Reinhart in Serie BKT è stato proprio contro il Mantova, il 18 agosto 2024; la squadra lombarda è anche l'unica contro cui ha trovato più di una rete nella competizione (un gol anche nella gara di andata).
Leonardo Mancuso, che ha regalato i tre punti al Mantova con un gol nel recupero nell'ultima giornata di Serie BKT, non segna per due gare consecutive nella competizione da gennaio-febbraio 2025 (quattro in quel caso).
