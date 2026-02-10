Termina in parità il match tra Samporia e Palermo, gara ricca di gol ed emozioni. Il risultato si sblocca nel recupero della prima frazione, autorete di Abildgaard. Rimonta dei liguri nella ripresa con le reti di Begic al 50', Pierini al 53' e Cherubini al 68'. I rosanero accorciano con Augello al 78' e al 92' arriva il pari di Ceccaroni.

Le scelte di Gregucci: Brunori punta centrale, Pierini e Begic a supporto, Coda in panchina. Henderson e Conti a metà campo, Di Pardo e Cicconi sulle fasce. 18:22

Le scelte di Inzaghi: Pohjanpalo guida l'attacco, Johnsen e Palumbo alle sue spalle, Le Douaron va in panchina. Ranocchia e Gomes in mediana, Augello e Pierozzi gli esterni. 18:24

Sampdoria - Palermo è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 19:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Palermo sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 26 gol e ne ha subiti 32; il Palermo ha segnato 39 gol e ne ha subiti 19.

La partita di andata Palermo - Sampdoria si è giocata il 12 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Sampdoria ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Bari e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 3-3 mentre Il Palermo ha incontrato l'Empoli vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 15 gol.

Sampdoria e Palermo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 6 volte, il Palermo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Sampdoria-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha vinto la gara di andata contro la Sampdoria in questo campionato e, nelle precedenti occasioni in cui ha vinto contro i blucerchiati in Serie BKT, lo ha fatto sia all'andata che al ritorno (2001/02 e 1979/80).

La Sampdoria ha sempre segnato nelle 10 partite in casa contro il Palermo in Serie BKT (la squadra rosanero è una delle due che i blucerchiati hanno affrontato più volte in gare interne nella competizione, insieme al Bari); in questi incontri i liguri hanno collezionato cinque successi, tre pareggi e subito due sconfitte.

La Sampdoria ha vinto due partite di Serie BKT di fila per la prima volta da febbraio 2025 e non arriva a tre successi consecutivi nella competizione addirittura dal maggio 2024.

Nelle ultime cinque gare interne di campionato la Sampdoria ha ottenuto quattro successi (1N), tanti quanti nelle precedenti 13 (5N, 4P); i blucerchiati inoltre non rimangono per più gare casalinghe di Serie BKT senza sconfitta dal 2012 (nove, con Giuseppe Iachini in panchina).

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di campionato, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 21; i rosanero non rimangono per più gare esterne senza subire reti nella competizione dal 1995 (cinque, ma tutti 0-0 in quel caso).

Il Palermo reduce dai successi contro Bari (3-0) ed Empoli (3-2), potrebbe vincere almeno tre match di fila per la seconda volta in questa Serie BKT, la prima da novembre-dicembre scorsi (tre anche in quel caso); i rosanero inoltre potrebbero ottenere almeno 13 successi nelle prime 24 gare stagionali per la prima volta dal 2013/14 (torneo chiuso col primo posto e la promozione in Serie A).

Matteo Brunori, che con il Palermo ha collezionato 117 partite e 44 gol in Serie BKT, ha segnato nell'ultima partita di campionato con la Sampdoria; l'attaccante attualmente ai blucerchiati non va a bersaglio per due gare consecutive nella competizione dal marzo 2025, quando vestiva rosanero.

Massimo Coda, che ha segnato cinque gol in casa in questo campionato, già tre in più di quelli collezionati nel 2024/25, ha realizzato due reti in Serie BKT contro il Palermo; le sue marcature contro i rosanero sono arrivati nelle ultime due sfide in gare interne, nel febbraio 2024 con la Cremonese e nel marzo 2025 con la maglia della Sampdoria.

Joel Pohjanpalo ha segnato quattro gol contro la Sampdoria in Serie BKT e solamente contro Palermo (cinque) e Modena (sei) ha fatto meglio nella competizione; una delle quattro gare della competizione in cui ha realizzato almeno tre reti è stata proprio contro i blucerchiati, il 14 gennaio 2024 con il Venezia.

La Sampdoria è la squadra con cui Bartosz Bereszynski ha collezionato più partite in campionato in Italia, tra Serie A e Serie BKT: 202 presenze, con un gol segnato e sei assist vincenti; contro la sua ex squadra ha disputato due incontri, nel 2023 con il Napoli e nell'andata di questo campionato con il Palermo (entrambe vittorie senza gol subiti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: