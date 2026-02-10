Virgilio Sport
Sampdoria-Palermo: 3-3 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
10 Febbraio 2026 ore 19:00
Sampdoria
3
Palermo
3
Partita finita
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 0' 0-1 Oliver Abildgaard (A)
  2. 50' 1-1 Tjas Begic
  3. 53' 2-1 Nicholas Pierini
  4. 68' 3-1 Luigi Cherubini
  5. 78' 3-2 Tommaso Augello
  6. 90+2' 3-3 Pietro Ceccaroni
0'
45'
90'
90'
97'

Termina in parità il match tra Samporia e Palermo, gara ricca di gol ed emozioni. Il risultato si sblocca nel recupero della prima frazione, autorete di Abildgaard. Rimonta dei liguri nella ripresa con le reti di Begic al 50', Pierini al 53' e Cherubini al 68'. I rosanero accorciano con Augello al 78' e al 92' arriva il pari di Ceccaroni.

Nel prossimo turno di campionato la Sampdoria ospiterà il Padova, il Palermo affonterà in casa la Virtus Entella.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sampdoria-Palermo, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:05

  2. 90'+7'

    Fine partita! SAMPDORIA-PALERMO 3-3 (45+2 aut. Abildgaard, 50' Begic, 53' Pierini, 68' Cherubini, 78' Augello, 92' Ceccaroni).21:00

  3. 90'+5'

    Pohjanpalo due volte al tiro dall'interno dell'area di rigore, entrambi respinti. 20:58

  4. 90'+2'

    GOL! Sampdoria-PALERMO 3-3! Rete di Ceccaroni. Palumbo con un calcio da fermo scodella in area, colpo di testa vincente di Ceccaroni.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Ceccaroni20:56

  5. 90'+2'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Riccio esce Pierini.20:55

  7. 90'+1'

    L'arbito Di Marco concede cinque minuti di recupero. 20:53

  8. 90'

    OCCASIONE PALERMO! Pierozzi in area riceve palla da Palumbo, ma di destro calcia a lato. 20:53

  9. 87'

    Le ultime mosse di Inzaghi, in campo Gyasi e Vasic: Palermo alla ricerca del gol del pareggio. 20:51

  10. 84'

    Sostituzione PALERMO: entra Vasic esce Johnsen.20:46

  11. 84'

    Sostituzione PALERMO: entra Gyasi esce Ranocchia.20:46

  13. 82'

    Punizione dal limite per il Palermo: Ranocchia tocca per Palumbo, tiro murato dalla barriera. 20:45

  14. 80'

    Ammonito BARAK per gioco scorretto su Ranocchia.20:43

  15. 78'

    GOL! Sampdoria-PALERMO 3-2! Rete di Augello. Cross di Palumbo, sfiora Johnsen, Augello da posizione defilata di sinistro supera Martinelli.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Augello20:42

  16. 77'

    Ammonito LE DOUARON per gioco scorretto su Viti.20:40

  17. 76'

    Corner di Cicconi, Hadzikadunic stacca di testa ma non trova la porta. 20:39

  19. 75'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Barak esce Henderson. 20:38

  20. 71'

    Ammonito RANOCCHIA per gioco scorretto su Ricci. 20:34

  21. 69'

    Ammonito CHERUBINI per comportamento non regolamentare.20:33

  22. 68'

    GOL! SAMPDORIA-Palermo 3-1! Rete di Cherubini. Hadzikadunic avanza e mette al centro, Cherubini in area di destro trafigge Joronen con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Luigi Cherubini20:33

    Luigi Cherubini
  23. 66'

    Sostituzione PALERMO: entra Le Douaron esce Magnani. 20:30

  25. 66'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Pierini in area conclude di sinistro, ma alza troppo la mira. 20:30

  26. 64'

    Intensità della pioggia in aumento, terreno di gioco pesante. 20:26

  27. 63'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Cherubini esce Begic.20:26

  28. 63'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Soleri esce Brunori.20:25

  29. 63'

    Sostituzione PALERMO: entra Ceccaroni esce Peda.20:25

  31. 61'

    Problema fisico per Peda, il difensore necessita di cure mediche. 20:24

  32. 59'

    Ammonito BEGIC per gioco scorretto su Magnani.20:22

  33. 59'

    Ranocchia di destro calcia dalla lunga distanza, pallone largo.20:22

  34. 56'

    Insiste la Sampdoria: tentativo dal limite di Ricci, tiro fuori misura. 20:19

  35. 53'

    GOL! SAMPDORIA-Palermo 2-1! Rete di Pierini. Traversone di Brunori, Pierini in area si avventa sul pallone e insacca di sinistro.

    Guarda la scheda del giocatore Nicholas Pierini20:17

    Nicholas Pierini
  37. 50'

    GOL! SAMPDORIA-Palermo 1-1! Rete di Begic. Di Pardo serve Begic, il numero 11 molto vicino alla porta non lascia scampo a Joronen.

    Guarda la scheda del giocatore Tjas Begic20:14

    Tjas Begic
  38. 49'

    Fallo in attacco di Pierozzi, l'arbitro interrompe la manovra del Palermo. 20:12

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di SAMPDORIA-PALERMO!20:08

  40. 46'

    Sostituzione PALERMO: entra Segre esce Gomes.20:08

  41. 46'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Ricci esce Conti.20:08

  43. Il Palermo è avanti 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca nei minuti di recupero, Abildgaar con una deviazione di testa infila Martinelli. Rete annullata a Pierozzi al 34'. 19:54

  44. 45'+4'

    Fine primo tempo: SAMPDORIA-PALERMO 0-1! Autorete di Abildgaar al 47'. 19:53

  45. 45'+4'

    Immediata la reazione della Sampdoria, tiro centrale di Henderson. 19:52

  46. 45'+2'

    GOL! Sampdoria-PALERMO 0-1! Autorete di Abildgaard. Calcio piazzato battuto da Palumbo, tocca Augello, Abildgaar di testa devia il pallone nella propria porta.

    Guarda la scheda del giocatore Oliver Abildgaard19:51

    Oliver Abildgaard
  47. 45'+1'

    L'arbitro Di Marco assegna tre minuti di recupero. 19:49

  49. 45'

    Ranocchia carica il destro da fuori area, il pallone lievita oltre la traversa. 19:48

  50. 43'

    Il Palermo, dopo la rete annullata a Pierozzi, resta in attacco. 19:46

  51. 41'

    Espulso FOTI, l'allenatore in seconda della Sampdoria, per eccesso di proteste. 19:44

  52. 40'

    Ammonito GOMES per gioco scorretto su Henderson. 19:43

  53. 37'

    Ammoniti entrambi gli allenatori (INZAGHI e GREGUCCI) per proteste.19:43

  55. 36'

    Palermo in gol con Pierozzi al termine di un'azione corale, ma la rete viene annullata: l'arbitro, richiamato al monitor, punisce un fallo di Bani su Conti.19:41

  56. 34'

    OCCASIONE PALERMO! Augello in area anticipa Di Pardo e conclude verso la porta, Martinelli in uscita chiude specchio. 19:37

  57. 31'

    Palermo pericoloso: pallone vagante a centro area, Pierozzi colpisce di testa, fuori non di molto. 19:35

  58. 30'

    Calcio da fermo battuto da Palumbo, Viti di testa allontana. 19:33

  59. 28'

    Cicconi salta in dribbling Pierozzi e ottiene una punizione. 19:32

  61. 25'

    Possesso gestito dal Palermo, la Sampdoria si compatta nella propria metà campo. 19:29

  62. 22'

    Cicconi resta a terra dolorante dopo un contrasto con Palumbo, nulla di serio.19:25

  63. 19'

    Pohjanpalo lotta sulla trequarti, ma commette fallo su Begic.19:22

  64. 16'

    Malinteso tra Viti e Martinelli, Palumbo si intromette ma poi non trova spazio. 19:20

  65. 14'

    Cross di Pierozzi deviato, il primo corner del match è per il Palermo. 19:17

  67. 10'

    Pressione alta della Sampdoria, Magnani costretto a un rilancio frettoloso. 19:13

  68. 7'

    Brunori in gol, ma l'attaccante della Sampdoria scatta in posizione di fuorigioco. 19:10

  69. 6'

    Conti pescato in posizione irregolare, fermata l'azione della Sampdoria. 19:09

  70. 3'

    Punizione di Pierini ribattuta dalla barriera del Palermo, poi c'è un tiro centrale di Conti. 19:08

  71. 1'

    Ammonito BANI per gioco scorretto su Conti.19:04

  73. 1'

    Inizio primo tempo di SAMPDORIA-PALERMO! Dirige la sfida l'arbitro Di Marco.19:03

  74. Le scelte di Inzaghi: Pohjanpalo guida l'attacco, Johnsen e Palumbo alle sue spalle, Le Douaron va in panchina. Ranocchia e Gomes in mediana, Augello e Pierozzi gli esterni. 18:24

  75. Le scelte di Gregucci: Brunori punta centrale, Pierini e Begic a supporto, Coda in panchina. Henderson e Conti a metà campo, Di Pardo e Cicconi sulle fasce. 18:22

  76. Panchina PALERMO: Gomis, Di Bartolo, Segre, Vasic, Gyasi, Giovane, Bereszynski, Blin, Le Douaron, Corona, Veroli, Ceccaroni.18:24

  77. Panchina SAMPDORIA: Ghidotti, Riccio, Ricci, Coda, Cherubini, Pafundi, Ferrari, Vulikic, Barak, Soleri, Diop, Casalino.18:25

  79. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Magnani - Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello - Palumbo, Johnsen - Pohjanpalo.18:16

  80. Formazione SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli - Hadzikadunic, Abildgaard, Viti - Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi - Begic, Pierini - Brunori.18:20

  81. Manca poco all'inizio di Sampdoria-Palermo. Liguri reduci da due vittorie di fila in campionato. 18:14

  82. Benvenuti alla diretta della partita della 24^ giornata di Serie B, si affrontano Sampdoria e Palermo.18:13

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori18:13

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Sampdoria - Palermo

Sampdoria
Palermo
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Angelo Adamo Gregucci
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
PREPARTITA

Sampdoria - Palermo è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 19:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Sampdoria - Palermo sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Davide Di Marco

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati1
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino8.0

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 9 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1
13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1
24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2
13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1
27-12-2025 Serie B Venezia-Virtus Entella 1-0
17-01-2026 Serie B Bari-Juve Stabia 0-1
31-01-2026 Serie B Avellino-Cesena 3-1
10-02-2026 Serie B Sampdoria-Palermo 3-3

Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).
La Sampdoria ha segnato 26 gol e ne ha subiti 32; il Palermo ha segnato 39 gol e ne ha subiti 19.
La partita di andata Palermo - Sampdoria si è giocata il 12 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Sampdoria ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Bari e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 3-3 mentre Il Palermo ha incontrato l'Empoli vincendo 3-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 15 gol.

Sampdoria e Palermo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 6 volte, il Palermo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Sampdoria-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Palermo ha vinto la gara di andata contro la Sampdoria in questo campionato e, nelle precedenti occasioni in cui ha vinto contro i blucerchiati in Serie BKT, lo ha fatto sia all'andata che al ritorno (2001/02 e 1979/80).
  • La Sampdoria ha sempre segnato nelle 10 partite in casa contro il Palermo in Serie BKT (la squadra rosanero è una delle due che i blucerchiati hanno affrontato più volte in gare interne nella competizione, insieme al Bari); in questi incontri i liguri hanno collezionato cinque successi, tre pareggi e subito due sconfitte.
  • La Sampdoria ha vinto due partite di Serie BKT di fila per la prima volta da febbraio 2025 e non arriva a tre successi consecutivi nella competizione addirittura dal maggio 2024.
  • Nelle ultime cinque gare interne di campionato la Sampdoria ha ottenuto quattro successi (1N), tanti quanti nelle precedenti 13 (5N, 4P); i blucerchiati inoltre non rimangono per più gare casalinghe di Serie BKT senza sconfitta dal 2012 (nove, con Giuseppe Iachini in panchina).
  • Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di campionato, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 21; i rosanero non rimangono per più gare esterne senza subire reti nella competizione dal 1995 (cinque, ma tutti 0-0 in quel caso).
  • Il Palermo reduce dai successi contro Bari (3-0) ed Empoli (3-2), potrebbe vincere almeno tre match di fila per la seconda volta in questa Serie BKT, la prima da novembre-dicembre scorsi (tre anche in quel caso); i rosanero inoltre potrebbero ottenere almeno 13 successi nelle prime 24 gare stagionali per la prima volta dal 2013/14 (torneo chiuso col primo posto e la promozione in Serie A).
  • Matteo Brunori, che con il Palermo ha collezionato 117 partite e 44 gol in Serie BKT, ha segnato nell'ultima partita di campionato con la Sampdoria; l'attaccante attualmente ai blucerchiati non va a bersaglio per due gare consecutive nella competizione dal marzo 2025, quando vestiva rosanero.
  • Massimo Coda, che ha segnato cinque gol in casa in questo campionato, già tre in più di quelli collezionati nel 2024/25, ha realizzato due reti in Serie BKT contro il Palermo; le sue marcature contro i rosanero sono arrivati nelle ultime due sfide in gare interne, nel febbraio 2024 con la Cremonese e nel marzo 2025 con la maglia della Sampdoria.
  • Joel Pohjanpalo ha segnato quattro gol contro la Sampdoria in Serie BKT e solamente contro Palermo (cinque) e Modena (sei) ha fatto meglio nella competizione; una delle quattro gare della competizione in cui ha realizzato almeno tre reti è stata proprio contro i blucerchiati, il 14 gennaio 2024 con il Venezia.
  • La Sampdoria è la squadra con cui Bartosz Bereszynski ha collezionato più partite in campionato in Italia, tra Serie A e Serie BKT: 202 presenze, con un gol segnato e sei assist vincenti; contro la sua ex squadra ha disputato due incontri, nel 2023 con il Napoli e nell'andata di questo campionato con il Palermo (entrambe vittorie senza gol subiti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SampdoriaPalermo
Partite giocate2323
Numero di partite vinte612
Numero di partite perse103
Numero di partite pareggiate78
Gol totali segnati2336
Gol totali subiti2916
Media gol subiti per partita1.30.7
Percentuale possesso palla50.148.7
Numero totale di passaggi86238472
Numero totale di passaggi riusciti67366606
Tiri nello specchio della porta89100
Percentuale di tiri in porta40.841.8
Numero totale di cross468494
Numero medio di cross riusciti96156
Duelli per partita vinti13101206
Duelli per partita persi12771213
Corner subiti91104
Corner guadagnati110117
Numero di punizioni a favore356300
Numero di punizioni concesse388366
Tackle totali348319
Percentuale di successo nei tackle57.557.4
Fuorigiochi totali5124
Numero totale di cartellini gialli5545
Numero totale di cartellini rossi33

Sampdoria - Palermo Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia50
  2. Monza47
  3. Frosinone46
  4. Palermo45
  5. Catanzaro38
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo15
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci11
  4. Ettore Gliozzi10
  5. Mattia Bortolussi9
