Dopo tre mesi, finisce la serie di vittorie del Venezia. La squadra di Stroppa perde contro un Modena concreto e solido che decide la sfera nel primo tempo grazie all'uno due firmato da Tonoli e Beyuku. Nella ripresa i veneti provano a trovare per lo meno il gol per riaprire la partita, ma sono gli ospiti ad andare più vicini al 3-0. Adesso il Monza ha l'occasione per agganciare in vetta gli arancioneroverdi, colpo importante della compagine di Sottil in ottica play off
90'+7'
FINISCE QUI! Colpo del Modena a Venezia!21:57
90'+6'
Cartellino Giallo Michael Svoboda22:06
90'+6'
Ammonito Svoboda per un fallo in attacco21:56
90'+4'
Cross di Beyuku per Busio, il quale commette fallo su Chichizola che comunque si era già impossessato del pallone21:54
90'+3'
Si stanno scaldando gli animi in questo finale21:52
90'+2'
Ammonito Cotali21:52
90'
Sei minuti di recupero21:50
87'
Quinto cambio nel Modena: esce Zanimacchia, entra Nieling21:46
86'
Quarto cambio nel Modena: esce Dellavalle, entra Cotali21:46
85'
Ammonito Petrelli, intervento in ritardo21:45
84'
Bonacina revoca la sua decisione! Il fallo sarebbe stato in area, ma dalle immagini si evince come non ci sia alcun contatto tra Dellavalle e Doumbia!21:45
82'
BONACINA VA AL MONITOR! Va valutata l'effettiva presenza del contatto tra Dellavalle e Doumbia21:43
81'
Dellavalle mette giù Doumbia proprio a cavallo della linea che delimita l'area di rigore. Per Bonacina è calcio di punizione, vorrebbero il rigore i giocatori del Venezia21:41
77'
Quinto cambio nel Venezia: esce Kike Perez, entra Farji21:40
76'
ADORANTE! Pescato all'interno dell'area piccola dal cross di Duncan, l'attaccante del Venezia colpisce di testa trovando la presa sicura di Chichizola!21:37
74'
PALO MODENA! Corner dalla destra, Gliozzi colpisce di testa e colpisce il legno!21:34
72'
Ammonito Imputato21:32
71'
Quarto cambio nel Venezia: esce Korac, entra Pietrelli21:31
70'
Resiste il Modena, il Venezia non ha ancora creato pericoli veri dalle parti di Chichizola21:31
68'
Terzo cambio nel Modena: esce De Luca, entra Gliozzi21:28
68'
Secondo cambio nel Modena: esce Pyyhtiä, entra Imputato21:28
66'
Svoboda serve Kike Perez dentro l'area, la sua conclusione termina alta21:26
65'
Attacca con molti uomini adesso il Venezia21:26
62'
Primo cambio nel Modena: esce Defrel, entra Massolin21:25
61'
Stavolta cerca direttamente la porta Hainaut, nella sua conclusione però c'è solo potenza senza precisione21:21
60'
Accelera sulla destra Hainaut, il suo cross rasoterra viene respinto da Nador21:20
57'
Terzo cambio nel Venezia: esce Lauberbach, entra Duncan21:17
54'
Risponde il Venezia! Busio lascia partire un destro insidioso dal limite, la sfera lambisce il palo!21:14
53'
DELLAVALLE! Colpo di testa su cross da calcio d'angolo, palla fuori di poco!21:12
51'
Sverko riceve al limite dell'area e carica il sinistro, palla alta21:11
50'
Cross di Zanimcchia a cercare Beyuku, allontana la difesa del Venezia21:10
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:04
46'
Secondo cambio nel Venezia: esce Franjic, entra Sverko21:05
46'
Primo cambio nel Venezia: esce Compagnon, entra Sagrado21:05
Venezia in estrema difficoltà in questo primo tempo. La squadra di Stroppa viene annichilita dal Modena che a cavallo della mezz'ora piazza un micidiale uno-due prima con Tonoli e poi con Beyuku. Defrel nel finale si divora anche il 3-0, i padroni di casa sono chiamati ad una forte reazione nella ripresa20:50
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Modena avanti 2-0 al Penzo, decidono fin qui Tonoli e Beyuku!20:48
45'
Un minuto di recupero20:47
43'
OCCASIONE MODENA! Rilancio lungo controllato dentro l'area da De Luca, il quale allarga verso Defrel che spara incredibilmente alto!20:45
42'
Busio pesca Doumbia in mezzo all'area, il suo tiro è però debole e centrale20:44
39'
Qualche errore tecnico adesso per la squadra di Stroppa, che fatica a risalire il campo20:41
36'
Adorante si mette in proprio e calcia col mancino dalla distanza, nessun problema per Chichizola20:38
33'
Cerca una reazione il Venezia, colpito in rapida successione dal Modena20:36
30'
Ammonito lo stesso Beyuku per eccesso di esultanza20:33
30'
GOL! Venezia-MODENA 0-2! Rete di Beyuku! Raddoppio immediato del Modena! Cross dalla sinistra di Zanimacchia, sul secondo palo arriva Beyuku che sovrasta Hainaut e impatta di testa. Stankovic respinge la prima conclusione, ma non può nulla sul tap in ravvicinato! Si fa dura adesso per il Venezia!20:32
27'
GOL! Venezia-MODENA 0-1! Rete di Tonoli! Ottima iniziativa del difensore ospite, che avanza palla al piede e serve De Luca, il quale, spalle alla porta, lo restituisce al compagno che davanti a Stankovic incrocia all'angolino basso!20:30
23'
Hainaut cerca spazio a sinistra, il suo cross profondo non trova compagni in mezzo all'area20:26
20'
De Luca! Servito in profondità, calcia con un angolo di tiro ridotto, quasi dalla linea di fondo, e fa correre un brivido al Penzo!20:22
17'
Ripartenza del Modena, Defrel dal limite cerca la porta trovando l'opposizione di Franjic20:19
15'
Doumbia apre il piattone di prima dal limite, blocca Chichizola20:17
13'
Cross di Compagnon dalla sinistra, uscita alta e sicura di Stankovic20:15
11'
Tonoli avanza fino al limite dell'area e carica il destro, tiro deviato e raccolto da Stankovic20:13
8'
Primo tiro in porta della gara: ci prova Compagnon da posizione decentrata, blocca Chichizola20:23
3'
Cross dalla sinistra di Zanimacchia, il pallone giunge a Beyuku dalla parte opposta ma dopo aver superato la linea di fondo20:05
SI PARTE! È iniziata VENEZIA-MODENA!20:01
Le scelte di Sottil: cambiano due terzi della linea difensiva davanti a Chichizola: insieme a Tonoli, ci sono infatti Nador e Dellavalle al posto di Adorni e Nieling che sono scesi in campo a Genova. Beyuku rimpiazza Zampano sulla destra, confermato Zanimacchia a sinistra così come Santoro e Gerli in mediana. Il reparto nervralgico è completato da Pyythia. Davanti scelto Defrel come partner di De Luca19:30
Le scelte di Stroppa: qualche cambiamento per il tecnico arancioneroverde rispetto alla vittoria di domenica a Frosinone. In difesa, con Svoboda e Franjic, tocca a Korac, confermato invece a destra Hainaut mentre dalla parte opposta c'è Compagnon. Nessuna modifica a centrocampo, dove Busio è affiancato da Kike Perez e Doumbia, davanti scelto Lauberbach per fare coppia con Adorante19:30
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: anche gli ospiti si dispongono con un 3-5-2: Chichizola - Tonoli, Nador, Dellavalle - Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, Zanimacchia - Defrel, De Luca19:27
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Stankovic - Korac, Svoboda, Franjic - Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Compagnon - Lauberbach, Adorante19:22
Dirige la sfida Kevin Bonacina di Bergamo, che sarà affiancato dagli assistenti Barone e Santarossa e dal quarto ufficiale Dini. Mazzoleni e Di Vuolo sono invece gli addetti al Var19:20
Continua la caccia ai play off del Modena. La squadra di Sottil attualmente ricopre l'ultima posizione disponibile per accedere alla post season, ma nelle ultime quattro partite ha ottenuto una sola vittoria. Domenica infatti, gli emiliani sono stati sconfitti dalla Sampdoria, pareggiando i due incontri precedenti per 0-0. L'ultimo successo è quello conquistato all'Adriatico di Pescara lo scorso 18 gennaio19:19
Il Venezia fa le prove di fuga dopo la vittoria allo Stirpe contro il Frosinone. La squadra di Stroppa ha rimontato la prima inseguitrice portandosi a +4 sui ciociari e a +3 dal Monza. I lagunari sono reduci da otto vittorie consecutive e in campionato non perdono dallo scorso 2 novembre19:15
Benvenuti alla diretta di VENEZIA-MODENA, gara valida per la 24' giornata del campionato di Serie B!19:12
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori19:12
Venezia - Modena è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Modena sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
183
Fuorigioco
23
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
23
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
02-11-2025
Serie A
Parma-Bologna 1-3
24-11-2025
Serie A
Torino-Como 1-5
08-12-2025
Serie B
Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025
Serie B
Modena-Monza 1-2
08-01-2026
Serie A
Cremonese-Cagliari 2-2
13-01-2026
Coppa Italia
Roma-Torino 2-3
17-01-2026
Serie B
Empoli-Südtirol 0-1
31-01-2026
Serie A
Cagliari-Verona 4-0
10-02-2026
Serie B
Venezia-Modena 0-2
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 37 punti (frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Il Venezia ha segnato 46 gol e ne ha subiti 22; Modena ha segnato 31 gol e ne ha subiti 19. La partita di andata Modena - Venezia si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Venezia ha fatto 30 punti (10 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 0-2 mentre Modena ha incontrato la Sampdoria perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol.
Venezia e Modena si sono affrontate 41 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 13 volte, Modena ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Venezia-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide della regular season di Serie B contro il Modena (3V, 3N) e nelle ultime cinque in ordine di tempo la squadra lagunare ha sempre segnato almeno due gol; l'ultimo successo dei gialloblù in cadetteria contro i veneti risale al 10 ottobre 2004 (1-0 in terra emiliana grazie alla rete di Nicola Campedelli).
Nelle ultime sette sfide casalinghe contro il Modena in Serie B, il Venezia non ha mai perso: tre vittorie e quattro pareggi, incluso il recente 2-2 del 18 febbraio 2024; l'ultimo successo emiliano al Penzo in cadetteria risale addirittura al giugno 1966 (2-3).
Il Venezia ha vinto tutte le ultime nove gare casalinghe di Serie B (ultimo ko al Penzo a settembre contro il Cesena): con un successo gli arancioneroverdi eguagliarebbero le loro due strisce record di vittorie interne consecutive nella competizione (10 sia tra settembre 1956 e marzo 1957, che tra febbraio e giugno 1961).
Nelle ultime otto trasferte di Serie B, il Modena non ha mai ripetuto per due turni di fila lo stesso risultato: due vittorie, tre sconfitte e tre pareggi nel parziale, tra cui quello recente per 0-0 a Empoli; in queste otto gare per ben quattro volte (50%) la formazione emiliana non ha trovato la via del gol.
Il Venezia ha vinto tutte le ultime otto partite di Serie BKT ed è imbattuto nelle ultime 12 (11V, 1N); gli arancioneroverdi non avevano mai ottenuto così tanti successi consecutivi nella competizione ed è dal 2000 che non superano l'imbattibilità attuale (15 partite in quel caso).
Issa Doumbia ha segnato due gol nelle ultime tre presenze di Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 20 gare nella competizione; in questa stagione ha già segnato per due gare di fila, lo scorso ottobre.
Manuel De Luca ha segnato nel suo unico match giocato da titolare in trasferta al Penzo contro il Venezia in Serie B: nel 5-3 lagunare sulla Sampdoria del 14 gennaio 2024; le ultime due partecipazioni attive dell'attaccante in categoria sono arrivate in trasferta (rete a Pescara, assist a La Spezia).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: