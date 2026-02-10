Dopo tre mesi, finisce la serie di vittorie del Venezia. La squadra di Stroppa perde contro un Modena concreto e solido che decide la sfera nel primo tempo grazie all'uno due firmato da Tonoli e Beyuku. Nella ripresa i veneti provano a trovare per lo meno il gol per riaprire la partita, ma sono gli ospiti ad andare più vicini al 3-0. Adesso il Monza ha l'occasione per agganciare in vetta gli arancioneroverdi, colpo importante della compagine di Sottil in ottica play off

Il Venezia fa le prove di fuga dopo la vittoria allo Stirpe contro il Frosinone. La squadra di Stroppa ha rimontato la prima inseguitrice portandosi a +4 sui ciociari e a +3 dal Monza. I lagunari sono reduci da otto vittorie consecutive e in campionato non perdono dallo scorso 2 novembre19:15

Continua la caccia ai play off del Modena. La squadra di Sottil attualmente ricopre l'ultima posizione disponibile per accedere alla post season, ma nelle ultime quattro partite ha ottenuto una sola vittoria. Domenica infatti, gli emiliani sono stati sconfitti dalla Sampdoria, pareggiando i due incontri precedenti per 0-0. L'ultimo successo è quello conquistato all'Adriatico di Pescara lo scorso 18 gennaio19:19

Dirige la sfida Kevin Bonacina di Bergamo, che sarà affiancato dagli assistenti Barone e Santarossa e dal quarto ufficiale Dini. Mazzoleni e Di Vuolo sono invece gli addetti al Var19:20

Le scelte di Stroppa: qualche cambiamento per il tecnico arancioneroverde rispetto alla vittoria di domenica a Frosinone. In difesa, con Svoboda e Franjic, tocca a Korac, confermato invece a destra Hainaut mentre dalla parte opposta c'è Compagnon. Nessuna modifica a centrocampo, dove Busio è affiancato da Kike Perez e Doumbia, davanti scelto Lauberbach per fare coppia con Adorante19:30

Le scelte di Sottil: cambiano due terzi della linea difensiva davanti a Chichizola: insieme a Tonoli, ci sono infatti Nador e Dellavalle al posto di Adorni e Nieling che sono scesi in campo a Genova. Beyuku rimpiazza Zampano sulla destra, confermato Zanimacchia a sinistra così come Santoro e Gerli in mediana. Il reparto nervralgico è completato da Pyythia. Davanti scelto Defrel come partner di De Luca19:30

Bonacina revoca la sua decisione! Il fallo sarebbe stato in area, ma dalle immagini si evince come non ci sia alcun contatto tra Dellavalle e Doumbia!21:45

Venezia - Modena è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Modena sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 37 punti (frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 46 gol e ne ha subiti 22; Modena ha segnato 31 gol e ne ha subiti 19.

La partita di andata Modena - Venezia si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Venezia ha fatto 30 punti (10 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 0-2 mentre Modena ha incontrato la Sampdoria perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol.

Venezia e Modena si sono affrontate 41 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 13 volte, Modena ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Venezia-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide della regular season di Serie B contro il Modena (3V, 3N) e nelle ultime cinque in ordine di tempo la squadra lagunare ha sempre segnato almeno due gol; l'ultimo successo dei gialloblù in cadetteria contro i veneti risale al 10 ottobre 2004 (1-0 in terra emiliana grazie alla rete di Nicola Campedelli).

Nelle ultime sette sfide casalinghe contro il Modena in Serie B, il Venezia non ha mai perso: tre vittorie e quattro pareggi, incluso il recente 2-2 del 18 febbraio 2024; l'ultimo successo emiliano al Penzo in cadetteria risale addirittura al giugno 1966 (2-3).

Il Venezia ha vinto tutte le ultime nove gare casalinghe di Serie B (ultimo ko al Penzo a settembre contro il Cesena): con un successo gli arancioneroverdi eguagliarebbero le loro due strisce record di vittorie interne consecutive nella competizione (10 sia tra settembre 1956 e marzo 1957, che tra febbraio e giugno 1961).

Nelle ultime otto trasferte di Serie B, il Modena non ha mai ripetuto per due turni di fila lo stesso risultato: due vittorie, tre sconfitte e tre pareggi nel parziale, tra cui quello recente per 0-0 a Empoli; in queste otto gare per ben quattro volte (50%) la formazione emiliana non ha trovato la via del gol.

Il Venezia ha vinto tutte le ultime otto partite di Serie BKT ed è imbattuto nelle ultime 12 (11V, 1N); gli arancioneroverdi non avevano mai ottenuto così tanti successi consecutivi nella competizione ed è dal 2000 che non superano l'imbattibilità attuale (15 partite in quel caso).

Issa Doumbia ha segnato due gol nelle ultime tre presenze di Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 20 gare nella competizione; in questa stagione ha già segnato per due gare di fila, lo scorso ottobre.

Manuel De Luca ha segnato nel suo unico match giocato da titolare in trasferta al Penzo contro il Venezia in Serie B: nel 5-3 lagunare sulla Sampdoria del 14 gennaio 2024; le ultime due partecipazioni attive dell'attaccante in categoria sono arrivate in trasferta (rete a Pescara, assist a La Spezia).

