Torna al successo la Virtus Entella dopo 4 giornate, nelle quali aveva ottenuto solo 3 pareggi. I liguri salgono a quota 26, superando in classifica il Mantova.
Terza sconfitta nelle ultime 4 giornate e seconda di fila in trasferta per il Cesena, che viene superato dal Catanzaro e raggiunto dal Modena.
Nel prossimo turno la Virtus Entella andrà in scena sul campo del Palermo, mentre il Cesena ospiterà sul proprio terreno di gioco il Venezia.
Un match all’insegna di una pioggia incessante termina con la vittoria della Virtus Entella per 3-1. Dopo una prima parte di studio i padroni di casa sbloccano il risultato dopo 26 minuti con una strepitosa conclusione da circa 20 metri di Karic. Gli ospiti reagiscono immediatamente e dopo soli due minuti sfiorano il gol del pareggio, ma diverse conclusione in serie, nella stessa azione, dei suoi giocatori, vengono tutte respinte dalla difesa avversaria. Dopo una decina di minuti Debenedetti non sfrutta un rimpallo favorevole e spreca una buona occasione per raddoppiare. I liguri partono forte ad inizio ripresa e, prima impegnano severamente Klinsmann e dopo pochi minuti raddoppiano con Cuppone, che sfrutta al meglio un intervento/assist di Debenedetti. A un quarto d’ora dalla fine Cerri, con una conclusione al volo sotto la traversa. Dopo sei minuti l’Entella si riporta avanti di due reti, grazie ad una strepitosa mezza rovesciata di Tirelli, su azione di corner e sigla il gol del definitivo 3-1.21:53
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Virtus Entella-Cesena 3-121:52
90'+3'
Percussione di Berti, che arrivato al limite dell'area serve Cerri, che si libera di Karic e calcia debolmente in porta.21:51
90'+3'
Karic vanifica un contropiede, facendosi rimontare da Corazza.21:51
90'+1'
Quattro minuti di recupero.21:48
88'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce il centrocampista Alessandro Debenedetti ed entra il difensore Riccardo Turricchia.21:48
88'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Niccolò Squizzato ed entra Marco Nichetti.21:47
87'
Ciervo da destra mette un cross insidiosissimo verso Cerri, che è leggemente lungo, e l'attaccante non riesce ad arrivarci.21:45
83'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Cesena 3-1. Rete di Mattia Tirelli, che gira a rete in mezza rovesciata, anticipando Castrovilli, su corner da destra di Karic. Il portiere prova a respingere, ma non trattiene.21:42
79'
Cross di Del Lungo dalla destra, il pallone proviene a Di Mario, che prova la conclusione di sinistro, che viene respinta da Klinsmann, che non si fa sorprendere.21:38
77'
GOL! Virtus Entella-CESENA 2-1. Rete di Alberto Cerri. Cross dalla destra di Bisoli e Cerri, vanamente contrastato da Del Lungo, devia con forza sotto la traversa.21:37
76'
Cambio in attacco per la Virtus Entella. Esce Luigi Cuppone ed entra Mattia Tirelli.21:34
73'
I giocatori del Cesena reclamano un fallo di mano nell'area dell'Entella, ma l'arbitro fa cenno di proseguire.21:31
72'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Francesco Mezzoni per un pestone ai danni di Cerri.21:33
71'
Cambio per il Cesena. Esce il centrocampista Simone Bastoni ed entra l'attaccante Giacomo Vrioni.21:39
71'
Giallo per il Cesena. Ammonito Massimiliano Mangraviti per una trattenuta prolungata ai danni di un avversario.21:32
71'
Cross di Bisoli dalla destra e Colombi esce e respinge di pugno.21:29
68'
Conclusione di sinistro di Berti, che termina alta.21:26
65'
Bisoli serve Castrovilli, la cui conclusione di sinistro termina alta.21:23
64'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Davide Bariti ed entra Francesco Mezzoni.21:25
64'
Cambio in difesa per la Virtus Entella. Esce Luca Parodi ed entra Tommaso Del Lungo.21:22
64'
Cambio sugli esterni per il Cesena. Ammonito Gianluca Frabotta ed entra Tommaso Corazza.21:24
63'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Niccolò Squizzato per un intervento su Bastoni, che si stava lanciando in velocità.21:21
60'
Cross di Berti dalla destra per Frabotta, che la rimette al centro per Mangraviti, che calcia alto, quando il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo.21:18
59'
Tentativo dalla distanza di Bastoni che termina abbondantemente alto.21:17
57'
Tentativo in diagolare di Cerri, che si spegne sul fondo.21:15
56'
Cross di Bisoli dalla destra e Frabotta, in fuorigioco, mette fuori di testa, rubando il pallone a Cerri, che invece si trovava in posizione regolare.21:14
52'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Cesena 2-0. Rete di Luigi Cuppone. Debenedetti recupera un pallone sulla trequarti, servendo Cuppone al limite dell’area, che si libera di Cioffi e di sinistro batte Klinsmann.21:11
51'
Cross di Bariti dalla sinistrae colpo di testa di Marconi debole, che si spegne tra le braccia di Klinsmann.21:09
50'
Angolo di Karic da destra, torre di Franzoni per Debenedetti, che si fa deviare la conclusione in corner.21:09
48'
Debenedetti prova dalla distanza e Klinsmann si allunga e riesce a deviare.21:07
46'
Giallo per il Cesena. Ammonito Peter Amoran per un duro intervento ai danni di Debenedetti.21:04
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Cesena.21:03
45'
Cambio in attacco per il Cesena. Esce Cristian Shpendi ed entra Alberto Cerri.21:07
45'
Cambio per il Cesena. Esce l'attaccante Marco Olivieri ed entra il centrocampista Gaetano Castrovilli.21:07
45'
Cambio a centrocampo per il Cesena. Esce Matteo Francesconi ed entra Tommaso Berti.21:04
Il primo tempo termina con la Virtus Entella in vantaggio per 1-0. Dopo una prima parte di studio i padroni di casa sbloccano il risultato dopo 26 minuti con una strepitosa conclusione da circa 20 metri di Karic. Gli ospiti reagiscono immediatamente e dopo soli due minuti sfiorano il gol del pareggio, ma diverse conclusione in serie, nella stessa azione, dei suoi giocatori, vengono tutte respinte dalla difesa avversaria. Dopo una decina di minuti Debenedetti non sfrutta un rimpallo favorevole e spreca una buona occasione per raddoppiare.20:50
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Virtus Entella-Cesena 1-020:49
45'+2'
Corner di Bastoni dalla destra e sula ribattuta dei saltatori Shpendi mette fuori in scivolata.20:48
45'+1'
Due minuti di recupero.20:47
45'
Azione sulla destra con Bisoli che mette un pallone in mezzo per Frabotta, ma Bariti mette in corner.20:46
42'
Bisoli si fa murare un tiro al limite dell'area e sul prosieguo dell'azione Olivieri commette fallo in attacco su Cuppone.20:43
40'
Franzoni e Shpendi sono a terra. Il primo a causa di una botta in testa e il secondo per farsi mendicare il flessore dolorante.20:41
38'
Debenedetti riceve da Bariti, vince un contrasto con Amoran e calcia a lato da buona posizione.20:39
36'
Bastoni riceve e spalle alla porta si gira e prova una conclusione in diagonale che termina fuori, non di molto.20:38
35'
Cross di Parodi dalla destra, ma il pallone attraversa tutta l'area ed esce dal lato opposto del campo.20:36
32'
Tiro di Shpendi, che recupera un pallone e dal limite dell'area, contrastato da Parodi, calcia alto.20:40
28'
Shpendi manca il pallone, Bisoli prova a colpo sicuro, ma il suo tiro viene ribattuto. Successivamente tentato anche Bastoni e Frabotta, ma entrambe le conclusioni vengono respinte dalla difesa.20:30
26'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Cesena 1-0. Rete di Nermin Karic, che ruba il pallone a Francesconi, evita Bisoli, e con uno strepitoso sinistro dal limite dell’area fulmina Klinsmann.20:28
24'
Cross da destra di Cioffi e colpo di testa di Frabotta che non trova la porta e la palla viene ribattuta dalla difesa.20:25
19'
Debenedetti cade in area dopo un contrasto con Mangraviti, ma per l'arbitro non c'è nessuna irregolarità.20:21
16'
Mangraviti, in anticipo su Franzoni, interviene su cross dalla sinistra di Di Mario e permette a Klinsmann di bloccare il pallone senza problemi.20:18
15'
Cuppone rientra e prova il tiro a giro. Pallone che termina sul fondo.20:16
13'
Percussione di Karic, che serve Cuppone, il cui tiro viene ribattuto da Klinsmann. Sulla ribattuta Bariti mette in rete, ma l'arbitro segnala un fuorigioco.20:15
9'
Giallo per il Cesena. Ammonito Matteo Francesconi per un intervento falloso a centrocampo ai danni di Cuppone.20:11
8'
Klinsmann risolve con un'uscita bassa una situazione intricata dentro la sua area.20:09
6'
Debenedetti calcia, dopo una ripartenza dell'Entella, ma il pallone viene deviato in angolo.20:08
5'
Colombi intercetta il corner in presa alta.20:06
5'
Cioffi per Shpendo, che non riesce a concludere e Marconi mette il pallone in corner.20:06
2'
Scontro aereo tra Francesconi e Squizzato, con quest'ultimo che resta a terra.20:03
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Virtus Entella.20:01
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Luca Massimi di Termoli.19:59
Virtus Entella - Cesena è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Cesena sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte); invece il Cesena si trova 7° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 23 gol e ne ha subiti 31; il Cesena ha segnato 32 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Cesena - Virtus Entella si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa la Virtus Entella ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, lo Spezia e il Cesena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 3-1 mentre Il Cesena ha incontrato il Pescara vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol.
Virtus Entella e Cesena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Cesena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Virtus Entella-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto tre delle prime quattro sfide contro il Cesena in Serie BKT (1P), la Virtus Entella non ha più ottenuto alcun successo nelle tre più recenti (2N, 1P). Inoltre, dopo l'1-1 dell'andata, le due formazioni potrebbero pareggiare due confronti diretti di fila in cadetteria per la prima volta nella loro storia.
La Virtus Entella non ha mai perso nei tre match casalinghi contro il Cesena in Serie BKT (2V, 1N) e, tra le squadre attualmente nel torneo contro cui non ha mai perso davanti al proprio pubblico, solo contro l'Avellino ha disputato più sfide (quattro - 2V, 2N).
La Virtus Entella è rimasta imbattuta in 10 delle 11 sfide casalinghe in questa Serie BKT (4V, 6N) e solo una volta nella propria storia ha perso al massimo uno dei primi 12 match stagionali davanti al proprio pubblico nel torneo: sette vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nel 2016/17.
Dopo aver vinto sette delle precedenti otto gare esterne in Serie BKT (1P), il Cesena ha registrato un solo successo nelle sei più recenti (1N, 4P), perdendo la più recente per 1-3 ad Avellino - l'ultima volta che i bianconeri hanno incassato più di una marcatura per due trasferte di fila in cadetteria risale ad agosto-settembre 2024 (contro Sassuolo e Spezia in quel caso).
Il Cesena ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (2-0 contro il Pescara) e non ottiene due successi consecutivi nella competizione dallo scorso ottobre, contro Spezia, Südtirol e Carrarese.
La prima rete in Serie BKT di Andrea Franzoni è stata quella che ha fissato il punteggio sull'1-1 finale al 90+1' del match d'andata tra Cesena e Virtus Entella nel campionato in corso. I bianconeri potrebbero diventare la prima formazione contro cui il classe 1997 andrebbe a bersaglio in più di una sfida nel campionato cadetto.
Con il gol nell'ultima giornata di campionato, Tommaso Berti è arrivato a quota due reti nella Serie BKT 2025/26, eguagliando già quanto fatto nel 2024/25; tra i giocatori con più di cinque assist negli ultimi due campionati (sette per il centrocampista del Cesena) solo Tommaso Corazza è più giovane di Berti (29/06/2004 vs 07/03/2004).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: