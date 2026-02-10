Gli ospiti stanno in classifica al quinto posto con 37 punti e nello scorso turno hanno battuto il Pescara, sul proprio campo, per 2-0.19:32

Franzoni e Shpendi sono a terra. Il primo a causa di una botta in testa e il secondo per farsi mendicare il flessore dolorante.20:41

Un match all’insegna di una pioggia incessante termina con la vittoria della Virtus Entella per 3-1. Dopo una prima parte di studio i padroni di casa sbloccano il risultato dopo 26 minuti con una strepitosa conclusione da circa 20 metri di Karic. Gli ospiti reagiscono immediatamente e dopo soli due minuti sfiorano il gol del pareggio, ma diverse conclusione in serie, nella stessa azione, dei suoi giocatori, vengono tutte respinte dalla difesa avversaria. Dopo una decina di minuti Debenedetti non sfrutta un rimpallo favorevole e spreca una buona occasione per raddoppiare. I liguri partono forte ad inizio ripresa e, prima impegnano severamente Klinsmann e dopo pochi minuti raddoppiano con Cuppone, che sfrutta al meglio un intervento/assist di Debenedetti. A un quarto d’ora dalla fine Cerri, con una conclusione al volo sotto la traversa. Dopo sei minuti l’Entella si riporta avanti di due reti, grazie ad una strepitosa mezza rovesciata di Tirelli, su azione di corner e sigla il gol del definitivo 3-1.21:53

PREPARTITA

Virtus Entella - Cesena è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 febbraio alle ore 20:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Cesena sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte); invece il Cesena si trova 7° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 23 gol e ne ha subiti 31; il Cesena ha segnato 32 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Cesena - Virtus Entella si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Virtus Entella ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, lo Spezia e il Cesena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 3-1 mentre Il Cesena ha incontrato il Pescara vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol.

Virtus Entella e Cesena si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Cesena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Virtus Entella-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto tre delle prime quattro sfide contro il Cesena in Serie BKT (1P), la Virtus Entella non ha più ottenuto alcun successo nelle tre più recenti (2N, 1P). Inoltre, dopo l'1-1 dell'andata, le due formazioni potrebbero pareggiare due confronti diretti di fila in cadetteria per la prima volta nella loro storia.

La Virtus Entella non ha mai perso nei tre match casalinghi contro il Cesena in Serie BKT (2V, 1N) e, tra le squadre attualmente nel torneo contro cui non ha mai perso davanti al proprio pubblico, solo contro l'Avellino ha disputato più sfide (quattro - 2V, 2N).

La Virtus Entella è rimasta imbattuta in 10 delle 11 sfide casalinghe in questa Serie BKT (4V, 6N) e solo una volta nella propria storia ha perso al massimo uno dei primi 12 match stagionali davanti al proprio pubblico nel torneo: sette vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nel 2016/17.

Dopo aver vinto sette delle precedenti otto gare esterne in Serie BKT (1P), il Cesena ha registrato un solo successo nelle sei più recenti (1N, 4P), perdendo la più recente per 1-3 ad Avellino - l'ultima volta che i bianconeri hanno incassato più di una marcatura per due trasferte di fila in cadetteria risale ad agosto-settembre 2024 (contro Sassuolo e Spezia in quel caso).

Il Cesena ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (2-0 contro il Pescara) e non ottiene due successi consecutivi nella competizione dallo scorso ottobre, contro Spezia, Südtirol e Carrarese.

La prima rete in Serie BKT di Andrea Franzoni è stata quella che ha fissato il punteggio sull'1-1 finale al 90+1' del match d'andata tra Cesena e Virtus Entella nel campionato in corso. I bianconeri potrebbero diventare la prima formazione contro cui il classe 1997 andrebbe a bersaglio in più di una sfida nel campionato cadetto.

Con il gol nell'ultima giornata di campionato, Tommaso Berti è arrivato a quota due reti nella Serie BKT 2025/26, eguagliando già quanto fatto nel 2024/25; tra i giocatori con più di cinque assist negli ultimi due campionati (sette per il centrocampista del Cesena) solo Tommaso Corazza è più giovane di Berti (29/06/2004 vs 07/03/2004).

