Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.18:18

Nella trentesima giornata, i ragazzi di Vanoli saranno protagonisti dell'anticipo in casa del Palermo mentre Iachini è atteso da un'altra sfida da ex contro la Sampdoria.18:18

Gli arancioneroverdi tornano al successo dopo la beffa di Como, superando nuovamente i lariani e portandosi in scia della Cremonese: vittoria meritata scandita dalle reti in avvio di Gytkjaer e Altare, bomber Pohjanpalo arrotonda allo scadere dopo un gol annullato a Jajalo (fuorigioco di Sverko sulla traiettoria). Non basta Puscas ai biancorossi, un solo punto nelle ultime quattro gare giocate.18:17

90'+5' FINITA! Venezia-Bari 3-1, triplice fischio di Massimi.18:14

90'+5' Pierini in verticale per Andersen che a tu per tu con Brenno pecca di altruismo.18:13

90'+4' AMMONITO Jajalo, ostruzione su Guiebre.18:12

90'+3' AMMONITO Guiebre, irruente su Candela.18:11

90'+2' Ripartenza di Pierini, Tessmann si allunga troppo la sfera sull'esterno.18:11

90' Quattro minuti di recupero.18:10

90' GOL! VENEZIA-Bari 3-1! Rete di Pohjanpalo. Tiro di Bjarkason deviato da Matino, la palla arriva a Pohjanpalo che di sinistro fredda Brenno.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo18:09

90' Candela centra basso da destra, Benali salva la porta sulla girata di Tessmann18:08

88' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Esce Zampano, presenza per Bjarkason.18:06

88' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Busio, scampoli per Andersen.18:06

86' Tessmann punta l'area centralmente, triplicato, non passa.18:05

84' ULTIMO CAMBIO BARI. Energie fresche sulla fascia: Guiebre per Ricci.18:03

84' SOSTITUZIONE BARI. Fuori Puscas, dentro Kallon.18:02

83' GOL ANNULLATO VENEZIA! Da corner, sinistro preciso di Jajalo, palo-gol, Massimi annulla per fuorigioco di Sverko sulla traiettoria.18:02

82' Pohjanpalo si defila sulla sinistra, Matino lo chiude in angolo.18:00

81' Idzes si ferma su una pozzanghera, cross profondo di Sibilli, Achik al volo spara in curva.17:59

80' Pierini tocca in area per Candela, Di Cesare spazza.17:58

79' Lancio per Puscas, Svoboda è in vantaggio.17:58

77' Busio insiste sulla sinistra, Matino lo contiene.17:57

75' Punizione di Tessmann, Benno non si fa ingannare dal rimbalzo.17:53

74' OCCASIONE VENEZIA! Pohjanpalo prolunga per Zampano che entra in area, rientra sul destro, la palla sfila oltre il palo lontano.17:52

73' Traversone di Candela, colpo di testa di Zampano, Benno agguanta in presa alta.17:51

73' SOSTITUZIONE VENEZIA. Ellertsson lascia il campo a favore di Jajalo.17:51

72' Ritmi calati, i biancorossi guadagnano campo.17:51

69' OCCASIONE BARI! Follia di Sverko, Tessmann salva sul destro a colpo sicuro di Sibilli.17:47

68' Traversone di Ricci, destro di Morachioli ribattuto da Zampano, ci riprova Morachioli, alto.17:46

67' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli rinuncia a Gytkjaer, spezzone per Pierini.17:46

66' Subito Achik in avanti, sinistro masticato dal limite, Joronen raccoglie la sfera.17:45

65' SOSTITUZIONE BARI. Iachini aumenta il carico offensivo: Achik per Dorval.17:45

65' SOSTITUZIONE BARI. Staffetta in attacco tra Nasti e Morachioli.17:44

65' SOSTITUZIONE BARI. Maita prende il posto di Lulic.17:43

62' Ellertsson cambia gioco per Candela, Benali si rifugia in angolo.17:40

60' Tentativo dalla distanza di Sibilli, il suo sinistro sorvola la traversa.17:38

59' Ricci vince un rimpallo sulla sinistra, i biancorossi guadagnano angoli in serie.17:37

57' Matino in proiezione offensiva, Ellertsson lo ferma in angolo.17:35

55' Busio s'incunea in area, Matino anticipa Gytkjaer.17:33

52' Punizione di Tessmann, spizzata di testa di Candela, Svoboda in spaccata spreca sul fondo ma era fuorigioco.17:31

49' Pohjanpalo cerca il taglio in area di Ellertsson, Matino intercetta.17:28

47' Azione avvolgente dei padroni di casa, Tessmann sbaglia la rifinitura per Zampano.17:26

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Bari 2-1, manovra degli arancioneroverdi.17:23

46' SOSTITUZIONE VENEZIA. Altare rimane negli spogliatoi, spazio a Idzes.17:23

Vanoli deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Iachini ha bisogno di accorciare le distanze tra i reparti e aumentare la qualità delle giocate offensive.17:10

Avvio di marca arancioneroverdi: i padroni di casa partono subito forte, dominano il gioco e sono letali da angolo: Gytkjaer e Altare deviano sottoporta due sponde aeree di Svoboda. I biancorossi faticano ma riescono a riaprire la gara sfruttando un errore di Pohjanpalo, Puscas freddo davanti a Joronen, e chiudono in avanti senza riuscire però a creare pericoli.17:09

45'+6' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Bari 2-1, a segno Gytkjaer, Altare e Puscas.17:07

45'+5' AMMONITO Tessmann, steso Ricci al limite dell'area.17:06

45'+4' Puscas centra dalla sinistra, Sverko libera l'area.17:05

45'+3' Punizione di Sibilli, colpo di testa di Matino, alto.17:03

45' Cinque minuti di recupero.17:03

45' Nasti perde un contrasto in area con Altare, Sverko spazza in angolo.17:00

44' Galoppata di Candela sulla fascia, Pohjanpalo si getta sulla sfera ma di destro non inquadra la porta.16:59

43' Altra lettura difensiva sbagliata di Svoboda, ottima diagonale difensiva di Altare su Puscas.16:58

40' AMMONITO Vicari, in ritardo su Zampano.16:56

38' Tessmann esplode il destro dai 20 metri, fuori, non di molto.16:54

37' GOL! Venezia-BARI 2-1! Rete di Puscas. Errore di Pohjanpalo, filtrante di Ricci, buco di Svoboda, Puscas incrocia il destro alle spalle di Joronen.



Guarda la scheda del giocatore George Puscas16:53

35' Punizione di Sibilli, direttamente sulla barriera.16:51

34' Nasti entra in area dalla destra, tiro murato da Sverko.16:49

32' Puscas si libera di Svoboda, sinistro da posizione defilata, Joronen senza problemi.16:47

30' Lulic serve in area Nasti, destro fiacco, facile preda di Joronen.16:46

29' Candela ruba palla a Ricci, Matino rimedia su Gytkjaer.16:44

28' Bello scambio Gytkjaer-Pohjanpalo, Busio perde il tempo per la conclusione, destro alto di Ellertsson.16:43

27' Possesso degli arancioneroverdi, i biancorossi attendono nella propria metà campo.16:42

25' Tessmann cerca nel corridoio Gytkjaer, Di Cesare si frappone.16:40

23' Dorval punta l'area dalla destra, Zampano non si fa superare.16:38

22' Massimi fa riprendere il gioco dopo tre minuti di interruzione.16:38

20' I tifosi pugliesi sono al terzo lancio di fumogeno in campo, gioco momentaneamente interrotto.16:36

18' Scontro tra Di Cesare e Ellertsson, gioco fermo.16:33

17' Zampano dalla sinistra, Benali anticipa Busio, guadagnando fallo.16:32

15' GOL! VENEZIA-Bari 2-0! Rete di Altare. Altro corner di Tessmann, sponda di testa di Svoboda, zampata sottomisura di Altare.



Guarda la scheda del giocatore Giorgio Altare16:32

14' Candela centra dal fondo, Dorval salta più in alto di Pohjanpalo, Matino devia in angolo il destro di Tessmann.16:30

13' Altare dalla destra, Dorval anticipa Zampano in angolo.16:28

12' Massimi dopo il check del VAR fa riprendere il gioco da rimessa del fondo.16:27

11' Da corner, Svoboda affossato in area da Matino, girata di Altare oltre la traversa.16:27

10' Sciocchezza di Dorval, Gytkjaer avanza centralmente, Brenno tocca in angolo un destro destinato sul fondo.16:25

9' Traversone di Candela, Pohjanpalo sbaglia il controllo in area sul terreno pesante.16:24

7' Cross basso di Ricci, Nasti in scivolata schermato in angolo da Sverko.16:23

5' Candela lungo linea per Busio che tocca al limite verso Pohjanpalo, rasoterra velenoso, Brenno riesce a bloccare.16:21

3' GOL! VENEZIA-Bari 1-0! Rete di Gytkjaer. Corner di Tessmann, torre di Svoboda, Gytkjaer insacca da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Christian Gytkjær16:32

2' Azione prolungata degli arancioneroverdi, cross basso di Altare, girata di Gytkjaer sporcata da Di Cesare, primo angolo della gara.16:18

1' INIZIA Venezia-Bari, palla ai biancorossi.16:16

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Massimi.15:46

L'ex Iachini si affida a Sibilli dietro Puscas-Nasti, rientra Vicari in difesa, chance da titolare per Lulic a centrocampo.15:42

Vanoli opta per il tandem pesante Gytkjaer-Pohjanpalo, Ellertsson preferito a Bjarkason in mediana, Altare al posto di Idzes in difesa.15:40

3-4-1-2 per il Bari: Brenno - Matino, Di Cesare, Vicari - Dorval, Lulic, Benali, Ricci - Sibilli - Puscas, Nasti. A disp.: Pissardo, Pucino, Zuzek, Guiebre, Acampora, Maita, Maiello, Bellomo, Edjouma, Kallon, Morachioli, Achik.15:45

Ecco le formazioni. Venezia con il 3-5-2: Joronen - Altare, Svoboda, Sverko - Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano - Gytkjaer, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Dembele, Modolo, Idzes, Jajalo, Lella, Andersen, Bjarkason, Cheryshev, Pierini, Olivieri.15:43

Gli arancioneroverdi, dopo la beffa di Como puntano a non perdere il treno di testa; i biancorossi, nonostante un solo punto nelle ultime tre gare, hanno la possibilità di agganciare la zona play-off.15:36

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Bari, ventinovesima giornata di Serie B.15:34