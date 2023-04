Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori17:10

Benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Ternana, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B.17:10

Gara di fondamentale importanza per i padroni di casa, ultimi in classifica e a secco di vittorie nel torneo da ben 17 turni; gli ospiti invece hanno vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato ma arrivano in Lombardia con l'obiettivo di conquistare tre punti importanti per non perdere terreno dall'ottavo posto, ora distante quattro lunghezze.20:05

Il Brescia ha vinto 17 dei 39 precedenti contro la Ternana in Serie B; completano il bilancio sei vittorie umbre e 16 pareggi, di cui nove nelle ultime 18 sfide disputate.20:09

Formazioni ufficiali e Brescia in campo col 4-3-2-1: Andrenacci - Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard - Bisoli, Labojko, Bjorkengren - Rodriguez, Listkowski - Aye. A disposizione: Lezzerini, Karacic, Adorni, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Olzer, Scavone.15:42

La Ternana risponde col 3-4-1-2: Iannarilli - Diakite, Sorensen, Mantovani - Defendi, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado - Palumbo - Favilli, Partipilo. A disposizione: Krapikas, Capanni, Proietti, Donnarumma, Falletti, Capuano, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Cassata, Agazzi, Martella.14:57

Gastaldello ripropone Cistana nella linea difensiva a quattro a protezione di Andrenacci; in mediana Labojko con Bisoli e Bjorkengren ai lati mentre alle spalle di Aye coppia formata da Rodriguez e Listkowski.15:42

Lucarelli conferma la difesa a tre guidata da Sorensen e propone nel centrocampo a quattro Di Tacchio da riferimento centrale con Defendi e Corrado a tutta fascia; in attacco Favilli vince il ballotaggio con Falletti per il posto al fianco di Partipilo con Palumbo da trequartista alle loro spalle.14:58

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Volpi.14:51

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Brescia.15:01

3' Fase di studio in avvio con la Ternana a gestire i primi possessi.15:03

5' GOL! BRESCIA-Ternana 1-0! Rete di Jallow! Corner di Labojko che spiove sul secondo palo. Jallow si inserisce alle spalle dei difensori e con un destro al volo indirizzato sul palo lontano sigla il vantaggio del Brescia.



8' Guizzo di Aye che controlla e calcia verso la porta. Pallone sul fondo ma ottimo avvio di partita da parte delle Rondinelle.15:08

10' Rodriguez si libera nei pressi della bandierina e trova lo spazio per il cross. Diakite è attento e allontana in gioco aereo.15:10

10' Primo spunto offensivo della Ternana con Favilli che spedisce verso la porta un cross di Defendi. Nessun problema per Andrenacci che blocca in presa sicura.15:11

13' Bisoli lotta con Sorensen ma il difensore fa buona guardia e protegge l'uscita del pallone. Si riparte con un rinvio dal fondo per gli ospiti.15:14

15' Diakite sfonda sulla destra e crossa a centro area. Favilli riesce nella deviazione aerea senza però trovare lo specchio della porta.15:15

18' Palumbo guadagna un corner. Sugli sviluppi però fallo in attacco degli umbri e gioco che riprende con un calcio di punizione in favore dei lombardi.15:18

20' Cartellino giallo per Huard, autore di un intervento falloso da tergo su Diakite.15:20

21' Uscita spericolata di Iannarilli che abbandona i pali ed interviene su una conclusione di Aye. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Brescia.15:22

23' Lungo calcio di punizione di Palumbo che attraversa tutta l'area di rigore e si spegne sul fondo. Ternana che fatica a creare occasioni da gol.15:23

25' Alza il baricentro la Ternana che prova a rendersi pericolosa con le incursioni e i traversoni degli esterni. 15:26

26' Corner di Palumbo che spiove in area di rigore. Favilli arriva ancora una volta prima di tutti ma il suo colpo di testa termina sopra la traversa.15:26

28' Calcio d'angolo insidioso di Labojko deviato in qualche modo da Cistana. Nessun problema per Iannarilli che blocca in presa sicura.15:29

29' Spunto sull'out di sinistra da parte di Palumbo che poi trova lo spazio per l'assist a centro area. Favilli ci prova ma non riesce nell'impatto in scivolata.15:30

32' Calcio di punizione di Huard dai 25 metri. Pallone che supera la barriera ma che non crea patemi a Iannarilli.15:33

33' Occasione Ternana! Cross di Corrado indirizzato sul primo palo, velo di Partipilo che favorisce Favilli bravo a colpire in girata. Pallone di un soffio a lato.15:34

35' Rodriguez pesca Aye a centro area. Stop e conclusione mancina dell'attaccante che termina sopra la traversa.15:36

38' Azione della coppia Palumbo-Corrado che genera una rimessa offensiva nei pressi della bandierina. Si incarica della battuta Mantovani ma la difesa di casa è attenta e allontana la minaccia.15:39

40' Ci avviciniamo ai minuti finali del primo tempo col Brescia in vantaggio grazie alla rete di Jallow siglata in apertura.15:40

41' Colpo di testa di Huard sugli sviluppi di un corner di Listkowski. Ottimo inserimento ma pallone lontano dalla porta di Iannarilli.15:42

43' Altro colpo di testa di Favilli da buona posizione. Attento Andrenacci a protezione dei suoi pali.15:43

45' Due minuti di recupero.15:45

45'+3' Finisce il primo tempo! Brescia-Ternana 1-0.15:48

Brescia in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco. Padroni di casa che partono forte, trovano il vantaggio con Jallow e poi gestiscono la reazione di una Ternana propositiva ma poco pericolosa dalle parti di Andrenacci.15:49

Tanti cross per Favilli ma poca incisività da Partipilo nel primo tempo della Ternana. Il Brescia invece si affida ad un Rodriguez molto ispirato e alle ripartenze guidate da Bisoli e Listkowski.15:50

45' Sostituzione per la Ternana, entra Capanni ed esce Sorensen.16:02

46' Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dalla Ternana.16:02