Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori13:54

Benvenuti alla diretta scritta di Cittadella-Parma, gara valida per il 32^ turno del Campionato di Serie B.13:54

Si aprono le porte del Piercesare Tombolato: è tempo di Cittadella-Parma! Ottavo incrocio nella loro storia di B tra Granata e Ducali, con un bilancio che non vede, almeno momentaneamente, alcun trionfo del Cit sui parmensi ( 3 i pareggi e 4 le vittorie a favore dei Crociati). Nel giorno successivo alla Pasqua, le formazioni si presentano al Tombolato separate da 7 tasselli in classifica: posizione numero 15 per lo schieramento casalingo, che ha finora collezionato 36 punti mantenendo un discreto distacco rispetto alla zona play-out; gli ospiti emiliani presidiano invece l'8^ posto, con 44 punti totali, e galleggiano in zona play-off con due punti di vantaggio rispetto al Palermo. 14:02

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Niccolò Baroni, della sezione di Firenze.14:03

A coadiuvare il fischietto toscano sono chiamati gli assistenti di linea Alassio-Di Gioia, IV Uomo ufficiale: sig. Iannello, postazione VAR presidiata dal sig. Maggioni, ausiliato dall'A.VAR Marchi.14:05

FORMAZIONI UFFICIALI: CITTADELLA (4-3-1-2). Schierati: Kastrati; Salvi-Del Fabro-Pavan-Giraudo; Vita-Branca-Crociata; Antonucci; Maistrello-Embalo'. Allenatore: Edoardo Gorini. A disposizione: Mattioli, Felicioli, Perticone, Donnarumma, Danzi, Mastrantonio, Carriero, Magrassi, Ambrosino, Lores, Manfrin, Maniero.14:16

FORMAZIONI UFFICIALI: PARMA (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Chichizola; Del Prato-Osorio-Cobbaut-Coulibaly; Camara-Estevez-Juric; Zanimacchia-Vazquez-Benedyczak. Allenatore: Fabio Pecchia. A disposizione: Ansaldi, Circati, Balogh, Bonny, Sohm, Hainaut, Inglese, Man, Charpentier, Mihaila, Santurro, Corvi.14:20

Gli assenti dell'odierno match saranno 4: dura tegola per Mister Gorini, che dovrà rinunciare agli spunti di Asencio; una forte influenza non permette al tecnico Pecchia di schierare Buffon tra i pali, non presenti anche il lungodegente Valenti, che sarà out sino al termine della corrente stagione, e lo squalificato Bernabé.14:23

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-partita.14:24

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:24

1' PARTITI! Via a Cittadella-Parma.15:03

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Parma.15:03

2' Iniziativa di Coulibaly che sulla trequarti protegge la sfera, Branca accorcia sul numero 26 e recupera il possesso.15:05

3' Giraudo prova a rendersi pericoloso, scorre lungo l'out di sinistra e mette dentro un preciso cross per Maistrello. Cobbaut svetta e con un gesto tecnico allontana in laterale.15:06

4' PILLOLA STATISTICA: Federico Giraudo è l'unico giocatore granata a non aver mai saltato un minuto di gioco in questa stagione.15:07

7' Fuorigioco ai danni del Cit: cross profondo di Branca verso il petto di Maistrello, che controlla e tenta la girata, l'attaccante era però in outside.15:10

8' CI PROVA CAMARA! Squillo del centravanti ivoriano che dai 30 metri sfodera la conclusione diretta in porta, la palla è forte ma imprecisa. Rinvio dal fondo con Kastrati.15:11

10' Vazquez mantiene il possesso sull'attacco di Salvi, poi vuole premiare la sovrapposizione di Coulibaly ma un attento Vita allunga il piede destro e respinge.15:13

12' Branca riceve da Del Fabro e di prima intenzione apre l'orizzonte verso Giraudo, poi il numero 98 orienta verso l'area e fa partire il traversone. Osorio è in posizione e con un tuffo allontana la minaccia.15:15

13' GIOCATA DI EMBALO! Antonucci addomestica un pallone difficile e serve il numero 7 lungo la destra del campo, poi lo stesso con un dribbling lascia sul posto Osorio e crossa per lo stacco di Giraudo. Decisivo ancora una volta l'intervento di Cobbaut, che respinge con un contrasto aereo.15:17

15' CHECK IN CORSO: contatto dubbio tra Estevez ed Antonucci, sala VAR al lavoro.15:18

17' Richiamato al controllo il Sig. Baroni, episodio da rivedere.15:20

19' CHECK OVER: dopo 4 minuti di valutazione, non sarà penalty a favore dei granata: fallo precedentemente commesso da Del Fabro su Vazquez.15:22

20' Controllo lunghissimo che fa presagire un copioso recupero al termine dei primi 45', almeno 4 i minuti di interruzione.15:22

21' GOL! GOL CAMARA! Cittadella-PARMA: 0-1. Arriva al minuto 21' la rete che porta i ducali in vantaggio! Dopo un break prolungato a causa del controllo VAR, il Parma approfitta di una ripartenza con Vazquez, che riceve da Camara e ricambia un prezioso filtrante, sul quale l'ivoriano giunge con tempismo battendo Kastrati a tu-per-tu. Parma in vantaggio alla metà della prima frazione, assist a cura di Vazquez.



23' Ora il Citta prova subito ad improntare sul campo una forte reazione, con Crociata che duetta con Giraudo ottenendo una rimessa con le mani da posizione avanzata.15:25

24' LEGNO DI CAMARA! L'autore della rete parmense è in fiducia, dall'interno dell'area di rigore granata calcia al volo sul rimpallo creato da Pavan, colpendo in pieno il palo destro. Palla che torna poi tra i piedi di Giraudo, che fa riordinare i suoi.15:27

26' Palla inattiva dalla trequarti a favore del Cittadella, Crociata alla battuta.15:29

27' Il traversone del numero 21 è troppo profondo, e permette a Chichizola la presa sicura.15:30

30' Vazquez ripiega generosamente su Antonucci, schermando il 10 granata ed ottenendo una preziosa rimessa laterale.15:32

32' OCCASIONE PARMA! Vazquez ancora una volta si rende insidioso sulla trequarti avversaria, poi scarica per Camara che pregustava la conclusione ma inciampando perde il controllo della sfera. Giraudo da il via alla ripartenza granata.15:36

34' Il Cit non sta allo svantaggio, primo suggerimento lungo di Kastrati per l'allungo di Embalo'. Il numero 7 prova a sgusciare nella retroguardia crociata, ma urta contro il muro eretto da Osorio e regala il rinvio dal fondo.15:37

36' AMMONITO Nahuel Estévez Álvarez: intervento in ritardo del mediano parmense su Giovanni Crociata.15:39

39' Cobbauto cerca Del Prato con un colpo di testa, Branca anticipa e recupera il possesso.15:46

41' OCCASIONE CAMARA! L'ivoriano tutto solo di fronte a Kastrati non riesce ad impattare con precisione, spedendo la sfera oltre la traversa.15:47

42' Possesso Cittadella in attesa del corridoio giusto, stop di Maistrello che appoggia su Crociata ma Vazquez torna e riprende la manovra.15:48

44' Ultimo giro d'orologio, poi spazio al recupero.15:48

45' Sono 3' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara.15:49

45'+1' Salvi svetta su Benedyczak ma non prende il tempo giusto, Kastrati rimedia all'errore del proprio centrale con un'uscita sicura.15:50

45'+3' FISCHIO DI BARONI! Termina il primo tempo.15:51

Terminano dopo 3' addizionali i primi 45' di gioco. Prima parte di gara che non ha offerto particolari occasioni, mostrando una gara equilibrata e con due schieramenti posti in fase di studio. Al minuto 21' è Camara a far gioire il settore ospiti, siglando la rete dello 0-1 grazie ad un dai-e-vai con Vazquez. Primo tempo che prosegue senza interruzioni, con il centravanti parmense che più volte si porta ad un passo dal raddoppio, non riuscendo però nell'intento.15:54