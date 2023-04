Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori14:31

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Ascoli, gara valida per la 32esima giornata di Serie B.14:31

La capolista Frosinone, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, ospita un Ascoli a caccia di punti che possano dare continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Brescia, arrivata a risollevare le sorti dopo tre sconfitte consecutive prima della pausa. Fischio d'inizio alle ore 15.14:34

Dirige il match Santoro, assistito da Vono e Miele. Quarto uomo Turrini. Al VAR Di Paolo con Longo AVAR.14:36

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 per il Frosinone. Turati - Sampirisi, Ravanelli, Lucioni, Oyono - Rohden, Boloca, Mazzitelli - Insigne, Mulattieri, Bidaoui. A disposizione: Loria, Kone, Kujabi, Caso, Gelli, Garritano, Kalaj, Moro, Cotali, Monterisi, Baez, Borrelli.14:48

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-1-2 per l'Ascoli. Leali - Donati, Botteghin, Quaranta, Falasco - Collocolo, Buchel, Caligara - Pedro Medes - Forte, Dionisi. A disposizione: Guarna, Lungoyi, Marsura, Gondo, Adjapong, Giordano, Falzerano, Eramo, Proia, Palazzino, Giovane, Bellusci.14:58

Quattro cambi per Fabio Grosso rispetto al pareggio col Perugia, nella difesa ciociara ci sono infatti le novità Ravanelli e Oyono per Kalaj e Cotali, Mazzitelli a centrocampo invece di Gelli e Mulattieri al centro dell'attacco al posto di Moro. Breda conferma invece dieci undicesimi della formazione che ha battuto il Brescia, l'unica modifica è Quaranta per lo squalificato Simic al centro della difesa.14:55

Tutto pronto allo Stirpe, si attende solo il calcio d'inizio.14:56

Si comincia!15:01

Subito un fallo di Lucioni su Forte che consente all'Ascoli di poter mettere in mezzo dalla trequarti.15:02

2' Non riesce lo schema dei marchgiani con la palla che si spegne a fondo campo.15:03

3' Svirgolata di Quaranta nel tentativo di retropassaggio per Leali, il portiere bianconeri è però reattivo nell'anticipo su Mulattieri coi piedi.15:04

5' Altro passaggio sbagliato dalla difesa ospite con Donati che per poco non innesca la ripartenza del Frosinone con un rischioso passaggio orizzontale, troppo lungo per Quaranta e troppo corto per Falasco. Fortunatamente per gli ospiti, Insigne non riesce a controllare la sfera.15:06

5' Buchel prova il rasoterra dalla lunga distanza, palla fuori di poco ma sotto lo sguardo attento di Turati.15:07

7' OCCASIONE FROSINONE! Ripartenza del Frosinone con Bidaoui che punta Donati, si porta la palla sul destro e cerca il sette dalla parte opposta. Palla fuori di un paio di metri.15:08

9' Cross rasoterra dalla sinistra da parte di Oyono, la difesa ascolana respinge ma il Frosinone rimane in possesso della palla.15:09

10' Collocolo difende palla sulla linea laterale di destra, poi serve Forte che si porta la palla sul mancino e prova il piattone dal limite. Conclusione sporca che Turati blocca a terra centralmente.15:12

11' Risponde Insigne dalla parte opposta con un sinistro altissimo sopra la porta di Leali.15:12

12' Angolo per l'Ascoli dopo una chiusura di Oyono su Forte.15:13

13' Nulla di fatto per i marchigiani, il cross di Caligara finisce direttamente a fondo campo dalla parte opposta.15:14

14' Fallo in attacco di Dionisi, Santoro fischia immediatamente con qualche protesta dei padroni di casa che avrebbero avuto una buona chance di partire in contropiede.15:15

15' Collocolo cerca Dionisi in verticale, Ravanelli chiude con eleganza sull'ex di giornata ma poi regala rimessa laterale agli ospiti.15:16

17' Cross dalla sinistra di Oyono, la palla si impenna in area dopo una deviazione ma Leali riesce a farla sua in presa alta.15:18

18' CALIGARA! Drop di destro del numero 8 ospite dal limite dell'area e palla fuori di poco alla destra di Turati.15:19

19' SPRECA INSIGNE! Oyono pennella dalla sinistra per Insigne che, tutto solo in area, spara altissimo col mancino da ottima posizione!15:20

22' Punizione per i padroni di casa nel campo avversario. Insigne calcia teso verso Lucioni dalla parte opposta ma la finta di Falasco inganna il centrale ciociaro e la palla finisce a fondo campo.15:23

23' Il Frosinone gioca con Pedro Mendes a terra, Santoro non ferma il gioco e l'azione termina con un sinistro dalla distanza di Mazzitelli, deviato in calcio d'angolo.15:24

24' Sul tiro dalla bandierina rimane a terra Falasco nella propria area, probabilmente dopo un pestone involontario di Mulattieri. Il gioco si ferma per verificare le condizioni del laterale bianconero.15:25

25' Fallo di mano di Mazzitelli a centrocampo, l'Ascoli prova a scavalcare la difesa di casa con un lancio lungo ma Ravanelli lo lascia scorrere a fondo campo.15:27

27' Collocolo trattenuto da Boloca, altro calcio di punizione per l'Ascoli che finora sta reggendo bene in casa della capolista.15:28

28' Lancio lungo di Lucioni a cercare Insigne, Leali esce dalla propria area e calcia via la palla. Poi il gioco si ferma per verificare le condizioni di Dionisi, rimasto a terra dopo un contrasto con Mazzitelli.15:29

29' Falasco centra dalla sinistra per Falasco che prova il mancino al volo ma colpisce malissimo. Palla a fondo campo.15:30

31' Fallo in attacco di Falasco dopo un'incursione centrale di Buchel. Il Frosinone riparte dalla propria fascia destra.15:33

32' Buchel pesca Forte in area con un lancio perfetto, l'attaccante ospite aggancia perfettamente in area ma strozza la conclusione col destro. Turati blocca a terra senza patemi.15:33

34' Bidaoui porta palla con rapidità nel campo avversario, poi prova l'apertura a sinistra per Insigne ma trova Falasco a intercettare la sfera.15:35

35' OCCASIONE FROSINONE! Azione perfetta sull'asse Boloca-Bidaoui e palla al centro per Mulattieri che si gira sul piede perno ma calcia alle stelle col destro da ottima posizione!15:37

37' Insiste il Frosinone con Insigne al cross dalla destra, Leali esce e fa sua la sfera in presa alta.15:38

38' Assist magico di Insigne per Rohden che, in area ascolana, controlla perfettamente ma viene chiuso da Botteghin al momento del tiro. Forse lo svedese avrebbe dovuto provare la battuta al volo per evitare il recupero dell'avversario.15:41

39' Finta e controfinta di Bidaoui per il cross dalla sinistra, la palla poi finisce in calcio d'angolo.15:40

41' OCCASIONE FROSINONE! Leali è costretto a toccare la palla in corner dopo l'intervento di Botteghin in anticipo su Insigne!15:42

41' GOL! FROSINONE-Ascoli 1-0! Rete di Lucioni! Corner corto per Insigne che pennella sul secondo palo, Leali esce a vuoto e Lucioni irrompe di testa a sbloccare il match!



43' Gioco fermo per permettere le cure a Lucioni, feritosi alla fronte proprio in occasione del gol.15:44

43' Lucioni rientra in campo con una vistosa fasciatura alla testa.15:44

44' Insigne illumina in verticale per Rohden che però mette in mezzo troppo forte. Né Mulattieri né Bidaoui riescono ad arrivare sul cross dello svedese.15:45

45' Mazzitelli atterra Buchel sulla propria trequarti, punizione per l'Ascoli che fa salire molti uomini in area avversaria.15:46

45' Due minuti di recupero.15:46

45'+1' Confusione in area ciociara dopo il calcio piazzato ospite, poi Sampirisi mette ordine toccato di testa per Turati.15:47

45'+2' OCCASIONE ASCOLI! Forte riceve palla al limite, se la sposta sul sinistro e calcia a botta sicura trovando però la deviazione di Ravanelli che poi esulta come per un gol coi compagni.15:48

45'+3' Fine primo tempo allo Stirpe. Frosinone-Ascoli 1-0.15:49

Capolista in vantaggio dopo 45 minuti grazie all'incornata di capitan Lucioni, ma non sono mancate le occasioni anche per l'Ascoli che non sembra venuto allo Stirpe solo per difendersi. I padroni di casa ci mettono un po' a carburare ma nel finale di tempo la sbloccano sugli sviluppi di un corner, subito dopo arriva però anche l'occasione più ghiotta per gli ospiti con Ravanelli che salva tutto su Forte in area gialloblu.15:54

Nella ripresa si attendono le mosse dei due tecnici con Grosso che spronerà i suoi a chiudere il match e Breda che dovrà pescare qualche jolly per riaprire la gara.15:55

46' Si ricomincia!16:06