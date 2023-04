Periodo estremamente positivo invece per il Cosenza che con le tre vittorie consecutive contro Spal, Pisa e la capolista Frosinone ha ritrovato ossigeno importante per la lotta salvezza19:40

Le scelte di Viali: una modifica per reparto invece per quanto riguarda la formazione ospite, dove in difesa Rispoli rileva lo squalificato D'Orazio, mentre a centrocampo tocca a Calò vista l'indisponibilità di Voca. Davanti, in coppia con Nasti, Finotto viene preferito a Delic19:57

Il Palermo non può sbagliare se vuole restare agganciato al treno play off, mentre il Cosenza vuole dare seguito al proprio periodo di forma per mettere in cascina altri punti pesanti in chiave salvezza20:01