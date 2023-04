Continua questa Pasquetta di Serie B, dopo l'abbuffata di sfide delle ore 15, alle 18 all'Arena Garibaldi il Pisa ospita il Cagliari in una sfida fondamentale per la corsa play off.17:19

La formazione del CAGLIARI: 4-3-1-2 per i sardi, Radunovic - Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi - Nández, Makoumbou, Lella - Mancosu - Lapadula, Prelec. A disposizione: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Altare, Barreca, Rog, Viola, Deiola, Falco, Kourfalidis, Millico, Luvumbo.17:25

D'Angelo con un undici offensivo, Torregrossa la punta centrale ma tanta fantasia alle sue spalle: Mastinu, Morutan e Moreo. In difesa, Barba in coppia con Caracciolo.17:26

Tante scelte per Ranieri che deve fare a meno di Pavoletti e Zappa: Prelec in coppia con Lapadula, Makoumbu e Lella a centrocampo con Viola e Rog in panchina. Obert e Dessena la coppia centrale.17:27