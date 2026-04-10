Una partita bella e intensa che finisce con il risultto di 1-1 tra Frosinone e Palermo. Apre le marcature la splendida rete di Calò direttamente su punizione, chiude invece Ranocchia con un mancino messo a referto allo scoccare del 90esimo minuto. Una sfida sentita ed equilibrata che smuove poco in classifica, ma che offre una bella occasione al Venezia e al Monza.

PREPARTITA

Frosinone - Palermo è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Palermo sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 364 Fuorigioco 39 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 45 Espulsioni 6 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3 08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1 22-03-2026 Serie B Virtus Entella-Reggiana 3-0 05-04-2026 Serie A Inter-Roma 5-2 10-04-2026 Serie B Frosinone-Palermo 1-1

Attualmente il Frosinone si trova 2° in classifica con 69 punti (frutto di 19 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 65 punti (frutto di 18 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 65 gol e ne ha subiti 33; il Palermo ha segnato 55 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Palermo - Frosinone si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Frosinone ha fatto 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Padova e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Padova e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 1-1 mentre Il Palermo ha incontrato l'Avellino vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 21 gol.

Frosinone e Palermo si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 2 volte, il Palermo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Frosinone-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo avere perso una delle prime tre sfide contro il Frosinone in Serie BKT (1V, 1N) il Palermo è rimasto imbattuto nelle successive quattro con i ciociari in cadetteria - un successo e tre pareggi, compreso il più recente per 0-0 dello scorso 30 agosto.

Tra le formazioni contro cui ha disputato più di cinque match in Serie BKT, il Palermo è quella con cui il Frosinone conta la peggior media in termini di reti segnate/gare giocate in cadetteria: 0.43, frutto di tre gol segnati a fronte di sette incontri in cadetteria.

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide con il Frosinone in Serie BKT e non ha mai registrato tre clean sheet di fila con i ciociari in cadetteria.

Il Frosinone ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove gare disputate nella competizione (5N, 1P); i ciociari non arrivano a quattro successi consecutivi nella competizione da dicembre (cinque in quel caso).

Il Frosinone ha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT; solo tra dicembre 2017 e febbraio 2018 è riuscito a realizzare almeno due reti per sei gare interne di fila nella competizione.

Il Palermo ha vinto le ultime due partite di campionato e, dall'inizio della passata stagione, solo tra novembre e dicembre 2025 è riuscito a ottenere tre successi consecutivi in Serie BKT.

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette trasferte di Serie BKT, tanti clean sheet quanti quelli collezionati nelle precedenti 28 gare esterne disputate nella competizione; nelle restanti tre gare, tuttavia, ha subito sempre almeno due reti (sette in totale).

Antonio Raimondo (nato il 18 marzo 2004) è il secondo giocatore italiano più giovane ad aver segnato almeno 20 gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni dal 2023/24 in avanti (dopo Francesco Pio Esposito), contando i suoi 20 gol in Serie BKT.

Con l’assist nell'ultima giornata Joel Pohjanpalo ha raggiunto quota 27 coinvolgimenti a rete in questo campionato (21G+6A), superando il suo record di partecipazioni attive in una singola stagione di Serie BKT in regular season (26 sia nel 2023/24 che nel 2022/23); tra i giocatori dei maggiori cinque campionati e rispettive seconde divisioni in corso, solo Sergio Arribas (28), Michael Olise, Erling Haaland (29 entrambi) ed Harry Kane (36) hanno fatto meglio (27 anche Kylian Mbappé).

Antonio Palumbo ha segnato due gol contro il Frosinone in Serie BKT e nella competizione ha fatto meglio solamente contro il Bari, contro cui ha trovato tre reti; entrambe le marcature, tuttavia, sono arrivate in gare casalinghe, nel 2022 con la Ternana e nel 2025 con il Modena.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: