90'+3' FINE PARTITA. ASCOLI-PISA 2-1. Si impongono i bianconeri grazie alle reti di Botteghin e Rodriguez, inutile il momentaneo pari del Pisa con D'Alessandro. È un risultato che però non basta ai marchigiani per evitare la retrocessione diretta in virtù dei risultati sugli altri campi.22:28

90' Saranno tre i minuti di recupero.22:24

89' Partita che ora sembra volgere verso il termine senza ulteriori sussulti.22:23

86' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori D'Alessandro, dentro Sala.22:20

83' Rodriguez dolorante a terra dopo un contrasto con Canestrelli.22:17

79' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Caligara, dentro Giovane.22:13

79' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Zedadka, dentro Celia.22:13

77' Doppia grande occasione per il Pisa! Tramoni penetra in area da sinistra e, con spazio ridotto, trova un buon angolo di tiro su cui Vasquez si salva coi piedi. Sulla respinta calcia a botta sicura dal limite ma nell'area trafficata è il suo compagno Bonfanti a schermare involontariamente la conclsuione.22:12

75' Barbieri chiude in area Zedadka che cade a terra. Rumoreggia lo stadio ma l'intervento sembra pulito.22:09

73' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Valoti, dentro Mlakar.22:08

73' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Torregrossa, dentro Tramoni.22:08

73' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori De Vitis, dentro Veloso.22:07

72' AMMONIZIONE PER L'ASCOLI. D'Uffizi duro su Barbieri.22:07

72' Prova a riversarsi nuovamente in avanti il Pisa alla ricerca del pari.22:06

68' GOL! ASCOLI-Pisa 2-1. Ha segnato Rodriguez! Verticalizzazione di Mantovani per lo spagnolo che punta De Vitis, entra in area e poi trova il pertugio col mancino per battere Nicolas. Check del Var per un potenzionale tocco di mano di Mantovani che però non c'è.



65' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Valzania, dentro D'Uffizi.22:06

65' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Falzerano, dentro Adjapong.22:00

64' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Moreo, dentro Bonfanti.21:59

60' Prova a dare continuità ai propri attacchi l'Ascoli: girata di testa sul fondo di Nestorovski che era comunqe in posizione di offside.21:55

59' Zedadka a centimetri dal colpo di testa in area sul cross di Caligara che poi stacca a sua volta sul seguente traversone di Rodriguez: pallone alto.21:54

58' Rumoreggia il Del Duca, intanto il Bari ha raddoppiato sul Brescia.21:52

57' Cross da destra di Falzerano, ma troppo sul portiere. Allunga smanacciando Nicolas.21:51

53' GOL! Ascoli-PISA 1-1. Ha segnato D'Alessandro! Converge da sinistra l'esterno dei toscani che salta mezza difesa dell'Ascoli e poi piazza il pallone spiazzando Vasquez. Grande rete ma troppo passiva la retroguardia bianconera nell'occasione.



52' Rodriguez giù in area Pisa dopo un contatto con Marin. Per Rapuano si può proseguire.21:46

50' Ritmi lenti in questo avvio di ripresa.21:43

46' AMMONIZIONE PER L'ASCOLI. Caligara in ritardo su Moreo.21:40

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Muove il pallone l'Ascoli.21:39

In virtù delle momentanee vittorie di Bari e Ternana, neanche il successo consentirebbe all'Ascoli di agganciare un posto per i playout. 21:24

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: ASCOLI-PISA 1-0. Decide per ora il colpo di testa di Botteghin, un gol che momentaneamente non servirebbe all'Ascoli per evitare la retrocessione.21:23

45' Saranno due i minuti di recupero.21:20

45' Colpo subito alla testa da Nestorovski, Rapuano interrompe il gioco. L'attaccante macedone ha bisogno dell'ingresso in campo dello staff medico.21:20

42' Match estremamente spezzettato, tanti falli in mezzo al campo.21:17

40' Altro cross importante di Rodriguez da destra, Zedadka anticipa tutti ma non riesce ad angolare il colpo di testa che termina tra le braccia di Nicolas.21:14

37' Valoti tenta l'acrobazia sugli sviluppi di corner, pallone svirgolato.21:12

36' Occasione per il Pisa con Moreo! Lancio lungo di Canestrelli che supera Bellusci: si allunga il giocatore del Pisa che impatta in estirada. Serve il riflesso di Vasquez in corner per negargli il gol. 22:39

35' Anche Zedadka cerca fortuna da fuori, pallone altissimo.21:09

34' La punizione di Torregrossa, da posizione interessantissima, prende in pieno la barriera. Poi ulteriore tentativo dell'attaccante che colpisce sporco: il pallone è centrale e semplice per Vasquez.21:08

33' Zedadka provoca una punizione dal limite per il Pisa entrando scomposto su Torregrossa.21:07

31' Caligara tenta un avvitamento complicato di testa sul cross di Mantovani, raccoglie la traiettoria debole - e destinata sul fondo - Nicolas.21:06

30' D'Alessandro sprigiona il destro da fuori dai 25 metri, forte ma centrale. Nessun problema per Vasquez.21:04

29' Torregrossa messo in ritmo in area da Arena, si chiudono i difensori dell'Ascoli che gli impediscono di battere a rete.22:38

26' Lunga azione manovrata del Pisa, anticipato Arena in area sul più bello.21:01

23' Ora c'è Torregrossa a terra, toccato duro da Valzania. Anche in questo caso senza gravi conseguenze.20:58

21' Qualche problema per De Vitis dopo uno scontro con Nestorovski, può proseguire il difensore del Pisa.22:38

21' Si è riversato in avanti ora il Pisa, Ascoli raccolto con velleità di ripartenza. 20:54

19' Errore di comunicazione tra Falzerano e Vasquez in area dell'Ascoli. Regalato il corner al Pisa.20:53

14' È una bolgia il Del Duca dopo il vantaggio della squadra di casa.20:49

12' GOL! ASCOLI-Pisa 1-0. Ha segnato Botteghin! Rodriguez spezza il raddoppio sulla destra e mettre dentro un grande cross su cui Botteghin prende il tempo a tutti incrociando con potenza di testa. Preso in controtempo Nicolas che non riesce a intervenire.



11' Caligara pericoloso su punizione! Conclusione potente mancina dai 20 metri sul palo di Nicolas che riesce a respingere lateralmente. Poi libera in corner la difesa del Pisa.22:37

10' AMMONIZIONE PER IL PISA. Duro intervento di Marin su Caligara. Punizione interessante ai 20 metri per l'Ascoli20:45

6' Zedadka (Ascoli) rischia il cartellino per un intervento con la gamba alta su Barbieri.20:41

5' Tanta intensità in questi primi minuti di gara.20:39

3' Torregrossa, lanciato in campo aperto, viene fermato da un tempestivo recupero di Bellusci. Poi Vasquez evita il calcio d'angolo.20:38

1' Subito una chance per l'Ascoli con Falzerano che riceve in area e rientra sul mancino. Conclusione a giro respinta dalla difesa del Pisa.20:36

1' È cominciata ASCOLI-PISA. Primo possesso per gli ospiti.20:34

Prova a reagire il Pisa, tiro-cross di D’Alessandro da dentro l'area. Vasquez lo addomestica in due tempi sul suo palo.20:50

Viene osservato un minuto in silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia.20:32

Squadre in campo al Del Duca, a breve il fischio d'inizio.20:30

Antonio Rapuano di Rimini è l'Arbitro designato per dirigere il match. Gli Assistenti sono Luca Mondin di Treviso e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto Ufficiale Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, al VAR (on-site) Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR (on-site) Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.20:17

Il Pisa è già salvo da due giornate e matematicamente fuori dai playoff, dopo l’ultimo pareggio in casa col Sudtirol. 20:16

L'Ascoli può ottenere i playout (esclusa la salvezza diretta) solo in due modi. Il primo: battere il Pisa e sperare nella non vittoria di una tra Ternana e Bari; il secondo: pareggiare contro i toscani e sperare nella sconfitta del Bari.20:15

Grande emergenza difensiva per il Pisa di Aquilani che schiera De Vitis al fianco di Canestrelli e arretra Valoti in mezzo al campo. Davanti ci sarà Torregrossa.20:08

Nell'Ascoli Carrera preferisce Nestorovski a Tarantino in coppia con Rodriguez. A centrocampo schierati insieme Valzania e Masini.20:07

FORMAZIONE PISA (4-2-3-1): Nicolas - Barbieri, De Vitis, Canestrelli, Beruatto - Marin, Valoti - D’Alessandro, Moreo, Arena - Torregrossa.20:05

FORMAZIONE ASCOLI (3-5-2): Vasquez - Mantovani, Botteghin, Bellusci - Falzerano, Caligara, Valzania, Masini, Zedadka - Rodriguez, Nestorovski.20:04

Il Pisa non ha vinto alcuna delle ultime quattro partite (3N, 1P) di campionato e potrebbe restare senza successi per più match consecutivi per la prima volta nel torneo in corso20:03

Considerando da sempre i tre punti a vittoria, soltanto una volta l'Ascoli nella sua storia ha raccolto un bottino di punti inferiore all’attuale (38) al termine di un torneo nella competizione: 34, nel 1994/95.20:02

Ascoli e Pisa si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 6 volte, il Pisa ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 3.20:00

Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Pisa, match valido per la 38esima ed ultima giornata di Serie B.19:59