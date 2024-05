90'+5' FINISCE BARI - BRESCIA! 2-0 il finale, Bari che ottiene i fondamentali tre punti.22:28

90'+4' Sostituzione BRESCIA: esce Birkir Bjarnason, entra Patrick Amoako Nuamah.22:27

90'+3' Palla in mezzo di van de Looi, sfera che si perde sul fondo.22:27

90'+1' Si festeggia al San Nicola, play out in arrivo.22:25

90' Quattro i minuti di recupero.22:24

88' Brescia con gli ultimi tentativi, Bari che peró si é rintanato nella propria trequarti concedendo pochissimo spazio.22:22

86' I due allenatori sembrano dar per chiusa la partita, spazio a giovani e a chi ha giocato meno.22:19

84' Sostituzione BARI: esce Giuseppe Sibilli, entra Vincenzo Colangiuli.22:18

84' Sostituzione BARI: esce Raffaele Maiello, entra Karlo Lulić.22:18

84' Sostituzione BRESCIA: esce Flavio Junior Bianchi, entra Riccardo Fogliata.22:18

83' Sostituzione BRESCIA: esce Andrea Papetti, entra Raffaele Ciro Cartano.22:17

81' TRAVERSA DI OLZER! Il neo entrato vola in cielo e di testa colpisce in pieno il montante della porta!22:15

80' Brescia che sta alzando il baricentro, reazione di orgoglio per gli ospiti che vogliono provare a riaprire la partita.22:14

79' PALO DI SIBILLI! Contropiede per i Galletti, la punta dal limite lascia partire una conclusione di destro che colpisce in pieno l'interno del legno.22:12

78' AMMONITO Mehdi Emile Dorval. Il terzino ferma la discesa di Huard, giallo per lui. 22:11

75' Sostituzione BRESCIA: esce Massimo Bertagnoli, entra Giacomo Olzer.22:08

75' Sostituzione BRESCIA: esce Nicolas Galazzi, entra Matteo Ferro.22:08

74' Bari che ha messo le sue mani sulla partita, Brescia che non sembra in grado di imbastire la reazione.22:06

72' PUCINO! Angolo per il Bari, Bellomo al centro per il terzino che impegna, di testa, Lezzerini.22:06

71' SIBILLI! Conclusione potete dal limite, attento Lezzerini in tuffo.22:05

69' Sostituzione BARI: esce Ismail Achik, entra Emile Dorval.22:03

69' Sostituzione BARI: esce Marco Nasti, entra George Alexandru Puşcaş.22:02

67' Nasti non sembra farcela, probabile il cambio per lui.22:01

66' BERTANGOLI! Tiro cross molto simile a quello del gol di Sibilli, palla che termina peró a lato.21:59

64' Bari che continua a spingere: Galletti sulle ali dell'entusiasmo, spinti anche dal gran pubblico del San Nicola.21:58

63' DI CESARE! Su angolo, colpo di testa dell'esperto difensore: Bisoli salva a pochi passi dalla linea!21:56

62' Sostituzione BARI: esce Gennaro Acampora, entra Nicola Bellomo.21:56

60' Nasti ancora con problemi: crampi per lui, gioco fermo.21:54

59' Gran festa al San Nicola, anche per il pareggio del Pisa sull'Ascoli. Bari sempre piú vicino al play out.21:53

57' GOL! BARI - Brescia 2-0! Rete di Valerio Di Cesare. Il difensore, rimasto in area dopo un corner, controlla un difficile pallone e lo insacca con una precisa girata. Bari piú vicino al play out.



56' Cross di Achik, deviazione di Bisoli, Ricci anticipato sul secondo palo da Besaggio. Angolo Bari.21:50

54' Dickmann anticipa Sibilli sul secondo palo, altro angolo per il Bari.21:48

52' Altro schema su punizione del Brescia, non riesce il tocco di Besaggio al centro.21:45

51' Brescia con un nuovo piglio in questo secondo tempo, piú aggressive le Rondinelle.21:45

50' Punizione Brescia: Besaggio mette sul secondo palo, non ci arriva Papetti.21:44

48' Bianchi riceve al limite ma si dimentica poi del pallone, ne approfitta Ricci che recupera.21:41

47' Subito Bari in avanti, cross di Acampaora deviato in angolo: il fantasista era peró partito in posizione di fuorigioco.21:40

46' Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione.21:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:36

Il fantasista trova il gol con un cross al centro che che Nasti non devia ma che si infila sul secondo palo, con Lezzerini che non intuisce la traiettoria.21:22

Un gol di Sibilli sta regalando momentaneamente i tre punti e i play out al Bari, con il Brescia che sta faticando nella reazione.21:21

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-0 tra Bari e Brescia.21:20

45' Un minuto di recupero.21:19

44' Cross di Ricci, Nasti cade a terra: Per Colombo é angolo, Bertangoli ha qualcosa da dire alla punta barese.21:19

42' Ci prova Galazzi, palla sull'esterno della rete.21:16

41' Brescia che alza ora il baricentro, Di Cesare entra in ritardo su Bjarnason: punizione da posizione pericolosa per le Rondinelle.21:15

38' AMMONITO Maran. Giallo al tecnico per proteste.21:12

37' Sul proseguo dell'azione, conclusione di Nasti alta sopra la traversa.21:12

36' Bertangoli cade in area dopo un contrasto con Achik, Colombo é vicino e dice che si puó continuare.21:11

35' Van de Looi dalla distanza, palla a lato. Nel frattempo, problemi per Nasti.21:10

32' Conclusione dalla distanza di Pucino, palla ampiamente a lato.21:06

30' Prima mezzora di gioco in archivio, Bari in vantaggio, Brescia che non sta per ora reagendo.21:05

29' Bari che continua a spingere, i pugliesi vogliono mettere in ghiaccio la partita il prima possibile.21:03

27' A sbloccare la partita ci pensa Sibilli, con un cross che Nasti non intercetta ma che si infila in rete. Bari ora ai play out.21:01

26' GOL! BARI - Brescia 1-0! Rete di Giuseppe Sibilli. Un cross del fantasista dalla trequarti si trasforma in tiro: Nasti non arriva, Lezzerini sorpreso, sfera in rete.



23' Sugli sviluppi del corner, conclusione dalla distanza di Dickmann, palla a lato.20:57

22' GALAZZI! Brescia che esce dal pressing palla a terra e trova sulla trequarti il fantasista, conclusione potente messa in angolo da Pissardo.20:57

20' Brescia che aspetta e riparte, Rondinelle molto attenti e ordinati in fase difensiva.20:55

18' Continua il forcing del Bari, cross deviato in angolo di Acampora.20:52

16' Altro colpo di testa di Benlai, palla alta.20:49

15' SIBILLI! La punta rientra e calcia sul secondo palo, altra maratona di Lezzerini.20:48

15' ACHIK! Sinistro potente da posizione defilata, Lezzerini risponde!20:48

14' Galazzi cerca il triangolo con Bianchi, interviene Maiello.20:46

13' Ascoli in vantaggio sul Pisa, risultato che non aiuta il Bari.20:46

12' Ci prova Maiello al volo, palla altissima.20:46

11' Risponde il Brescia con il colpo di test di Bjarnason, palla a lato.20:44

10' Punizione dalla trequarti per il Bari: Achik manda al centro, Benali di testa manda alto.20:44

8' Nasti in pressing duro su Papetti, scintille tra i due.20:42

7' Achik mette a sedere Besaggio e crossa al centro, allontana Bisoli.20:41

6' Schema su angolo che non funziona, palla che rimane comunque ai Galletti che guadagnano un altro corner.20:39

5' Angolo per il Bari, salgono le torri dalla difesa.20:39

4' Partito forte il Bari, grande ambiente al San Nicola, con gli ultras che hanno deciso di appoggiare la squadra.20:38

2' Ricci prova la conclusione dalla distanza, lo chiude Dickmann.20:35

1' Primo pallone per il Brescia, in maglia bianca, Bari in completo rosso.20:33

1' INIZIA BARI - BRESCIA! Inizia l'ultima giornata di Serie B!20:32

Dirige il match l'arbitro Colombo di Como.20:05

Maran, viste le molte assenze in difesa, opta per Bisoli da difensore centrale in coppia con Papetti, van de Looi in regia, Baseggio da mezzala. Out Moncini, prima punta Bianchi, con Galazzi e Bjarnason alle sue spalle.20:04

Giampaolo opta per Nasti da unica punta, terzetto alle sue spalle con Sibilli e Achik sulle fasce, Acampora da trequartista. Maiello torna in regia, Ricci e Pucino i terzini.20:03

La formazione del BRESCIA: (4-3-2-1), Lezzerini - Dickmann, Papetti, Bisoli, Huard - Bertagnoli, van de Looi, Besaggio - Galazzi, Bjarnason - Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Paghera, Cistana, Cartano, Jallow, Nuamah, Fogliata, Olzer, Ferro, Pandini, Ghidini.19:55

Sono ufficiali le formazioni del match: BARI (4-2-3-1), Pissardo - Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci - Maiello, Benali - Achik, Acampora, Sibilli - Nasti. A disposizione: Pellegrini, Maita, Matino, Bellomo, Lulic, Zuzek, Colangiuli, Zanaboni, Puscas, Aramu, Kallon, Dorval.19:54

I Galetti sono terzultimi a quota 38 alla pari dell'Ascoli, una sconfitta potrebbe significare retrocessione diretta. Piú sereno il Brescia, qualificato ai play off e con il sogno di migliorare la ottava posizione attuale.18:57

Una partita che vale una stagione per il Bari, che al San Nicola ospita il Brescia alla ricerca dei punti per agguantare i play out.18:56