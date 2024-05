Si conclude questa intensa ed entusiasmante stagione di Serie B, ora è tempo di play-off e di play-out! Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con il Campionato di Serie B.22:33

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI PERENZONI! Catanzaro-Sampdoria termina 1-3.22:27

90'+2' Stoccata di Stoppa dal limite dell'area doriana, palla che termina d'un soffio sopra la traversa di Stankovic: rinvio dal fondo per l'estremo blucerchiato.22:25

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Arena, si proseguirà fino al minuto 94'.22:25

89' Ultimo minuto di gioco, poi spazio all'extra-time.22:24

88' Calcio d'angolo spendibile dalla Doria, batte Benedetti verso il secondo palo ma Sala si esibisce con l'ennesima presa sicura della sua partita.22:24

88' Sostituzione Catanzaro: fuori Dimitris Sounas, esordio per Giacint Rafele.22:22

84' Giropalla lento della Samp, Catanzaro che aumenta i giri del proprio pressing per recuperare la sfera e sfruttare questi ultimi minuti di gioco.22:17

83' Suggerimento profondo di Verre per lo scatto di Alvarez, poi il subentrato prova a coordinarsi per la conclusione ma il tentativo termina oltre la traversa di Sala.22:16

80' Ultimi 600'' di gioco, poi sarà concesso il recupero.22:13

79' Al minuto 79' resta ancora una sostituzione a disposizione di Vivarini, terminati invece i cambi spendibili da Andrea Pirlo.22:13

78' Sostituzione Andrea Oliveri Mario Šitum22:21

78' Sostituzione Catanzaro: abbandona il campo Marco Pompetti, subentra al suo posto Simone Pontisso.22:12

78' Sostituzione Sampdoria: fuori Ebrima Darboe, dentro Valerio Verre.22:11

77' AMMONITO Simone Giordano: intervento duro ed irregolare ai danni di Oliveri.22:11

76' Superate le porte dell'ultimo quarto d'ora di gioco, ritmi della Samp che sembrano verosimilmente più blandi, prova il tutto per tutto il Catanzaro.22:09

73' Altra parata importante di Andrea Sala sulla conclusione potente di Alvarez, giro dalla bandierina di cui si incarica Giordano. Palla sul primo palo che non viene però raccolta da alcun compagno.22:06

71' Darboe tenta di verticalizzare per lo scatto di Benedetti, buona la copertura di Pompetti che recupera il possesso e si rifugia da Stoppa.22:05

70' DUE VOLTE SALA! A pochi passi dallo specchio De Luca conclude due volte verso l'estremo giallorosso, doppia risposta tempestiva del numero 16 che con i guantoni evita il poker blucerchiato. Angolo di cui si incarica Leonardo Benedetti.22:04

68' Sostituzione Sampdoria: fuori l'autore della tripletta Fabio Borini, subentra Agustín Álvarez Martínez.22:01

67' Sostituzione Sampdoria: fuori Sebastiano Esposito, dentro al suo posto Leonardo Benedetti.22:01

64' Vivarini chiama le sostituzioni e rivoluziona totalmente il tandem d'attacco, mantiene l'assetto iniziale il Catanzaro.21:59

62' Sostituzione Catanzaro: fuori anche Alfredo Donnarumma, dentro Enrico Brignola.21:58

62' Sostituzione Catanzaro: esce dal campo Pietro Iemmello, lo sostituisce Tommaso Biasci.21:58

61' Sostituzione Sampdoria: fuori anche Facundo González Molino, subentra al suo posto Fabio Depaoli.21:58

61' Sostituzione Sampdoria: fuori Daniele Ghilardi, dentro Cristiano Piccini.21:57

60' GOL! GOL BORINI! Catanzaro-SAMPDORIA: 1-3. Cala il tris il capitano dei liguri, tripletta personale per Fabio Borini! Altra disattenzione della retroguardia giallorossa, Stojanovic raccoglie il rimpallo favorevole e dalla stessa posizione della seconda rete blucerchiata compie un filtrante per Borini, che ancora una volta da pochi passi fredda Sala. Tripletta del capitano blucerchiato, assist servito da Stojanovic.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Borini21:57

57' GOL! GOL BORINI! Catanzaro-SAMPDORIA: 1-2. Di nuovo in vantaggio i Blucerchiati, a siglare la rete è sempre Fabio Borini! Recupero alto della Doria con Esposito, che allarga sulla destra per De Luca, poi il centravanti mette dentro un preciso rasoterra su cui piomba il proprio capitano con un tap-in che batte Sala. Doria in vantaggio, assist a cura di De Luca.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Borini21:55

54' Iemmello ci prova da distanza siderale, conclusione che termina però oltre la traversa difesa da Stankovic.21:48

53' CHECK OVER: confermata la decisione di Perenzoni, si prosegue con l'1-1.21:46

52' GOL ANNULLATO ALLA SAMPDORIA! Evidenziato dal Sig. Perenzoni un fallo in attacco da parte di De Luca, attesa per la verifica in sala VAR.21:46

47' La prima manovra del secondo tempo è giostrata dal Catanzaro.21:40

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:40

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:25

Si chiude dopo 3' di recupero la prima parte di questa entusiasmante gara, prima frazione che termina su un equo 1-1. Parte subito forte la Doria, che al minuto 4' guadagna una chance da rigore, complice il pestone di Miranda ai danni di Borini: breve check da parte del VAR e trasformazione dagli undici metri da parte del capitano doriano. Sfida che prosegue con un accenno di reazione da parte del Catanzaro, che con lo scorrere del tempo acquisice fiducia e si proietta in avanti creando occasioni, vantaggio doriano che resta di un solo gol grazie ai decisivi interventi di Sala che in due occasioni mura Esposito deviando in corner. Padroni di casa che tentano di riagguantare il match, lo fanno al minuto 39' con Oliveri che calcia in porta trovando la decisiva deviazione di Ghilardi. Momento di pausa e poi sarà ripresa.21:25

45'+3' FISCHIO DI PERENZONI: termina il primo tempo.21:21

45'+2' Corner battuto da Esposito che termina con un nulla di fatto, possesso Catanzaro.21:21

45'+1' Sinistro di Krajnc dal limite dell'area, Brighenti si immola di testa e devia in corner.21:20

45' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Arena, si giocherà fino al 93'.21:19

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio all'assegnazione del recupero.21:17

43' Gonzalez impatta con una forte incornata ma non trova lo specchio di soli pochi centimetri, rinvio dal fondo per Sala.21:17

42' CHE OCCASIONE PER LA SAMP! De Luca finta il tiro, serve sul dischetto per Stojanovic che calcia in porta trovando una decisiva risposta di Sala. Soltanto corner per la Doria, batte Esposito dalla bandierina.21:16

39' GOL! GOL OLIVERI! CATANZARO-Sampdoria: 1-1. Torna tutto pari a Catanzaro! La rete è quella di Oliveri, che dal limite dell'area doriana raccoglie un rimpallo, compie due dribbling ad eludere la marcatura di Leoni e Ghilardi e calcia in porta con il mancino trovando una fortuita e determinante deviazione proprio di Ghilardi. Tutto di nuovo in equilibrio, la pareggiano i padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Oliveri21:15

39' Partita molto tattica in questi ultimi attimi di gioco, possesso equilibrato da parte di entrambe le squadre.21:12

38' Retropassaggio apparentemente impreciso di Stojanovic, Ricci ripiega ed evita l'errore del compagno continuando il possesso.21:12

35' Borini resta a terra dopo un contrasto di gioco, staff medico in campo per consentire le cure al capitano dei liguri.21:09

32' Esposito recupera la sfera sul cerchio di centrocampo, vede Sala fuori dai pali e tenta un difficilissimo pallonetto: palla che termina sopra la traversa.21:06

30' Esecuzione fuori misura di Iemmello, che procede potentemente ma non trova lo specchio. Rinvio dal fondo per Stankovic.21:04

28' AMMONITO Daniele Ghilardi: fallo di mano.21:03

28' TOCCO DI MANO DI GHILARDI! Intervento irregolare del numero 87 blucerchiato, punizione sulla linea del limite dell'area a favore dei Giallorossi. Batterà Iemmello.21:03

25' Suggerimento inaspettato di Sala verso Iemmello, palla che taglia tutto il campo ma giunge inesorabilmente tra le braccia di Stankovic.20:59

23' Aumenta i giri del proprio motore la formazione di casa, Doria costretta ad attendere.20:57

22' Lungo suggerimento del numero 99, Iemmello prova ad impattare ma Ghilardi è attento e spedisce la sfera in out.20:56

21' Altra palla inattiva a favore del Catanzaro, batterà Donnarumma dai 30 metri.20:55

18' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore della Samp, lunga gittata di Darboe alla ricerca di Esposito, Krajnc svetta ed allontana la minaccia.20:52

16' Buono il guizzo di Brighenti su Giordano, punizione Catanzaro dalla metà di campo e conseguente possesso giallorosso.20:50

12' Traversone in area doriana, Iemmello tenta la girata senza guardare lo specchio ma impatta in maniera imprecisa. Rinvio dal fondo per Stankovic.20:46

10' AMMONITO Facundo González Molino: fallo tattico speso ai danni di Sounas.20:45

10' Gonzalez interrompe irregolarmente l'avanzata di Sounas, punizione Catanzaro dai 30 metri.20:44

8' Calcio d'angolo a favore del Catanzaro, batte Stoppa sul primo palo ma non trova soluzioni amiche. Ancora possesso giallorosso.20:42

6' Continua ora il possesso doriano, Catanzaro che attende pazientemente e cerca di riordinarsi.20:40

4' GOL! GOL BORINI! Catanzaro-SAMPDORIA: 0-1. Sblocca subito la gara la Doria, lo fa con Fabio Borini! Il numero 16 alla corte di Pirlo guadagna dapprima un calcio di rigore subendo il pestone di Miranda, poi trasforma dagli undici metri con freddezza spiazzando Sala.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Borini20:40

3' AMMONITO Kevin Miranda: pestone da rigore ai danni di Fabio Borini.20:37

3' CHECK OVER: SARA' RIGORE! Step on foot di Miranda su Borini, calcio di rigore a favore della Sampdoria.20:37

1' Subito un'iniziativa della Doria, Esposito in area avversaria serve il taglio di Borini che calcia in porta non trovando lo specchio. Il giocatore resta a terra lamentando un colpo al piede destro, lavoro al VAR.20:35

1' Il primo possesso della gara è amministrato dalla Sampdoria.20:33

1' PARTITI! Via a Catanzaro-Sampdoria.20:32

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.20:00

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:00

FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA (3-4-3). Ospiti che rispondono con: Stankovic; Leoni-Ghilardi-Gonzalez; Giordano-Darboe-Ricci-Stojanovic; Borini-De Luca-Esposito. Allenatore: Andrea Pirlo. A disposizione: Depaoli, Ferrari, Conti, Barreca, Piccini, Benedetti, Askildsen, Verre, Yepes, Kasami, Alvarez, Ravaglia.19:59

FORMAZIONI UFFICIALI: CATANZARO (4-4-2). Scendono in campo: Sala; Sounas-Brighenti-Krajnc-Miranda; Stoppa-Verna-Pompetti-Oliveri; Donnarumma-Iemmello. Allenatore: Vincenzo Vivarini. A disposizione: Antonini, Situm, Veroli, Scognamillo, Vandeputte, Pontisso, Rafele, Biasci, Brignola, Viotti, Grimaldi, Borrelli.19:59

A coadiuvare il fischietto trentino sono designati gli assistenti di linea Molfetta-Yoshikawa; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Ruben Arena; postazione VAR presidiata dal Sig. Valeri, ausiliato dall'A. VAR Muto di Torre Annunziata.19:59

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Perenzoni, della sezione di Rovereto.19:58

Luci accese allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è tempo di Catanzaro-Sampdoria!Termina oggi questa intensa stagione di B, ma in terra calabrese c'è ancora uno scontro che mette in palio punti fondamentali in chiave play-off; le due compagini non si incontravano dallo scorso 1 Ottobre, gara d'andata in cui i Giallorossi si imposero per 1-2 tra le mura dei Blucerchiati. Momentaneamente, Catanzaro che occupa la quinta posizione in classifica, a 4 punti dalla quarta Cremonese; settimo tassello invece quello presidiato dalla Doria, che è fissa a 52 punti totali.19:58

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Catanzaro-Sampdoria, gara valida per l'ultimo turno della corrente stagione di Serie B.19:58