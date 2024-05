Grazie per aver seguito con noi la diretta scritta di Como-Cosenza 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i playoff ed i playout di serie B!22:40

90'+7' Finisce qui la partita! COMO-COSENZA 1-1 (30’ Tutino, 74’ Verdi). Como promosso in serie A!22:31

90'+6' Fumagalli dal limite: palla alta!22:29

90'+5' Verdi steso al limite dell'area, nei pressi della linea di fondo.22:28

90'+2' OCCASIONE COMO! Fumagalli scatta e tenta il diagonale: fuori di pochissimo!22:26

90' Sei minuti di recupero.22:24

86' Espulso un componente della panchina del Como.22:19

85' Cinque più recupero al termine della partita.22:19

82' Sostituzione Cosenza: Simone Mazzocchi lascia il posto all'esordiente Jahce Tyler Novello.22:16

82' Sostituzione Como: lascia il campo dolorante Patrick Cutrone, entra Jean-Pierre Junior Nsame.22:15

77' Cartellino giallo per Michele Camporese.22:31

74' GOL! COMO-Cosenza 1-1! Verdi realizza il penalty e la sua ottava rete in campionato.



74' Verdi contro Marson.22:07

74' Confermato il calcio di rigore.22:07

73' Check del Var per una possibile posizione di fuorigioco.22:07

72' Cutrone dribbla Meroni e cade in area! Calcio di rigore per il Como!22:06

71' Doppio cambio Cosenza: fuori Tutino e Marras, dentro Crespi e Canotto.22:05

70' Sostituzione Como: fuori Da Cunha, dentro Chajia.22:48

70' ANCORA CUTRONE! Da centro area sugli sviluppi del corner: palla fuori di un nulla!22:03

69' OCCASIONE COMO! Da Cunha appoggia per Cutrone! Camporese devia in corner!22:04

64' OCCASIONE COSENZA! Marras dribbla sullo stretto e mette in mezzo per Florenzi, che di prima spara alto!21:58

63' Verdi dal limite: Marson attento.21:57

63' Intanto da La Spezia arriva il notizia del vantaggio sul Venezia.22:46

62' Sostituzione Como: Alessandro Gabrielloni lascia il posto a Tommaso Fumagalli.21:56

62' Tiro cross di Cutrone: palla sul fondo.21:55

58' Sostituzione Cosenza: esce Federico Zuccon ed entra Idriz Voca.21:52

58' Intanto giunge la notizia del pari dello Spezia contro il Venezia: in questo momento, Como promosso direttamente in serie A.21:52

57' Sostituzione Cosenza: esce Alessandro Micai, entra Leonardo Marson.21:51

57' Micai rimane dolorante: pronto il portiere di riserva Marson.21:50

55' OCCASIONE COMO! Verdi (servito da Gabrielloni) solo davanti a Micai: il portiere del Cosenza con il piede respinge il tiro del trequartista!21:50

53' Ammonito Alessio Iovine.21:47

53' Ci prova Verdi da fuori area: para Micai!21:46

52' OCCASIONE COMO! Cutrone per Sala, tiro cross dell'esterno sinistro che attraversa lo specchio della porta e sul quale Gabrielloni è in ritardo.21:46

50' Contropiede Como: Braunoder serve Cutrone, l'attaccante non riesce a controllare bene e la palla viene controllata da Micai.22:46

47' OCCASIONE COMO! Calcio d'angolo di Verdi, spizzata di un difensore verso la propria porta: Cimino salva sulla linea, poi il tiro di Cutrone è deviato ancora da un difensore!21:41

45' Doppio cambio operato da Robers: fuori Strefezza e Bellemo, dentro Verdi e Baselli.21:39

45' Inizia il secondo tempo! COMO-COSENZA 0-1 (30' Tutino).21:38

Pronti due cambi per il Como: Verdi e Baselli.21:35

La classifica aggiornata a fine primo tempo: Parma primo a 75 punti, Venezia secondo a 73, Como terzo a 72.21:34

Primi quarantacinque minuti che hanno visto le squadre un po' contratte ma non sono mancate le occasioni da rete. Il Como ha provato a fare la partita, ma senza riuscire a trovare l'accellerata vincente per scardinare la difesa cosentina. Anzi, il vantaggio lo trovano gli ospiti con il solito Tutino, a segno da sette gare consecutivamente, che realizza la sua ventesima stagionale rete in serie B (record nella storia del Cosenza). I padroni di casa sembrano accusare il colpo, anche in vista delle notizie che arrivano da La Spezia, e provano a reagire soprattutto con Cutrone, senza però riuscire a trovare la rete del pari. 22:45

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. COMO-COSENZA 0-1 (30' Tutino).21:22

45'+2' OCCASIONE COMO! Cutrone servito in area tenta il tiro al volo! Camporese con la punta del piede devia in corner!21:21

45' Due minuti di recupero.21:19

43' Cartellino giallo per Alessandro Micai (diffidato) per perdita di tempo.21:18

42' Cutrone prova un tiro difficile da centro area: palla alta.21:16

42' Braunoder guadagna un calcio di punizione dalla trequarti sinistra.21:16

41' OCCASIONE COMO! Da Cunha prova il sinistro da fuori: tiro insidioso, deviato in calcio d'angolo!21:15

39' Cross di Iovine dalla destra: Camporese mette in angolo.21:13

35' Tenta un contropiede Strefezza e cerca di fare tutto da solo: il suo tiro di destro finisce fuori.21:09

32' Ventesima rete in campionato per Gennaro Turino: è record per un giocatore del Cosenza.21:06

30' GOL! Como-COSENZA 0-1! TUTINO! Cross di Zuccon dalla fascia destra, assist di Florenzi e rete del bomber del Cosenza!



26' D'Orazio tenta un tiro al volo da fuori area: il suo sinistro esce sul fondo.22:43

24' Intanto giunge la notizia del vantaggio del Venezia contro lo Spezia. In questo momento, con arrivo a pari punti di Como e Venezia, andrebbe in serie A diretta il Venezia per il vantaggio negli scontri diretti.22:42

20' Cutrone, servito da un tacco di Sala, tenta il tiro: la difesa ribatte. Nel proseguio dell'azione, Gabrielloni resta a terra. Manganiello fa proseguire.20:54

13' OCCASIONE COMO! Cutrone prova la palombella dal limite dell'area: palla alta di poco!20:48

9' OCCASIONE COSENZA! Dal corner, tiro al volo di Tutino: Iovine salva sulla linea!22:42

8' Mazzocchi mette una palla in area per il Cosenza, la difesa del Como allontana con difficoltà.20:46

2' Prova il tiro al volo da fuori area Braunoder: tiro respinto dalla difesa del Cosenza.20:46

Subito un calcio d'angolo per il Como, conquistato da Da Cunha.20:35

Allo stadio Sinigaglia di Como è tutto pronto. Comincia la sfida COMO-COSENZA!20:34

Nomi di spicco in tribuna: tra gli altri, gli ex calciatori Thierry Henry (azionista del Como), Gianluca Zambrotta e Jamie Vardy.20:47

Arbitra la sfida Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Di Monte e dal quarto uomo Diop. Serra e Paganessi rispettivamente al Var e Avar.20:29

Il Cosenza deve fare a meno degli indisponibili Martino, Venturi e Calò. Florenzi sostituisce Venturi e Cimino per Antonucci in mediana.20:28

Il Como deve rinunciare all’indisponibile Kone. Rientrano Cutrone per Verdi, Iovine per Cassandro e Bellemo per Baselli.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza si schiera con il 3-5-2: Micai – Meroni, Camporese, Florenzi – Marras, Zuccon, Viviani, Cimino, D’Orazio – Mazzocchi, Tutino. A disposizione: Fontanarosa, Forte, Antonucci, Gyamfi, Crespi, Praszelik, Canotto, Novello, Voca, Barone, Marson, Frabotta. All. Viali.20:22

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como scende in campo con il 4-2-3-1: Semper – Iovine, Goldaniga, Barba, Sala – Braunoder, Bellemo – Strefezza, Cutrone, Da Cunha – Gabrielloni. A disposizione: Curto, Chajia, Baselli, Vigorito, Gioacchini, Odenthal, Abildgaard, Ioannou, Nsame, Cassandro, Verdi, Fumagalli. All. Roberts.20:19

Il Cosenza, decimo in classifica con 46 punti, ha raccolto anch’esso tre vittorie e due pari nelle ultime cinque partite. Nell’ultimo turno la squadra di Viali ha pareggiato 2-2 contro lo Spezia e disputerà l’ultimo match della stagione con qualche rammarico, visto che la zona playoff (ormai irraggiungibile) dista solo pochi punti.20:15

Il Como, secondo in classifica a tre lunghezze dal Parma capolista, cerca la certezza matematica della promozione diretta in serie A. Nelle ultime cinque gare ha raccolto tre vittorie e due pareggi, tra cui lo 0-0 nell’ultimo turno a Modena, che ha permesso al Venezia di portarsi a due soli punti dai lariani.20:15

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Como, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie B.20:14