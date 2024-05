Grazie per aver seguito con noi la diretta di Cremonese-Cittadella 3-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24.22:32

90'+6' FINISCE QUI. Cremonese-Cittadella 3-0. Tris dei grigiorossi grazie alle reti di Coda (su rigore), Bianchetti e Johnsen. 22:30

90'+2' Pittarello riceve in profondità, si allunga verso la linea di fondo e poi, da posizione molto defilata, cerca il gol con l'esterno. Saro però è nuovamente molto attento in uscita e concede soltanto calcio d'angolo, confermandosi insuperabile in questa serata. 22:26

90' Ci saranno quattro minuti di recupero in questo secondo tempo tra Cremonese e Cittadella. Padroni di casa avanti 3-0 con enormi meriti, festa grande qui allo Zini. 22:24

88' GOL! CREMONESE-Cittadella 3-0! Rete di Dennis Johnsen. Quagliata clamoroso sull'out di sinistra: Salta un avversario e mette in mezzo un gran cross a mezza altezza, che Kastrati respinge sui piedi di Johnsen. Per il numero 71 è un gioco da ragazzi ribadire in rete di potenza.



87' Break di Quagliata, che intercetta un cross del Cittadella e riparte ad ampie falcate, per poi aprire sulla destra verso Ciofani. Il numero nove grigiorosso rientra sul mancino e, dal limite dell'area, calcia verso la porta di Kastrati. Conclusione smorzata, facile la presa del portiere granata. 22:21

85' Cinque minuti più recupero alla fine di questa sfida. Cremonese ormai vicinissima a festeggiare il 19° successo stagionale e a chiudere al 4° posto la regular season di Serie BKT 2023-24. 22:20

82' AMMONITO JOHNSEN. Giallo per il numero 71 della Cremonese, che entra con piede a martello su un avversario nel tentativo di recuperare palla a centrocampo. 22:16

81' Saro risponde ancora presente sul tentativo ravvicinato di Magrassi, ma c'è fuorigioco precedente del numero nove granata. Azione così fermata dal direttore di gara. 22:16

79' ULTIMO CAMBIO CREMONESE. Esce un applauditissimo Coda, gli subentra Daniel Ciofani: questa la scelta di mister Stroppa. 22:13

76' Saro sempre attento. Prima esce bene su un cross granata dalla destra, poi respinge la seguente conclusione di Vita indirizzata nell'angolino basso alla sua sinistra. Prestazione solida per l'estremo difensore della Cremonese. 22:10

75' ESCE ZANIMACCHIA. Il numero 98 della Cremonese viene richiamato in panchina da mister Stroppa, il quale decide così di dare spazio a Leonardo Sernicola. 22:09

73' ALTRO CAMBIO CITTA. Akim Djibril prende il posto di Mastrantonio, questa l'ultima sostituzione decisa da mister Gorini. 22:08

71' DELLA ROVERE A UN PASSO DAL 3-0. Il numero 24 grigiorosso riceve in profondità sulla destra, rientra in area e, dal vertice dell'area piccola, cerca il mancino a giro sul palo lontano. Conclusione bella, ma che non inquadra lo specchio della porta difesa da Kastrati. 22:05

69' Cremonese che, dopo aver rischiato tanto a inizio ripresa, sembra ora ritornata in pieno controllo di questa partita. Grigiorossi che hanno difatti ripreso con prolungati possessi palla, anche per giocare già col cronometro. 22:03

67' SOSTITUZIONE CITTADELLA. Andrea Magrassi subentra a Maistrello, questa la scelta di mister Gorini. 22:01

65' ENTRA PURE JOHNSEN. Il norvegese classe 1998 prende il posto di Buonaiuto, quest'ultimo autore di una buona prestazione.21:59

64' CAMBIO CREMONESE. Arriva il momento del giovanissimo Guido Della Rovere, il quale subentra a Falletti. 21:58

60' Cremonese che adesso sta concedendo ampi spazi e libertà di manovra agli ospiti granata. Mister Stroppa ricorrerà allora a qualche cambio, per inserire forze fresche che possano rialzare i ritmi della sua squadra. 21:56

57' Gran mancino al volo di Mastrantonio dal limite, su cui Saro è però prontissimo nel respingere ma non senza patemi. Cittadella che sta provando a riaprire questa gara, con un inizio furente di ripresa. 21:52

54' AMMONITO LOCHOSHVILI. Entrata molto dura del numero 44 grigiorosso su Giraudo nei pressi della trequarti granata. Intervento in ritardo e cartellino giallo indiscutibile. 21:48

51' GOL ANNULLATO A BUONAIUTO. Il numero 10 della Cremonese realizza una rete molto bella, ma che viene annullata tramite on-field review dal direttore di gara per un precedente fallo di Zanimacchia nel recupero palla che aveva sostanzialmente avviato il contropiede grigiorosso. 21:47

50' TRAVERSA DI PITTARELLO. Scatenato adesso il numero 11 granata, che qui riceve in area dalla sinistra e cerca di spaccare la porta col mancino da due passi. Colpisce però quello che è il suo nono legno in questa Serie B. 21:44

49' Ci riprova Pittarello, ma altra conclusione da dimenticare. Ripartenza tre contro due del Cittadella, col suo numero 11 che porta palla, arriva al limite e, defilandosi un po' a destra, calcia d'esterno spedendo però palla in tribuna. 21:43

47' Buona iniziativa di Pittarello, che entra in area dalla sinistra, slalomeggia tra due avversari e, praticamente dalla linea di fondo, prova a rientrare per calciare col destro. L'attaccante granata scivola però al momento della conclusione, non trovando la sfera. 21:42

47' SI RIPARTE. Cremonese-Cittadella 2-0. Fischio di Bonacina, manovrano i padroni di casa. Quattro le sostituzioni complessive decise in uscita dagli spogliatoi. 21:39

47' TRIPLO CAMBIO GRANATA. C'è spazio pure per Alessio Vita, il quale va a sostituire Cecchetto. Cambia così qualcosa nel modulo tattico del Citta. 21:41

47' ENTRA ANCHE ANGELI. Mister Gorini decide di dare spazio al difensore classe 2002, richiamando invece in panchina Sottini.21:40

47' SOSTITUZIONE CITTA. Federico Giraudo rileva uno spento Rizza, ma attenzione perché sarà triplo-cambio dei granata. 21:39

46' CAMBIO CREMONESE. Bianchetti, autore del provvisorio 2-0, viene rilevato da Valentin Antov. Non cambia nulla nel modulo dei padroni di casa. 21:38

Mister Stroppa può essere indubbiamente soddisfatto di questo primo tempo, ma potrebbe anche ragionare in vista delle semifinali Playoff e cambiare così qualcosa al rientro in campo. Discorso completamente diverse per mister Gorini, tant'è che già dal 40' diversi panchinari del Cittadella si stanno scaldando. 21:24

47 minuti largamente dominati dai padroni di casa, avanti di due gol grazie al rigore di Coda e al colpo di testa vincente realizzato da Bianchetti. Cremonese padrona totale del campo e del gioco; non ingannino difatti i quattro tiri in porta tentati dal Cittadella, poiché tutte conclusioni estemporanee e mai veramente pericolose. 21:23

45'+2' FINE 1° TEMPO. Cremonese-Cittadella 2-0. Fischio di Bonacina e le due squadre si avviano per il rientro negli spogliatoi. Prima metà di gara dominata dai grigiorossi. 21:22

45' Ci saranno due minuti di recupero in questo primo tempo tra Cremonese e Cittadella. Grigiorossi sempre avanti 2-0 e in totale controllo di questa gara. 21:20

43' Coda sempre pericoloso. Altra azione manovrata, da sinistra a destra, della Cremo, che praticamente ora banchetta nell'area avversaria. Falletti allarga per il numero 90, che si sposta palla prima sul destro, poi sul mancino e calcia da posizione un po' defilata. Conclusione murata da un giocatore granata, ma quanto "balla" il Citta. 21:19

41' 62% di possesso palla per la Cremonese, come sempre padrona del campo e del gioco nonostante abbia forse già la mente proiettata verso le semifinali Playoff. Cittadella che invece è ora in balia degli avversari e rischia l'imbarcata. 21:16

39' AMMONITO MASTRANTONIO. Fallo tattico speso anche dal numero cinque granata, per evitare il contropiede di Quagliata. Nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il giallo. 21:14

38' CODA SFIORA IL TRIS. Verticalizzazione perfetta per il bomber numero 90, che aggancia al meglio e si presenta a tu per tu con Kastrati. Il portiere del Cittadella è però bravissimo nel murargli la conclusione a botta sicura col sinistro. Sarà soltanto angolo per i padroni di casa. 21:13

36' GOL! CREMONESE-Cittadella 2-0! Rete di Matteo Bianchetti. Raddoppio meritato dei grigiorossi. Quagliata lavora bene sulla sinistra e mette in mezzo un cross interessante, su cui Bianchetti si avventa per la girata di testa. Palla indirizzata all'angolino basso alla sinistra di Kastrati, che può soltanto toccare palla ma non evitare il gol.



34' Solo e soltanto Cremonese in campo in questa fase della gara. Cittadella che ora non riesce praticamente nemmeno a imbastire un accenno di possesso palla ed è in grande sofferenza. 21:10

31' CODA VICINO AL 2-0. Abrego lavora bene al limite e vince un duello con due avversari, pallone che resta vacante e su cui si avventa il bomber grigiorosso. Destro secco in corsa, ma Kastrati è molto bravo a farsi trovare pronto per deviare in calcio d'angolo. 21:06

28' Cremonese padrona del gioco, ma frenata da tanti errori tecnici - specie negli appoggi - quando si tratta di concretizzare il possesso entro la trequarti dei granata. Cittadella che, almeno finora, sta invece andando a folate. 21:03

25' Azione insistita del Cittadella, con Pittarello che riceve al limite, si accentra e calcia col mancino rasoterra. Conclusione deviata dalla difesa della Cremonese, con Marrone che poi ripulisce l'area concedendo solo calcio d'angolo. 21:00

24' Cremonese che spreca un contropiede tre contro due molto ghiotto. Castagnetti recupera palla nel cerchio di centrocampo e riparte, aprendo poi a sinistra per Coda. Il bomber grigiorosso ritrova orizzontalmente il compagno, che poi scarica a sinistra per Falletti. C'è però fuorigioco di quest'ultimo. 20:59

22' Serie di lanci lunghi imprecisi, da una parte e dall'altra. Prima sbaglia Cecchetto, poi lo imita Castagnetti. Fase non brillante della sfida, ma comunque buon ritmo e Cittadella che sta provando a trovare continuità nel proprio possesso palla. 20:57

19' Vediamo come saprà reagire il Cittadellla, anche se il valore della gara è decisamente relativo poiché entrambe le formazioni non hanno nulla da vincere/perdere in ottica classifica. La Cremo vuole però salutare il pubblico dello Zini con un bel risultato. 20:53

17' GOL! CREMONESE-Cittadella 1-0! Rete di Massimo Coda. Il bomber grigiorosso allarga il piattone destro e spiazza Kastrati, siglando così il vantaggio dei padroni di casa. 16° gol in questa Serie BKT 2023-24 per il numero 90 della Cremo.



16' RIGORE PER LA CREMONESE. Bianchetti salta due uomini e si incunea in area da destra, prendendo la linea di fondo e venendo messo giù da Sottini. Nessun dubbio per il direttore di gara Bonacina, sarà penalty.20:51

15' Azione manovrata sulla sinistra per il Cittadella, con palla che arriva al limite dell'area avversaria. Salvi si avventa sulla sfera e tenta il mancino a giro di prima intenzione, ma smorzando troppo la conclusione. 20:50

14' Cremonese attivissima sulla corsia di destra, con Zanimacchia sempre al centro dell'azione grigiorossa. Marrone finora totem difensivo, perfetto in ogni chiusura, e in crescita anche Buonaiuto. 20:49

12' AMMONITO PITTARELLO. Primo cartellino giallo estratto da Bonacina in questa sfida. L'attaccante granata trattiene per la maglia Buonaiuto, spendendo un fallo tattico ma punito con l'ammonizione. 20:47

10' Retropassaggio molto rischioso di Buonaiuto per Saro, il quale deve intervenire spazzando coi piedi per evitare il pasticcio sulla pressione di due giocatori granata. Rimessa laterale per il Cittadella, che ora prova ad alzare il proprio baricentro. 20:45

8' La non bontà del gol viene ovviamente confermata dal check del VAR. Verosimilmente, ci saranno così almeno due minuti di recupero in questo primo tempo, poiché il check è stato molto lungo. 20:43

5' ZANIMACCHIA-GOL, MA FUORIGIOCO. Lancio dalle retrovie per il numero 98 grigiorosso, che scappa alle spalle della difesa granata praticamente a ridosso della linea di metà campo e si invola verso la porta di Kastrati, per poi batterlo col sinistro rasoterra. Tutto fermo però, offside per questione di centimentri. 20:42

3' Bella giocata di Buonaiuto, che col tacco prova a liberarsi sull'out di sinistra ma viene messo a terra da Salvi. Il direttore di gara Bonacina fischia il fallo e così riparte il possesso-palla della Cremonese. 20:38

2' Partita cominciata con cinque minuti di ritardo rispetto all'orario previsto (20:30) per mantenere la contemporaneità su tutti i campi in questo 38° turno di Serie BKT 2023-24. Già incessante il tifo dello Zini. 20:35

1' INIZIA Cremonese-Cittadella, fischio di Bonacina e si può partire qui allo Zini. Meteo sereno, temperatura di circa 22° e terreno in ottime condizioni. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, in completo giallo. Solita divisa casalinga a righe verticali grigio-rosse invece per i padroni di casa. 20:34

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Zini. A dirigere questo Cremonese-Cittadella sarà Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), coadiuvato da Damiano Margani (Latina) e Federico Longo (Paola). IV Ufficiale Antonino Costanza (Agrigento), VAR Gianpiero Miele (Nola) e AVAR Marco Di Bello (Brindisi).20:10

Mister Gorini attua diverse novità rispetto al pareggio (1-1) contro il Bari dello scorso turno. Difesa a tre confermata, con Cecchetto (al debutto assoluto) che prende oggi il posto di Angeli, mentre a centrocampo viene confermato soltanto Amatucci. In attacco c’è di nuovo Pittarello, ma stavolta in coppia con Maistrello perché Cassano parte dalla panchina.20:27

Mister Stroppa cambia molto rispetto all’11 titolare che aveva iniziato la trasferta a Parma. Confermata la difesa a tre, con Lochoshvili preferito ad Antov e Bianchetti-Marrone confermati. Davanti si cambia, con un tandem d’attacco, formato da Coda e Falletti, inedito rispetto alla precedente sfida di campionato.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella risponde invece con un identico 3-5-2 in cui figurano: Kastrati - Cecchetto, Pavan, Sottini - Salvi, Mastrantonio, Branca, Amatucci, Rizza - Pittarello, Maistrello. All. Gorini. A disposizione: Veneran, Maniero, Angeli, Magrassi, Cassano, Vita, Carriero, Saggionetto, Danzi, Djibril, Giraudo.20:05

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con un 3-5-2 formato da: Saro - Bianchetti, Marrone, Lochoshvili - Zanimacchia, Abrego, Castagnetti, Buonaiuto, Quagliata - Coda, Falletti. All. Stroppa. A disposizione: Jungdal, Livieri, Tuia, Sernicola, Ghiglione, Antov, Rocchetti, Della Rovere, Majer, Zanimacchia, Ciofani, Johnsen, Vazquez, Tsadjout.20:04

Il Cittadella ha chiuso il suo campionato mantenendo la categoria: oggi si gioca sostanzialmente il piazzamento finale, poiché potrà chiudere dal 9° al 14° posto questa Serie BKT 2023-24. Fuori casa, i granata hanno finora vinto soltanto quattro delle 18 partite giocate (sette pareggi, sette ko) e vorranno così chiudere al meglio, aumentando il bottino di gol segnati (15).20:04

La Cremonese è già aritmeticamente qualificata per le semifinali Playoff e non potrà essere raggiunta al quarto posto in classifica, che attualmente occupa con 64 punti. 29 di questi sono stati conquistati tra le mura amiche dello Zini, grazie a otto vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte. I grigiorossi sono reduci dal pari (1-1) a Parma e vorranno chiudere al meglio.20:03

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Cittadella, gara valida per la Giornata 38 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona.20:03