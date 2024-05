Il derby emiliano finisce in parità. Primo tempo ricco di emozioni e occasioni per entrambe le squadre. La prima arriva dopo appena 6 minuti con Partipilo al quale risponde in tuffo Satalino, grande protagonista della partita. Il match lo sblocca Portanova con una conclusione a giro. Nel secondo tempo Bonny realizza su rigore la rete del pareggio.

La Reggiana chiude il campionato in 11ª posizione e a quota 47 punti. Il Parma, primo e già certo della Serie A da due turni, a 76.

Terminata la regular season, non ci sono in programma altre partite per entrambe le squadre. Niente playoff per la Reggiana che giocherà direttamente il prossimo campionato di Serie B. Il Parma ripartirà dalla Serie A.