PREPARTITA

Mantova - Palermo è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Palermo sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1

Attualmente Mantova si trova 19° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

Mantova ha segnato 16 gol e ne ha subiti 28; il Palermo ha segnato 29 gol e ne ha subiti 14.

In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, l'Empoli e Carrares ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Avellino e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 0-0 mentre Il Palermo ha incontrato Padova vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 12 gol.

Mantova e Palermo si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova non ha mai vinto, il Palermo non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 8.

Mantova-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La sfida tra Mantova e Palermo è quella che è stata giocata più volte, tra quelle con il 100% di pareggi in Serie BKT (otto pareggi su otto partite tra queste due squadre nella competizione).

Il Mantova ha pareggiato quattro partite casalinghe contro il Palermo in Serie BKT; nella competizione ha collezionato più pareggi interni solamente contro Brescia, Reggiana e Monza (cinque).

Il Mantova non è riuscito a segnare in quattro delle ultime cinque partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 13; in particolare nelle ultime cinque gare i lombardi hanno guadagnato solamente un punto, dopo una serie di tre successi consecutivi.

Il Mantova ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due gare interne di Serie BKT e solo una volta ha fatto peggio (quattro di fila tra settembre e novembre 1972).

Il Palermo ha collezionato 33 punti in questo campionato e nell'era dei tre punti a vittoria solamente tre volte ha fatto meglio dopo altrettante gare: 37 punti nel 2003/04 e 2018/19, 34 nel 2013/14 - nel 2003/03 e 2013/14 ha conquistato la promozione a fine stagione.

Il Palermo ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1V), tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 11 (5V, 4P). Inoltre, i rosanero hanno trovato il gol in tutte le loro tre trasferte più recenti, dopo una serie di due gare senza reti fuori casa nella competizione.

Da una parte nessuna squadra ha segnato meno gol di testa del Mantova in questa Serie BKT (uno, come la Reggiana), dall'altra nessuna ha concesso meno reti del Palermo con questo fondamentale (uno, come il Frosinone).

Il Mantova è la squadra che ha collezionato più sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, ben 63, almeno 12 più di ogni altra squadra in questo campionato; dall'altra parte il Palermo è la squadra che ha segnato di più da questa situazione di gioco (cinque).

Joel Pohjanpalo ha segnato 12 gol e fornito quattro assist in questa Serie BKT; nella passata stagione di Serie B, nessun giocatore del Palermo aveva superato nove reti (Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori) o 12 coinvolgimenti in gol (lo stesso finlandese).

Tra i calciatori che in questo campionato non hanno ancora trovato il gol, i due con più conclusioni tentate sono del Mantova: Nicolò Radaelli e Simone Trimboli - al quarto posto Nicholas Bonfanti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: