Al giro di boa Mantova e Palermo dividono la posta in palio con l'1 a 1 finale frutto del vantaggio rosanero all'8' con Ceccaroni su assist di Vasic e della risposta biancorossa a tempo praticamente scaduto firmata da Marras. Da segnalare l'infortunio occorso all'arbitro Perenzoni, sostituito da Mucera.
In classifica, piccolo passo in avanti per entrambe le compagini: lombardi a 16 a -1 dai playout, siciliani a 34 in piena zona playoff. Nel prossimo turno, Padova-Mantova e Palermo-Spezia.
Per la diretta di Mantova-Palermo è tutto, buon proseguimento di giornata.
90'+9'
E' FINITA! MANTOVA-PALERMO 1-1! Reti di Ceccaroni e Marras. 17:07
90'+7'
Destro di Giovane! Conclusione da posizione favorevole, smorzato per la parata di Bardi. 17:06
90'+5'
PILLOLA STATISTICA: 3° centro stagionale per il numero 23 biancorosso. 17:05
90'+5'
GOL! MANTOVA-Palermo 1-1! Rete di Marras. Pareggio dei padroni di casa: Wieser serve Marras che batte Joronen con un potente sinistro dalla distanza. 17:04
90'+3'
M. BANI! Grande spunto in attacco, tiro all'incrocio deviato in corner da Castellini. 17:01
90'+3'
AMMONITO CASTELLINI: fallo su Le Douaron. Il VAR richiama Mucera che aveva estratto il rosso. 17:00
90'+2'
ESPULSO CASTELLINI MA C'E' IL CHECK DEL VAR! 17:02
90'
Sei minuti di recupero. 16:58
88'
Le Douaron entra in area molto bene ma poi perde la sfera e l'occasione sfuma. 16:56
86'
Traversone morbido di Mensah, uscita sicura di Joronen. 16:53
85'
Fallo in attacco di Giovane. 16:53
83'
CARTELLINO GIALLO: ammonito C. Bani. 16:51
83'
ESPULSO INZAGHI! Mucera allontana il tecnico del Palermo dopo un battibecco con C. Bani. 16:51
82'
QUINTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Giovane, esce Segre. 16:49
80'
Il Mantova prova a gettare il pallone in area, il Palermo fa densità. 16:48
78'
AMMONITO JORONEN: perdita di tempo. 16:46
76'
QUINTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Bragantini, esce Falletti. 16:43
76'
QUARTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Marras, esce Fiori. 16:43
75'
Tentativo di Fiori che si accentra e calcia: sinistro completamente fuori misura. 16:43
74'
Corner per gli ospiti. 16:41
72'
Gomes intercetta la sfera e la sottrae a C. Bani. 16:40
70'
QUARTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Bereszynski, esce Peda. 16:39
70'
TERZO CAMBIO NEL PALERMO: entra Gomes, esce Ranocchia. 16:38
70'
SECONDO CAMBIO NEL PALERMO: entra Blin, esce Palumbo. 16:37
68'
Metà della ripresa, parziale sempre di 0 a 1. 16:35
66'
Si mette in mostra Mensah, cross rasoterra spazzato dalla retroguardia rosanero. 16:34
64'
PRIMO CAMBIO NEL PALERMO: entra Le Douaron, esce Vasic. 16:32
63'
Vasic prova a entrate in area ma trova l'opposizione di Wieser. 16:31
61'
Tripla sostituzione per Modesto, che aumenta la forza offensiva. 16:30
60'
TERZO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Zuccon, esce Trimboli. 16:27
59'
SECONDO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Paoletti, esce Maggioni. 16:27
59'
PRIMO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Mensah, esce Ruocco. 16:27
58'
Anticipo provvidenziale di Castellini su Pohjanpalo, pronto a battere a rete. 16:25
57'
CONTROPIEDE PALERMO! Perde palla Wieser, Pohjanpalo versione assist-man per Palumbo, sinistro fuori di poco. 16:24
54'
Vasic entra in area e calcia: destro potente ma fuori dallo specchio! 16:22
53'
AMMONITO TRIMBOLI: trattenuto Vasic. 16:21
50'
Gioco fermo, problema per Vasic dopo un contrasto con Castellini. 16:17
48'
Sugli sviluppi, è proprio Ranocchia a andare alla conclusione: destro sul fondo. 16:16
47'
Cross di Ranocchia deviato in corner. 16:15
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:13
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MANTOVA-PALERMO! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:13
Squadre negli spogliatoi: Modesto deve trovare le soluzioni per recuperare il punteggio, Inzaghi può gestire il vantaggio. 16:29
All'intervallo vantaggio del Palermo grazie al timbro di Ceccaroni all'8' su assist di Vasic. Reazione del Mantova con C. Bani e Falletti ma senza trovare il bersaglio. Infortunio per l'arbitro Perenzoni, sostituito da Mucera. Finale di marca rosanero, vicini al raddoppio. 15:58
45'+7'
FINE PRIMO TEMPO! MANTOVA-PALERMO 0-1! Rete di Ceccaroni all'8'. 15:56
45'+7'
Ultimo giro di orologio prima dell'intervallo. 15:55
45'+5'
Molto intenso il recupero. 15:54
45'+3'
Tiro-cross di Ranocchia, Segre in spaccata sul secondo palo ma c'è solo l'esterno della rete. 15:52
45'+2'
Colpo di testa di Mancuso che non inquadra lo specchio. 15:51
45'
Sette minuti di recupero. 15:50
45'
PALERMO VICINISSIMO AL RADDOPPIO! In pochi secondi, tiro al besaglio con Segre e Pohjanpalo, decisivo Bardi. 15:50
44'
Il Palermo si riporta in attacco, ne scaturisce un calcio d'angolo. 15:48
43'
Falletti interviene su Segre in maniera irregolare. 15:47
42'
Colpo di testa di Pohjanpalo su assist di Augello, alto sopra la traversa. 15:45
40'
Fuorigioco di Mancuso. 15:44
39'
Taglio di Segre e poi cross a centro area dove però non c'è alcun compagno di squadra pronto a cogliere l'occasione. 15:43
37'
AMMONITO RANOCCHIA: fallo su Trimboli. 15:40
35'
Maggioni chiude su Vasic e poi alleggerisce su Bardi. 15:39
34'
Il Palermo recupera la palla, Vasic entra in area, Maggioni lo stoppa in corner. 15:37
32'
Mancuso non sfonda, difesa ospite costretta però al raddoppio. 15:36
30'
Dopo circa quattro minuti, riprende il gioco al ''Martelli'' dal risultato di 0-1. 15:34
29'
Proseguono le fasi di preparazione per la sostituzione della direzione arbitrale. 15:33
26'
PERENZONI KO! Il fischietto di Rovereto non ce la fa, entra il Quarto Ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. 15:32
24'
Gioco momentaneamente fermo: problema al polpaccio per il direttore di gara, interviene lo staff medico biancorosso. 15:29
23'
Forcing della formazione di Modesto, altro tiro dalla bandierina: sugli sviluppi, ci prova ancora C. Bani, alto. 15:27
22'
Calcio d'angolo in favore del Mantova. 15:25
20'
Inserimento di C. Bani pescato però in offside. 15:24
18'
TIRO DI FALLETTI! Destro dal limite che esce di poco alla destra di Joronen. 15:22
16'
Proteste virgiliane per un contatto in area tra Wieser e Segre: tutto regolare per Perenzoni. 15:21
16'
SINISTRO DI C. BANI! Conclusione di contro balzo, deviazione in corner. 15:20
14'
Ruocco gioca la sfera e conquista un fallo laterale in zona d'attacco. 15:18
12'
Cross di Augello, libera in qualche modo la retroguardia biancobandata. 15:17
10'
Dopo circa due minuti, arriva la conferma del VAR, marcatura convalidata. 15:16
8'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 32 rosanero. 15:16
8'
GOL! Mantova-PALERMO 0-1! Rete di Ceccaroni. Ospiti in vantaggio: Vasic serve a centro area per l'inserimento di Ceccaroni, che insacca.
C. Bani appoggia all'indietro al proprio portiere, l'ex Bardi. 15:10
5'
Maggioni anticipa Vasic, il quale lo spinge fallosamente. 15:08
3'
Uscita di Joronen che spazza in fallo laterale. 15:07
2'
RANOCCHIA! Siciliani subito all'attacco, destro da fuori area alto sopra la traversa. 15:05
1'
INIZIA MANTOVA-PALERMO! Primo pallone giocato da Pohjanpalo. 15:03
Minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana. 15:02
Squadre in campo agli ordini di Perenzoni: padroni di casa in maglia bianca con 'V' diagonale rossa, ospiti in completo blu scuro con bordi rosa. 15:00
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra poco il via alla gara. 14:46
Modesto fa esordire l'ex Bardi tra i pali, attacco sulle spalle di Mancuso con Falletti e Ruocco a sostegno; torna Trimboli dalla squalifica. Inzaghi cambia in tutti i reparti: in difesa spazio a M. Bani per Veroli, sulla corsia destra c'è Pierozzi per Gyasi, sulla trequarti Vasic ha la meglio su Le Douaron. 14:31
FORMAZIONE PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, M. Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Vasic - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Avella, Diakité, Bereszynki, Veroli, Gyasi, Giovane, Gomes, Blin, Le Douaron, Corona. 14:32
I lombardi sono tornati a fare punti col pareggio di Carrara dopo quattro ko mentre i siciliani hanno conquistato 13 punti nelle ultime 5 gare, ultima delle quali in casa contro il Padova (1-0). 13:10
Dirige l'incontro il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Pascarella. Quarto Ufficiale Giuseppe Mucera. Al VAR Pairetto di Nichelino, AVAR Nasca di Bari.13:07
Il match del ''Martelli'' oppone due compagini che lottano per obbiettivi diametralmente opposti: i biancorossi per non retrocedere, i rosanero per la promozione. La classifica dice 15 punti contro 33. 13:04
Benvenuti alla diretta di Mantova-Palermo, gara valida per il 19° turno del campionato di Serie B. 12:48
Mantova - Palermo è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Palermo sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025
Serie B
Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025
Serie B
Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025
Serie B
Monza-Carrarese 4-1
Attualmente Mantova si trova 19° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Mantova ha segnato 16 gol e ne ha subiti 28; il Palermo ha segnato 29 gol e ne ha subiti 14.
In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, l'Empoli e Carrares ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Avellino e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Mantova ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 0-0 mentre Il Palermo ha incontrato Padova vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 12 gol.
Mantova e Palermo si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova non ha mai vinto, il Palermo non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 8.
Mantova-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La sfida tra Mantova e Palermo è quella che è stata giocata più volte, tra quelle con il 100% di pareggi in Serie BKT (otto pareggi su otto partite tra queste due squadre nella competizione).
Il Mantova ha pareggiato quattro partite casalinghe contro il Palermo in Serie BKT; nella competizione ha collezionato più pareggi interni solamente contro Brescia, Reggiana e Monza (cinque).
Il Mantova non è riuscito a segnare in quattro delle ultime cinque partite di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 13; in particolare nelle ultime cinque gare i lombardi hanno guadagnato solamente un punto, dopo una serie di tre successi consecutivi.
Il Mantova ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due gare interne di Serie BKT e solo una volta ha fatto peggio (quattro di fila tra settembre e novembre 1972).
Il Palermo ha collezionato 33 punti in questo campionato e nell'era dei tre punti a vittoria solamente tre volte ha fatto meglio dopo altrettante gare: 37 punti nel 2003/04 e 2018/19, 34 nel 2013/14 - nel 2003/03 e 2013/14 ha conquistato la promozione a fine stagione.
Il Palermo ha pareggiato due delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1V), tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 11 (5V, 4P). Inoltre, i rosanero hanno trovato il gol in tutte le loro tre trasferte più recenti, dopo una serie di due gare senza reti fuori casa nella competizione.
Da una parte nessuna squadra ha segnato meno gol di testa del Mantova in questa Serie BKT (uno, come la Reggiana), dall'altra nessuna ha concesso meno reti del Palermo con questo fondamentale (uno, come il Frosinone).
Il Mantova è la squadra che ha collezionato più sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, ben 63, almeno 12 più di ogni altra squadra in questo campionato; dall'altra parte il Palermo è la squadra che ha segnato di più da questa situazione di gioco (cinque).
Joel Pohjanpalo ha segnato 12 gol e fornito quattro assist in questa Serie BKT; nella passata stagione di Serie B, nessun giocatore del Palermo aveva superato nove reti (Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori) o 12 coinvolgimenti in gol (lo stesso finlandese).
Tra i calciatori che in questo campionato non hanno ancora trovato il gol, i due con più conclusioni tentate sono del Mantova: Nicolò Radaelli e Simone Trimboli - al quarto posto Nicholas Bonfanti.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: