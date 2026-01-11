Apre Bortolussi all'11esimo, chiude Lasagna al 92esimo. Nel mezzo il Modena crea e a tratti domina, colpendo due palli e costringendo Sorrentino ad almeno un paio di grandissime parate. Il Padova però riesce a reggere in qualche modo, si difende con ordine e alla fine porta a casa una vittoria importantissima.

Le scelte di Sottil: coppia d'attacco formata da Di Mariano e Gliozzi. A tutta fascia ci sono Zanimacchia e Zampano. In difesa gioca Nieling.16:48

Finisce con il Padova in vantaggio il primo tempo del match tra la squadra di Andreoletti e il Modena di Sottil. Fin qui decide la rete di Bortolussi, ben assistito da Capelli e da Gomez, bravissimo nell'imbucata che da il via all'azione. All'intervallo è 1-0 per i padroni di casa.18:05

Padova - Modena è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Modena sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0

Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece Modena si trova 7° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Padova ha segnato 19 gol e ne ha subiti 20; Modena ha segnato 26 gol e ne ha subiti 17.

In casa Padova ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Palermo e Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 2-0 mentre Modena ha incontrato il Monza perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol.

Padova e Modena si sono affrontate 44 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 11 volte, Modena ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 19.

Padova-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è la squadra contro cui il Padova ha pareggiato più partite in Serie BKT (19); 11 successi veneti e 14 emiliani nel bilancio.

Il Padova ha pareggiato cinque delle otto partite casalinghe di Serie BKT (1V, 2P), solo in due occasioni ha pareggiato più gare nelle prime nove stagionali nella competizione: sei nel 1964/65 e nel 1966/67.

Il Modena ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 18 (8V, 6N); gli emiliani non perdono tre gare di fila nella competizione da febbraio-marzo 2023 con Attilio Tesser in panchina.

Il Modena ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima trasferta di Serie BKT contro lo Spezia e non ottiene due clean sheet esterne consecutive da novembre-dicembre 2024, contro Mantova e Reggiana.

Il Modena è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato (14) e nel secondo tempo ha trovato 18 reti, record condiviso con il Catanzaro nella Serie BKT 2025/26.

Tra i portieri di questo campionato, Alessandro Sorrentino è terzo per percentuale di tiri parati, con il 79%, dietro solo a Lorenzo Palmisani (80%) e Jesse Joronen (81%).

Ettore Gliozzi ha segnato nove gol in questo campionato e solamente una volta ha fatto meglio in una singola stagione di Serie BKT: nel 2022/23, quando realizzò 10 reti con la maglia del Pisa.

