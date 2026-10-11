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Catanzaro-Mantova: 1-3 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
11 Ottobre 2026 ore 15:00
Catanzaro
1
Mantova
3
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Mucera
  1. 30' 0-1 Bodin Tomasevic
  2. 34' 0-2 Francesco Ruocco
  3. 55' 0-3 Davide Bragantini
  4. 90+1' 1-3 Matias Antonini
0'
45'
90'
90'
94'

Quinta sconfitta in sei giornate per il Catanzaro, che resta fermo in classifica a quota 3.

Torna al successo il Mantova che, con 4 vittorie e due pareggi, balza al secondo posto.

Nel prossimo turno il Catanzaro andrà in scena sul campo del Verona, mentre il Mantova ospiterà sul proprio terreno di gioco il Palermo.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:56

  2. Il match termina col successo del Mantova per 3-1 sul campo del Catanzaro. La prima parte della prima frazione è dominata in fatto di gioco e occasioni, dagli ospiti. Proprio mentre i padroni di casa provano a farsi vedere in zona d’attacco i lombardi passano in vantaggio con un piatto al volo da pochi passi di Tomasevic su corner di Ilie. Dopo pochi minuti gli uomini di Modesto raddoppiano con una conclusione di Ruocco, leggermente deviata dalla difesa avversaria. Allo scadere Imperiale con un paio di interventi miracolosi evita il terzo gol dei mantovani. Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, arriva la terza rete del Mantova, con Bragantini che si invola tutto, salta il portiere e insacca a porta vuota. In pieno recupero Antonini segna il gol della bandiera per i calabresi.16:55

  3. 90'+5'

    Fischio finale dell'incontro. Catanzaro-Mantova 1-316:55

  4. 90'+3'

    Giallo per il Catanzaro. Ammonito Federico Di Francesco per una scaramuccia con Benaissa.16:54

  6. 90'+3'

    Giallo per il Mantova. Ammonito Fahem Benaissa per una reazione in fallo laterale ai danni di Di Francesco.16:53

  7. 90'+1'

    GOL! CATANZARO-Mantova 1-3. Rete di Matias Antonini. Servito da Pecorino, entra in area e batte Bardi.

    Guarda la scheda del giocatore Matias Antonini16:51

  8. 90'+1'

    Tre minuti di recupero.16:50

  9. 88'

    Cajazzo da sinistra impegna Pigliacelli.16:48

  10. 87'

    Punizione di Castellini centrale che termina tra le braccia di Pigliacelli.16:46

  12. 86'

    Giallo per il Catanzaro. Ammonito Marco Ruggero per aver sgambettato Gliozzi.16:45

  13. 83'

    Cambio a centrocampo per il Mantova. Esce Rachid Kouda ed entra Sambaly Keita.16:42

  14. 83'

    Tentativo di Pafundi che termina sull'esterno della rete.16:43

  15. 80'

    Su azione di corner colpo di testa di Antonini che termina alto.16:40

  16. 80'

    Errore di Benaissa, che non si accorge di Pecorino, la cui conclusione di sinistro viene deviata in corner da Bardi.16:40

  18. 78'

    Cambio sulla trequarti per il Catanzaro. Esce Gabriele Alesi ed entra Gabriel Arditi.16:38

  19. 77'

    Pecorino calcia da fuori area e Bardi respinge centralmente.16:36

  20. 73'

    Conclusione di Pafundi centrale e bloccata senza problemi da Bardi.16:33

  21. 72'

    Cambio in difesa per il Mantova. Esce Bodin Tomasevic ed entra Tommaso Del Lungo.16:32

  22. 71'

    Cambio in attacco per il Mantova. Esce Francesco Ruocco ed entra Ettore Gliozzi.16:31

  24. 71'

    Cajazzo dalla sinistra appoggia per Longonda, che calcia di prima intenzione, ma Pigliacelli salva in corner.16:31

  25. 69'

    Imperiale prova la percussione sull'out sinistro, ma poi calcia sull'esterno della rete.16:29

  26. 68'

    Conclusione da fuori area di Longonda, che è centrale e viene parata da Pigliacelli.16:28

  27. 66'

    Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Rares Ilie ed entra Jean Pierre Mboyo.16:26

  28. 66'

    Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Davide Bragantini ed entra Ismael Cajazzo.16:25

  30. 66'

    Conclusione dal limite di Castellini che termina sull'esterno della rete.16:26

  31. 64'

    Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed esce Emanuele Pecorino.16:24

  32. 64'

    Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Mehdi Dorval ed entra Marco D'Alessandro.16:23

  33. 63'

    Azione insistita di Ilie, che non riesce a concludere.16:22

  34. 61'

    Kouda prova a metter un pallne interessante dalla destra per Ruocco, che non arriva sul pallone.16:20

  36. 59'

    Cross di Alesi dalla sinistra e Bardi intercetta senza problemi.16:18

  37. 56'

    Ruocco recupera un pallone, entra in area e prova la conclusione di esterno detro. Pigliacelli blocca a terra.16:16

  38. 55'

    GOL! Catanzaro-MANTOVA 0-3. Rete di Davide Bragantini. Castellini recupera un pallone, col Catanzaro completamente sbilanciato, e lancia Bragantini, che si invola verso la porta, supera Pigliacelli, e mette in rete a porta vuota.

    Guarda la scheda del giocatore Davide Bragantini16:15

  39. 53'

    Cross di Dorval dal destra e Bardi intercetta.16:13

  40. 52'

    Cross di Petriccione sulla sinistra e Benaissa anticipa Iemmello e di testa mette in corner.16:12

  42. 48'

    Il Mantova conquista il primo corner della ripresa. Dorval sbaglia il retropassaggio.16:08

  43. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Mantova.16:05

  44. 45'

    Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Ruggero Frosinini ed entra Federico Di Francesco.16:06

  45. 45'

    Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Nicola Mosti ed entra Franky Tchaouna.16:05

  46. Il primo tempo termina col Mantova in vantaggio per 2-0. La prima parte della prima frazione è dominata in fatto di gioco e occasioni, dagli ospiti. Proprio mentre i padroni di casa provano a farsi vedere in zona d’attacco i lombardi passano in vantaggio con un piatto al volo da pochi passi di Tomasevic su corner di Ilie. Dopo pochi minuti gli uomini di Modesto raddoppiano con una conclusione di Ruocco, leggermente deviata dalla difesa avversaria. Allo scadere Imperiale con un paio di interventi miracolosi evita il terzo gol dei mantovani.15:50

  48. 45'+2'

    Fischio finale del primo tempo. Catanzaro-Mantova 0-215:49

  49. 45'+2'

    Bragantini viene fermato al limite dell'area, il pallone arriva ad Ignacchiti, il cui tiro viene deviato da Imperiale in corner.15:48

  50. 45'+1'

    Due minuti di recupero.15:47

  51. 45'

    Kouda sulla sinistra entra in area e mette un pallone che Ruocco sfiora col tacco, la palla sta per entrare in porta e Imperiale miracolosamente riesce a spazzare.15:59

  52. 42'

    Grande apertura di Mosti per Iemmello, il cui tentativo di passaggio viene deviato in corner da Cella.15:44

  54. 40'

    Conclusione di Alesi, su azione di corner, che termina alta.15:42

  55. 37'

    Traversone di Ruggero sul quale si avventa Frosinini che, contrastato da Cella, di testa mette fuori.15:39

  56. 34'

    GOL! Catanzaro-MANTOVA 0-2. Rete di Francesco Ruocco, che dopo aver scambiato con Benaissa, conclude di sinistro. Il pallone, deviato da un difensore, rende vano l’intervento di Pigliacelli.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Ruocco15:36

  57. 30'

    GOL! Catanzaro-MANTOVA 0-1. Rete di Bodin Tomasevic, che insacca di piatto da pochi passi su corner di Ilie.15:33

  58. 26'

    Iemmello, servito da Alesi, controlla il pallone e lascia partire un destro dal limite che termina alto.15:28

  60. 25'

    Ruggero entra in area da destra e serve Mosti, che da ottima posizione non trova la porta.15:27

  61. 20'

    Ilie tenta la sterzata e prova a concludere a giro, ma il tiro è abbondantemente fuori dallo specchio della porta.15:22

  62. 19'

    Grande azione di Ignacchiti, che serve Ruocco, che gli restituisce il pallone a pochi passi dalla porta, ma la conclusione del centrocampista è clamorosamente alta.15:22

  63. 18'

    Giallo per il Mantova. Ammonito Stefano Cella per aver steso Dorval che stava ripartendo.15:20

  64. 17'

    Ilie semina scompiglio in area avversaria, ma perde più volte l'attimo per calciare da ottima posizione. Il pallone arriva a Ruocco, la cui conclusione viene deviata in corner.15:19

  66. 12'

    Percussione di Ilie, che si avvicina all'area avversaria, ma anzichè conlcudere prova a servire Bragantini, che viene fermato.15:14

  67. 8'

    Kouda, servito da Ruocco, fa partire dal limite un destro rasoterra, che Pigliacelli para a terra.15:10

  68. 7'

    Bragantini controlla e prova la conclusione dal limite, ma il tiro viene respinto dalla difesa.15:09

  69. 2'

    Risponde subito il Catanzaro. Pafunda smarca Dorval, ma il pallone è leggermente lungo e Bardi in uscita riesce ad anticipare il giocatore avversario.15:04

  70. Primo spunto di Bragantini, che riceve un lancio lungo, ma viene fermato dalla difesa del Catanzaro.15:03

  72. Calcio d'inizio del match. Primo pallone giocato dal Catanzaro.15:02

  73. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Giuseppe Mucera di Palermo.14:59

  74. MANTOVA(3-4-1-2): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa- Yahia; Ilie; Bragantini, Ruocco Allenatore: Francesco Modesto14:58

  75. CATANZARO(3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Frosinini, Mosti, Petriccione, Dorval; Pafundi, Alesi; Iemmello Allenatore: Giorgio Gorgone14:58

  76. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato in Calabria, lo scorso 14 febbraio, è terminato 2-0 per i padroni di casa.14:32

  78. Gli ospiti, reduci da un 2-2 interno contro il Pisa raggiunto in pieno recupero, sono terzi in classifica con 11 punti.14:32

  79. I padroni di casa hanno solamente 3 punti all’attivo, frutto di una vittoria e 4 sconfitte.14:31

  80. Benvenuti allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per la sfida tra Catanzaro e Mantova, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.14:31

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori14:31

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Mantova

Catanzaro
Mantova
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
PREPARTITA

Catanzaro - Mantova è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Mantova sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Giuseppe Mucera

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati12
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino12.0

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2
05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1
14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1

Attualmente il Catanzaro si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Mantova si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 12; il Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Carrarese e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Sampdoria e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-1 mentre Il Mantova ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Catanzaro e Mantova si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 7 volte, il Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Catanzaro-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Due successi per il Catanzaro negli ultimi due incontri in Serie BKT con il Mantova, tanti quanti nei 13 precedenti (5N, 6P). I calabresi potrebbero inanellare tre successi di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta nel torneo.
  • Negli ultimi sette confronti in Serie BKT tra Catanzaro e Mantova in Calabria non si è mai ripetuto due volte lo stesso risultato: nel parziale tre successi giallorossi contro due lombardi, con due pareggi a completare il quadro.
  • Il Catanzaro ha perso sei delle ultime sette partite (1V) di campionato, compresa l'ultima sul campo della Sampdoria (2-1); nel periodo (dallo scorso maggio), più di qualsiasi altra avversaria nella 'regular season'.
  • Il Mantova è rimasto imbattuto in tutte le prime cinque partite di questo campionato: tre vittorie e due pareggi il bilancio nel parziale; i lombardi potrebbero non subire alcuna sconfitta nelle prime sei gare di un torneo di Serie BKT per la terza volta nella loro storia, dopo quelle del 2005/06 (5V, 1N) e del 1965/66 (5V, 1N).
  • L'età media dei giocatori schierati finora dal Mantova nel torneo in corso è di 24 anni e 211 giorni, inclusi i subentrati: soltanto la Carrarese ne vanta una inferiore (24 anni e 51 giorni) rispetto ai lombardi.
  • Due dei tre giocatori che hanno toccato più palloni in area avversaria in questo campionato senza avere ancora segnato né fornito assist vestono la maglia del Catanzaro: N'Dri Koffi, primo in questa classifica con 21 ed Emanuele Pecorino, terzo con 18; nel mezzo, Andrea Petagna con 19.
  • Soltanto Fabio Rispoli (tre partecipazioni al gol, classe 2006) è più giovane di Vanja Vlahovic (tre, 2004) tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno tre reti in questo campionato. Inoltre, il giocatore del Mantova ha segnato due marcature nelle quattro sfide del torneo in corso: già lo stesso bottino di quelle messe a referto in tutte le 22 gare giocate nella scorsa Serie BKT, con la maglia dello Spezia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroMantova
Partite giocate55
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse40
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati510
Gol totali subiti95
Media gol subiti per partita1.81.0
Percentuale possesso palla57.948.9
Numero totale di passaggi24522137
Numero totale di passaggi riusciti21441717
Tiri nello specchio della porta1825
Percentuale di tiri in porta36.751.0
Numero totale di cross10462
Numero medio di cross riusciti1915
Duelli per partita vinti217262
Duelli per partita persi210237
Corner subiti2828
Corner guadagnati2620
Numero di punizioni a favore6567
Numero di punizioni concesse5665
Tackle totali6690
Percentuale di successo nei tackle63.658.9
Fuorigiochi totali115
Numero totale di cartellini gialli129
Numero totale di cartellini rossi00

Catanzaro - Mantova Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo16
  2. Mantova14
  3. Sudtirol12
  4. Ascoli11
  5. Modena10
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi6
  2. Francesco Ruocco5
  3. Antonio Di Nardo4
  4. Dennis Johnsen4
  5. Raffaele Russo4
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