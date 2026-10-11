Quinta sconfitta in sei giornate per il Catanzaro, che resta fermo in classifica a quota 3.
Torna al successo il Mantova che, con 4 vittorie e due pareggi, balza al secondo posto.
Nel prossimo turno il Catanzaro andrà in scena sul campo del Verona, mentre il Mantova ospiterà sul proprio terreno di gioco il Palermo.
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Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:56
Il match termina col successo del Mantova per 3-1 sul campo del Catanzaro. La prima parte della prima frazione è dominata in fatto di gioco e occasioni, dagli ospiti. Proprio mentre i padroni di casa provano a farsi vedere in zona d’attacco i lombardi passano in vantaggio con un piatto al volo da pochi passi di Tomasevic su corner di Ilie. Dopo pochi minuti gli uomini di Modesto raddoppiano con una conclusione di Ruocco, leggermente deviata dalla difesa avversaria. Allo scadere Imperiale con un paio di interventi miracolosi evita il terzo gol dei mantovani. Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, arriva la terza rete del Mantova, con Bragantini che si invola tutto, salta il portiere e insacca a porta vuota. In pieno recupero Antonini segna il gol della bandiera per i calabresi.16:55
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Catanzaro-Mantova 1-316:55
90'+3'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Federico Di Francesco per una scaramuccia con Benaissa.16:54
90'+3'
Giallo per il Mantova. Ammonito Fahem Benaissa per una reazione in fallo laterale ai danni di Di Francesco.16:53
90'+1'
GOL! CATANZARO-Mantova 1-3. Rete di Matias Antonini. Servito da Pecorino, entra in area e batte Bardi.
Punizione di Castellini centrale che termina tra le braccia di Pigliacelli.16:46
86'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Marco Ruggero per aver sgambettato Gliozzi.16:45
83'
Cambio a centrocampo per il Mantova. Esce Rachid Kouda ed entra Sambaly Keita.16:42
83'
Tentativo di Pafundi che termina sull'esterno della rete.16:43
80'
Su azione di corner colpo di testa di Antonini che termina alto.16:40
80'
Errore di Benaissa, che non si accorge di Pecorino, la cui conclusione di sinistro viene deviata in corner da Bardi.16:40
78'
Cambio sulla trequarti per il Catanzaro. Esce Gabriele Alesi ed entra Gabriel Arditi.16:38
77'
Pecorino calcia da fuori area e Bardi respinge centralmente.16:36
73'
Conclusione di Pafundi centrale e bloccata senza problemi da Bardi.16:33
72'
Cambio in difesa per il Mantova. Esce Bodin Tomasevic ed entra Tommaso Del Lungo.16:32
71'
Cambio in attacco per il Mantova. Esce Francesco Ruocco ed entra Ettore Gliozzi.16:31
71'
Cajazzo dalla sinistra appoggia per Longonda, che calcia di prima intenzione, ma Pigliacelli salva in corner.16:31
69'
Imperiale prova la percussione sull'out sinistro, ma poi calcia sull'esterno della rete.16:29
68'
Conclusione da fuori area di Longonda, che è centrale e viene parata da Pigliacelli.16:28
66'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Rares Ilie ed entra Jean Pierre Mboyo.16:26
66'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Davide Bragantini ed entra Ismael Cajazzo.16:25
66'
Conclusione dal limite di Castellini che termina sull'esterno della rete.16:26
64'
Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed esce Emanuele Pecorino.16:24
64'
Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Mehdi Dorval ed entra Marco D'Alessandro.16:23
63'
Azione insistita di Ilie, che non riesce a concludere.16:22
61'
Kouda prova a metter un pallne interessante dalla destra per Ruocco, che non arriva sul pallone.16:20
59'
Cross di Alesi dalla sinistra e Bardi intercetta senza problemi.16:18
56'
Ruocco recupera un pallone, entra in area e prova la conclusione di esterno detro. Pigliacelli blocca a terra.16:16
55'
GOL! Catanzaro-MANTOVA 0-3. Rete di Davide Bragantini. Castellini recupera un pallone, col Catanzaro completamente sbilanciato, e lancia Bragantini, che si invola verso la porta, supera Pigliacelli, e mette in rete a porta vuota.
Cross di Dorval dal destra e Bardi intercetta.16:13
52'
Cross di Petriccione sulla sinistra e Benaissa anticipa Iemmello e di testa mette in corner.16:12
48'
Il Mantova conquista il primo corner della ripresa. Dorval sbaglia il retropassaggio.16:08
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Mantova.16:05
45'
Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Ruggero Frosinini ed entra Federico Di Francesco.16:06
45'
Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Nicola Mosti ed entra Franky Tchaouna.16:05
Il primo tempo termina col Mantova in vantaggio per 2-0. La prima parte della prima frazione è dominata in fatto di gioco e occasioni, dagli ospiti. Proprio mentre i padroni di casa provano a farsi vedere in zona d’attacco i lombardi passano in vantaggio con un piatto al volo da pochi passi di Tomasevic su corner di Ilie. Dopo pochi minuti gli uomini di Modesto raddoppiano con una conclusione di Ruocco, leggermente deviata dalla difesa avversaria. Allo scadere Imperiale con un paio di interventi miracolosi evita il terzo gol dei mantovani.15:50
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Catanzaro-Mantova 0-215:49
45'+2'
Bragantini viene fermato al limite dell'area, il pallone arriva ad Ignacchiti, il cui tiro viene deviato da Imperiale in corner.15:48
45'+1'
Due minuti di recupero.15:47
45'
Kouda sulla sinistra entra in area e mette un pallone che Ruocco sfiora col tacco, la palla sta per entrare in porta e Imperiale miracolosamente riesce a spazzare.15:59
42'
Grande apertura di Mosti per Iemmello, il cui tentativo di passaggio viene deviato in corner da Cella.15:44
40'
Conclusione di Alesi, su azione di corner, che termina alta.15:42
37'
Traversone di Ruggero sul quale si avventa Frosinini che, contrastato da Cella, di testa mette fuori.15:39
34'
GOL! Catanzaro-MANTOVA 0-2. Rete di Francesco Ruocco, che dopo aver scambiato con Benaissa, conclude di sinistro. Il pallone, deviato da un difensore, rende vano l’intervento di Pigliacelli.
Catanzaro - Mantova è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Mantova sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
12
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
12.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-2
05-09-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 0-1
14-09-2026
Serie A
Como-Parma 2-1
Attualmente il Catanzaro si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Mantova si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 12; il Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Carrarese e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Sampdoria e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-1 mentre Il Mantova ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.
Catanzaro e Mantova si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 7 volte, il Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Catanzaro-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Due successi per il Catanzaro negli ultimi due incontri in Serie BKT con il Mantova, tanti quanti nei 13 precedenti (5N, 6P). I calabresi potrebbero inanellare tre successi di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta nel torneo.
Negli ultimi sette confronti in Serie BKT tra Catanzaro e Mantova in Calabria non si è mai ripetuto due volte lo stesso risultato: nel parziale tre successi giallorossi contro due lombardi, con due pareggi a completare il quadro.
Il Catanzaro ha perso sei delle ultime sette partite (1V) di campionato, compresa l'ultima sul campo della Sampdoria (2-1); nel periodo (dallo scorso maggio), più di qualsiasi altra avversaria nella 'regular season'.
Il Mantova è rimasto imbattuto in tutte le prime cinque partite di questo campionato: tre vittorie e due pareggi il bilancio nel parziale; i lombardi potrebbero non subire alcuna sconfitta nelle prime sei gare di un torneo di Serie BKT per la terza volta nella loro storia, dopo quelle del 2005/06 (5V, 1N) e del 1965/66 (5V, 1N).
L'età media dei giocatori schierati finora dal Mantova nel torneo in corso è di 24 anni e 211 giorni, inclusi i subentrati: soltanto la Carrarese ne vanta una inferiore (24 anni e 51 giorni) rispetto ai lombardi.
Due dei tre giocatori che hanno toccato più palloni in area avversaria in questo campionato senza avere ancora segnato né fornito assist vestono la maglia del Catanzaro: N'Dri Koffi, primo in questa classifica con 21 ed Emanuele Pecorino, terzo con 18; nel mezzo, Andrea Petagna con 19.
Soltanto Fabio Rispoli (tre partecipazioni al gol, classe 2006) è più giovane di Vanja Vlahovic (tre, 2004) tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno tre reti in questo campionato. Inoltre, il giocatore del Mantova ha segnato due marcature nelle quattro sfide del torneo in corso: già lo stesso bottino di quelle messe a referto in tutte le 22 gare giocate nella scorsa Serie BKT, con la maglia dello Spezia.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: