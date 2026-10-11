Kouda sulla sinistra entra in area e mette un pallone che Ruocco sfiora col tacco, la palla sta per entrare in porta e Imperiale miracolosamente riesce a spazzare.15:59

Il match termina col successo del Mantova per 3-1 sul campo del Catanzaro. La prima parte della prima frazione è dominata in fatto di gioco e occasioni, dagli ospiti. Proprio mentre i padroni di casa provano a farsi vedere in zona d’attacco i lombardi passano in vantaggio con un piatto al volo da pochi passi di Tomasevic su corner di Ilie. Dopo pochi minuti gli uomini di Modesto raddoppiano con una conclusione di Ruocco, leggermente deviata dalla difesa avversaria. Allo scadere Imperiale con un paio di interventi miracolosi evita il terzo gol dei mantovani. Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, arriva la terza rete del Mantova, con Bragantini che si invola tutto, salta il portiere e insacca a porta vuota. In pieno recupero Antonini segna il gol della bandiera per i calabresi.16:55

PREPARTITA

Catanzaro - Mantova è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Mantova sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 12 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 12.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2 29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2 05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1 14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1

Attualmente il Catanzaro si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Mantova si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 12; il Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Carrarese e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Sampdoria e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-1 mentre Il Mantova ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Catanzaro e Mantova si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 7 volte, il Mantova ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Catanzaro-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Due successi per il Catanzaro negli ultimi due incontri in Serie BKT con il Mantova, tanti quanti nei 13 precedenti (5N, 6P). I calabresi potrebbero inanellare tre successi di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta nel torneo.

Negli ultimi sette confronti in Serie BKT tra Catanzaro e Mantova in Calabria non si è mai ripetuto due volte lo stesso risultato: nel parziale tre successi giallorossi contro due lombardi, con due pareggi a completare il quadro.

Il Catanzaro ha perso sei delle ultime sette partite (1V) di campionato, compresa l'ultima sul campo della Sampdoria (2-1); nel periodo (dallo scorso maggio), più di qualsiasi altra avversaria nella 'regular season'.

Il Mantova è rimasto imbattuto in tutte le prime cinque partite di questo campionato: tre vittorie e due pareggi il bilancio nel parziale; i lombardi potrebbero non subire alcuna sconfitta nelle prime sei gare di un torneo di Serie BKT per la terza volta nella loro storia, dopo quelle del 2005/06 (5V, 1N) e del 1965/66 (5V, 1N).

L'età media dei giocatori schierati finora dal Mantova nel torneo in corso è di 24 anni e 211 giorni, inclusi i subentrati: soltanto la Carrarese ne vanta una inferiore (24 anni e 51 giorni) rispetto ai lombardi.

Due dei tre giocatori che hanno toccato più palloni in area avversaria in questo campionato senza avere ancora segnato né fornito assist vestono la maglia del Catanzaro: N'Dri Koffi, primo in questa classifica con 21 ed Emanuele Pecorino, terzo con 18; nel mezzo, Andrea Petagna con 19.

Soltanto Fabio Rispoli (tre partecipazioni al gol, classe 2006) è più giovane di Vanja Vlahovic (tre, 2004) tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno tre reti in questo campionato. Inoltre, il giocatore del Mantova ha segnato due marcature nelle quattro sfide del torneo in corso: già lo stesso bottino di quelle messe a referto in tutte le 22 gare giocate nella scorsa Serie BKT, con la maglia dello Spezia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: