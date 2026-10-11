Partita davvero incredibile tra Modena e Verona, ricca di ribaltamenti di fronte e con continui colpi di scena. Il Modena passa in vantaggio con Caso, ma entro la fine del primo tempo il Verona ribalta tutto con una doppietta di Mosquera. Al rientro dagli spogliatoi la partita è equilibrata, fino all'espulsione di Edmundsson. Da quel momento i padroni di casa spingono costanemente, dominano in lungo e in largo e alla fine rimontano. Prima Montevago e poi Belotti in spaccata, al 95', con la rete decisiva.

Modena e Hellas Verona hanno pareggiato ben 11 dei loro 16 confronti più recenti in Serie BKT in casa degli emiliani tra il 1957 e il 2012. I canarini hanno perso inoltre solo uno di questi match (0-1 nel settembre 2006), vincendo i restanti quattro.19:01

Prima frazione molto divertente tra Modena e Verona. Le due squadre si danno battaglia fin dai primi minuti, senza esclusione di colpi, con continui ribaltamenti di fronte. Ad andare in vantaggio è il Modena con una splendida rete di Caso, poi però sale in cattedra Mosquera, determinante con due tapin lesti e soprattutto vincenti. All'intervallo gli scaligeri sono avanti 2-1.20:22

PREPARTITA

Modena - Verona è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Verona sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 41 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.5 Falli per cartellino 13.6 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0 22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1 30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1 12-09-2026 Serie A Atalanta-Cagliari 1-2

Attualmente il Modena si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Verona si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Modena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; il Verona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Modena ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Benevento e il Vicenza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-1 mentre Il Verona ha incontrato il Vicenza vincendo 2-1.

Modena e Verona si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 16 volte, il Verona ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Modena-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona è imbattuto negli ultimi otto confronti con il Modena in Serie BKT (3V, 5N), già striscia di imbattibilità più lunga contro questa avversaria nella competizione. L'ultimo successo dei canarini contro gli scaligeri nel torneo risale all'aprile 2005, un 2-0 con Stefano Pioli in panchina.

Modena e Hellas Verona hanno pareggiato ben 11 dei loro 16 confronti più recenti in Serie BKT in casa degli emiliani tra il 1957 e il 2012. I canarini hanno perso inoltre solo uno di questi match (0-1 nel settembre 2006), vincendo i restanti quattro.

Nelle ultime otto partite di Serie BKT, il Modena non ha mai subito più di un gol a match (un clean sheet nel parziale), dopo che in tre delle quattro gare precedenti gli emiliani avevano incassate almeno due reti (otto in totale in queste quattro sfide, per una media di 2 a incontro).

Nelle ultime 12 trasferte di Serie BKT, l'Hellas Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due match esterni di fila (2V, 5N, 5P). Nel dettaglio, i gialloblù non vincono una gara lontano dal Bentegodi nel torneo cadetto dall'8 marzo 2019 (2-1 sul campo del Perugia); da allora, tre pareggi e tre sconfitte, compresa la più recente dell'11 settembre contro il Benevento (3-1).

Il Modena è una delle sei squadre ad avere segnato tutti i gol di questo campionato con giocatori di nazionalità italiana, assieme ad Ascoli, Carrarese, Catanzaro, Juve Stabia e Padova; tra queste, però, è la compagine che ne conta di più: otto reti.

Giuseppe Ambrosino è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni (33 - 20 tiri+13 occasioni create) in questo torneo; inoltre, l'attaccante del Modena è uno dei due soli calciatori di questa Serie BKT a contare almeno due gol e almeno due assist (2+2 per lui), assieme a Dennis Johnsen (3G+4A).

Daniel Mosquera ha firmato una doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Vicenza (suo esordio in Serie BKT), dopo che nelle precedenti 32 sfide di Serie A non aveva mai timbrato il cartellino; inoltre, il colombiano è subentrato in tutte le ultime 11 gare tra massimo torneo e seconda divisione, e soltanto una volta in 58 match considerando le due competizione ha giocato tutti i 90 minuti di una partita: l'8 febbraio 2025, contro l'Atalanta, in Serie A, sempre con gli scaligeri.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: