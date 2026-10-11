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Modena-Verona: 3-2 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Braglia di Modena
11 Ottobre 2026 ore 19:30
Modena
3
Verona
2
Partita finita
Arbitro: Alberto Arena
  1. 13' 1-0 Giuseppe Caso
  2. 24' 1-1 Daniel Mosquera
  3. 28' 1-2 Daniel Mosquera
  4. 85' 2-2 Daniele Montevago
  5. 90+5' 3-2 Andrea Belotti
0'
45'
90'
90'
97'

Partita davvero incredibile tra Modena e Verona, ricca di ribaltamenti di fronte e con continui colpi di scena. Il Modena passa in vantaggio con Caso, ma entro la fine del primo tempo il Verona ribalta tutto con una doppietta di Mosquera. Al rientro dagli spogliatoi la partita è equilibrata, fino all'espulsione di Edmundsson. Da quel momento i padroni di casa spingono costanemente, dominano in lungo e in largo e alla fine rimontano. Prima Montevago e poi Belotti in spaccata, al 95', con la rete decisiva.

Nel prossimo turno il Modena affronterà la Carrarese, mentre il Verona dovrà vedersela con il Catanzaro.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Modena-Verona, arrivederci al prossimo turno di Serie B.21:36

  2. 90'+7'

    Fine partita: MODENA-VERONA 3-2 (13' Caso, 25', 28 ' Mosquera, 85' Montevago, 95' Belotti).21:30

  3. 90'+6'

    Cartellino giallo per Andrea Belotti.21:28

  4. 90'+5'

    GOL! MODENA-Verona 3-2! Rete di Andrea BELOTTI! Ancora una volta Caso ad inventare, questa volta però decisivo Belotti che in spaccata deposita in rete il gol della vittoria. Rimonta completata.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Belotti21:28

  5. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero!21:22

  7. 89'

    Sostituzione Modena: esce Gastón Brugman, entra Wisdom Acquah.21:20

  8. 85'

    GOL! MODENA-Verona 2-2! Rete di Daniele MONTEVAGO! Ancora una volta Caso si mette in proprio con una giocata splendida e illumina per Montevago, perfetto nell'incornata di testa che batte Perilli.21:18

  9. 82'

    Sostituzione Modena: esce Paulo Azzi, entra Daniele Montevago.21:15

  10. 80'

    Sostituzione Verona: esce Daniel Mosquera, entra Tobias Slotsager.21:11

  11. 77'

    Cartellino rosso per Andrias Edmundsson. Il capitano del Verona colleziona la seconda ammonizione dopo un altro fallo di mano. Scaligeri in 10.21:11

  13. 75'

    Sostituzione Verona: esce Domagoj Bradaric, entra Nicolò Calabrese.21:06

  14. 73'

    Incursione pericolosissima di Ambrosino in area, si salva ancora una volta il Verona, decisivo l'intervento di Zappa.21:04

  15. 69'

    Sostituzione Verona: esce Davide De Battisti, entra Domagoj Bradaric.21:01

  16. 69'

    Sostituzione Verona: esce Dailon Rocha Livramento, entra Kacper Sezonienko.21:01

  17. 69'

    Sostituzione Verona: esce Nunzio Lella, entra Antoine Bernede.21:01

  19. 66'

    Ancora una volta pericolosissimo Caso che con il destro a giro sfiora un'altra splendida rete, si salva il Verona.21:03

  20. 63'

    Ennesimo splendido spunto di Caso che serve Tonoli, bravo a depositare in rete a porta vuota. Il gol però, dopo check al VAR, viene annullato per posizione di fuorigioco di Caso.20:55

  21. 59'

    Lancio lungo di Folino per Belotti che non riesce però ad agganciare, si salva il Verona.20:51

  22. 55'

    Cartellino giallo Andrias Edmundsson.20:47

  23. 53'

    Sostituzione Modena: esce Giacomo Olzer, entra Andrea Belotti.20:47

  25. 53'

    Sostituzione Modena: esce Alessandro Bianco, entra Francesco Folino.20:46

  26. 50'

    Occasione enorme per il Modena in contropiede con Caso che colpisce a botta quasi sicura, spettacolare Perilli che evita un gol praticamente già fatto!20:42

  27. 46'

    Inizia il secondo tempo di MODENA-VERONA!20:37

  28. Ovviamente per il secondo tempo occhio a Belotti da una parte e a Mulattieri dall'altra.20:22

  29. Prima frazione molto divertente tra Modena e Verona. Le due squadre si danno battaglia fin dai primi minuti, senza esclusione di colpi, con continui ribaltamenti di fronte. Ad andare in vantaggio è il Modena con una splendida rete di Caso, poi però sale in cattedra Mosquera, determinante con due tapin lesti e soprattutto vincenti. All'intervallo gli scaligeri sono avanti 2-1.20:22

  31. 45'+3'

    Finisce il primo tempo di MODENA-VERONA!20:21

  32. 45'+2'

    Cartellino giallo per Andréa Le Borgne.20:20

  33. 45'

    Sono stati concessi 2 minuti di recupero!20:20

  34. 43'

    Colpo di testa di Santoro, la palla termina di pochissimo fuori a lato!20:20

  35. 40'

    Insiste il Modena, il Verona si difende e prova a ripartire soprattutto sulle corsie laterali. Fase di stallo della partita.20:14

  37. 36'

    Ci riprova ancora Caso con un destro a giro parecchio insidioso, la palla esce di poco fuori a lato.20:11

  38. 32'

    Ci prova Olzer da fuori area, palla abbondantemente alta sopra la traversa.20:10

  39. 28'

    GOL! Modena-VERONA 1-2! Rete di Daniel MOSQUERA! Ancora lui, tempestivo e velocissimo nel tapin, questa volta dopo la splendida traversa colpita da Iannoni. Mosquera colpisce ancora.

    Guarda la scheda del giocatore Daniel Mosquera20:03

    Daniel Mosquera
  40. 25'

    GOL! Modena-VERONA 1-1! Rete di Daniel MOSQUERA! Dopo una doppia enorme parata di Chichizola, alla fine il Verona riesce a passare in vantaggio con Mosquera, perfetto nel tapin vincente.

    Guarda la scheda del giocatore Daniel Mosquera19:58

    Daniel Mosquera
  41. 22'

    Ci prova Olzer da lontanissimo, la palla esce di poco fuori a lato.19:55

  43. 18'

    Sfiora il gol il Verona con Zappa che conclude con un destro potente e preciso, bravissimo Chichizola ad opporsi con una super parata.19:51

  44. 16'

    Cartellino giallo per Alessandro Bianco.19:49

  45. 13'

    GOL! MODENA-Verona 1-0! Rete di Giuseppe CASO! Lancio lungo perfetto di Brugman per Caso che addomestica e con un destro a giro splendido batte un incolpevole Perilli.

    Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Caso19:47

  46. 11'

    Grandissima occasione per Livramento che si presenta da solo dinanzi alla porta. L'attaccante capoverdiano spara però abbondantemente alto sopra la traversa.19:46

  47. 8'

    Verticalizzazione improvvisa per Ambrosino, perfetto Perilli in uscita.19:41

  49. 4'

    Ci prova Brugman dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa.19:36

  50. 1'

    Inizia il primo tempo di MODENA-VERONA!19:32

  51. Modena e Hellas Verona hanno pareggiato ben 11 dei loro 16 confronti più recenti in Serie BKT in casa degli emiliani tra il 1957 e il 2012. I canarini hanno perso inoltre solo uno di questi match (0-1 nel settembre 2006), vincendo i restanti quattro.19:01

  52. L'Hellas Verona è imbattuto negli ultimi otto confronti con il Modena in Serie BKT (3V, 5N), già striscia di imbattibilità più lunga contro questa avversaria nella competizione. L'ultimo successo dei canarini contro gli scaligeri nel torneo risale all'aprile 2005, un 2-0 con Stefano Pioli in panchina.19:01

  53. Le scelte di Baroni: spazio a Livramento, Mosquera e Sarr in avanti, mentre in mediana confermato Le Borgne. In difesa ecco Zappa, con Perilli in porta.19:01

  55. Le scelte di Galloppa: parte dalla panchina Belotti, gioca Ambrosino con Caso e Olzer. In difesa spazio a Nador e Nieling. Gioca Azzi dal 1'.19:00

  56. Panchina Verona: Leali, Bradaric, Mulattieri, Kastanos, Harroui, Bernede, Slotsager, Cerbone, Calabrese, Akale, Sezonienko, Ekuban.18:59

  57. Panchina Modena: Consiglio, Laidani, Zampano, Montevago, Belotti, Odero, Folino, Imputato, Bacchin, Acquah, Ronco, Arnaboldi.18:59

  58. Formazione HELLAS VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, De Battisti; Iannoni, Le Borgne, Lella; Livramento, Mosquera, Sarr.18:59

  59. Formazione MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Azzi, Brugman, Bianco, Santoro, Caso; Olzer, Ambrosino18:58

  61. Il Modena è reduce dalla vittoria per 2-1 sull'Empoli, così come il Verona che arriva dal 2-1 casalingo sul Vicenza.18:58

  62. Benvenuti alla diretta del match tra Modena e Verona, valida per la 6a giornata di Serie B!18:56

  64. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Braglia
    Città: Modena
    Capienza: 21151 spettatori18:56

    Alberto Braglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Modena - Verona

Modena
Verona
TITOLARI MODENA
PANCHINA MODENA
  • (25) ABDULLAH LAIDANI (P)
  • (7) FRANCESCO ZAMPANO (D)
  • (9) DANIELE MONTEVAGO (A)
  • (22) LEONARDO CONSIGLIO (P)
  • (11) ANDREA BELOTTI (A)
  • (34) DIEGO RONCO (D)
  • (15) MARTINO ODERO (D)
  • (26) ANTONIO IMPUTATO (A)
  • (32) WISDOM ACQUAH (C)
  • (23) FRANCESCO FOLINO (D)
  • (73) PIETRO ARNABOLDI (C)
  • (29) LUCA BACCHIN (A)
ALLENATORE MODENA
  • Daniele Galloppa
TITOLARI VERONA
  • (34) SIMONE PERILLI (P)
  • (27) PAWEL DAWIDOWICZ (D)
  • (71) DAVIDE DE BATTISTI (D)
  • (4) GABRIELE ZAPPA (D)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (23) NUNZIO LELLA (C)
  • (9) AMIN SARR (C)
  • (14) DAILON LIVRAMENTO (C)
  • (44) EDOARDO IANNONI (C)
  • (17) ANDRÉA LE BORGNE (A)
  • (25) DANIEL MOSQUERA (A)
PANCHINA VERONA
ALLENATORE VERONA
  • Marco Baroni
PREPARTITA

Modena - Verona è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
Arbitro di Modena - Verona sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Alberto Arena

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati41
Fuorigioco3
Rigori assegnati1
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita1.5
Falli per cartellino13.6

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0
22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1
30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1
12-09-2026 Serie A Atalanta-Cagliari 1-2

Attualmente il Modena si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Verona si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Modena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; il Verona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Modena ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Benevento e il Vicenza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-1 mentre Il Verona ha incontrato il Vicenza vincendo 2-1.

Modena e Verona si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 16 volte, il Verona ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Modena-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Hellas Verona è imbattuto negli ultimi otto confronti con il Modena in Serie BKT (3V, 5N), già striscia di imbattibilità più lunga contro questa avversaria nella competizione. L'ultimo successo dei canarini contro gli scaligeri nel torneo risale all'aprile 2005, un 2-0 con Stefano Pioli in panchina.
  • Modena e Hellas Verona hanno pareggiato ben 11 dei loro 16 confronti più recenti in Serie BKT in casa degli emiliani tra il 1957 e il 2012. I canarini hanno perso inoltre solo uno di questi match (0-1 nel settembre 2006), vincendo i restanti quattro.
  • Nelle ultime otto partite di Serie BKT, il Modena non ha mai subito più di un gol a match (un clean sheet nel parziale), dopo che in tre delle quattro gare precedenti gli emiliani avevano incassate almeno due reti (otto in totale in queste quattro sfide, per una media di 2 a incontro).
  • Nelle ultime 12 trasferte di Serie BKT, l'Hellas Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due match esterni di fila (2V, 5N, 5P). Nel dettaglio, i gialloblù non vincono una gara lontano dal Bentegodi nel torneo cadetto dall'8 marzo 2019 (2-1 sul campo del Perugia); da allora, tre pareggi e tre sconfitte, compresa la più recente dell'11 settembre contro il Benevento (3-1).
  • Il Modena è una delle sei squadre ad avere segnato tutti i gol di questo campionato con giocatori di nazionalità italiana, assieme ad Ascoli, Carrarese, Catanzaro, Juve Stabia e Padova; tra queste, però, è la compagine che ne conta di più: otto reti.
  • Giuseppe Ambrosino è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni (33 - 20 tiri+13 occasioni create) in questo torneo; inoltre, l'attaccante del Modena è uno dei due soli calciatori di questa Serie BKT a contare almeno due gol e almeno due assist (2+2 per lui), assieme a Dennis Johnsen (3G+4A).
  • Daniel Mosquera ha firmato una doppietta nell'ultimo turno di campionato contro il Vicenza (suo esordio in Serie BKT), dopo che nelle precedenti 32 sfide di Serie A non aveva mai timbrato il cartellino; inoltre, il colombiano è subentrato in tutte le ultime 11 gare tra massimo torneo e seconda divisione, e soltanto una volta in 58 match considerando le due competizione ha giocato tutti i 90 minuti di una partita: l'8 febbraio 2025, contro l'Atalanta, in Serie A, sempre con gli scaligeri.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ModenaVerona
Partite giocate55
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati810
Gol totali subiti47
Media gol subiti per partita0.81.4
Percentuale possesso palla54.358.3
Numero totale di passaggi23522401
Numero totale di passaggi riusciti20842081
Tiri nello specchio della porta3328
Percentuale di tiri in porta41.848.3
Numero totale di cross104144
Numero medio di cross riusciti3031
Duelli per partita vinti217237
Duelli per partita persi222265
Corner subiti2515
Corner guadagnati2929
Numero di punizioni a favore5858
Numero di punizioni concesse6777
Tackle totali7066
Percentuale di successo nei tackle67.159.1
Fuorigiochi totali196
Numero totale di cartellini gialli913
Numero totale di cartellini rossi00

Modena - Verona Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo16
  2. Mantova14
  3. Modena13
  4. Sudtirol12
  5. Ascoli11
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi6
  2. Francesco Ruocco5
  3. Antonio Di Nardo4
  4. Dennis Johnsen4
  5. Daniel Mosquera4
MOSTRA COMPLETA

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