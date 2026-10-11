PREPARTITA

Padova - Carrarese è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Carrarese sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 22.0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Catanzaro-Südtirol 2-2 29-08-2026 Serie A Monza-Udinese 2-3 12-09-2026 Serie B Cesena-Cremonese 2-2

Attualmente il Padova si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece la Carrarese si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Padova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; la Carrarese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Ascoli e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Benevento ottenendo 0 punti.

Il Padova ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 2-1 mentre La Carrarese ha incontrato il Benevento perdendo 0-1.

Padova e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 3 volte, la Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Padova-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova è imbattuto contro la Carrarese in Serie BKT grazie a tre successi e un pareggio in quattro precedenti. Tra le formazioni contro cui i biancorossi sono imbattuti nel campionato cadetto contro nessuna vantano più precedenti nel torneo (quattro anche contro Campobasso, Pro Gorizia e Trani).

Il Padova ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe (1N) di Serie BKT, compresa la più recente contro l'Ascoli, tutte col punteggio di 1-0: tanti successi interni quanti quelli collezionati dai biancorossi nel torneo nelle precedenti 25 sfide disputate all'Euganeo.

In ciascuna delle cinque partite di questo campionato, il Padova ha segnato esattamente un gol; in generale, nelle ultime 15 sfide di Serie BKT, soltanto una volta i patavini hanno realizzato più di una rete in un singolo match: nell'ultima sfida dello scorso torneo quando si imposero per 4-3 sul campo del Cesena.

La Carrarese non vince da 10 gare di Serie BKT - tre pareggi e sette ko nel parziale - e ha perso le ultime tre senza segnare; i toscani non hanno mai subito quattro sconfitte consecutive senza andare a referto nel torneo cadetto, mentre, in generale, non collezionano quattro ko di fila nella competizione da gennaio-febbraio 2025, sotto le gestione di Antonio Calabro (cinque in quel caso).

La Carrarese ha una velocità di verticalizzazione della palla di 2.1 metri al secondo: è la più alta registrata finora in questo campionato; terzo il Padova in questa classifica con 1.96, al pari del Pisa.

Matteo Cocchi ha fornito un assist in ciascuna delle ultime due gare giocate in campionato; l'ultimo difensore a servire un passaggio vincente per tre gare di fila in Serie BKT è stato Tiago Casasola, nel 2020, con la maglia del Cosenza.

Soltanto Raffaele Russo ha mandato al tiro più volte (16) i compagni di squadra rispetto a quanto fatto da Jonas Rouhi (15) in questa Serie BKT; tuttavia, il difensore della Carrarese è primo per occasioni create su sviluppi di palla da fermo: sette, +2 sull'avversario di giornata, Emanuele Zuelli, terzo con cinque, a pari merito con Mattéo Tramoni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: