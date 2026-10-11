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Padova-Carrarese: 0-2 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Euganeo di Padova
11 Ottobre 2026 ore 17:15
Padova
0
Carrarese
2
Partita finita
Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
  1. 14' 0-1 Tommaso Rubino
  2. 51' 0-2 Jonas Rouhi
0'
45'
90'
90'
95'

Prima vittoria in campionato per la Carrarese, Padova battuto 2-0. Un gol per tempo: Rubino di testa sblocca il risultato al 14', Rouhi raddoppia al 51'. Esordio vincente per Guido Pagliuca.

Nel prossimo turno di Serie B il Padova ospiterà l'Entella, la Carrarese affronterà in casa il Modena.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Padova-Carrarese, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:13

  2. 90'+5'

    Fine partita! PADOVA-CARRARESE 0-2 (14' Rubino, 51' Rouhi).19:09

  3. 90'+3'

    Sostituzione CARRARESE: entra Cudrig esce Parlanti.19:06

  4. 90'+1'

    L'arbitro Allegretta concede quattro minuti di recupero. 19:04

  5. 88'

    Azione prolungata del Padova, ennesima chiusura di Braunoder.19:02

  7. 85'

    Traversone di Galazzi, Pizzignacco fa sua la sfera. 18:58

  8. 82'

    Ammonito PARLANTI per comportamento non regolamentare. 18:57

  9. 81'

    OCCASIONE CARRARESE! Belloni scatta alle spalle della linea difensiva, Sorrentino in uscita chiude lo specchio della porta. 18:55

  10. 80'

    Ammonito BELLONI per gioco scorretto su Galazzi.18:54

  11. 79'

    Sostituzione PADOVA: entra Seghetti esce Moro.18:52

  13. 75'

    Martini avanza, ma calibra male la misura del passaggio verso l'area. 18:49

  14. 72'

    Sostituzione CARRARESE: entra Guercio esce Rouhi.18:45

  15. 72'

    Sostituzione CARRARESE: entra Martini esce Schiavi. 18:45

  16. 70'

    Pompetti non trova spazio sulla destra, crampi per Rouhi. 18:44

  17. 67'

    Sostituzione PADOVA: entra Galazzi esce Fusi.18:40

  19. 66'

    Scintille tra Fusi e Parlanti, animi accesi in campo. 18:40

  20. 65'

    Ci prova Fusi da fuori area con un tiro a giro, pallone largo. 18:38

  21. 62'

    Ammonito BRAUNODER per gioco scorretto su Fusi. 18:35

  22. 60'

    Sostituzione CARRARESE: entra Topalovic esce Rubino.18:33

  23. 57'

    OCCASIONE PADOVA! Subito un'opportunità per Di Mariano, ma in area di destro calcia in modo impreciso. 18:31

  25. 56'

    Sostituzione PADOVA: entra Pompetti esce Caprari.18:29

  26. 56'

    Sostituzione PADOVA: entra Di Mariano esce Cocchi.18:29

  27. 55'

    Ripartenza della Carrarese, tiro dal limite dell'area altissimo di Schiavi. 18:28

  28. 54'

    Caprari dolorante, gioco fermo per qualche istante. 18:51

  29. 51'

    Ammonito CAPRARI per proteste.18:53

  31. 51'

    GOL! Padova-CARRARESE 0-2! Rete di Rouhi. Azione da quinto a quinto: traversone di Belloni, Rouhi da pochi passi dalla porta insacca di sinistro.

    Guarda la scheda del giocatore Jonas Rouhi18:25

  32. 48'

    Un cambio per parte, Padova con un attaccante in più.18:23

  33. 46'

    Inizio secondo tempo di PADOVA-CARRARESE!18:19

  34. 46'

    Sostituzione PADOVA: entra Artistico esce Bortolussi.18:19

  35. 46'

    Sostituzione CARRARESE: entra Marconi esce Abiuso.18:18

  37. La Carrarese è avanti al termine della prima frazione di gara. Il risultato si sblocca al 14', segna Rubino di testa su assist di Parlanti. Padova pericoloso con Moro al 36'. 18:05

  38. 45'+1'

    Fine primo tempo: PADOVA-CARRARESE 0-1! In gol Rubino. 18:03

  39. 43'

    Abiuso dolorante dopo un contrasto con Dellavalle, punizione da metà campo per la Carrarese. 18:00

  40. 40'

    Ammonito OLIANA per gioco scorretto su Bortolussi. 17:57

  41. 39'

    Corner di Braunoder, Oliana taglia verso il primo palo e gira di testa, pallone a lato. 17:56

  43. 36'

    OCCASIONE PADOVA! Bortolussi riceve da Caprari e fa da sponda, Moro dalla zona sinistra dell'area non inquadra la porta. 17:54

  44. 33'

    Abiuso in area non riesce ad arpionare la palla, sfuma l'azione della Carrarese. 17:50

  45. 30'

    Cross di Capelli deviato, Pizzignacco raccoglie la sfera facilmente.17:48

  46. 27'

    Rubino avanza e allarga verso sinistra per Rouhi, spazza Lovato. 17:44

  47. 25'

    Possesso prolungato da parte del Padova, la Carrarese attende nella propria metà campo. 17:43

  49. 22'

    OCCASIONE CARRARESE! Chance per Rubino da centro area, l'attaccante alza troppo la mira. 17:40

  50. 20'

    Schiavi serve in area Rubino, tiro murato. In precedenza un tiro fuori misura di Belloni.17:38

  51. 17'

    Reazione del Padova dopo il gol subito, cross morbido di Fusi allontanato dalla difesa ospite. 17:35

  52. 14'

    GOL! Padova-CARRARESE 0-1! Rete di Rubino. Parlanti scodella in area, Rubino supera Sorrentino con un colpo di testa in tuffo. 17:32

  53. 11'

    Moro va al tiro da fuori area due volte di fila, entrambi respinti. 17:28

  55. 8'

    Fase di studio del match, pressione alta del Padova. 17:26

  56. 5'

    Il Padova resta in attacco, tiro di Bortolussi murato. 17:23

  57. 4'

    Primo squillo del Padova, Capelli da posizione defilata non riesce a indirizzare verso la porta. 17:21

  58. 1'

    Inizio primo tempo di PADOVA-CARRARESE!17:17

  59. Le scelte di Pagliuca: in attacco Abiuso e Rubino. Braunoder davanti alla difesa, Rouhi a sinistra, tra i pali fiducia a Pizzignacco. Cisse e Topalovic in panchina.17:20

  61. Le scelte di Calabro: in avanti il tandem Moro-Caprari, Capelli e Cocchi sulle fasce, in mediana spazio a Fusi. Lovato guida la difesa a tre.16:41

  62. Panchina CARRARESE: Garofani, Ravaglia, Martini, Guercio, Romani, Topalovic, Finotto, Cudrig, Marconi, Cisse, Vujevic, Pinelli.16:40

  63. Panchina PADOVA: Mouquet, Silletti, Pastina, Pompetti, Varas, Di Mariano, Marcolini, Seghetti, Lasagna, Galazzi, Artistico, Giunti.16:37

  64. Formazione CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco - Ruggeri, Oliana, Reale - Belloni, Braunoder, Schiavi, Parlanti, Rouhi - Rubino, Abiuso.16:51

  65. Formazione PADOVA (3-5-2): Sorrentino - Dellavalle, Lovato, Sgarbi - Capelli, Bortolussi, Zuelli, Fusi, Cocchi - Moro, Caprari.16:32

  67. Manca poco all'inizio di Padova-Carrarese. Entrambe le squadre reduci da una sconfitta nello scorso turno di campionato.16:29

  68. Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie B, si affrontano Padova e Carrarese.16:28

  70. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Euganeo
    Città: Padova
    Capienza: 32420 spettatori16:28

    Euganeo

Formazioni Padova - Carrarese

Padova
Carrarese
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Antonio Calabro
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Guido Pagliuca
PREPARTITA

Padova - Carrarese è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Carrarese sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Claudio Giuseppe Allegretta

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati22
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino22.0

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2026 Coppa Italia Catanzaro-Südtirol 2-2
29-08-2026 Serie A Monza-Udinese 2-3
12-09-2026 Serie B Cesena-Cremonese 2-2

Attualmente il Padova si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece la Carrarese si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Il Padova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; la Carrarese ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Ascoli e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Benevento ottenendo 0 punti.
Il Padova ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 2-1 mentre La Carrarese ha incontrato il Benevento perdendo 0-1.

Padova e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 3 volte, la Carrarese non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Padova-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Padova è imbattuto contro la Carrarese in Serie BKT grazie a tre successi e un pareggio in quattro precedenti. Tra le formazioni contro cui i biancorossi sono imbattuti nel campionato cadetto contro nessuna vantano più precedenti nel torneo (quattro anche contro Campobasso, Pro Gorizia e Trani).
  • Il Padova ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe (1N) di Serie BKT, compresa la più recente contro l'Ascoli, tutte col punteggio di 1-0: tanti successi interni quanti quelli collezionati dai biancorossi nel torneo nelle precedenti 25 sfide disputate all'Euganeo.
  • In ciascuna delle cinque partite di questo campionato, il Padova ha segnato esattamente un gol; in generale, nelle ultime 15 sfide di Serie BKT, soltanto una volta i patavini hanno realizzato più di una rete in un singolo match: nell'ultima sfida dello scorso torneo quando si imposero per 4-3 sul campo del Cesena.
  • La Carrarese non vince da 10 gare di Serie BKT - tre pareggi e sette ko nel parziale - e ha perso le ultime tre senza segnare; i toscani non hanno mai subito quattro sconfitte consecutive senza andare a referto nel torneo cadetto, mentre, in generale, non collezionano quattro ko di fila nella competizione da gennaio-febbraio 2025, sotto le gestione di Antonio Calabro (cinque in quel caso).
  • La Carrarese ha una velocità di verticalizzazione della palla di 2.1 metri al secondo: è la più alta registrata finora in questo campionato; terzo il Padova in questa classifica con 1.96, al pari del Pisa.
  • Matteo Cocchi ha fornito un assist in ciascuna delle ultime due gare giocate in campionato; l'ultimo difensore a servire un passaggio vincente per tre gare di fila in Serie BKT è stato Tiago Casasola, nel 2020, con la maglia del Cosenza.
  • Soltanto Raffaele Russo ha mandato al tiro più volte (16) i compagni di squadra rispetto a quanto fatto da Jonas Rouhi (15) in questa Serie BKT; tuttavia, il difensore della Carrarese è primo per occasioni create su sviluppi di palla da fermo: sette, +2 sull'avversario di giornata, Emanuele Zuelli, terzo con cinque, a pari merito con Mattéo Tramoni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaCarrarese
Partite giocate55
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse24
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati52
Gol totali subiti66
Media gol subiti per partita1.21.2
Percentuale possesso palla41.839.1
Numero totale di passaggi17201771
Numero totale di passaggi riusciti13551393
Tiri nello specchio della porta2016
Percentuale di tiri in porta44.432.7
Numero totale di cross10386
Numero medio di cross riusciti3016
Duelli per partita vinti238247
Duelli per partita persi274255
Corner subiti2825
Corner guadagnati2628
Numero di punizioni a favore5263
Numero di punizioni concesse7067
Tackle totali9579
Percentuale di successo nei tackle61.158.2
Fuorigiochi totali166
Numero totale di cartellini gialli127
Numero totale di cartellini rossi10

Padova - Carrarese Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo16
  2. Mantova14
  3. Sudtirol12
  4. Modena11
  5. Ascoli11
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi6
  2. Francesco Ruocco5
  3. Antonio Di Nardo4
  4. Dennis Johnsen4
  5. Raffaele Russo4
MOSTRA COMPLETA

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