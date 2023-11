Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:04

Con l'odierno trionfo, il Como scala posizioni in classifica giungendo a quota 21 punti; continua il momento non troppo positivo, invece, dell'Ascoli. Uomini di Viali e Longo che saranno impegnati nella 14^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Reggiana, e tra le mura domestiche contro il Feralpisalò.16:03

Cala il sipario allo Stadio Del Duca d'Ascoli! Pezzuto manda i titoli di coda di un match combattuto prevalentemente sul piano fisico, terminato con una vittoria ospite. Al minuto 4', Cutrone sblocca subito la gara con un secco tap-in, valorizzando l'assist di Ioannou. Segue una gara altalenante, che dopo una prima frazione non entusiasmante offre nella ripresa un'evidente reazione dell'Ascoli. Molte le iniziative dei padroni di casa nei secondi 45', che non riescono però a concretizzare in due decisive occasioni da gol: dapprima un salvataggio determinante di Curto sulla linea di porta, poi un'ulteriore risposta pazzesca di Semper che toglie la sfera dall'incrocio dei pali sulla perfetta conclusione di Pablo Rodriguez. Molti i cambi, altrettanti i cartellini, ma parziale che non muta. Termina dopo 5' addizionali l'incrocio del Del Duca, Como che può sorridere.16:02

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI PEZZUTO! Ascoli-Como termina 0-1.15:56

90'+3' Suggerimento profondissimo di Falasco verso lo scatto di Manzari, Semper esce e con sicurezza fa sua la sfera.15:56

90'+1' Bellemo tenta di chiudere in avanti facendo scorrere secondi preziosi, Pezzuta individua però l'outside del centrocampista. Punizione dalla difesa a favore dell'Ascoli.15:53

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Rispoli, si giocherà fino al 95'.15:52

90' Sostituzione Como: fuori Benjamin Lhassine Kone, dentro Daniele Baselli.15:51

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.15:51

88' AMMONITO Giuseppe Bellusci: sanzione che arriva anche per il capitano dell'Ascoli.15:50

87' Sostituzione Ascoli: fuori Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes, dentro Giacomo Manzari.15:49

87' Corner che non produce alcun effetto, respinge via Pablo Rodriguez.15:47

86' Calcio d'angolo spendibile dal Como, batte Ioannou.15:47

86' Giocata dall'elevato tasso tecnico di Kone, che in mezzo a due uomini bianconeri si libera dalla morsa e guadagna un prezioso calcio di punizione.15:47

84' Fallo di mano di Mustapha, punizione da posizione arretrata a favore dell'Ascoli.15:45

83' AMMONITO Suliman-Marlon Mustapha: subito un giallo per il subentrato.15:44

82' Sostituzione Ascoli: fuori anche Brian Jephte Bayeye, lo sostituisce Vincenzo Millico.15:44

82' Sostituzione Ascoli: fuori Francesco Di Tacchio, dentro Vhakka Eddy Stelh Gnahoré.15:44

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'extra-time.15:40

79' Bellusci legge il taglio di D'Uffizi e vuole premiarlo con un repentino cambio di fronte, traiettoria però imprecisa sulla quale interviene senza difficoltà Cassandro.15:40

77' Sostituzione Como: fuori dal campo anche Patrick Cutrone, subentra Suliman-Marlon Mustapha.15:39

77' Sostituzione Como: fuori Lucas da Cunha, dentro al suo posto Oliver Abildgaard Nielsen.15:39

76' Altra decisiva chiusura di Curto, che con la nuca prolunga un cross che sarebbe stato perfetto per lo stacco di Nestorovski. Si salva anche in questa occasione il Como grazie all'intervento di uno dei membri della propria retroguardia.15:37

74' BRIVIDO PER IL COMO! D'Uffizi prova subito a rendersi pericoloso, servendo al centro dell'area avversaria un invitante suggerimento a mezza altezza, poi la sfera viene allontanata da Curto ma sul rimpallo risponde presente Di Tacchio: conclusione velenosissima del numero 18 che non trova lo specchio per pochi centimetri.15:36

72' Sostituzione Ascoli: fuori Samuel Giovane, dentro Simone D'Uffizi.15:34

71' AMMONITO Tommaso Cassandro: fallo tattico speso dal subentrato.15:33

71' Chance lariana per l'effettivo 0-2, Gabrielloni da pochi passi spedisce però la sfera in fallo laterale. Conclusione rivedibile da parte del subentrato, evapora l'occasione del raddoppio.15:33

70' Altro principio di scintille tra Ioannou e Bellusci, fase della gara caratterizzata da un elevato tasso agonistico. Pezzuto riporta l'ordine minacciando la sanzione per entrambi.15:31

69' AMMONITO Nicholas Ioannou: intervento falloso da parte del cipriota ai danni di Bellusci.15:31

68' AMMONITO Adrian Šemper: scontro verbale con il direttore di gara.15:30

66' Contatto falloso di Nestorovski ai danni di Kone, punizione Como dai 30 metri che sarà battuta da Gabrielloni.15:27

63' Sostituzione Como: fuori anche Alessio Iovine, lo sostituisce Tommaso Cassandro.15:24

63' Sostituzione Como: fuori Simone Verdi, dentro al suo posto Alessandro Gabrielloni.15:24

61' COSA HA PRESO SEMPER! L'estremo difensore lariano neutralizza una perfetta conclusione di Rodriguez, che sarebbe terminata all'incrocio dei pali. Risposta decisiva del portiere comasco che mantiene ancora le distanze.15:24

60' OCCASIONISSIMA ASCOLI! Salvataggio determinante di Curto, che sulla linea di porta respinge con il piattone una forte rasoiata di Mendes. Pressione massima dell'Ascoli in questi ultimi minuti.15:21

58' Ascoli che continua a proporre soluzioni offensive ma non trova spazio, squadra casalinga che sembra reagire allo svantaggio.15:20

55' Pablo Rodriguez è fresco di energie e tenta di creare scompiglio nella retroguardia avversaria, Odenthal ancora una volta prende bene il tempo e chiude in fallo laterale.15:17

52' Chance dalla bandierina a favore dell'Ascoli, batte Rodriguez ma non trova soluzioni. Possesso Como.15:13

51' CHIUDE TUTTO ODENTHAL! Centrale che esulta come se avesse siglato una rete, dopo una chiusura decisiva ai danni di Pablo Rodriguez che era a tu-per-tu con Semper.15:12

49' Scontro tra Nestorovski ed Odenthal che viene giudicato regolare, proteste dei giocatori bianconeri che chiedevano il fallo ai danni del loro centravanti.15:11

46' Sostituzione Ascoli: non ce la fa Fabrizio Caligara, lo sostituisce Pablo Rodríguez Delgado.15:08

46' La prima manovra della ripresa è effettuata dal Como.15:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.14:52

Si chiude dopo un solo minuto addizionale la prima frazione al Del Duca di Ascoli, parziale fisso sullo 0-1 che vede avanti lo schieramento lombardo. Primi 45' di gioco che non hanno offerto una gara altamente entusiasmente, con poche azioni offensive ed altrettante occasioni insidiose. Dalla prima ed unica vera chance della gara finora, arriva la rete del vantaggio, siglato da Patrick Cutrone al minuto 4' con un tap-in in spaccata sull'invitante filtrante di Ioannou. Ascoli che attende e prova a ripartire, anche se con poco successo, Como che imposta la gara dal punto di vista del possesso ma non riesce a trovare il raddoppio. Tre, per ora, gli ammoniti totali di questa sfida.14:52

45'+1' FISCHIO DI PEZZUTO: termina il primo tempo.14:49

45'+1' Il primo giro dalla bandierina del match arriva al 46' ed è a favore del Como. Batte Verdi.14:49

45' Un solo minuto di recupero, si giocherà fino al 46'.14:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:47

43' AMMONITO Fabrizio Caligara: fallo commesso ai danni di Nicholas Ioannou.14:47

41' Trattenuta irregolare di Barba su Nestorovski, calcio di punizione dalla metà di campo a favore del Picchio.14:44

38' Punizione insidiosa di Falasco, che disegna una traiettoria velenosa verso il primo palo: sul suggerimento non arriva alcun compagno, Semper può abbracciare la sfera.14:41

36' CI PROVA IOVINE! Spunto tutto personale del centrocampista lariano, che si insedia in area di rigore bianconera, finta il tiro eludendo la marcatura di Bellusci e poi lo effettua verso il secondo palo. Palla che termina larga soltanto di pochi centimetri, si ripartirà con Barosi.14:40

34' Caligara resta a terra per diversi secondi dopo un movimento innaturale, Pezzuto costretto a fermare il gioco.14:36

31' Caligara, dal limite della propria area, perde un pallone importante. Sul rimpallo piomba Kone, che di prima intenzione calcia verso la porta di Barosi ma la conclusione viene schermata da Bayeye.14:34

29' Verdi batte la palla inattiva chiamando lo schema, calcio piazzato che non va però secondo i piani. Intervento deciso di Barosi che recupera la sfera.14:32

28' AMMONITO Samuel Giovane: fallo tattico del mediano, speso ai danni di Bellemo.14:31

27' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Como, batte Iovine verso Cutrone che è però costretto a ritornare da Kone.14:31

24' Giovane da il via alla ripartenza ascolana, poi tenta di premiare la sovrapposizione di Caligara ma viene prontamente anticipato da Bellemo. Possesso manovrato dal Como.14:30

23' AMMONITO Simone Verdi: intervento irregolare quello del numero 90.14:29

21' Punizione che non produce alcun effetto, si riparte da un rinvio dal fondo con Barosi.14:25

20' Spallata irregolare di Di Tacchio ai danni di Ioannou, palla inattiva dai 30 metri a favore del Como. Batte Verdi.14:24

18' Scambi ripetuti tra Odenthal e Curto in attesa dell'imbucata vincente, possesso prolungato.14:21

17' Segnalato il cambio di rimessa laterale dall'arbitro leccese, controfallo effettuato da Ioannou e rimessa che viene affidata all'Ascoli. Batte Falzerano.14:20

13' Falzerano prova a suonare la carica per i suoi, salta e lascia sul posto Ioannou lungo l'out di sinistra, poi alza lo sguardo e serve un lungo traversone che diventa però facile preda per i guantoni di Semper. Si riparte con una costruzione dal basso da parte degli ospiti.14:16

11' SI SALVA L'ASCOLI! Brivido per la formazione bianconera, che si porta in avanti con una rapida progressione di Verdi, poi il numero 90 serve la sponda per Cutrone che calcia male strozzando la conclusione. Assedio della formazione comasca.14:15

9' Kone velocizza la ripartenza lariana, servendo con un profondo lancio Da Cunha, poi il numero 33 tenta il controllo ma lo fa utilizzando il braccio. Fallo in attacco, si riparte da Bellusci.14:12

6' Palla inattiva battuta in maniera prevedibile da Falasco, Bayeye svetta ed allontana la minaccia.14:09

4' GOL! GOL CUTRONE! Ascoli-Como: 0-1. Si sblocca subito il match, la firma è di Patrick Cutrone! Azione personale di Da Cunha, che con un guizzo riesce a servire Ioannou, poi il numero 44 sterza su Quaranta e serve al centro dell'area un preciso filtrante su cui interviene Cutrone, che con un'efficace spaccata gonfia la rete. Como in vantaggio al 4' di gioco, l'assist è a cura di Ioannou.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone14:09

3' Bellemo gioca un difficile pallone di prima verso Iovine, Quaranta interviene ed adagia in out.14:05

1' Il primo pallone della gara è giocato dall'Ascoli.14:03

1' PARTITI! Via ad Ascoli-Como.14:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:43

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:43

All'assetto del tecnico bianconero, Moreno Longo risponde con un ampio 3-4-2-1, con Semper tra i pali, difesa a 3 con Odenthal centrale supportato da Curto e Barba, densità a centrocampo con Bellemo e Kone in cabina di regia a servire Iovine e Ioannou lungo le fasce, in zona di trequarti scelta la coppia Verdi-Cutrone, in fase offensiva tutto il peso è sulle spalle di Da Cunha.13:43

Le scelte di Mister Viali designano un 4-4-2, con Barosi a difesa dello specchio, linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Bellusci-Quaranta con Bayeye e Falasco a supporto, in mediana spazio all'asse Di Tacchio-Giovane con Caligara e Falzerano a correre lungo le bande laterali, in avanti scelto in tandem Nestorovski-Mendes.13:40

FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Semper; Curto-Odenthal-Barba; Iovine-Bellemo-Kone-Ioannou; Verdi-Cutrone; Da Cunha. Allenatore: Moreno Longo. A disposizione: Solini, Scaglia, Cassandro, Sala, Kerrigan, Chajia, Abildgaard, Baselli, Cerri, Gabrielloni, Mustapha, Vigorito.13:34

FORMAZIONI UFFICIALI: ASCOLI (4-4-2). Scendono in campo: Barosi; Bayeye-Bellusci-Quaranta-Falasco; Caligara-Di Tacchio-Giovane-Falzerano; Nestorovski-Mendes. Allenatore: William Viali. A disposizione: Botteghin, Haveri, Adjapong, Rossi, Milanese, Gnahoré, Masini, Rodriguez, Millico, Manzari, D'Uffizi, Bolletta.13:31

A coadiuvare il fischietto pugliese sono designati gli assistenti di campo Politi di Lecce-Galimberti di Seregno; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Rispoli di Locri; postazione VAR affidata al Sig. Gariglio di Pinerolo, ausiliato dall'A.VAR Longo di Paola.13:27

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce.13:25

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Del Duca di Ascoli, poi sarà Ascoli-Como! In questo copioso pomeriggio di B, il calendario mette a confronto Picchio e Lariani dopo 7 mesi dall'ultimo incrocio, nella gara dello scorso 22 aprile che terminò con un equo pareggio per 1-1. I comaschi approdano in terra marchigiana con alle spalle una buona situazione in classifica, che li vede fissi al 7^ posto con 18 punti totali; i bianconeri presidiano invece il 15^ posto, con 12 punti, e provengono da una difficile gara contro il Bari persa per 1-0.13:24

Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Como, gara valida per la giornata numero 13^ del Campionato di Serie B.13:12