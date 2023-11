Grazie per aver seguito la diretta di Cosenza-Reggiana 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie B 2023-24. 16:07

Dopo la pausa per le nazionali, per il Cosenza sarà tempo di sentitissimo derby: domenica 26 novembre 2023 (ore 16:15) rossoblu infatti impegnati nella trasferta di Catanzaro. La Reggiana riabbraccerà invece il pubblico amico, ma nell'impegno di sabato 25 novembre (ore 14:00) contro l'Ascoli. 16:06

Il Cosenza torna alla vittoria dopo oltre un mese, ma soprattutto entra in piena zona Playoff. Rossoblu che con questo successo salgono infatti all'ottavo posto provvisorio con 19 punti, invertendo il trend negativo dei gol subiti (11 su 12) nei secondi tempi. La Reggiana chiude invece oggi una striscia di quattro risultati utili consecutivi, restando al 13° posto in classifica, con 15 punti conquistati in 13 giornate. 16:04

90'+6' FINISCE QUI. Cosenza-Reggiana 2-0. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Baroni. 16:02

90'+4' Animi accesi tra Micai e Varela Djamanca. L'attaccante granata ostruisce la presa alta del portiere rossoblu, che fa valere le sue rimostranze e viene allontanato dai compagni di squadra. 15:59

90'+2' Zilli a terra in area avversaria, ma è ottimo l'intervento di Rozzio. Non c'è fallo e si può proseguire a giocare. Cosenza che comunque è padrone del campo e attacca come se fosse sotto nel punteggio. Reggiana impalpabile ora come ora. 15:57

90' Saranno ben sei i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Cosenza e Reggiana. Rossoblu avanti 2-0 grazie alle reti di Voca e Tutino. 15:55

87' PORTANOVA DALLA DISTANZA! Idea clamorosa del numero 90 granata, che ci prova col destro di controbalzo da posizione defilatissima e va molto vicino al bersaglio grosso. Micai tira un sospiro di sollievo, perché probabilmente non ci sarebbe arrivato se la palla fosse finita nello specchio. 15:52

86' SOSTITUZIONE ROSSOBLU. Anche Forte termina qui la sua gara. Mister Caserta decide per il cambio con Zilli. 15:51

86' DOPPIO CAMBIO COSENZA. Zuccon rileva un ottimo Praszelik.15:51

85' ULTIMO CAMBIO REGGIANA. Fuori Antiste, al suo posto c'è ora Melegoni. 15:50

83' GOL! COSENZA-Reggiana 2-0! Rete di Gennaro Tutino. Bardi intuisce il rigore alla sua destra e lo respinge a centro-area, ma sul tap-in arriva lo stesso Tutino. Un gioco da ragazzi depositare in rete, visto che il portiere avversario è ancora a terra.



82' RIGORE PER IL COSENZA! Ripartenza devastante di Florenzi, che allarga per Tutino il quale lo ritrova in mezzo all'area. Il numero 34 elude Kabashi con una grande finta di corpo e all'avversario non resta che trovare il contatto. Per il direttore di gara Baroni pochi dubbi: è penalty.15:48

80' AMMONITO PRASZELIK. Brutto fallo a centrocampo su Kabashi. Il direttore di gara fa proseguire l'azione per la regola del vantaggio e poi mostra il cartellino giallo al giocatore del Cosenza. 15:46

79' Fasi tutt'altro che belle della partita, ma la pressione della Reggiana comincia ad aumentare. Sfruttando i cambi, la formazione di mister Nesta vuole tentare il forcing finale. Regge per ora l'1-0 del Cosenza, poiché i padroni di casa concedono comunque poco. 15:45

78' ANNULLATO GOL ALLA REGGIANA. Pieragnolo trova un grande destro a incrociare da posizione defilata entro l'area, ma in precedenza c'è stato fuorigioco di partenza di Gondo (autore del cross) e quindi si alza la bandierina degli assistenti di Baroni. Conferma del VAR e rete annullata. 15:43

76' CAMBIO COSENZA. Il match-winner (per ora) Voca, viene rilevato da Florenzi. 16:16

76' AMMONITO D'ORAZIO. Cartellino anche per il capitano rossoblu, che entra con piede a martello su Antiste. 15:41

75' DOPPIO CAMBIO GRANATA. Fuori anche Szyminski, c'è spazio per Fiamozzi. Quest'ultimo è alla presenza numero 200 in regular season di Serie B.15:40

74' CAMBIO REGGIANA. Richiamato in panchina Girma, il quale lascia così spazio a Varela Djamanca. 15:39

73' Alessandro Nesta prepara altri cambi per la sua Reggiana. Cosenza che intanto sfrutta il gioco in ampiezza per possessi-palla prolungati con cui eludere il comunque timido pressing degli ospiti. 15:38

71' AMMONITO CIGARINI. Il neo-entrato dei granata si fa anticipare da Voca e, per evitarne il contropiede, lo atterra da dietro. Quinto cartellino giallo di questa partita, il primo nella ripresa. 16:18

70' SOSTITUZIONE COSENZA. Mazzocchi lascia spazio a Marras. Quest'ultimo non al meglio, ma alla presenza numero 100 in Serie B. 15:35

68' Tanta imprecisione per entrambe le squadre. La Reggiana prova a riaprire questa gara, ma negli ultimi 20-25 metri le manca lo spunto decisivo. Cosenza che invece ha ripreso nel dominio palla già mostrato durante la prima metà di gara. 15:34

66' Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva al limite sui piedi di Praszelik. Quest'ultimo stoppa di sinistro e prova il destro a giro. Conclusione però troppo debole per impensierire Bardi, il quale ci arriva con una comoda presa bassa. 15:31

64' Risale l'intensità del Cosenza. Tutino sempre fattore sulla sinistra, ma in crescendo anche l'impatto di Forte e Mazzocchi. 15:29

63' CAMBIO REGGIANA. Cigarini prende il posto di Bianco. 15:28

62' DOPPIO CAMBIO GRANATA. Dentro anche Kabashi, al posto di Crnigoj. Doppio play per la Reggiana, con Portanova che avanza la propria posizione tattica. 16:19

62' Break del Cosenza. Martino ruba palla a Girma e scappa in avanti, servendo poi Mazzocchi. Quest'ultimo finta il sinistro, salta un avversario e calcia col destro dal limite, strozzando però troppo la conclusione e non trovando lo specchio. 15:27

59' Tutino mette in mezzo dalla sinistra un cross molto interessante, ma Forte ci arriva con un secondo di ritardo, non riuscendo a impattare di testa per battere Bardi. 15:25

58' Attenzione ai cali di tensione del Cosenza nella ripresa: su 12 reti finora subite dai rossoblu, ben 11 sono infatti arrivate nei secondi tempi delle gare. Un dato emblematico, su cui mister Caserta sta ovviamente lavorando tanto in settimana ma che anche oggi potrebbe risultare decisivo. 15:24

56' Tanto movimento sulle panchine delle due squadre. Potrebbero esserci dei cambi in arrivo, sia per i padroni di casa che per gli ospiti. 15:21

55' Buon inizio di secondo tempo per i granata di mister Nesta, mentre il Cosenza sembra rimasto un po' troppo con la mente alla precedente metà di gara. Gioco sempre troppo frammentato...15:20

53' NIENTE RIGORE! Cambia la decisione arbitrale dopo l'on-field review del signor Baroni. Si riparte con palla in possesso di Micai. 15:18

52' Attenzione però, il direttore di gara Baroni viene richiamato al monitor dalla VAR per una "on-field review". Potrebbe cambiare la sua decisione...15:17

50' RIGORE PER LA REGGIANA! Sugli sviluppi di un corner, la palla spiove al limite. Bianco anticipa Voca e viene toccato dall'avversario. Nessun dubbio per il direttore di gara Baroni, che fischia il penalty per la formazione ospite. 15:16

47' Bianco prova l'imbucata per Antiste, ma D'Orazio protegge palla lasciandola sfilare oltre la linea di fondo. Si ripartirà così con una rimessa per Micai, il quale prosegue a giocare con una garza in bocca per frenare l'emorragia al labbro inferiore. 15:13

47' COMINCIA LA RIPRESA. Cosenza-Reggiana 1-0. Si riparte allo Stadio San Vito "Gigi Marulla", manovrano i padroni di casa. Nessun cambio deciso dai due allenatori. 15:10

Stante questa prima metà di gara. mister Caserta può ritenersi più che soddisfatto per la prestazione del suo Cosenza. Tutino onnipresente sul campo del San Vito, Forte come sempre fattore e Voca decisivo, ma bene anche la linea difensiva dei padroni di casa. Alessandro Nesta potrebbe invece cambiare qualcosa al rientro dagli spogliatoi, viste anche le condizioni di Antiste (brutto colpo alla spalla destra) e le difficoltà offensive della sua Reggiana. 14:59

Primo tempo che arride ai padroni di casa allenati da Caserta. Cosenza decisamente più propositivo, in vantaggio con Voca e vicino al 2-0 con Forte proprio al termine del recupero. Dominio rossoblu nel possesso palla (62-38%), 3-2 il computo totale dei tiri in porta a favore della stessa formazione. Reggiana che ha invece insolitamente lasciato il pallino del gioco agli avversari, con reparti apparsi molto scollegati tra di loro. 14:56

45'+5' FINE 1° TEMPO. Cosenza-Reggiana 1-0. Finisce qui la prima metà di gara. Rete decisiva di Voca per il provvisorio vantaggio rossoblu. 14:53

45'+4' COSENZA VICINO AL 2-0. Tutino scappa ancora sulla sinistra e mette in mezzo un cross rasoterra delizioso per Forte. Quest'ultimo arriva in corsa e calcia a botta sicura sul primo palo, non centrando però lo specchio della porta difesa da Bardi. Che occasione per i rossoblu!14:51

45'+3' Altro fallo della Reggiana, con Tutino colpito duro da Szyminski. Prima metà di gara molto frammentata dalla serie di falli. 14:50

45'+2' Ci prova capitan D'Orazio. Bordata dalla lunga distanza, ma conclusione potente. Bardi comunque reattivo nel bloccare in due tempi il pallone. 14:49

45'+1' Saranno ben cinque i minuti di recupero nel primo tempo tra Cosenza e Reggiana. 14:48

45' AMMONITO MARCANDALLI. Altro intervento in ritardo su Forte, nuovo cartellino giallo: è il quarto di questa sfida, due per squadra. 14:48

44' Micai che sta giocando con una garza in bocca per tamponare la ferita al labbro inferiore. Immagine insolita su un rettangolo di gioco, ma il portiere del Cosenza fa di necessità virtù. 14:47

42' Bruttissimo colpo alla spalla destra per Antiste, il quale prova comunque a restare in campo. Ferita invece al labbro inferiore per Micai, soccorso ora dallo staff sanitario del Cosenza. 14:45

40' OCCASIONE REGGIANA. Portanova anticipa un avversario ed entra in area, scaricando per il rimorchio di Girma. Il numero 80 calcia a botta sicura, ma trova la deviazione di un avversario. Palla che carambola al limite dell'area piccola cosentina, con Micai che travolge Antiste in uscita. Brutto colpo sulla spalla destra per l'attaccante della Reggiana. 14:44

39' Altro break di Pieragnolo, che si fa 30 metri palla al piede e poi serve la profondità di Antiste. Taglio perfetto di quest'ultimo e contatto in area con un giocatore del Cosenza, ma per il direttore di gara Baroni è tutto regolare e si può continuare. 14:42

37' Reggiana che prova a risvegliarsi dopo il gol subito. Bianco cerca Girma con l'imbucata, ma è bravissimo Mazzocchi ad anticipare l'avversario con un ottimo ripiegamento difensvo. Sugli sviluppi dell'azione, fallo degli ospiti sulla trequarti avversaria. 14:41

35' Rischia tanto Venturi, da ultimo uomo, sulla pressione di Girma. Il numero 23 se la cava in qualche modo e riesce ad allontanare il pallone, restando poi però a terra per un colpo fortuito subito al fianco destro. 14:38

33' AMMONITO VOCA. Trattenuta evidente sul break tentato da Pieragnolo. Altro fallo tattico e altro cartellino giallo (il secondo) per il Cosenza. 14:36

32' Tutino scatenato sulla sinistra. Doppio passo a saltare due avversari per tentare il cross dal fondo, ma si allunga troppo palla e l'occasione sfuma. Applausi comunque dagli spalti del San Vito. 14:35

31' AMMONITO PORTANOVA. Duro intervento su Praszelik e per il direttore di gara Baroni nessun dubbio: fallo che merita il cartellino giallo. 14:34

30' Prima conclusione della Reggiana. Portanova riceve da Antiste, entra in area e calcia dopo aver disorientato due avversari. Micai comodo però con la presa a terra. 14:33

28' AMMONITO MAZZOCCHI. Il numero 30 sgambetta Pieragnolo dopo essersi fatto anticipare dallo stesso avversario. Classico fallo tattico e cartellino indiscutibile. 14:31

26' Dopo oltre tre minuti di video-check, il VAR conferma la posizione regolare di Forte. Convalidato quindi il gol del Cosenza! Terza rete di Voca in questa Serie B 2023-24.15:08

23' GOL! COSENZA-Reggiana 1-0! Rete di Idriz Voca. Altra azione prolungata dei rossoblu. Imbucata perfetta per Forte, che calcia col sinistro da posizione defilata ma trova la risposta di piede di Bardi. Pallone che s'impenna e resta in area: Tutino anticipa Marcandalli e, pur sbagliando lo stop, serve involontariamente Voca a centro area. Girata e destro fulmineo per l'1-0.



21' Break della Reggiana, con Portanova che prova a fuggire sull'out di destra. Ottima però la chiusura di Praszelik, il quale subentra a capitan D'Orazio e ottiene pure rimessa dal fondo per la sua squadra. 14:24

19' Sempre azioni prolungate dei padroni di casa. Voca molto attivo su tutto il fronte offensivo, mentre Forte non ha ancora ricevuto un pallone giocabile in questo inizio di gara. Reggiana che comunque sta concedendo davvero poco nella propria area di rigore. 14:23

17' Cosenza che continua a vantare un dominio nel possesso palla, mentre la Reggiana sembra snaturare un po' la propria idea di gioco rispetto a quanto fatto finora vedere in questa Serie B. 14:21

16' Sugli sviluppi di un corner, buona sponda aerea di Gondo per un compagno a centro area, ma nessuno raccoglie l'invito e la difesa del Cosenza può allontanare. La Reggiana prosegue, con Bianco che scodella di nuovo per Gondo, ma il pallone è irraggiungibile dal compagno. 14:19

14' Scontro a centrocampo tra Girma e Szyminski. Quest'ultimo resta un po' a terra ma è proprio lui l'autore del fallo secondo il direttore di gara. Punizione dalla metà campo per la Reggiana. 14:17

12' Sugli sviluppi di una punizione dalla distanza, Marcandalli stacca di testa al centro dell'area avversaria ma non imprime tanta forza al pallone. Micai interviene così con facilità, andando in agevole presa. 14:15

11' A terra D'Orazio nell'area di rigore della Reggiana. Il signor Baroni è posizionato perfettamente e invita il capitano rossoblu a rialzarsi, senza fischiare alcun fallo. 14:14

10' Buona iniziativa di Martino sulla destra: il numero 27 nasconde palla a Crnigoj e prova a ripartire sulla fascia, ma l'avversario gli frana addosso commettendo fallo. Si riparte con un calcio di punizione per il Cosenza. 14:13

9' Dialogo sulla sinistra tra Tutino e capitan D'Orazio, ma quest'ultimo dosa male lo "scavetto" per il compagno e concede rimessa laterale agli ospiti. Cosenza che sta però crescendo molto di tono, Reggiana ora troppo attendista. 14:12

7' Azioni insistite del Cosenza, che però è un po' troppo impreciso negli ultimi 20-25 metri. Fa densità invece al centro la Reggiana di Nesta, che aveva cominciato con un altro piglio questa sfida ma ora sta abbassando molto il proprio baricentro. 14:11

5' Quasi un minuto per eseguire la punizione, ma il mancino di capitan D'Orazio si infrange contro la barriera avversaria e, sugli sviluppi dell'azione, il Cosenza perde palla. 14:08

4' Martino va al cross dalla destra, ma trova l'opposizione di Pieragnolo. Il difensore della Reggiana ha però deviato con un braccio, quindi calcio di punizione dal vertice dell'area per il Cosenza. 14:07

3' Possesso palla prolungato della Reggiana, con un Portanova già molto attivo nel proporsi con buoni inserimenti. Cosenza che sembra invece giocare d'attesa in questo avvio di gara. 14:07

2' Imbucata troppo lunga di Forte per la sgroppata di Martino sull'out di destra. Si riprenderà con un rinvio dal fondo per Bardi. 14:04

1' INIZIA Cosenza-Reggiana. Si parte allo Stadio San Vito "Gigi Marulla", calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Meteo piovoso, temperatura di 19° e tasso di umidità non altissimo (51%). Completo bianco con inserti verticali verde e rossi per la Reggiana, solito kit casalingo (blu con strisce rosse) invece per il Cosenza. 14:03

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del San Vito. A dirigere questo Cosenza-Reggiana sarà Niccolò Baroni (sezione di Firenze), coadiuvato da Matteo Bottegoni (Terni) e Marco Belsanti (Bari). IV Ufficiale Antonino Costanza (Agrigento), VAR Lorenzo Maggioni (Lecco) e AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).13:47

Pochi cambi anche per mister Nesta, rispetto all'11 titolare con cui aveva iniziato la sfida pareggiata col Lecco. Confermati i due giocatori a supporto di Gondo, ma anche la linea difensiva a quattro con gli stessi interpreti della gara precedente, l'unico cambio è nei tre di centrocampo. Alessandro Bianco e Manolo Portanova sono infatti confermati, ma c'è Domen Crnigoj al posto di Elvis Kabashi, il quale parte invece dalla panchina. 13:38

Rispetto al pareggio con la FeralpiSalò, mister Caserta cambia qualcosa nel suo 11 titolare. Capitan Tommaso D’Orazio prende il posto di Alessandro Fontanarosa (fresco di convocazione nella Nazionale U20), mentre nel tridente a supporto di Francesco Forte oggi agiranno Simone Mazzocchi e Mateusz Praszelik col confermato Gennaro Tutino.13:22

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana risponde con un 4-3-2-1 in cui figurano Bardi; Pieragnolo, Rozzio, Szyminski, Marcandalli; Bianco, Portanova, Crnigoj; Girma, Antiste; Gondo. All. Nesta. A disposizione: Sposito, Satalino; Fiamozzi, Libutti; Cigarini, Da Riva, Kabashi, Melegoni, Nardi; Djamanca.13:32

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza si schiera col solito 4-2-3-1 formato da Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Praszelik; Mazzocchi, Voca, Tutino; Forte. All. Caserta. A disposizione: Lai, Marson; Fontanarosa, La Vardera, Rispoli, Sgarbi; Florenzi, Zuccon; Arioli, Canotto, Crespi, Marras, Zilli.14:05

Gli ospiti fanno però ancora meglio, visto che sono imbattuti da quattro sfide consecutive (due vittorie, due pareggi) e stanno vivendo un ottimo momento di forma complessiva. Lontano dal pubblico amico, la Reggiana ha un record praticamente identico a quello casalingo del Cosenza: quattro risultati utili in sei gare (due vittorie, due pari) e otto punti conquistati sui 18 disponibili. Cedric Gondo top scorer dei granata con 3 reti all'attivo finora. 12:52

Padroni di casa reduci da due pareggi consecutivi (0-0 a La Spezia e 1-1 contro la FeralpiSalò), ma che al San Vito "Gigi Marulla" vantano un buon ruolino di marcia, visti i soli due k.o. nelle sei sfide finora giocate davanti al proprio pubblico. Simone Mazzocchi resta sempre il miglior marcatore rossoblu, grazie a tre reti già realizzate (con anche un assist), mentre il Cosenza può contare sulla settima difesa della Serie B (soltanto 12 gol subiti).12:48

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cosenza e Reggiana, gara valida per la Giornata 13 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio San Vito "Gigi Marulla". 12:44

Mister Nesta conferma invece il "tridente" offensivo che aveva cominciato la precedente sfida di campionato contro il Lecco e schiera gli stessi quattro di difesa, cambiando però qualcosa nei tre a centrocampo. Ci sono di nuovo Alessandro Bianco e Manolo Portanova, ma con loro oggi gioca Domen Crnigoj al posto di Elvis Kabashi, il quale parte invece dalla panchina. 13:35